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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
НАК Бреда
0:0
Первый тайм: 12'
НЕК Неймеген
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 40 Владение мячом, % 60

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
НАК Бреда
Ничья
НЕК Неймеген
2.90
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3.25
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2.55
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Все Коэффициенты
99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
28
Lars
Mol
8
Леманс
Клинт
16
Балар
Максимильен
19
Фернандеш
Сана
10
Омарссон
Элиас
77
Сейер
Лео
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
7
Гонсалес
Роберто
20
Шоне
Лассе
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
5
Оуведжан
Томас
НАК Бреда
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

НАК Бреда
НЕК Неймеген

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.5%
61.9%
28.6%
2 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПДПОЗВЭ
1:2
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПДПОЗВЭ
1:4
ПДПОЗВЭ
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:2
Э
3:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.08

Среднее время на гол

62
83

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.29
1.48

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

70
60

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 1 (1) 0.13
Берг Ян 1 0.13
Костож Кацпер 1 0.13
Люкассен Бойд 1 0.13
Гарбетт Мэттью 1 0.13
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.25
Огава Коки 2 0.25
Хансен Сонтье 1 0.13
Сано Кадаи 1 0.13
Уаисса Сами 1 0.13
Оуведжан Томас 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 3 0
Кемпер Бой 2 0
Граймль Лео 2 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Basar Onal 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
НАК Бреда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

0
2
НАК Бреда
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
НЕК Неймеген
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
67%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
33%
76-90

Пропущено

3
3
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
3
60%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
20%
4
57%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
2
29%
76-90

Пропущено

14
8
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
7%
4
50%
1-15
1
7%
2
25%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
13%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1
Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3

Результаты матчей

НАК Бреда
НЕК Неймеген

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 29%
1:2
2 раза 29%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%

Точное количество голов

0
3 раза 43%
1
3 раза 43%
2
1 раз 14%
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
3
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 7 7 0 0 25 - 4 21
2.
Утрехт
 Заявка 6 5 1 0 11 - 6 16
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 7 2 4 1 8 - 7 10
10.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
12.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 8 2 2 4 7 - 8 8
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 8 2 1 5 5 - 14 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 Заявка 7 0 0 7 3 - 19 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 3 3 0 0 10 - 1 9
2.
Утрехт
 Заявка 3 3 0 0 6 - 3 9
3.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
4.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Спарта Роттердам
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Утрехт
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
НЕК Неймеген
 0:0 Заявка 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
Валвейк
 Заявка 3 0 0 3 1 - 10 0
17.
НАК Бреда
 0:0 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
ПСВ Тильман Малик 4 (1)
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Топ нарушителей
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
НАК Бреда Берг Ян 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
Хераклес Роскен Рубен 3
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    НАК Бреда
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