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  3. Нидерланды
  4. Эредивизие 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Оострём Ингмар
НАК Бреда
1:0
Конец матча
НЕК Неймеген
0'
45' Желтая карточка
Вердонк Калвин
67' Желтая карточка
Граймль Лео
69' Красная карточка
Фернандеш Сана
73' Желтая карточка
Берг Ян
1:0
81' Гол
Яношек Доминик
90'+23

Ход матча

45'
 
Вердонк Калвин
56'
Старинг Каспер
Lars Mol
 
61'
Яношек Доминик
Леманс Клинт
 
62'
 
Сано Кадаи
Шоне Лассе
62'
 
Уаисса Сами
Хансен Сонтье
62'
 
Basar Onal
Огава Коки
67'
Граймль Лео
 
69'
Фернандеш Сана
 
73'
Берг Ян
 
75'
 
Kento Shiogai
Маркес Иван
75'
 
Ван Крой Вито
Гонсалес Роберто
77'
Конголо Теренс
Сейер Лео
 
77'
Костож Кацпер
Омарссон Элиас
 
81'
Яношек Доминик
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 8
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 433 Количество передач 355
  • 52 Владение мячом, % 48

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Белица
Даниэль
25
Cherrion
Valerius
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
4
Кемпер
Бой
28
Lars
Mol
8
Леманс
Клинт
16
Балар
Максимильен
19
Фернандеш
Сана
10
Омарссон
Элиас
77
Сейер
Лео
22
Руфс
Робин
2
Перейра
Брайанн
4
Маркес
Иван
17
Нюйтинк
Брэм
24
Вердонк
Калвин
6
Худемакерс
Меес
7
Гонсалес
Роберто
20
Шоне
Лассе
10
Хансен
Сонтье
18
Огава
Коки
5
Оуведжан
Томас
НАК Бреда
4-3-3
НЕК Неймеген
4-3-3

История личных встреч

НАК Бреда
НЕК Неймеген

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы

21 матч

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.5%
61.9%
28.6%
2 победы 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы

История матчей

ПДПОЗВЭ
1:2
ПД
0:2
ПД
0:1
ПД
1:1
ПД
1:0
ПДПОЗВЭ
1:4
ПДПОЗВЭ
1:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:0
Э
4:2
Э
3:3
ПЛ
2:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3

Голы

Всего голов

14
18

Голов в среднем за матч

1.17
2

Среднее время на гол

77
45

Всего голов

13
13

Голов в среднем за матч

1.44
1.08

Среднее время на гол

62
83

Всего голов

27
31

Голов в среднем за матч

1.29
1.48

Тотал матчей

2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

70
60

Бомбардиры внутри турнира

НАК Бреда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Яношек Доминик 2 (1) 0.25
Берг Ян 1 0.13
Костож Кацпер 1 0.13
Люкассен Бойд 1 0.13
Гарбетт Мэттью 1 0.13
Омарссон Элиас 0 0
Паула Рауль 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсалес Роберто 2 0.25
Огава Коки 2 0.25
Хансен Сонтье 1 0.13
Сано Кадаи 1 0.13
Уаисса Сами 1 0.13
Оуведжан Томас 0 0
Худемакерс Меес 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Перейра Брайанн 0 0

Карточки

НАК Бреда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берг Ян 4 0
Граймль Лео 3 0
Кемпер Бой 2 0
Хефкенс Карл 0 1
Махмутович Энес 0 1
Lars Mol 0 1
Фернандеш Сана 0 1
Олдруп-Йенсен Фредрик 1 0
Косцельник Мартин 1 0
Костож Кацпер 1 0
Люкассен Бойд 1 0
Балар Максимильен 1 0
Cherrion Valerius 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 2 0
Пропер Дирк 2 0
Сано Кадаи 0 1
Нюйтинк Брэм 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Перейра Брайанн 1 0
Basar Onal 1 0

Результаты матчей

НАК Бреда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
НАК Бреда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

11
4

Упущенные победы

0
2
НАК Бреда
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

1
2

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90

Забито

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
3
60%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90

Забито

6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90

Пропущено

14
9
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
4
44%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

НАК Бреда
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1
Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3

Результаты матчей

НАК Бреда
НЕК Неймеген

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

НАК Бреда
НЕК Неймеген

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
5
3
1
7
1.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 8 8 0 0 27 - 5 24
2.
Утрехт
 3:2 Заявка 7 6 1 0 14 - 8 19
3.
АЗ Алкмаар
 Заявка 7 5 1 1 17 - 4 16
4.
Твенте
 Заявка 7 4 2 1 13 - 5 14
5.
Виллем II
 Заявка 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Аякс
 Заявка 5 3 1 1 10 - 3 10
7.
Фейеноорд
 Заявка 6 2 4 0 12 - 6 10
8.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 7 3 1 3 6 - 9 10
9.
Спарта Роттердам
 Заявка 8 2 4 2 9 - 9 10
10.
Гронинген
 Заявка 7 2 3 2 10 - 8 9
11.
Хераклес
 Заявка 7 2 3 2 6 - 9 9
12.
НАК Бреда
 Заявка 8 3 0 5 6 - 14 9
13.
ПЕК Зволле
 Заявка 7 2 1 4 7 - 10 7
14.
Фортуна Ситтард
 Заявка 7 2 1 4 7 - 13 7
15.
Херенвен
 Заявка 7 2 1 4 9 - 16 7
16.
НЕК Неймеген
 Заявка 8 2 1 5 7 - 9 7
17.
Алмере Сити
 Заявка 8 0 2 6 2 - 19 2
18.
Валвейк
 2:3 Заявка 8 0 0 8 5 - 22 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 12 - 2 12
2.
Утрехт
 3:2 Заявка 4 4 0 0 9 - 5 12
3.
НАК Бреда
 Заявка 4 3 0 1 5 - 3 9
4.
Твенте
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
5.
Херенвен
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
6.
Аякс
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
7.
АЗ Алкмаар
 Заявка 3 2 0 1 11 - 3 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
ПЕК Зволле
 Заявка 4 2 0 2 6 - 7 6
10.
Гронинген
 Заявка 4 1 2 1 6 - 4 5
11.
Хераклес
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Фейеноорд
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
13.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 3 1 1 1 3 - 3 4
14.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
15.
Фортуна Ситтард
 Заявка 3 1 0 2 4 - 6 3
16.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 0 3 1 3 - 4 3
17.
Алмере Сити
 Заявка 5 0 1 4 2 - 15 1
18.
Валвейк
 2:3 Заявка 4 0 0 4 2 - 9 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ПСВ
 Заявка 4 4 0 0 15 - 3 12
2.
АЗ Алкмаар
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Утрехт
 3:2 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Спарта Роттердам
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
5.
Твенте
 Заявка 3 2 0 1 8 - 3 6
6.
Гоу Эхед Иглс
 Заявка 4 2 0 2 3 - 6 6
7.
Фейеноорд
 Заявка 4 1 3 0 9 - 5 6
8.
Виллем II
 Заявка 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Аякс
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
10.
Гронинген
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
11.
Хераклес
 Заявка 3 1 1 1 2 - 4 4
12.
Фортуна Ситтард
 Заявка 4 1 1 2 3 - 7 4
13.
НЕК Неймеген
 Заявка 4 1 0 3 3 - 4 3
14.
ПЕК Зволле
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
15.
Алмере Сити
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
16.
НАК Бреда
 Заявка 4 0 0 4 1 - 11 0
17.
Валвейк
 2:3 Заявка 4 0 0 4 3 - 13 0
18.
Херенвен
 Заявка 4 0 0 4 2 - 14 0
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Топ бомбардиров
Твенте Стейн Сем 6 (1)
АЗ Алкмаар Пэрротт Трой 5
ПСВ Де Йонг Люк 4 (4)
АЗ Алкмаар Садик Ибраим 4 (3)
ПСВ Лосано Ирвинг 4 (1)
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Топ нарушителей
НАК Бреда Берг Ян 4
Гронинген Бакуна Леандро 3
Гоу Эхед Иглс Наубер Геррит 3
Виллем II Сигургейрссон Рунар Тор 3
НАК Бреда Граймль Лео 3
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