Тур: 8. Стадион: Рат Верлег. Главный судья: Оострём Ингмар
1:0
Конец матча
0'
45' Желтая карточкаВердонк Калвин
67' Желтая карточкаГраймль Лео
69' Красная карточкаФернандеш Сана
73' Желтая карточкаБерг Ян
1:0
81' ГолЯношек Доминик
90'+23
Ход матча
45'
62'
62'
67'
69'
73'
81'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 5
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
1 Офсайды 1
-
11 Нарушения правил 8
-
2 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
433 Количество передач 355
-
52 Владение мячом, % 48
Владение мячом
12
Граймль
Лео
5
Берг
Ян
28
Lars
Mol
77
Сейер
Лео
22
Руфс
Робин
17
Нюйтинк
Брэм
20
Шоне
Лассе
18
Огава
Коки
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
12 Граймль ЛеоЗащитник
-
5 Берг ЯнЗащитник
- Защитник
-
28 Lars MolПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Сейер ЛеоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
49 Троос ТейнВратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Ройо МанелЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Кёйперс РойНападающий
-
Главный тренер: Хофкенс Карл
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
-
22 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
- Нападающий
-
18 Огава КокиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Янсе РейкВратарь
- Защитник
-
23 Сано КадаиПолузащитник
-
25 Уаисса СамиПолузащитник
-
29 Де Вит КасПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
11 Basar Onal
-
Главный тренер: Мейер Рогир
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
НАК Бреда
НЕК Неймеген
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
58.3%
25%
2 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
83.3%
33.3%
10 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 3 победы
21 матч
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
Первый тайм
9.5%
61.9%
28.6%
2 победы 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.6%
38.1%
14.3%
10 побед 8 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
14
18
Голов в среднем за матч
1.17
2
Среднее время на гол
77
45
Всего голов
13
13
Голов в среднем за матч
1.44
1.08
Среднее время на гол
62
83
Всего голов
27
31
Голов в среднем за матч
1.29
1.48
Тотал матчей
2.5
17
Больше 81%
Меньше 19%
4
8
Больше 38%
Меньше 62%
13
6
Больше 29%
Меньше 71%
15
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
70
60
Бомбардиры внутри турнира
НАК Бреда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Яношек Доминик
|2 (1)
|0.25
|Берг Ян
|1
|0.13
|Костож Кацпер
|1
|0.13
|Люкассен Бойд
|1
|0.13
|Гарбетт Мэттью
|1
|0.13
|Омарссон Элиас
|0
|0
|Паула Рауль
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсалес Роберто
|2
|0.25
|Огава Коки
|2
|0.25
|Хансен Сонтье
|1
|0.13
|Сано Кадаи
|1
|0.13
|Уаисса Сами
|1
|0.13
|Оуведжан Томас
|0
|0
|Худемакерс Меес
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Перейра Брайанн
|0
|0
Карточки
НАК Бреда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берг Ян
|4
|0
|Граймль Лео
|3
|0
|Кемпер Бой
|2
|0
|Хефкенс Карл
|0
|1
|Махмутович Энес
|0
|1
|Lars Mol
|0
|1
|Фернандеш Сана
|0
|1
|Олдруп-Йенсен Фредрик
|1
|0
|Косцельник Мартин
|1
|0
|Костож Кацпер
|1
|0
|Люкассен Бойд
|1
|0
|Балар Максимильен
|1
|0
|Cherrion Valerius
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Сано Кадаи
|0
|1
|Нюйтинк Брэм
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Перейра Брайанн
|1
|0
|Basar Onal
|1
|0
Результаты матчей
НАК Бреда
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
НЕК Неймеген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
НАК Бреда
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
НЕК Неймеген
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
11
4
Упущенные победы
0
2
НАК Бреда
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (6)
13% (1)
13% (1)
НЕК Неймеген
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
1
2
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
33%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
1
25%
76-90
Забито
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
11
5
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
3
60%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
2
18%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
2
18%
1
20%
76-90
Забито
6
7
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
17%
4
57%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
2
29%
76-90
Пропущено
14
9
4 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
1
7%
4
44%
1-15
1
7%
2
22%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
2
14%
1
11%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
2
22%
76-90
Результаты последних матчей
НАК Бреда
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Твенте - НАК Бреда 1:0 Фейеноорд - НАК Бреда 2:0 НАК Бреда - Фортуна Ситтард 1:0 Шальке 04 - НАК Бреда 2:1
Херенвен - НАК Бреда 4:0 НАК Бреда - Утрехт 1:2 НАК Бреда - Аякс 2:1 Гронинген - НАК Бреда 4:1 Спарта Роттердам - НАК Бреда 2:1 НАК Бреда - Арис Салоники 1:2 НАК Бреда - Льерс Кемпензонен 0:1 НАК Бреда - ОФИ 1:2 НАК Бреда - Эксельсиор 1:1 НАК Бреда - Эйндховен 3:0 Юнитас 30 - НАК Бреда 0:0 Эксельсиор - НАК Бреда 4:1 НАК Бреда - Эксельсиор 6:2 Эммен - НАК Бреда 0:3 НАК Бреда - Эммен 1:1 Рода - НАК Бреда 0:5
НЕК Неймеген
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
НЕК Неймеген - Фейеноорд 1:1 НЕК Неймеген - Хераклес 1:2 ПСВ - НЕК Неймеген 2:0 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 0:3
НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 1:0 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - Твенте 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 НЕК Неймеген - Олимпиакос 0:2 НЕК Неймеген - Герта 0:1 НЕК Неймеген - Стандард 1:2 Шоузе Эльфталь - НЕК Неймеген 0:5 НЕК Неймеген - Гоу Эхед Иглс 1:2 Алмере Сити - НЕК Неймеген 1:4 НЕК Неймеген - Фейеноорд 2:3 Эксельсиор - НЕК Неймеген 0:3 НЕК Неймеген - АЗ Алкмаар 0:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:2 Витесс - НЕК Неймеген 0:3
Результаты матчей
НАК Бреда
НЕК Неймеген
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:2
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
4 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
1:2
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
2
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
НАК Бреда
НЕК Неймеген
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
53
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 5
|24
|2.
|3:2 Заявка
|7
|6
|1
|0
|14 - 8
|19
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 4
|16
|4.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|13 - 5
|14
|5.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|10 - 3
|10
|7.
|Заявка
|6
|2
|4
|0
|12 - 6
|10
|8.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|6 - 9
|10
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 9
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 9
|9
|12.
|Заявка
|8
|3
|0
|5
|6 - 14
|9
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 10
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|15.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|9 - 16
|7
|16.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|7 - 9
|7
|17.
|Заявка
|8
|0
|2
|6
|2 - 19
|2
|18.
|2:3 Заявка
|8
|0
|0
|8
|5 - 22
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|12 - 2
|12
|2.
|3:2 Заявка
|4
|4
|0
|0
|9 - 5
|12
|3.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|6.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|11 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 7
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|6 - 4
|5
|11.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|12.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 6
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 4
|3
|17.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|2 - 15
|1
|18.
|2:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 9
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|15 - 3
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|3:2 Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|8 - 3
|6
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|3 - 6
|6
|7.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|9 - 5
|6
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 4
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 11
|0
|17.
|2:3 Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 13
|0
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|2 - 14
|0
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы
- — Выход в плей-офф за попадание в Лигу конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Твенте
|Стейн Сем
|6 (1)
|АЗ Алкмаар
|Пэрротт Трой
|5
|ПСВ
|Де Йонг Люк
|4 (4)
|АЗ Алкмаар
|Садик Ибраим
|4 (3)
|ПСВ
|Лосано Ирвинг
|4 (1)
|НАК Бреда
|Берг Ян
|4
|Гронинген
|Бакуна Леандро
|3
|Гоу Эхед Иглс
|Наубер Геррит
|3
|Виллем II
|Сигургейрссон Рунар Тор
|3
|НАК Бреда
|Граймль Лео
|3