Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

90' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

90' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

88' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

87' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

87' Kento Shiogai оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Вратарь команды НАК Бреда выходит и забирает мяч.

85' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Basar Onal оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Берг Ян оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

77' Вердонк Калвин не смог попасть в створ ударом издали

77' Матч прерван

77' Кемпер Бой на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

77' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

73' Берг Ян получает желтую карточку за нырок

69' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Фернандеш Сана оказался удален с поля

69' Матч возобновлен

69' Гонсалес Роберто на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

69' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

67' Граймль Лео получил желтую карточку от судьи

63' Матч возобновлен

62' Балар Максимильен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

61' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

61' Маркес Иван выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

60' НЕК Неймеген совершает вбрасывание на половине поля противника

59' Перейра Брайанн выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Сейер Лео выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Сейер Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Сейер Лео оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

54' Lars Mol бьет ударом через себя, но Робин Руфс блокирует удар!

54' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

53' НАК Бреда совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Матч возобновлен

53' Фернандеш Сана на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' НАК Бреда совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Омарссон Элиас не смог попасть в створ ударом издали

50' Шоне Лассе не смог попасть в створ ударом издали

48' Леманс Клинт навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.