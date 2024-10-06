  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Бразилия
  4. Серия A 2024
Тур: 29.
Васко да Гама
1:1
Второй тайм: 75'
Жувентуде
0'
0:1
3' Гол
Edson2
1:1
10' Гол
Пайе Димитри
29' Желтая карточка
Домингес Максим
45' Желтая карточка
Жилберто IV
46' Желтая карточка
Фрейтас Лукас
1
Лео
Жардим
2
Родригес
Хосе
Луис
II
38
Victor
X
4
Майкон
Перейра
6
Lucas
Piton
25
Hugo
Moura
20
Сфорца
Хуан
26
Домингес
Максим
10
Пайе
Димитри
17
Emerson
Rodriguez
99
Pablo
Vegetti
1
Габриэл
Васконселлос
2
Лукас
Хуан
4
Danilo
Boza
3
Marcos
Ze
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
30
Dudu
Vieira
21
Барбоза
Лукас
44
Mandaca
17
Edson2
9
Жилберто
IV
Васко да Гама
4-2-3-1
Жувентуде
4-2-3-1

История личных встреч

Васко да Гама
Жувентуде

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

СA
2:0
СB
2:1
СB
1:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Васко да Гама
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Pablo Vegetti 9 0.32
David VI 4 0.14
Адсон 2 0.07
Mateus Cocao 2 0.07
Lucas Piton 1 0.04
Пайе Димитри 1 0.04
Леандриньо 1 0.04
Луис Виктор 1 0.04
Майкон Перейра 1 0.04
Коутиньо Филиппе 1 0.04
Райан I 1 0.04
Emerson Rodriguez 1 0.04
Сфорца Хуан 1 0.04
Henrique Paulo 1 0.04
Lyncon 1 0.04
Victor X 1 0.04
Guilherme Estrella 1 0.04
GB 1 0.04
Hugo Moura 0 0
Росси 0 0
Гальдамес Пабло 0 0
Leo XV 0 0
Родригес Хосе Луис II 0 0
JP 0 0
Жувентуде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Vicente Jean Carlos 4 0.14
Барбоза Лукас 4 0.14
Mandaca 3 0.1
Нене Андерсон 2 0.07
Марселинью X 2 0.07
Erick Farias 2 0.07
Danilo Boza 2 0.07
Luis Oyama 2 0.07
Jadson III 1 0.03
Лукас Хуан 1 0.03
Русшел Алан 1 0.03
Жилберто IV 1 0.03
Edson2 1 0.03
Эвертон 1 0.03
Гонсалвеш Диего 1 0.03
Rodrigo Sam 1 0.03
Ronaldo VI 1 0.03
Каррильо Рони 1 0.03
Арруда Эрик 1 0.03
Yan Souto 1 0.03
Bill2 0 0
Иносенсио Габриэль 0 0

Карточки

Васко да Гама
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mateus Cocao 8 1
David VI 6 1
Hugo Moura 5 1
Victor X 4 1
Pablo Vegetti 5 0
Луис Виктор 3 1
Майкон Перейра 4 0
Lucas Piton 4 0
Henrique Paulo 4 0
Росси 3 0
Гальдамес Пабло 3 0
Leo XV 3 0
Jose Gabriel 3 0
Сфорца Хуан 3 0
Адсон 2 0
Райан I 2 0
Пракседес Бруно 2 0
Кампуш Сержинью 1 0
Бруно Лопес 1 0
Соуза Жосеф 1 0
Домингес Максим 1 0
Emerson Rodriguez 1 0
Маркус Эрик 1 0
Ramon Diaz 1 0
Guilherme Estrella 1 0
GB 1 0
Жувентуде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jadson III 12 1
Marcos Ze 8 2
Барбоза Лукас 9 0
Габриэл Васконселлос 4 1
Rodrigo Sam 4 1
Лукас Хуан 4 1
Caique 5 0
Русшел Алан 3 1
Жилберто IV 4 0
Фрейтас Лукас 2 1
Нене Андерсон 3 0
Mateus Claus 3 0
Mandaca 3 0
Werik 1 1
Machado Marques Roger 2 0
Vicente Jean Carlos 2 0
Danilo Boza 2 0
Иносенсио Габриэль 2 0
Luis Oyama 2 0
Peixoto 1 0
Dudu Vieira 1 0
Каррильо Рони 1 0
Thiago Dos Santos2 1 0
Абнер 1 0
Марселинью X 1 0
Erick Farias 1 0
Davi Goes 1 0

Результаты матчей

Васко да Гама
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Жувентуде
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

4
9
Васко да Гама
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Жувентуде
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

14
5

Упущенные победы

8
19
Васко да Гама
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Жувентуде
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)

Сухие победы

8
0

Сухие поражения

4
7

Волевые победы

19
6

Упущенные победы

12
28

Голы по времени матча

Забито

19
11
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
5
45%
61-75
5
26%
2
18%
76-90

Пропущено

19
25
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
4
21%
2
8%
61-75
3
16%
7
28%
76-90

Забито

11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
4
36%
1
5%
61-75
1
9%
6
29%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90

Забито

30
32
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
3%
3
9%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
7
23%
5
16%
46-60
7
23%
6
19%
61-75
6
20%
8
25%
76-90

Пропущено

38
38
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
16%
3
8%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
5
13%
8
21%
31-45
8
21%
8
21%
46-60
5
13%
4
11%
61-75
8
21%
10
26%
76-90

Результаты последних матчей

Васко да Гама
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1
Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2

Результаты матчей

Васко да Гама
Жувентуде

Точный счет

2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
7 раз 54%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%

Точный счет

2:1
6 раз 22%
2:0
6 раз 22%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
4
1 раз 4%
1
16 раз 57%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Васко да Гама
Жувентуде

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
13
1
8
5
1.5
6
8
1
12
2.5
2
12
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
10
4
2
12
1.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
23
5
10
17
1.5
7
21
1
26
2.5
2
26
1
26
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 29 18 6 5 47 - 25 60
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 29 17 6 6 46 - 20 57
3.
Форталеза Сеара
 29 16 7 6 38 - 29 55
4.
Фламенго
 28 15 6 7 45 - 32 51
5.
Сан-Паулу
 29 14 5 10 38 - 32 47
6.
Интернасьонал Порту Алегре
 28 12 10 6 37 - 26 46
7.
Байя
 29 13 6 10 39 - 33 45
8.
Крузейро
 29 12 7 10 35 - 29 43
9.
Атлетико Минейро
 27 9 10 8 38 - 40 37
10.
Васко да Гама
 1:1 28 10 7 11 32 - 38 37
11.
Гремио
 28 10 5 13 32 - 35 35
12.
Крисьюма
 29 9 8 12 36 - 42 35
13.
Ред Булл Брагантино
 29 8 10 11 34 - 38 34
14.
Жувентуде
 1:1 29 8 10 11 33 - 39 34
15.
Атлетико Паранаэнсе
 27 8 7 12 27 - 31 31
16.
Флуминенсе
 28 8 6 14 22 - 30 30
17.
Витория
 29 8 5 16 32 - 44 29
18.
Коринтианс
 29 6 11 12 29 - 38 29
19.
Куяба
 28 6 8 14 25 - 39 26
20.
Атлетико Гойаненсе
 29 5 6 18 22 - 47 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Форталеза Сеара
 15 12 3 0 25 - 7 39
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 15 11 1 3 30 - 10 34
3.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 14 10 2 2 24 - 10 32
4.
Байя
 15 10 2 3 21 - 9 32
5.
Сан-Паулу
 15 10 2 3 23 - 13 32
6.
Крузейро
 14 9 3 2 24 - 10 30
7.
Фламенго
 14 9 3 2 21 - 13 30
8.
Жувентуде
 1:1 14 7 5 2 21 - 13 26
9.
Интернасьонал Порту Алегре
 13 7 4 2 20 - 12 25
10.
Ред Булл Брагантино
 14 7 4 3 20 - 15 25
11.
Васко да Гама
 1:1 14 7 4 3 21 - 19 25
12.
Коринтианс
 14 5 8 1 22 - 14 23
13.
Гремио
 15 7 1 7 19 - 19 22
14.
Крисьюма
 15 5 7 3 19 - 18 22
15.
Атлетико Минейро
 14 5 6 3 21 - 19 21
16.
Флуминенсе
 14 5 5 4 14 - 12 20
17.
Витория
 14 5 2 7 16 - 19 17
18.
Атлетико Паранаэнсе
 13 4 3 6 15 - 16 15
19.
Куяба
 15 3 5 7 13 - 16 14
20.
Атлетико Гойаненсе
 14 3 3 8 12 - 22 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ботафого Рио-де-Жанейро
 15 8 4 3 23 - 15 28
2.
Палмейрас Сан-Паулу
 14 6 5 3 16 - 10 23
3.
Фламенго
 14 6 3 5 24 - 19 21
4.
Интернасьонал Порту Алегре
 15 5 6 4 17 - 14 21
5.
Атлетико Минейро
 13 4 4 5 17 - 21 16
6.
Атлетико Паранаэнсе
 14 4 4 6 12 - 15 16
7.
Форталеза Сеара
 14 4 4 6 13 - 22 16
8.
Сан-Паулу
 14 4 3 7 15 - 19 15
9.
Гремио
 13 3 4 6 13 - 16 13
10.
Крисьюма
 14 4 1 9 17 - 24 13
11.
Байя
 14 3 4 7 18 - 24 13
12.
Крузейро
 15 3 4 8 11 - 19 13
13.
Куяба
 13 3 3 7 12 - 23 12
14.
Васко да Гама
 1:1 14 3 3 8 11 - 19 12
15.
Витория
 15 3 3 9 16 - 25 12
16.
Флуминенсе
 14 3 1 10 8 - 18 10
17.
Атлетико Гойаненсе
 15 2 3 10 10 - 25 9
18.
Ред Булл Брагантино
 15 1 6 8 14 - 23 9
19.
Жувентуде
 1:1 15 1 5 9 12 - 26 8
20.
Коринтианс
 15 1 3 11 7 - 24 6
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
  • — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
  • — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
  • — Вылет в Серию B

Топ бомбардиров
Фламенго Педро Гильерме 11 (5)
Палмейрас Сан-Паулу Эстеван 9 (6)
Интернасьонал Порту Алегре Уэсли Лопес 9 (4)
Атлетико Минейро Халк Живанилдо 9 (3)
Палмейрас Сан-Паулу Лопес Хосе Мануэль 9 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Жувентуде Jadson III 1 12
Сан-Паулу Лусиано Невес 1 11
Витория Janderson 1 10
Сан-Паулу Луис Франциско Зубелдиа 1 10
Форталеза Сеара Бритес Эмануэль 2 8
Весь список
  • 46'
    Жилберто IV уходит с поля. Каррильо Рони выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Жилберто IV получил желтую карточку от судьи
  • 29'
    Домингес Максим получил желтую карточку от судьи
  • 10'
    Уго Моура сделал результативную передачу.
  • 10'
    Г О О О О Л - Пайе Димитри бьет в цель!
  • 3'
    Жилберто IV сделал результативную передачу.
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    Васко да Гама
    Ничья
    Жувентуде
    2.07
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    5.10
    5.10
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