Тур: 29.
1:1
Второй тайм: 75'
0'
0:1
3' ГолEdson2
1:1
10' ГолПайе Димитри
29' Желтая карточкаДомингес Максим
45' Желтая карточкаЖилберто IV
46' Желтая карточкаФрейтас Лукас
Ход матча
3'
0:1
10'
1:1
29'
45'
46'
57'
65'
38
Victor
X
25
Hugo
Moura
20
Сфорца
Хуан
10
Пайе
Димитри
28
Русшел
Алан
16
Jadson
III
30
Dudu
Vieira
44
Mandaca
17
Edson2
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
38 Victor XЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Hugo MouraПолузащитник
-
20 Сфорца ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Пайе ДимитриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 KeillerВратарь
-
32 Рохас РобертЗащитник
-
12 Луис ВикторЗащитник
-
66 ЛеандриньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 РайанНападающий
- Нападающий
-
21 Менесес ХеанНападающий
-
-
3 Leo XV
-
Главный тренер: Rafael Paiva
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Русшел АланЗащитник
-
16 Jadson IIIПолузащитник
-
30 Dudu VieiraПолузащитник
- Полузащитник
-
44 MandacaПолузащитник
-
17 Edson2Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
23 АбнерЗащитник
- Нападающий
-
-
-
-
11 Марселинью X
-
-
-
15 Kelvi
-
88 Davi Goes
-
-
Главный тренер: Jair Ventura
История личных встреч
Васко да Гама
Жувентуде
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
5
3
Голов в среднем за матч
1.67
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Васко да Гама
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Pablo Vegetti
|9
|0.32
|David VI
|4
|0.14
|Адсон
|2
|0.07
|Mateus Cocao
|2
|0.07
|Lucas Piton
|1
|0.04
|Пайе Димитри
|1
|0.04
|Леандриньо
|1
|0.04
|Луис Виктор
|1
|0.04
|Майкон Перейра
|1
|0.04
|Коутиньо Филиппе
|1
|0.04
|Райан I
|1
|0.04
|Emerson Rodriguez
|1
|0.04
|Сфорца Хуан
|1
|0.04
|Henrique Paulo
|1
|0.04
|Lyncon
|1
|0.04
|Victor X
|1
|0.04
|Guilherme Estrella
|1
|0.04
|GB
|1
|0.04
|Hugo Moura
|0
|0
|Росси
|0
|0
|Гальдамес Пабло
|0
|0
|Leo XV
|0
|0
|Родригес Хосе Луис II
|0
|0
|JP
|0
|0
Жувентуде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Vicente Jean Carlos
|4
|0.14
|Барбоза Лукас
|4
|0.14
|Mandaca
|3
|0.1
|Нене Андерсон
|2
|0.07
|Марселинью X
|2
|0.07
|Erick Farias
|2
|0.07
|Danilo Boza
|2
|0.07
|Luis Oyama
|2
|0.07
|Jadson III
|1
|0.03
|Лукас Хуан
|1
|0.03
|Русшел Алан
|1
|0.03
|Жилберто IV
|1
|0.03
|Edson2
|1
|0.03
|Эвертон
|1
|0.03
|Гонсалвеш Диего
|1
|0.03
|Rodrigo Sam
|1
|0.03
|Ronaldo VI
|1
|0.03
|Каррильо Рони
|1
|0.03
|Арруда Эрик
|1
|0.03
|Yan Souto
|1
|0.03
|Bill2
|0
|0
|Иносенсио Габриэль
|0
|0
Карточки
Васко да Гама
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mateus Cocao
|8
|1
|David VI
|6
|1
|Hugo Moura
|5
|1
|Victor X
|4
|1
|Pablo Vegetti
|5
|0
|Луис Виктор
|3
|1
|Майкон Перейра
|4
|0
|Lucas Piton
|4
|0
|Henrique Paulo
|4
|0
|Росси
|3
|0
|Гальдамес Пабло
|3
|0
|Leo XV
|3
|0
|Jose Gabriel
|3
|0
|Сфорца Хуан
|3
|0
|Адсон
|2
|0
|Райан I
|2
|0
|Пракседес Бруно
|2
|0
|Кампуш Сержинью
|1
|0
|Бруно Лопес
|1
|0
|Соуза Жосеф
|1
|0
|Домингес Максим
|1
|0
|Emerson Rodriguez
|1
|0
|Маркус Эрик
|1
|0
|Ramon Diaz
|1
|0
|Guilherme Estrella
|1
|0
|GB
|1
|0
Жувентуде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jadson III
|12
|1
|Marcos Ze
|8
|2
|Барбоза Лукас
|9
|0
|Габриэл Васконселлос
|4
|1
|Rodrigo Sam
|4
|1
|Лукас Хуан
|4
|1
|Caique
|5
|0
|Русшел Алан
|3
|1
|Жилберто IV
|4
|0
|Фрейтас Лукас
|2
|1
|Нене Андерсон
|3
|0
|Mateus Claus
|3
|0
|Mandaca
|3
|0
|Werik
|1
|1
|Machado Marques Roger
|2
|0
|Vicente Jean Carlos
|2
|0
|Danilo Boza
|2
|0
|Иносенсио Габриэль
|2
|0
|Luis Oyama
|2
|0
|Peixoto
|1
|0
|Dudu Vieira
|1
|0
|Каррильо Рони
|1
|0
|Thiago Dos Santos2
|1
|0
|Абнер
|1
|0
|Марселинью X
|1
|0
|Erick Farias
|1
|0
|Davi Goes
|1
|0
Результаты матчей
Васко да Гама
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Жувентуде
22.2%
77.8%
2 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
4
9
Васко да Гама
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Жувентуде
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
14
5
Упущенные победы
8
19
Васко да Гама
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
41% (11)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Жувентуде
15.8%
84.2%
3 победы 16 поражений
Первый тайм
14% (4)
50% (14)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (7)
29% (8)
46% (13)
Сухие победы
8
0
Сухие поражения
4
7
Волевые победы
19
6
Упущенные победы
12
28
Голы по времени матча
Забито
19
11
6 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 3
17 Не забивали 18
1
5%
1
9%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
3
16%
1
9%
31-45
5
26%
0
0%
46-60
3
16%
5
45%
61-75
5
26%
2
18%
76-90
Пропущено
19
25
9 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
2
11%
3
12%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
4
21%
6
24%
31-45
3
16%
6
24%
46-60
4
21%
2
8%
61-75
3
16%
7
28%
76-90
Забито
11
21
4 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 8
18 Не забивали 15
0
0%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
3
27%
5
24%
31-45
2
18%
5
24%
46-60
4
36%
1
5%
61-75
1
9%
6
29%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
4
21%
0
0%
1-15
3
16%
4
31%
16-30
1
5%
2
15%
31-45
5
26%
2
15%
46-60
1
5%
2
15%
61-75
5
26%
3
23%
76-90
Забито
30
32
10 В 1-м тайме 13
20 Во 2-м тайме 19
10 Забивали первыми 11
8 Не забивали 5
1
3%
3
9%
1-15
3
10%
4
13%
16-30
6
20%
6
19%
31-45
7
23%
5
16%
46-60
7
23%
6
19%
61-75
6
20%
8
25%
76-90
Пропущено
38
38
17 В 1-м тайме 16
21 Во 2-м тайме 22
16 Пропускали первыми 15
21 Не пропускали 22
6
16%
3
8%
1-15
6
16%
5
13%
16-30
5
13%
8
21%
31-45
8
21%
8
21%
46-60
5
13%
4
11%
61-75
8
21%
10
26%
76-90
Результаты последних матчей
Васко да Гама
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:1 Крузейро - Васко да Гама 1:1 Васко да Гама - Палмейрас Сан-Паулу 0:1 Фламенго - Васко да Гама 1:1
Атлетико Паранаэнсе - Васко да Гама 2:1 Витория - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Васко да Гама - Атлетико Паранаэнсе 2:1 Крисьюма - Васко да Гама 2:2 Васко да Гама - Флуминенсе 2:0 Васко да Гама - Атлетико Гойаненсе 1:0 Васко да Гама - Ред Булл Брагантино 2:2 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 1:1 Гремио - Васко да Гама 1:0 Атлетико Минейро - Васко да Гама 2:0 Атлетико Гойаненсе - Васко да Гама 0:1 Васко да Гама - Коринтианс 2:0 Интернасьонал Порту Алегре - Васко да Гама 1:2 Васко да Гама - Форталеза Сеара 2:0 Васко да Гама - Ботафого Рио-де-Жанейро 1:1
Жувентуде
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Жувентуде - Ред Булл Брагантино 1:1 Витория - Жувентуде 1:0 Жувентуде - Флуминенсе 2:1 Коринтианс - Жувентуде 3:1
Куяба - Жувентуде 0:0 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:3 Жувентуде - Коринтианс 2:1 Атлетико Гойаненсе - Жувентуде 2:1 Атлетико Паранаэнсе - Жувентуде 1:2 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 2:1 Жувентуде - Ботафого Рио-де-Жанейро 3:2 Флуминенсе - Жувентуде 2:2 Коринтианс - Жувентуде 1:1 Жувентуде - Флуминенсе 3:2 Жувентуде - Крисьюма 1:2 Крузейро - Жувентуде 2:0 Жувентуде - Сан-Паулу 0:0 Жувентуде - Атлетико Минейро 1:1 Жувентуде - Интернасьонал Порту Алегре 1:1 Интернасьонал Порту Алегре - Жувентуде 1:2
Результаты матчей
Васко да Гама
Жувентуде
Точный счет
2:1
3 раза 23%
2:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
0:4
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:6
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
1:1
4 раза 29%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
7 раз 54%
0
3 раза 23%
1
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
7 раз 50%
2
4 раза 29%
3
2 раза 14%
0
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
2:1
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
1
9 раз 64%
0
4 раза 29%
2
1 раз 7%
Точный счет
2:1
6 раз 22%
2:0
6 раз 22%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:0
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:4
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:6
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
2:1
6 раз 21%
2:0
4 раза 14%
0:0
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
2
9 раз 33%
1
9 раз 33%
0
8 раз 30%
4
1 раз 4%
1
16 раз 57%
0
5 раз 18%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Васко да Гама
Жувентуде
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
131
85
68
112
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
104
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
235
1017
721
126
226
126
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|6
|5
|47 - 25
|60
|2.
|29
|17
|6
|6
|46 - 20
|57
|3.
|29
|16
|7
|6
|38 - 29
|55
|4.
|28
|15
|6
|7
|45 - 32
|51
|5.
|29
|14
|5
|10
|38 - 32
|47
|6.
|28
|12
|10
|6
|37 - 26
|46
|7.
|29
|13
|6
|10
|39 - 33
|45
|8.
|29
|12
|7
|10
|35 - 29
|43
|9.
|27
|9
|10
|8
|38 - 40
|37
|10.
|1:1
|28
|10
|7
|11
|32 - 38
|37
|11.
|28
|10
|5
|13
|32 - 35
|35
|12.
|29
|9
|8
|12
|36 - 42
|35
|13.
|29
|8
|10
|11
|34 - 38
|34
|14.
|1:1
|29
|8
|10
|11
|33 - 39
|34
|15.
|27
|8
|7
|12
|27 - 31
|31
|16.
|28
|8
|6
|14
|22 - 30
|30
|17.
|29
|8
|5
|16
|32 - 44
|29
|18.
|29
|6
|11
|12
|29 - 38
|29
|19.
|28
|6
|8
|14
|25 - 39
|26
|20.
|29
|5
|6
|18
|22 - 47
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|12
|3
|0
|25 - 7
|39
|2.
|15
|11
|1
|3
|30 - 10
|34
|3.
|14
|10
|2
|2
|24 - 10
|32
|4.
|15
|10
|2
|3
|21 - 9
|32
|5.
|15
|10
|2
|3
|23 - 13
|32
|6.
|14
|9
|3
|2
|24 - 10
|30
|7.
|14
|9
|3
|2
|21 - 13
|30
|8.
|1:1
|14
|7
|5
|2
|21 - 13
|26
|9.
|13
|7
|4
|2
|20 - 12
|25
|10.
|14
|7
|4
|3
|20 - 15
|25
|11.
|1:1
|14
|7
|4
|3
|21 - 19
|25
|12.
|14
|5
|8
|1
|22 - 14
|23
|13.
|15
|7
|1
|7
|19 - 19
|22
|14.
|15
|5
|7
|3
|19 - 18
|22
|15.
|14
|5
|6
|3
|21 - 19
|21
|16.
|14
|5
|5
|4
|14 - 12
|20
|17.
|14
|5
|2
|7
|16 - 19
|17
|18.
|13
|4
|3
|6
|15 - 16
|15
|19.
|15
|3
|5
|7
|13 - 16
|14
|20.
|14
|3
|3
|8
|12 - 22
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|8
|4
|3
|23 - 15
|28
|2.
|14
|6
|5
|3
|16 - 10
|23
|3.
|14
|6
|3
|5
|24 - 19
|21
|4.
|15
|5
|6
|4
|17 - 14
|21
|5.
|13
|4
|4
|5
|17 - 21
|16
|6.
|14
|4
|4
|6
|12 - 15
|16
|7.
|14
|4
|4
|6
|13 - 22
|16
|8.
|14
|4
|3
|7
|15 - 19
|15
|9.
|13
|3
|4
|6
|13 - 16
|13
|10.
|14
|4
|1
|9
|17 - 24
|13
|11.
|14
|3
|4
|7
|18 - 24
|13
|12.
|15
|3
|4
|8
|11 - 19
|13
|13.
|13
|3
|3
|7
|12 - 23
|12
|14.
|1:1
|14
|3
|3
|8
|11 - 19
|12
|15.
|15
|3
|3
|9
|16 - 25
|12
|16.
|14
|3
|1
|10
|8 - 18
|10
|17.
|15
|2
|3
|10
|10 - 25
|9
|18.
|15
|1
|6
|8
|14 - 23
|9
|19.
|1:1
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|20.
|15
|1
|3
|11
|7 - 24
|6
- — Выход в групповой этап Кубка Либертадорес
- — Выход в квалификационный раунд Кубка Либертадорес
- — Выход в групповой этап Копа Судамерикана
- — Вылет в Серию B
|Фламенго
|Педро Гильерме
|11 (5)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Эстеван
|9 (6)
|Интернасьонал Порту Алегре
|Уэсли Лопес
|9 (4)
|Атлетико Минейро
|Халк Живанилдо
|9 (3)
|Палмейрас Сан-Паулу
|Лопес Хосе Мануэль
|9 (2)
|Жувентуде
|Jadson III
|1 12
|Сан-Паулу
|Лусиано Невес
|1 11
|Витория
|Janderson
|1 10
|Сан-Паулу
|Луис Франциско Зубелдиа
|1 10
|Форталеза Сеара
|Бритес Эмануэль
|2 8