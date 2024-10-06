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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Wojciech Myc
Шленск Вроцлав
2:4
Конец матча
Краковия
0'
1:0
2' Гол
Петров Симеон
2:0
8' Гол
Герчио Томмазо
2:1
21' Пенальти
Кялльман Беньямин
32' Желтая карточка
Хасич Айдин
34' Желтая карточка
Самец-Талар Пётр
36' Желтая карточка
Петков Алекс
2:2
47' Гол
Югас Якуб
62' Желтая карточка
Шота Серафин
2:3
68' Гол
Ван Бюрен Мик
74' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
2:4
76' Пенальти
Хасич Айдин
84' Желтая карточка
Filip Rozga
90'+6
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
87
Петров
Симеон
4
Бейгер
Лукаш
78
Герчио
Томмазо
5
Петков
Алекс
7
Самец-Талар
Пётр
17
Шварц
Петр
16
Покорны
Петер
77
Цебуля
Марчин
10
Сверчок
Якуб
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
5
Гицэ
Вирджил
25
Какабадзе
Отар
16
Bartosz
Biedrzycki
11
Майгор
Миккел
88
Соколовски
Патрик
18
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
9
Кялльман
Беньямин
Шленск Вроцлав
4-1-4-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Шленск Вроцлав
Краковия

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед

13 матчей

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Первый тайм

46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

35 матчей

48.6%
31.4%
20%
17 побед 11 ничьих 7 побед

Первый тайм

37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед

Второй тайм

37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед

История матчей

Э
4:0
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
1:1
Э
3:1
ЭГА
3:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:1
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
КЛ
1:0
OE
1:1
КЛ
0:1

Голы

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.61
1.12

Среднее время на гол

55
80

Всего голов

21
16

Голов в среднем за матч

1.24
0.89

Среднее время на гол

72
101

Всего голов

50
35

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герчио Томмазо 3 0.33
Петров Симеон 2 0.22
Шварц Петр 1 0.11
Петков Алекс 1 0.11
Сверчок Якуб 1 0.11
Мусёлик Себастьян 1 0.11
Жуковски Матеуш 0 0
Самец-Талар Пётр 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кялльман Беньямин 5 (2) 0.45
Ван Бюрен Мик 3 0.27
Гицэ Вирджил 3 0.27
Майгор Миккел 2 0.18
Хасич Айдин 2 (1) 0.18
Югас Якуб 2 0.18
Какабадзе Отар 1 0.09
Олафссон Давид-Кристьян 1 0.09
Бохнак Матеуш 1 0.09
Filip Rozga 1 0.09
Аль-Аммари Амир 0 0
Атанасов Яни 0 0

Карточки

Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маценко Егор 1 1
Жуковски Матеуш 2 0
Покорны Петер 2 0
Петров Симеон 2 0
Шота Серафин 2 0
Сверчок Якуб 1 0
Цебуля Марчин 1 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Самец-Талар Пётр 1 0
Петков Алекс 1 0
Индже Бурак 1 0
Палюшек Александр 1 0
Ортис Арнау 1 0
Герчио Томмазо 1 0
Jakub Jezierski 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Глик Камил 4 0
Какабадзе Отар 4 0
Filip Rozga 4 0
Югас Якуб 2 0
Олафссон Давид-Кристьян 2 0
Аль-Аммари Амир 2 0
Ван Бюрен Мик 1 0
Майгор Миккел 1 0
Атанасов Яни 1 0
Гицэ Вирджил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Хасич Айдин 1 0
Filip Kucharczyk 1 0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

5
1
Шленск Вроцлав
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Краковия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
3

Упущенные победы

0
6
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Краковия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

10
8

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
2
40%
2
14%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
5
71%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90

Пропущено

10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
44%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90

Забито

9
21
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
22%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
3
33%
5
24%
76-90

Пропущено

17
16
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
18%
5
31%
1-15
2
12%
5
31%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3
Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1
Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0

Результаты матчей

Шленск Вроцлав
Краковия

Точный счет

1:1
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Шленск Вроцлав
Краковия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
2
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
6
5
1
8
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Краковия
 11 7 2 2 22 - 15 23
4.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
5.
Погонь Щецин
 0:0 11 5 2 4 16 - 13 17
6.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
7.
Пяст
 0:0 11 4 4 3 10 - 9 16
8.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Заглембе Любин
 11 4 2 5 8 - 14 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 11 2 3 6 13 - 21 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 0:0 6 5 1 0 12 - 3 16
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
Пяст
 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
6.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
7.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
9.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
10.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 0:0 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
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      Bartosz Biedrzycki уходит с поля. Ван Бюрен Мик выходит вместо него
    • 46'
      Петков Алекс уходит с поля. Шота Серафин выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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