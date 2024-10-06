Тур: 11. Стадион: Арена Тарчински Вроцлав. Главный судья: Wojciech Myc
2:4
Конец матча
0'
1:0
2' ГолПетров Симеон
2:0
8' ГолГерчио Томмазо
2:1
21' ПенальтиКялльман Беньямин
32' Желтая карточкаХасич Айдин
34' Желтая карточкаСамец-Талар Пётр
36' Желтая карточкаПетков Алекс
2:2
47' ГолЮгас Якуб
62' Желтая карточкаШота Серафин
2:3
68' ГолВан Бюрен Мик
74' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
2:4
76' ПенальтиХасич Айдин
84' Желтая карточкаFilip Rozga
90'+6
Ход матча
2'
1:0
8'
2:0
21'
32'
34'
36'
47'
2:2
62'
68'
74'
76'
2:4
84'
17
Шварц
Петр
10
Сверчок
Якуб
27
Равас
Генрих
24
Югас
Якуб
15
Глик
Камил
18
Filip
Rozga
14
Хасич
Айдин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сверчок ЯкубНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
-
27 Равас ГенрихВратарь
-
24 Югас ЯкубЗащитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Filip RozgaПолузащитник
-
14 Хасич АйдинПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ракочи МихалНападающий
- Нападающий
-
26 Jakub Burek
-
Главный тренер: Dawid Kroczek
История личных встреч
Шленск Вроцлав
Краковия
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
59.1%
40.9%
13 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
59.1%
36.4%
4.5%
13 побед 8 ничьих 0 побед
13 матчей
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Первый тайм
46.2%
53.8%
0 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
35 матчей
48.6%
31.4%
20%
17 побед 11 ничьих 7 побед
Первый тайм
37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед
Второй тайм
37.1%
42.9%
20%
13 побед 15 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.61
1.12
Среднее время на гол
55
80
Всего голов
21
16
Голов в среднем за матч
1.24
0.89
Среднее время на гол
72
101
Всего голов
50
35
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
33
Больше 94%
Меньше 6%
2
25
Больше 71%
Меньше 29%
10
14
Больше 40%
Меньше 60%
21
8
Больше 23%
Меньше 77%
27
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
34
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герчио Томмазо
|3
|0.33
|Петров Симеон
|2
|0.22
|Шварц Петр
|1
|0.11
|Петков Алекс
|1
|0.11
|Сверчок Якуб
|1
|0.11
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.11
|Жуковски Матеуш
|0
|0
|Самец-Талар Пётр
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кялльман Беньямин
|5 (2)
|0.45
|Ван Бюрен Мик
|3
|0.27
|Гицэ Вирджил
|3
|0.27
|Майгор Миккел
|2
|0.18
|Хасич Айдин
|2 (1)
|0.18
|Югас Якуб
|2
|0.18
|Какабадзе Отар
|1
|0.09
|Олафссон Давид-Кристьян
|1
|0.09
|Бохнак Матеуш
|1
|0.09
|Filip Rozga
|1
|0.09
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Атанасов Яни
|0
|0
Карточки
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маценко Егор
|1
|1
|Жуковски Матеуш
|2
|0
|Покорны Петер
|2
|0
|Петров Симеон
|2
|0
|Шота Серафин
|2
|0
|Сверчок Якуб
|1
|0
|Цебуля Марчин
|1
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Самец-Талар Пётр
|1
|0
|Петков Алекс
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Герчио Томмазо
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Глик Камил
|4
|0
|Какабадзе Отар
|4
|0
|Filip Rozga
|4
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Олафссон Давид-Кристьян
|2
|0
|Аль-Аммари Амир
|2
|0
|Ван Бюрен Мик
|1
|0
|Майгор Миккел
|1
|0
|Атанасов Яни
|1
|0
|Гицэ Вирджил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Хасич Айдин
|1
|0
|Filip Kucharczyk
|1
|0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Краковия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
5
1
Шленск Вроцлав
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Краковия
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
83% (5)
17% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
3
Упущенные победы
0
6
Шленск Вроцлав
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Краковия
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
10
8
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
40%
2
14%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
20%
3
21%
61-75
2
40%
2
14%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
14%
5
71%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
25%
3
43%
76-90
Пропущено
10
9
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
2
20%
0
0%
1-15
1
10%
4
44%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
20%
1
11%
61-75
3
30%
2
22%
76-90
Забито
9
21
5 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 5
3 Не забивали 0
2
22%
3
14%
1-15
0
0%
4
19%
16-30
3
33%
1
5%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
11%
4
19%
61-75
3
33%
5
24%
76-90
Пропущено
17
16
7 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 9
3
18%
5
31%
1-15
2
12%
5
31%
16-30
2
12%
1
6%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
3
18%
1
6%
61-75
5
29%
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Мотор Люблин - Шленск Вроцлав 2:1 Лех - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Тыхы 2:2 Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3
Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада-Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0
Краковия
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Краковия - Сталь Мелец 1:1 Сандецья - Краковия 3:2 Пуща Неполомице - Краковия 1:2 Краковия - Погонь Щецин 2:1
Радомяк Радом - Краковия 2:1 Краковия - Гурник Забже 3:2 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Корона Кельце - Краковия 0:2 Краковия - Видзев Лодзь 1:3 Ракув - Краковия 0:1 Краковия - Пяст 1:1 Краковия - Сигма Оломоуц 0:1 Краковия - Острава B 2:4 Краковия - Омония Никосия 3:0 Краковия - Радомяк Радом 0:1 Краковия - Полония Бытом 2:1 Рух Хожув - Краковия 2:0 Краковия - Ракув 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 Краковия - Гурник Забже 5:0
Результаты матчей
Шленск Вроцлав
Краковия
Точный счет
1:1
3 раза 75%
2:4
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
2:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
2 раза 33%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
1:1
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
2:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
5 раз 45%
2
3 раза 27%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Шленск Вроцлав
Краковия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
42
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
27
65
18
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|21 - 7
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|10
|7
|0
|3
|17 - 16
|21
|5.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|8 - 14
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|14.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4