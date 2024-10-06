Тур: 11. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Марциняк Шимон
0:0
Первый тайм: 9'
0'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Рыбак АланНападающий
-
Главный тренер: Семенец Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Легия
20 матчей
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
41 матч
22%
36.6%
41.4%
9 побед 15 ничьих 17 побед
Первый тайм
22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
0.91
0.79
Среднее время на гол
99
114
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.23
Среднее время на гол
53
73
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.27
1.02
Тотал матчей
2.5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
70
87
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубицки Ярослав
|3
|0.27
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.27
|Хансен Кристоффер
|2
|0.18
|Имас Хесус
|2
|0.18
|Диаби Мохамед
|2
|0.18
|Виллар Мики
|1
|0.09
|Романчук Тарас
|1
|0.09
|Нене III
|1
|0.09
|Силва Томаш
|1
|0.09
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.09
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.36
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.27
|Лима Лукас II
|2
|0.18
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.09
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.09
|Морисита Рёя
|1
|0.09
|Панков Радован
|1
|0.09
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.09
|Августиняк Рафал
|1
|0.09
|Wojciech Urbanski
|1
|0.09
|Гуаль Марк
|1 (1)
|0.09
|Винагре Рубен
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сачек Михал
|3
|0
|Дигес Адриан
|1
|1
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Романчук Тарас
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Нене III
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Енджейчик Артур
|1
|0
|Капустка Бартош
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Wojciech Urbanski
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Ягеллония Белосток
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
12
Ягеллония Белосток
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
8
15
Голы по времени матча
Забито
10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
30%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
5
38%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
5
29%
29%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
5
28%
4
24%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
33%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2
Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1
Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Легия
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
46
28
28
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|21 - 7
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|0:0
|11
|7
|1
|3
|17 - 16
|22
|5.
|11
|6
|1
|4
|17 - 13
|19
|6.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|17 - 11
|16
|7.
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|8.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|10 - 10
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|8 - 14
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|14.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|6
|0
|0
|13 - 3
|18
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|0:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 6
|13
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|0:0
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|7.
|6
|2
|1
|3
|4 - 6
|7
|8.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|4 - 4
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|10.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4