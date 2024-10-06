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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Марциняк Шимон
Ягеллония Белосток
0:0
Первый тайм: 9'
Легия
0'
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Легия
3.60
3.60
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3.10
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Все Коэффициенты
50
Абрамович
Славомир
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
1
Тобиаш
Кацпер
13
Вшолек
Павел
12
Панков
Радован
3
Капюади
Стив
19
Винагре
Рубен
67
Капустка
Бартош
6
Ойеделе
Макси
25
Морисита
Рёя
11
Ходына
Кацпер
82
Лима
Лукас
II
7
Пекхарт
Томаш
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Легия
4-3-2-1

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Легия

20 матчей

45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Первый тайм

45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед

21 матч

19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед

41 матч

22%
36.6%
41.4%
9 побед 15 ничьих 17 побед

Первый тайм

22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед

Второй тайм

22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед

История матчей

ТМК
2:0
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:1
Э
2:5
Э
2:2
Э
1:0
Э
1:1
Э
1:2
ЭГА
0:0
Э
4:0
Э
0:0
ЭГА
1:0
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
1:0
ЭГА
0:0
Э
1:4
Э
1:1
Э
4:0
Э
1:1
EFR
1:0
Э
1:3
Э
0:3
Э
2:3
Э
0:3
Э
1:2
Э
1:1
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
OE
2:1
КЛ
2:1
К
0:0
КЛ
1:1
OE
1:2
OE
0:0

Голы

Всего голов

20
15

Голов в среднем за матч

0.91
0.79

Среднее время на гол

99
114

Всего голов

32
27

Голов в среднем за матч

1.68
1.23

Среднее время на гол

53
73

Всего голов

52
42

Голов в среднем за матч

1.27
1.02

Тотал матчей

2.5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40

Среднее время на гол

70
87

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 3 0.27
Пюлюлю Афимико 3 0.27
Хансен Кристоффер 2 0.18
Имас Хесус 2 0.18
Диаби Мохамед 2 0.18
Виллар Мики 1 0.09
Романчук Тарас 1 0.09
Нене III 1 0.09
Силва Томаш 1 0.09
Скшипчак Матеуш 1 (1) 0.09
Моутинью Жоау 0 0
Дигес Адриан 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 4 0.36
Крамер Блаж 3 (1) 0.27
Лима Лукас II 2 0.18
Альфарела Мигуэль 1 0.09
Вшолек Павел 1 (1) 0.09
Морисита Рёя 1 0.09
Панков Радован 1 0.09
Нсаме Жан-Пьер 1 0.09
Августиняк Рафал 1 0.09
Wojciech Urbanski 1 0.09
Гуаль Марк 1 (1) 0.09
Винагре Рубен 0 0
Челхака Юрген 0 0
Зелковски Ян 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сачек Михал 3 0
Дигес Адриан 1 1
Диаби Мохамед 2 0
Моутинью Жоау 2 0
Романчук Тарас 2 0
Абрамович Славомир 2 0
Нене III 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Халити Йетмир 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Лима Лукас II 2 0
Челхака Юрген 2 0
Зелковски Ян 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Енджейчик Артур 1 0
Капустка Бартош 1 0
Гуаль Марк 1 0
Винагре Рубен 1 0
Капюади Стив 1 0
Альфарела Мигуэль 1 0
Wojciech Urbanski 1 0
Goncalo Feio 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Ягеллония Белосток
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
12
Ягеллония Белосток
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

9
3

Упущенные победы

8
15

Голы по времени матча

Забито

10
4
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
30%
1
25%
1-15
2
20%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
2
20%
1
25%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
5
38%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
22%
1
6%
1-15
3
17%
2
12%
16-30
3
17%
5
29%
29%
31-45
1
6%
2
12%
46-60
2
11%
3
18%
61-75
5
28%
4
24%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 8
2
13%
2
18%
1-15
3
20%
2
18%
16-30
1
7%
2
18%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
5
33%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2
Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1
Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Легия

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Легия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Краковия
 11 7 2 2 22 - 15 23
4.
Ягеллония Белосток
 0:0 11 7 1 3 17 - 16 22
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Легия
 0:0 11 4 4 3 17 - 11 16
7.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
8.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
9.
Пяст
 11 4 3 4 10 - 10 15
10.
Мотор Люблин
 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Заглембе Любин
 11 4 2 5 8 - 14 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 11 2 3 6 13 - 21 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 0:0 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 0:0 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 0:0 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Пяст
 6 2 1 3 4 - 6 7
8.
Легия
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
9.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Легия
3.60
3.60
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3.10
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