Тур: 11. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Марциняк Шимон
1:1
Конец матча
0'
1:0
35' ГолИмас Хесус
44' Желтая карточкаРоманчук Тарас
48' Желтая карточкаХодына Кацпер
63' Желтая карточкаКапустка Бартош
1:1
67' ГолГуаль Марк
74' Желтая карточкаКубицки Ярослав
87' Желтая карточкаТобиаш Кацпер
90' Желтая карточкаЕнджейчик Артур
90' Желтая карточкаПюлюлю Афимико
90'+7
Ход матча
35'
1:0
44'
48'
63'
67'
1:1
74'
87'
90'
90'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
13
Вшолек
Павел
25
Морисита
Рёя
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
82 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
51 Рыбак АланНападающий
-
Главный тренер: Семенец Адриан
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Вшолек ПавелЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
24 Зелковски ЯнЗащитник
- Защитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Нападающий
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Фейо Гонсало
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Легия
20 матчей
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Первый тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
45%
55%
9 побед 11 ничьих 0 побед
21 матч
19%
81%
0 побед 4 ничьи 17 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 6 ничьих 15 побед
41 матч
22%
36.6%
41.4%
9 побед 15 ничьих 17 побед
Первый тайм
22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед
Второй тайм
22%
41.5%
36.5%
9 побед 17 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
15
Голов в среднем за матч
0.91
0.79
Среднее время на гол
99
114
Всего голов
32
27
Голов в среднем за матч
1.68
1.23
Среднее время на гол
53
73
Всего голов
52
42
Голов в среднем за матч
1.27
1.02
Тотал матчей
2.5
33
Больше 80%
Меньше 20%
8
29
Больше 71%
Меньше 29%
12
17
Больше 41%
Меньше 59%
24
8
Больше 20%
Меньше 80%
33
4
Больше 10%
Меньше 90%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
40
Среднее время на гол
70
87
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|3
|0.27
|Кубицки Ярослав
|3
|0.27
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.27
|Хансен Кристоффер
|2
|0.18
|Диаби Мохамед
|2
|0.18
|Виллар Мики
|1
|0.09
|Романчук Тарас
|1
|0.09
|Нене III
|1
|0.09
|Силва Томаш
|1
|0.09
|Скшипчак Матеуш
|1 (1)
|0.09
|Моутинью Жоау
|0
|0
|Сачек Михал
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.36
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.27
|Лима Лукас II
|2
|0.18
|Гуаль Марк
|2 (1)
|0.18
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.09
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.09
|Морисита Рёя
|1
|0.09
|Панков Радован
|1
|0.09
|Нсаме Жан-Пьер
|1
|0.09
|Августиняк Рафал
|1
|0.09
|Wojciech Urbanski
|1
|0.09
|Винагре Рубен
|0
|0
|Ходына Кацпер
|0
|0
|Челхака Юрген
|0
|0
|Зелковски Ян
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романчук Тарас
|3
|0
|Сачек Михал
|3
|0
|Дигес Адриан
|1
|1
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Моутинью Жоау
|2
|0
|Пюлюлю Афимико
|2
|0
|Абрамович Славомир
|2
|0
|Кубицки Ярослав
|1
|0
|Нене III
|1
|0
|Халити Йетмир
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Енджейчик Артур
|2
|0
|Капустка Бартош
|2
|0
|Лима Лукас II
|2
|0
|Челхака Юрген
|2
|0
|Зелковски Ян
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Ходына Кацпер
|1
|0
|Капюади Стив
|1
|0
|Тобиаш Кацпер
|1
|0
|Альфарела Мигуэль
|1
|0
|Wojciech Urbanski
|1
|0
|Goncalo Feio
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Легия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
4
Ягеллония Белосток
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Легия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
12
Ягеллония Белосток
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
55% (6)
18% (2)
27% (3)
Легия
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
9% (1)
64% (7)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
9
3
Упущенные победы
9
16
Голы по времени матча
Забито
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
3
27%
1
20%
1-15
2
18%
1
20%
16-30
1
9%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
2
40%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
8
13
5 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
8%
16-30
3
38%
5
38%
31-45
1
13%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
2
25%
4
31%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
1
11%
2
29%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
4
44%
2
29%
76-90
Забито
19
18
11 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
4
21%
1
6%
1-15
3
16%
2
11%
16-30
4
21%
5
28%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
2
11%
4
22%
61-75
5
26%
4
22%
76-90
Пропущено
16
12
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 9
2
13%
2
17%
1-15
3
19%
2
17%
16-30
1
6%
3
25%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
2
13%
3
25%
61-75
5
31%
2
17%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
60%
40%
12 побед 0 ничьих 8 поражений
Копенгаген - Ягеллония Белосток 1:2 Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Мотор Люблин - Ягеллония Белосток 0:2 Ягеллония Белосток - Лехия Гданьск 3:2
Лех - Ягеллония Белосток 5:0 Ягеллония Белосток - Видзев Лодзь 1:0 Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4 Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1
Легия
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Легия - Бетис 1:0 Легия - Гурник Забже 1:1 Погонь Щецин - Легия 1:0 Легия - Ракув 0:1
Легия - Мотор Люблин 5:2 Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1 Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Легия
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
1:1
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
3
2 раза 18%
0
1 раз 9%
1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Легия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
101
Больше Меньше
92
65
47
29
29
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|6
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4