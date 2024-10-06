Тур: 7. Стадион: Вилла Парк. Главный судья: Джонс Роберт
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
12
Динь
Люка
31
Бэйли
Леон
11
Уоткинс
Олли
24
Онана
Андре
35
Эванс
Джонни
20
Далот
Диогу
37
Майну
Кобби
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Торрес ПауЗащитник
-
12 Динь ЛюкаЗащитник
-
31 Бэйли ЛеонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уоткинс ОллиНападающий
- Запасные игроки
-
18 Госи ДжоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богард ЛамарЗащитник
-
50 Свинкелс СилЗащитник
-
22 Матсен ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Янг КаданПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Эмери Унаи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
24 Онана АндреВратарь
- Защитник
- Защитник
-
35 Эванс ДжонниЗащитник
-
20 Далот ДиогуЗащитник
-
37 Майну КоббиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Диалло АмадПолузащитник
-
21 АнтониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед
25 матчей
8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы
Первый тайм
16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Второй тайм
32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед
34 матча
11.8%
20.6%
67.6%
4 победы 7 ничьих 23 победы
Первый тайм
20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед
Второй тайм
11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
16
Голов в среднем за матч
0.94
0.94
Среднее время на гол
95
95
Всего голов
40
31
Голов в среднем за матч
2.35
1.82
Среднее время на гол
38
49
Всего голов
56
47
Голов в среднем за матч
1.65
1.38
Тотал матчей
2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33
Среднее время на гол
54
65
Бомбардиры внутри турнира
Астон Вилла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уоткинс Олли
|4
|0.67
|Дуран Джон
|4
|0.67
|Онана Амаду
|2
|0.33
|Роджерс Морган
|1
|0.17
|Конса Эзри
|1
|0.17
|Динь Люка
|0
|0
|Тилеманс Юри
|0
|0
|Баркли Росс
|0
|0
|Бэйли Леон
|0
|0
|Рамси Джакоб
|0
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Диалло Амад
|1
|0.17
|Гарначо Алехандро
|1
|0.17
|Рэшфорд Маркус
|1
|0.17
|Де Лигт Маттейс
|1
|0.17
|Зиркзее Джошуа
|1
|0.17
|Фернандеш Бруну
|0
|0
|Далот Диогу
|0
|0
|Мазрауи Нуссаир
|0
|0
Карточки
Астон Вилла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Онана Амаду
|2
|0
|Унаи Эмери
|2
|0
|Баркли Росс
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Динь Люка
|1
|0
|Макгинн Джон
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Бэйли Леон
|1
|0
|Роджерс Морган
|1
|0
|Дуран Джон
|1
|0
|Торрес Пау II
|1
|0
|Богард Ламар
|1
|0
|Филоджин-Байдейс Джейден
|1
|0
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Майну Кобби
|3
|0
|Фернандеш Бруну
|1
|1
|Магуайр Гарри
|2
|0
|Маунт Мэйсон
|2
|0
|Эриксен Кристиан
|1
|0
|Де Лигт Маттейс
|1
|0
|Далот Диогу
|1
|0
|Мазрауи Нуссаир
|1
|0
|Зиркзее Джошуа
|1
|0
|Угарте Мануэль
|1
|0
|Диалло Амад
|1
|0
|Гарначо Алехандро
|1
|0
Результаты матчей
Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
1
Астон Вилла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
6
1
Астон Вилла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90
Пропущено
4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90
Пропущено
9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Астон Вилла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1
Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0
Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0
Результаты матчей
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Точный счет
0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Астон Вилла
Манчестер Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
33
51
15
24
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|13 - 2
|18
|2.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 6
|17
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|17 - 8
|17
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|8 - 7
|12
|7.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|10 - 8
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|13 - 13
|10
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|10 - 11
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|8 - 10
|8
|14.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|9 - 12
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 15
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 14
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 10
|3
|19.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|4 - 15
|1
|20.
|Заявка
|7
|0
|1
|6
|9 - 21
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 6
|10
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|15.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|18.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|19.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|4 - 5
|5
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 9
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 10
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|6
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед
Исход игры
Астон Вилла
57.9% (73)
Ничья
21.4% (27)
Манчестер Юнайтед
20.6% (26)
Тотал 2.5
Больше
68.22% (73)
Меньше
31.78% (34)
Обе команды забьют
Да
85.98% (92)
Нет
14.02% (15)
Популярный счёт
2:1 Астон Вилла
33.3% (42)
1:1 Ничья
15.9% (20)
1:2 Манчестер Юнайтед
12.7% (16)
1:0 Астон Вилла
7.1% (9)
3:2 Астон Вилла
4% (5)
2:2 Ничья
4% (5)
2:0 Астон Вилла
2.4% (3)
0:1 Манчестер Юнайтед
1.6% (2)
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