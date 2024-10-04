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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Джонс Роберт
Астон Вилла
 
Позже
Манчестер Юнайтед
Прогнозы 40
Астон Вилла 45% (18)
X 15% (6)
Манчестер Юнайтед 40% (16)
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Астон Вилла
Ничья
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Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

История личных встреч

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

77.8%
55.6%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
77.8%
4 победы 7 ничьих 0 побед

25 матчей

8%
92%
0 побед 2 ничьи 23 победы

Первый тайм

16%
84%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Второй тайм

32%
68%
0 побед 8 ничьих 15 побед

34 матча

11.8%
20.6%
67.6%
4 победы 7 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.6%
26.5%
52.9%
7 побед 9 ничьих 18 побед

Второй тайм

11.8%
44.1%
44.1%
4 победы 15 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:2
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
КЛ
4:2
ПЛ
3:1
ТМК
2:2
ПЛ
2:2
К
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:1
ТМС
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
3:0
ПЛ
2:3
ПЛ
4:0
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
КC
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:0
К
0:2
ПЛ
1:4

Голы

Всего голов

16
16

Голов в среднем за матч

0.94
0.94

Среднее время на гол

95
95

Всего голов

40
31

Голов в среднем за матч

2.35
1.82

Среднее время на гол

38
49

Всего голов

56
47

Голов в среднем за матч

1.65
1.38

Тотал матчей

2.5
33
Больше 97%
Меньше 3%
1
25
Больше 74%
Меньше 26%
9
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
16
Больше 47%
Меньше 53%
18
6
Больше 18%
Меньше 82%
28
1
Больше 3%
Меньше 97%
33

Среднее время на гол

54
65

Бомбардиры внутри турнира

Астон Вилла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уоткинс Олли 4 0.67
Дуран Джон 4 0.67
Онана Амаду 2 0.33
Роджерс Морган 1 0.17
Конса Эзри 1 0.17
Динь Люка 0 0
Тилеманс Юри 0 0
Баркли Росс 0 0
Бэйли Леон 0 0
Рамси Джакоб 0 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Диалло Амад 1 0.17
Гарначо Алехандро 1 0.17
Рэшфорд Маркус 1 0.17
Де Лигт Маттейс 1 0.17
Зиркзее Джошуа 1 0.17
Фернандеш Бруну 0 0
Далот Диогу 0 0
Мазрауи Нуссаир 0 0

Карточки

Астон Вилла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Онана Амаду 2 0
Унаи Эмери 2 0
Баркли Росс 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Динь Люка 1 0
Макгинн Джон 1 0
Тилеманс Юри 1 0
Бэйли Леон 1 0
Роджерс Морган 1 0
Дуран Джон 1 0
Торрес Пау II 1 0
Богард Ламар 1 0
Филоджин-Байдейс Джейден 1 0
Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 3 0
Майну Кобби 3 0
Фернандеш Бруну 1 1
Магуайр Гарри 2 0
Маунт Мэйсон 2 0
Эриксен Кристиан 1 0
Де Лигт Маттейс 1 0
Далот Диогу 1 0
Мазрауи Нуссаир 1 0
Зиркзее Джошуа 1 0
Угарте Мануэль 1 0
Диалло Амад 1 0
Гарначо Алехандро 1 0

Результаты матчей

Астон Вилла
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
1
Астон Вилла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Манчестер Юнайтед
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

6
1
Астон Вилла
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Манчестер Юнайтед
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

6
4
1 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
1
25%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
50%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
100%
76-90

Пропущено

4
6
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
1
25%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
2
33%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

12
5
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
1 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
2
17%
2
40%
31-45
1
8%
1
20%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Пропущено

9
8
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
1
11%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Астон Вилла
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Астон Вилла - Бавария 1:0 Ипсвич - Астон Вилла 2:2 Уиком - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Вулверхэмптон 3:1
Янг Бойз - Астон Вилла 0:3 Астон Вилла - Эвертон 3:2 Лестер - Астон Вилла 1:2 Астон Вилла - Арсенал 0:2 Вест Хэм - Астон Вилла 1:2 Боруссия Д - Астон Вилла 2:0 Астон Вилла - Атлетик Б 3:2 Клуб Америка - Астон Вилла 1:0 РБ Лейпциг - Астон Вилла 2:0 Коламбус Крю - Астон Вилла 4:1 Спартак Трнава - Астон Вилла 0:3 Уолсолл - Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас - Астон Вилла 5:0 Астон Вилла - Ливерпуль 3:3 Олимпиакос - Астон Вилла 2:0 Брайтон - Астон Вилла 1:0
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Манчестер Юнайтед - Твенте 1:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 0:0 Манчестер Юнайтед - Барнсли 7:0
Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Фулхэм 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:1 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:3 Манчестер Юнайтед - Бетис 3:2 Арсенал - Манчестер Юнайтед 2:1 Рейнджерс - Манчестер Юнайтед 0:2 Русенборг - Манчестер Юнайтед 1:0 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 1:2 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 3:2 Манчестер Юнайтед - Арсенал 0:1 Кристал Пэлас - Манчестер Юнайтед 4:0 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 1:1

Результаты матчей

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

Точный счет

0:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
0:3
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:2
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
0:3
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
3
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Астон Вилла
Манчестер Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
2
1
1.5
2
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
3
3
5
1
1.5
1
5
2
4
2.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Борнмут
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
12.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Манчестер Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 7 часов.

    Главный судья: Джонс Роберт

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    • Прогнозы 40
    Астон Вилла 45% (18)
    X 15% (6)
    Манчестер Юнайтед 40% (16)
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    Лучшие коэффициенты
    Астон Вилла
    Ничья
    Манчестер Юнайтед
    3.75
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    Где смотреть матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед онлайн

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    Прогнозы на матч Астон Вилла - Манчестер Юнайтед

    Исход игры
    Астон Вилла
    45% (18)
    Ничья
    15% (6)
    Манчестер Юнайтед
    40% (16)
    Тотал 2.5
    Больше
    74.36% (29)
    Меньше
    25.64% (10)
    Обе команды забьют
    Да
    87.18% (34)
    Нет
    12.82% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Манчестер Юнайтед
    37.5% (15)
    2:1 Астон Вилла
    22.5% (9)
    1:1 Ничья
    12.5% (5)
    3:2 Астон Вилла
    7.5% (3)
    1:0 Астон Вилла
    7.5% (3)
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