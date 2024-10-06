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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Погонь Щецин
0:0
Второй тайм: 47'
Пяст
0'
39' Желтая карточка
Гук Томаш

Ход матча

39'
 
Гук Томаш
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Пяст
2.25
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Все Коэффициенты
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
20
Горгон
Александр
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
22
Бичахчян
Ваан
27
Корчаковски
Олаф
9
Кулурис
Эфтимос
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
30
Щепаньски
Милош
20
Томашевич
Гжегож
39
Росолек
Мацей
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
70
Кацантонис
Андреас
Погонь Щецин
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Пяст

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
10 побед 12 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 4 победы

35 матчей

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
60%
11.4%
10 побед 21 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
К
1:2
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.65

Среднее время на гол

77
139

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.76
0.83

Среднее время на гол

117
108

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

0.97
0.74

Тотал матчей

2.5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

92
121

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 5 (1) 0.45
Горгон Александр 4 0.36
Kacper Lukasiak 2 0.18
Гросицки Камил 1 0.09
Бичахчян Ваан 1 0.09
Ульвестад Фредрик 1 0.09
Леонардо Родригес 1 0.09
Patryk Paryzek 1 0.09
Кутрис Леонардо 0 0
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Ameyaw 3 0.27
Храпек Михал 3 (1) 0.27
Кадзиор Дамиан 1 0.09
Пырка Аркадиуш 1 0.09
Феликс Хорхе 1 0.09
Костадинов Тихомир 1 0.09
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Росолек Мацей 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ульвестад Фредрик 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Горгон Александр 2 0
Леонардо Родригес 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Вальквист Линус 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Гросицки Камил 1 0
Кужава Рафал 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Корчаковски Олаф 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Драпински Игорь 2 0
Храпек Михал 1 0
Гук Томаш 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Росолек Мацей 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Погонь Щецин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
6
Погонь Щецин
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)

Сухие победы

6
2

Сухие поражения

0
4

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90

Пропущено

13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
46%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2
Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1
Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Пяст

Точный счет

1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
4
6
1.5
3
7
2
8
2.5
1
9
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Краковия
 11 7 2 2 22 - 15 23
4.
Ягеллония Белосток
 10 7 0 3 17 - 16 21
5.
Погонь Щецин
 0:0 11 5 2 4 16 - 13 17
6.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
7.
Пяст
 0:0 11 4 4 3 10 - 9 16
8.
Легия
 10 4 3 3 17 - 11 15
9.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
10.
Мотор Люблин
 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Заглембе Любин
 11 4 2 5 8 - 14 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 11 2 3 6 13 - 21 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 0:0 6 5 1 0 12 - 3 16
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 5 4 0 1 10 - 6 12
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
Пяст
 0:0 6 2 2 2 4 - 5 8
6.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
7.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
9.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
10.
Легия
 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 0:0 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
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Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
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  • Второй тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Пяст
2.25
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3.60
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3.75
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