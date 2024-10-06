Тур: 11. Стадион: Stadion Florian Krygier. Главный судья: Сильвестшак Дамиан
0:0
Второй тайм: 47'
Ход матча
39'
23
Цех
Бенедикт
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Jakub Lis
-
-
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
-
36 Левицки ЯкубЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Погонь Щецин
Пяст
18 матчей
66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
55.6%
66.7%
10 побед 12 ничьих 0 побед
17 матчей
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 4 победы
35 матчей
34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед
Первый тайм
17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед
Второй тайм
28.6%
60%
11.4%
10 побед 21 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
21
11
Голов в среднем за матч
1.17
0.65
Среднее время на гол
77
139
Всего голов
13
15
Голов в среднем за матч
0.76
0.83
Среднее время на гол
117
108
Всего голов
34
26
Голов в среднем за матч
0.97
0.74
Тотал матчей
2.5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31
Среднее время на гол
92
121
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|5 (1)
|0.45
|Горгон Александр
|4
|0.36
|Kacper Lukasiak
|2
|0.18
|Гросицки Камил
|1
|0.09
|Бичахчян Ваан
|1
|0.09
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.09
|Леонардо Родригес
|1
|0.09
|Patryk Paryzek
|1
|0.09
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Вальквист Линус
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Ameyaw
|3
|0.27
|Храпек Михал
|3 (1)
|0.27
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.09
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.09
|Феликс Хорхе
|1
|0.09
|Костадинов Тихомир
|1
|0.09
|Червински Якуб
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ульвестад Фредрик
|3
|0
|Кулурис Эфтимос
|3
|0
|Kacper Lukasiak
|1
|1
|Горгон Александр
|2
|0
|Леонардо Родригес
|2
|0
|Кожокару Валентин
|2
|0
|Вальквист Линус
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Гросицки Камил
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Корчаковски Олаф
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|3
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|3
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Драпински Игорь
|2
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Феликс Хорхе
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Погонь Щецин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пяст
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
6
Погонь Щецин
100%
9 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (6)
40% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (8)
10% (1)
10% (1)
Пяст
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
6
2
Сухие поражения
0
4
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
12
4
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
1
8%
0
0%
1-15
2
17%
2
50%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
25%
0
0%
61-75
3
25%
2
50%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
3
60%
76-90
Забито
4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90
Забито
16
10
6 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
6%
1
10%
1-15
3
19%
2
20%
16-30
2
13%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
25%
1
10%
61-75
5
31%
2
20%
76-90
Пропущено
13
9
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
1
11%
1-15
3
23%
1
11%
16-30
3
23%
2
22%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
6
46%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2
Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1
Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1
Результаты матчей
Погонь Щецин
Пяст
Точный счет
1:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
2:0
2 раза 20%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:3
1 раз 10%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
46
37
28
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|11
|8
|1
|2
|21 - 7
|25
|2.
|11
|7
|2
|2
|15 - 4
|23
|3.
|11
|7
|2
|2
|22 - 15
|23
|4.
|10
|7
|0
|3
|17 - 16
|21
|5.
|0:0
|11
|5
|2
|4
|16 - 13
|17
|6.
|11
|4
|4
|3
|13 - 12
|16
|7.
|0:0
|11
|4
|4
|3
|10 - 9
|16
|8.
|10
|4
|3
|3
|17 - 11
|15
|9.
|11
|4
|3
|4
|18 - 13
|15
|10.
|11
|4
|3
|4
|10 - 13
|15
|11.
|11
|4
|2
|5
|8 - 14
|14
|12.
|11
|3
|3
|5
|13 - 14
|12
|13.
|11
|3
|3
|5
|9 - 16
|12
|14.
|10
|3
|2
|5
|8 - 11
|11
|15.
|10
|3
|0
|7
|14 - 18
|9
|16.
|11
|2
|3
|6
|13 - 21
|9
|17.
|11
|1
|5
|5
|10 - 19
|8
|18.
|9
|0
|4
|5
|9 - 17
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|6
|5
|1
|0
|12 - 3
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 3
|15
|3.
|5
|4
|0
|1
|10 - 6
|12
|4.
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|5.
|5
|3
|1
|1
|5 - 3
|10
|6.
|6
|3
|1
|2
|13 - 7
|10
|7.
|6
|3
|1
|2
|6 - 5
|10
|8.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|9.
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|11.
|6
|2
|2
|2
|4 - 6
|8
|12.
|5
|2
|1
|2
|7 - 3
|7
|13.
|5
|2
|1
|2
|6 - 4
|7
|14.
|5
|2
|0
|3
|9 - 8
|6
|15.
|5
|2
|0
|3
|6 - 7
|6
|16.
|6
|1
|3
|2
|9 - 13
|6
|17.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|18.
|4
|0
|3
|1
|5 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|5
|1
|0
|8 - 1
|16
|2.
|6
|5
|0
|1
|14 - 7
|15
|3.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|4.
|5
|3
|0
|2
|7 - 10
|9
|5.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|4 - 5
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|9 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|9.
|6
|1
|3
|2
|3 - 9
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|11.
|6
|1
|2
|3
|7 - 10
|5
|12.
|6
|1
|1
|4
|9 - 15
|4
|13.
|6
|1
|1
|4
|3 - 11
|4
|14.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|1 - 6
|2
|16.
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
|17.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
|18.
|5
|0
|1
|4
|4 - 10
|1
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|9
|Лех
|Исхак Микаэль
|6 (2)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|5 (5)
|Видзев Лодзь
|Рондич Имад
|5 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 4
|Заглембе Любин
|Налепа Михал
|2 1
|Краковия
|Глик Камил
|4
|Краковия
|Какабадзе Отар
|4
|Радомяк Радом
|Донис Христос
|4