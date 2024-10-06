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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 11. Стадион: . Главный судья: Сильвестшак Дамиан
Погонь Щецин
1:0
Конец матча
Пяст
0'
39' Желтая карточка
Гук Томаш
58' Желтая карточка
Бичахчян Ваан
59' Желтая карточка
Вальквист Линус
61' Желтая карточка
Леонардо Родригес
90' Желтая карточка
Кужава Рафал
1:0
90' Гол
Кулурис Эфтимос
90' Вторая желтая карточка
Гук Томаш
1:0
90' Не забитый пенальти
Кулурис Эфтимос
90'+8
77
Кожокару
Валентин
28
Вальквист
Линус
23
Цех
Бенедикт
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
20
Горгон
Александр
8
Ульвестад
Фредрик
11
Гросицки
Камил
22
Бичахчян
Ваан
27
Корчаковски
Олаф
9
Кулурис
Эфтимос
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
30
Щепаньски
Милош
20
Томашевич
Гжегож
39
Росолек
Мацей
6
Храпек
Михал
7
Феликс
Хорхе
70
Кацантонис
Андреас
Погонь Щецин
4-2-3-1
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Пяст

18 матчей

66.7%
33.3%
12 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
38.9%
27.8%
6 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

55.6%
66.7%
10 побед 12 ничьих 0 побед

17 матчей

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 4 победы

35 матчей

34.3%
37.1%
28.6%
12 побед 13 ничьих 10 побед

Первый тайм

17.1%
54.3%
28.6%
6 побед 19 ничьих 10 побед

Второй тайм

28.6%
60%
11.4%
10 побед 21 ничья 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
1:0
Э
0:0
К
1:2
Э
0:1
ЭГА
1:0
Э
1:0
Э
0:0
ЭГА
0:0
Э
3:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
0:2
ЭГА
2:1
Э
0:0
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
К
2:0

Голы

Всего голов

21
11

Голов в среднем за матч

1.17
0.65

Среднее время на гол

77
139

Всего голов

13
15

Голов в среднем за матч

0.76
0.83

Среднее время на гол

117
108

Всего голов

34
26

Голов в среднем за матч

0.97
0.74

Тотал матчей

2.5
26
Больше 74%
Меньше 26%
9
19
Больше 54%
Меньше 46%
16
11
Больше 31%
Меньше 69%
24
4
Больше 11%
Меньше 89%
31

Среднее время на гол

92
121

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 6 (1) 0.55
Горгон Александр 4 0.36
Kacper Lukasiak 2 0.18
Гросицки Камил 1 0.09
Бичахчян Ваан 1 0.09
Ульвестад Фредрик 1 0.09
Леонардо Родригес 1 0.09
Patryk Paryzek 1 0.09
Кутрис Леонардо 0 0
Вальквист Линус 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Ameyaw 3 0.27
Храпек Михал 3 (1) 0.27
Кадзиор Дамиан 1 0.09
Пырка Аркадиуш 1 0.09
Феликс Хорхе 1 0.09
Костадинов Тихомир 1 0.09
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Росолек Мацей 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Леонардо Родригес 3 0
Ульвестад Фредрик 3 0
Вальквист Линус 3 0
Кулурис Эфтимос 3 0
Kacper Lukasiak 1 1
Горгон Александр 2 0
Кожокару Валентин 2 0
Кужава Рафал 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Гросицки Камил 1 0
Бичахчян Ваан 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Корчаковски Олаф 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 3 0
Гук Томаш 1 1
Кадзиор Дамиан 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Драпински Игорь 2 0
Храпек Михал 1 0
Феликс Хорхе 1 0
Росолек Мацей 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (6)
0% (0)
0% (0)
Пяст
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Погонь Щецин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
6
Погонь Щецин
100%
10 побед 0 поражений
Первый тайм
55% (6)
45% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
82% (9)
9% (1)
9% (1)
Пяст
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)

Сухие победы

7
2

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

13
4
5 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
5 Не забивали 8
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
2
50%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
3
23%
0
0%
61-75
4
31%
2
50%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
4
67%
76-90

Забито

4
6
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 7
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
25%
1
17%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

10
4
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
3
30%
1
25%
16-30
1
10%
1
25%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
5
50%
0
0%
76-90

Забито

17
10
6 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 4
1
6%
1
10%
1-15
3
18%
2
20%
16-30
2
12%
3
30%
31-45
1
6%
1
10%
46-60
4
24%
1
10%
61-75
6
35%
2
20%
76-90

Пропущено

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
0
0%
1
10%
1-15
3
23%
1
10%
16-30
3
23%
2
20%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
6
46%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
ГКС Катовице - Погонь Щецин 3:1 Сталь Жешув - Погонь Щецин 0:3 Погонь Щецин - Легия 1:0 Краковия - Погонь Щецин 2:1
Погонь Щецин - Шленск Вроцлав 5:3 Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2
Пяст
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Пяст - Ягеллония Белосток 0:1 Хутник Нова-Хута - Пяст 3:3 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Пяст - Пуща Неполомице 1:1
Ракув - Пяст 0:1 Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1

Результаты матчей

Погонь Щецин
Пяст

Точный счет

1:0
3 раза 50%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Точный счет

1:0
4 раза 36%
2:0
2 раза 18%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:3
1 раз 9%
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
1:2
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
2 раза 18%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
5
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
4
7
1.5
3
8
2
9
2.5
1
10
3.5
1
10
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 11 8 1 2 21 - 7 25
2.
Ракув
 11 7 2 2 15 - 4 23
3.
Краковия
 11 7 2 2 22 - 15 23
4.
Ягеллония Белосток
 0:0 11 7 1 3 17 - 16 22
5.
Погонь Щецин
 11 6 1 4 17 - 13 19
6.
Легия
 0:0 11 4 4 3 17 - 11 16
7.
Видзев Лодзь
 11 4 4 3 13 - 12 16
8.
ГКС Катовице
 11 4 3 4 18 - 13 15
9.
Пяст
 11 4 3 4 10 - 10 15
10.
Мотор Люблин
 11 4 3 4 10 - 13 15
11.
Заглембе Любин
 11 4 2 5 8 - 14 14
12.
Гурник Забже
 11 3 3 5 13 - 14 12
13.
Корона Кельце
 11 3 3 5 9 - 16 12
14.
Сталь Мелец
 10 3 2 5 8 - 11 11
15.
Радомяк Радом
 10 3 0 7 14 - 18 9
16.
Лехия Гданьск
 11 2 3 6 13 - 21 9
17.
Пуща Неполомице
 11 1 5 5 10 - 19 8
18.
Шленск Вроцлав
 9 0 4 5 9 - 17 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 6 6 0 0 13 - 3 18
2.
Лех
 6 5 0 1 14 - 3 15
3.
Ягеллония Белосток
 0:0 6 4 1 1 10 - 6 13
4.
Видзев Лодзь
 5 3 1 1 6 - 4 10
5.
Заглембе Любин
 5 3 1 1 5 - 3 10
6.
Легия
 0:0 6 3 1 2 13 - 7 10
7.
Сталь Мелец
 6 3 1 2 6 - 5 10
8.
Пяст
 5 2 2 1 6 - 4 8
9.
Краковия
 5 2 2 1 8 - 8 8
10.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 9 - 7 8
11.
Мотор Люблин
 6 2 2 2 4 - 6 8
12.
Ракув
 5 2 1 2 7 - 3 7
13.
Гурник Забже
 5 2 1 2 6 - 4 7
14.
Радомяк Радом
 5 2 0 3 9 - 8 6
15.
Корона Кельце
 5 2 0 3 6 - 7 6
16.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 9 - 13 6
17.
Лехия Гданьск
 5 1 2 2 4 - 6 5
18.
Шленск Вроцлав
 4 0 3 1 5 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 6 5 1 0 8 - 1 16
2.
Краковия
 6 5 0 1 14 - 7 15
3.
Лех
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ягеллония Белосток
 0:0 5 3 0 2 7 - 10 9
5.
ГКС Катовице
 5 2 1 2 9 - 6 7
6.
Мотор Люблин
 5 2 1 2 6 - 7 7
7.
Пяст
 6 2 1 3 4 - 6 7
8.
Легия
 0:0 5 1 3 1 4 - 4 6
9.
Видзев Лодзь
 6 1 3 2 7 - 8 6
10.
Корона Кельце
 6 1 3 2 3 - 9 6
11.
Гурник Забже
 6 1 2 3 7 - 10 5
12.
Лехия Гданьск
 6 1 1 4 9 - 15 4
13.
Заглембе Любин
 6 1 1 4 3 - 11 4
14.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 5 - 10 3
15.
Пуща Неполомице
 5 0 2 3 1 - 6 2
16.
Сталь Мелец
 4 0 1 3 2 - 6 1
17.
Погонь Щецин
 5 0 1 4 4 - 10 1
18.
Шленск Вроцлав
 5 0 1 4 4 - 10 1
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Радомяк Радом Роча Леонардо 9
Лех Исхак Микаэль 6 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 6
Краковия Кялльман Беньямин 5 (5)
Видзев Лодзь Рондич Имад 5 (2)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 4
Заглембе Любин Налепа Михал 2 1
Краковия Глик Камил 4
Краковия Какабадзе Отар 4
Радомяк Радом Донис Христос 4
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    • 56'
      Корчаковски Олаф уходит с поля. Kacper Lukasiak выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Гук Томаш получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Погонь Щецин 1:0 Пяст онлайн

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