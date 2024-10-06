Правым флангом Кулушевски разогнал контратаку "Тоттенхэма", но после навесной подачи в штрафную площадку защитникам "Брайтона" удалось кое-как отбиться.

Фабиан Хюрцелер активно дискутирует со своими ассистентами. Молодому тренеру надо что-то предпринимать. Вполне возможно, что в перерыве он произведёт пару замен.

Джонсон ворвался на правый край штрафной площади хозяев и под прессингом опекуна нанёс удар по воротам - мяч полетел немного выше перекладины.

Больше владеют в последнее время мячом футболисты "Брайтона", но особой пользы они при этом для себя не извлекают.

Меньше всего вопросов из брайтонцев сегодня к Митоме. Благодаря его активно игре на левом фланге хоть иногда возникают признаки угрозы воротам Викарио.

Первый тайм окончен! "Тоттенхэм" пока что уверенно ведёт в счёте на "Фалмере". Отдыхаем...

Длинный заброс на левый фланг атаки прошёл на Митому, который выполнил отличный прострел в центр на Уэлбека, но последний с десяти метров в касание не попал в створ ворот.

Теперь Митома с левого фланга выполнил точный диагональный заброс на дальний край штрафной площади на Минте, но тот не сумел нормально обработать мяч, из-за чего заработал только угловой.

Ничего интересного после подачи корнера не произошло, а вскоре после этого Игор Роша в середине поля грубо сыграл против Кулушевски, за что получил предупреждение.

Неприятный дождь моросит в Брайтоне. Слишком больших неудобств он командам не создаёт, но всё же определённые моменты присутствуют.

Активный Митома с левого фланга выполнил навесную подачу на голову Хиншелвуда, но тот в борьбе не сумел пробить точно в створ ворот.

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Джеймс Мэддисон!!! В молниеносную контратаку вылетели "шпоры". Кулушевски от левого угла штрафной площади отпасовал в полукружие на Мэддисона, который из-под защитника пробил в правый нижний угол. Вербрюгген дотянулся до мяча, но команду свою не спас.

Пока что совершенно не видно, за счёт чего "Брайтон" сможет в этом матче совершить камбек. Намного более качественно в первом тайме действует "Тоттенхэм".

После навесной подачи с левого фланга от Митомы удалось сейчас достаточно опасно головой пробить Уэлбеку, но мяч прошёл всё же немного мимо правой штанги.

ГОЛ забили "шпоры"! После подачи с правого фланга Порро пробил головой, Вербрюгген парировал мяч, а Вернер сыграл на добивании, но линейный арбитр "зажёг флажок".

Видеоассистенты пересмотрели голевой эпизод, выявив, что в развитии атаки у Джонсона, который выполнял навес, действительно было положение "вне игры".

ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Бреннан Джонсон!!! И всё же лондонцы добиваются своего! "Брайтон" потерял мяч на своей половине поля, Мэддисон сыграл на Соланке, а тот уже вывел Джонсона на рандеву с Вербрюггеном. Бреннан своим шансом воспользовался сполна.

Приуныли болельщики "чаек" на трибунах, тогда как в гостевом фан-секторе начались празднования фанатами "Тоттенхэма". Но вся борьба в матче ещё впереди.

Сбавили лондонцы в атакующей агрессии после первого гола, принявшись просто катать мяч на своей половине поля.

Сработали в прессинге брайтонцы и попытались левым флангом обострить игру, однако мяч ушёл за лицевую линию поля от ноги Митомы.

Мэддисон на левом фланге чужой штрафной площади упал в борьбе с соперником, выпрашивая пенальти, но свисток судьи промолчал.

По итогам прошлого эпизода случился небольшой конфликт. Мэддисон легко толкнул в грудь Вельтмана, который с запозданием нелепо упал. Арбитр не стал никого наказывать жёлтыми карточками.

Левым флангом быструю атаку провели хозяева поля с прострельной передачей вдоль ворот на средней высоте, но Викарио удалось здесь сработать, парировав мяч в поле.

"Тоттенхэм" снова начал активно работать в коллективном прессинге на чужой половине поля. Отлично в физическом плане на сегодняшний день головы лондонцы.

21' Стараются прибавить в движении хозяева поля, дабы перевести игру на чужую половину поля, но получается не особо.

19' В новой атаке гостей левым флангом прошла прострельная передача в центр штрафной площади, но защитники "чаек" оказались на месте.

18' Левым флангом атаковали "шпоры" и, казалось, заработали угловой, однако судья показал на удар от ворот. Теперь уже публика одобрительно реагирует на решение рефери.

17' В середине поля в жёстком стыке пострадал Минте, однако против него фол не был зафиксирован, что разозлило болельщиков на трибуне. Слышится гул недовольства.

16' Темп игры пока что нельзя назвать особо интенсивным. Чуть убедительней на поле пока что смотрится "Тоттенхэм", который большими силами работает в прессинге, достаточно быстро возвращая контроль после потерь.

15' Рюттер на чужой половине поля отобрал мяч у ван де Вена, но снова прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил.

14' Всё же пошла подача на левый край штрафной площади гостей, но там в высоком прыжке на съёме на "втором этаже" сработал Ромеро.

13' Уэлбек заработал штрафной удар по центральной оси метрах в 30 от ворот "Тоттенхэма". Не самая лучшая точка для прямого удара, но можно попытаться.

12' Митома по левому флангу мчался в стремительную контратаку "Брайтона", но у него зафиксировано положение "вне игры" практически сразу за центральной линией.

11' С правого фланга диагональная подача последовала в район 11-метровой отметки в штрафной площади хозяев, но Мэддисону там не удалось подстроиться, чтобы принять игровой снаряд.

10' Едва не запрессинговали соперников "чайки" у чужой штрафной площади, но, по мнению судьи, мяч всё же был отобран с нарушением правил в этом эпизоде.

9' Первая замена в составе "Брайтона": вместо травмированного Адама Уэбстера на поле вышел Игор Роша.

8' Уэбстер травмировался при выбивании мяча вперёд. Похоже, он дёрнул заднюю поверхность бедра. Если это так, то наверняка потребуется ранняя вынужденная замена.

7' Подали угловой с левого фланга лондонцы, но извлечь какие-то дивиденды из этого стандартного положения не сумели. Контратака у хозяев тоже не получилась.

6' Заброс прошёл на левый край штрафной площади на Мэддисона, который сильно пробивал с левой ноги с полулёта, но под мяч в последний момент успел броситься защитник "Брайтона".

4' В ответной атаке Минте попытался промчаться с мячом по правому флангу, но в чистом подкате его достал ван де Вен, который отбил мяч за боковую линию поля.

3' Сразу же ошиблись чайки, получив быструю контратаку левым флангом на свои ворота, но, после прострела вдоль ворот от Вернера, Джонсон немного не дотянулся до мяча в падении, чтобы сработать на замыкании.

2' Заполнены трибуны стадиона "Фалмер". Местная команда в последних четырёх турах не побеждала, но местная публика надеется, что эта неудачная серия прервётся в этот вечер.