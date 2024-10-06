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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Брайтон
0:2
Перерыв
Тоттенхэм
0'
0:1
23' Гол
Джонсон Бреннан
34' Желтая карточка
Роша Игор
0:2
37' Гол
Мэддисон Джеймс

Ход матча

9'
Роша Игор
Уэбстер Адам
 
23'
0:1
Джонсон Бреннан
(Соланке Доминик)
34'
Роша Игор
 
37'
0:2
Мэддисон Джеймс
(Вернер Тимо)

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 1 Угловые 2
  • 2 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 41 Владение мячом, % 59

Владение мячом

Прогнозы 116
Брайтон 9.5% (11)
X 22.4% (26)
Тоттенхэм 68.1% (79)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Тоттенхэм
3.90
4.10
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2.43
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Вербрюгген
Барт
34
Вельтман
Йоел
4
Уэбстер
Адам
5
Данк
Льюис
24
Кадыоглу
Ферди
20
Балеба
Карлос
41
Хиншелвуд
Джек
17
Минте
Янкуба
14
Рюттер
Жоржиньо
22
Митома
Каору
18
Уэлбек
Данни
1
Викарио
Гульельмо
23
Порро
Педро
17
Ромеро
Кристиан
37
Ван
де
Вен
Микки
13
Удоджи
Дестини
30
Бентанкур
Родриго
22
Джонсон
Бреннан
21
Кулушевски
Деян
10
Мэддисон
Джеймс
16
Вернер
Тимо
19
Соланке
Доминик
Брайтон
4-2-3-1
Тоттенхэм
4-1-4-1

История личных встреч

Брайтон
Тоттенхэм

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
5.9%
70.6%
4 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 3 0.43
Педро Жоао 2 0.29
Митома Каору 1 0.14
Адингра Симон 1 0.14
Балеба Карлос 1 0.14
Рюттер Жоржиньо 1 0.14
Хиншелвуд Джек 1 0.14
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Минте Янкуба 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Джонсон Бреннан 3 0.43
Хын Мин Сон 2 0.29
Мэддисон Джеймс 2 0.29
Соланке Доминик 2 0.29
Кулушевски Деян 1 0.14
Биссума Ив 1 0.14
Ромеро Кристиан 1 0.14
Порро Педро 1 0.14
Ван де Вен Микки 0 0
Вернер Тимо 0 0
Сарр Пап Матар 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 1 1
Данк Льюис 2 0
Минте Янкуба 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Роша Игор II 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Балеба Карлос 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Спенс Джед 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Удоджи Дестини 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тоттенхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0
Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1
Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2

Результаты матчей

Брайтон
Тоттенхэм

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 7 6 0 1 13 - 2 18
2.
Арсенал
 Заявка 7 5 2 0 15 - 6 17
3.
Манчестер Сити
 Заявка 7 5 2 0 17 - 8 17
4.
Челси
 Заявка 7 4 2 1 16 - 8 14
5.
Астон Вилла
 Заявка 7 4 2 1 12 - 9 14
6.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 7 4 1 2 14 - 5 13
7.
Ньюкасл
 Заявка 7 3 3 1 8 - 7 12
8.
Фулхэм
 Заявка 7 3 2 2 10 - 8 11
9.
Брентфорд
 Заявка 7 3 1 3 13 - 13 10
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 7 2 4 1 7 - 6 10
11.
Брайтон
 0:2 Заявка 7 2 3 2 10 - 10 9
12.
Вест Хэм
 Заявка 7 2 2 3 10 - 11 8
13.
Борнмут
 Заявка 7 2 2 3 8 - 10 8
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 7 2 2 3 5 - 8 8
15.
Лестер
 Заявка 7 1 3 3 9 - 12 6
16.
Эвертон
 Заявка 7 1 2 4 7 - 15 5
17.
Ипсвич
 Заявка 7 0 4 3 6 - 14 4
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 7 0 3 4 5 - 10 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 7 0 1 6 4 - 15 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 7 0 1 6 9 - 21 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
2.
Манчестер Сити
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
3.
Брентфорд
 Заявка 4 3 1 0 11 - 6 10
4.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Астон Вилла
 Заявка 4 2 1 1 6 - 5 7
7.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
8.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
9.
Челси
 Заявка 4 1 2 1 6 - 6 5
10.
Лестер
 Заявка 4 1 2 1 4 - 4 5
11.
Брайтон
 0:2 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
12.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
13.
Эвертон
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
15.
Вест Хэм
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
16.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
17.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 4 0 2 2 2 - 5 2
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
3.
Ноттингем Форест
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
4.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
5.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
7.
Тоттенхэм
 2:0 Заявка 4 2 1 1 7 - 3 7
8.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 4 1 2 1 4 - 2 5
10.
Ньюкасл
 Заявка 4 1 2 1 4 - 5 5
11.
Брайтон
 0:2 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
12.
Фулхэм
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
14.
Ипсвич
 Заявка 4 0 2 2 3 - 9 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Вулверхэмптон
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
19.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Саутгемптон
 Заявка 4 0 0 4 3 - 10 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (5)
Брентфорд Мбеумо Брайан 6
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
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Топ нарушителей
Челси Кукурелья Марк 5
Челси Фофана Уэсли 5
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Первый тайм окончен! "Тоттенхэм" пока что уверенно ведёт в счёте на "Фалмере". Отдыхаем...
  • 45'
    Меньше всего вопросов из брайтонцев сегодня к Митоме. Благодаря его активно игре на левом фланге хоть иногда возникают признаки угрозы воротам Викарио.
  • 45'
    Больше владеют в последнее время мячом футболисты "Брайтона", но особой пользы они при этом для себя не извлекают.
  • Дополнительное время
    45'
    3 минуты компенсировано.
  • Опасный момент
    44'
    Джонсон ворвался на правый край штрафной площади хозяев и под прессингом опекуна нанёс удар по воротам - мяч полетел немного выше перекладины.
  • 43'
    Фабиан Хюрцелер активно дискутирует со своими ассистентами. Молодому тренеру надо что-то предпринимать. Вполне возможно, что в перерыве он произведёт пару замен.
  • 42'
    Правым флангом Кулушевски разогнал контратаку "Тоттенхэма", но после навесной подачи в штрафную площадку защитникам "Брайтона" удалось кое-как отбиться.
  • Опасный момент
    41'
    После навесной подачи с левого фланга от Митомы удалось сейчас достаточно опасно головой пробить Уэлбеку, но мяч прошёл всё же немного мимо правой штанги.
  • 40'
    Пока что совершенно не видно, за счёт чего "Брайтон" сможет в этом матче совершить камбек. Намного более качественно в первом тайме действует "Тоттенхэм".
  • Описание гола
    38'
    ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:2!!! Джеймс Мэддисон!!!
    В молниеносную контратаку вылетели "шпоры". Кулушевски от левого угла штрафной площади отпасовал в полукружие на Мэддисона, который из-под защитника пробил в правый нижний угол. Вербрюгген дотянулся до мяча, но команду свою не спас.
  • 37'
    Активный Митома с левого фланга выполнил навесную подачу на голову Хиншелвуда, но тот в борьбе не сумел пробить точно в створ ворот.
  • Дождь
    36'
    Неприятный дождь моросит в Брайтоне. Слишком больших неудобств он командам не создаёт, но всё же определённые моменты присутствуют.
  • Желтая карточка
    35'
    Ничего интересного после подачи корнера не произошло, а вскоре после этого Игор Роша в середине поля грубо сыграл против Кулушевски, за что получил предупреждение.
  • Угловой
    34'
    Теперь Митома с левого фланга выполнил точный диагональный заброс на дальний край штрафной площади на Минте, но тот не сумел нормально обработать мяч, из-за чего заработал только угловой.
  • Опасный момент
    33'
    Длинный заброс на левый фланг атаки прошёл на Митому, который выполнил отличный прострел в центр на Уэлбека, но последний с десяти метров в касание не попал в створ ворот.
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    • 32'
      "Тоттенхэм" снова начал активно работать в коллективном прессинге на чужой половине поля. Отлично в физическом плане на сегодняшний день головы лондонцы.
    • 31'
      Левым флангом быструю атаку провели хозяева поля с прострельной передачей вдоль ворот на средней высоте, но Викарио удалось здесь сработать, парировав мяч в поле.
    • Судья
      30'
      По итогам прошлого эпизода случился небольшой конфликт. Мэддисон легко толкнул в грудь Вельтмана, который с запозданием нелепо упал. Арбитр не стал никого наказывать жёлтыми карточками.
    • Судья
      29'
      Мэддисон на левом фланге чужой штрафной площади упал в борьбе с соперником, выпрашивая пенальти, но свисток судьи промолчал.
    • 28'
      Сработали в прессинге брайтонцы и попытались левым флангом обострить игру, однако мяч ушёл за лицевую линию поля от ноги Митомы.
    • 27'
      Сбавили лондонцы в атакующей агрессии после первого гола, принявшись просто катать мяч на своей половине поля.
    • 26'
      Приуныли болельщики "чаек" на трибунах, тогда как в гостевом фан-секторе начались празднования фанатами "Тоттенхэма". Но вся борьба в матче ещё впереди.
    • Описание гола
      24'
      ГО-О-О-О-ОЛ!!! 0:1!!! Бреннан Джонсон!!!
      И всё же лондонцы добиваются своего! "Брайтон" потерял мяч на своей половине поля, Мэддисон сыграл на Соланке, а тот уже вывел Джонсона на рандеву с Вербрюггеном. Бреннан своим шансом воспользовался сполна.
    • Видеоповтор
      23'
      Видеоассистенты пересмотрели голевой эпизод, выявив, что в развитии атаки у Джонсона, который выполнял навес, действительно было положение "вне игры".
    • Офсайд
      22'
      ГОЛ забили "шпоры"! После подачи с правого фланга Порро пробил головой, Вербрюгген парировал мяч, а Вернер сыграл на добивании, но линейный арбитр "зажёг флажок".
    • 21'
      Стараются прибавить в движении хозяева поля, дабы перевести игру на чужую половину поля, но получается не особо.
    • 19'
      В новой атаке гостей левым флангом прошла прострельная передача в центр штрафной площади, но защитники "чаек" оказались на месте.
    • Судья
      18'
      Левым флангом атаковали "шпоры" и, казалось, заработали угловой, однако судья показал на удар от ворот. Теперь уже публика одобрительно реагирует на решение рефери.
    • Судья
      17'
      В середине поля в жёстком стыке пострадал Минте, однако против него фол не был зафиксирован, что разозлило болельщиков на трибуне. Слышится гул недовольства.
    • 16'
      Темп игры пока что нельзя назвать особо интенсивным. Чуть убедительней на поле пока что смотрится "Тоттенхэм", который большими силами работает в прессинге, достаточно быстро возвращая контроль после потерь.
    • Фол, нарушение
      15'
      Рюттер на чужой половине поля отобрал мяч у ван де Вена, но снова прозвучал свисток, который зафиксировал нарушение правил.
    • 14'
      Всё же пошла подача на левый край штрафной площади гостей, но там в высоком прыжке на съёме на "втором этаже" сработал Ромеро.
    • Фол, нарушение
      13'
      Уэлбек заработал штрафной удар по центральной оси метрах в 30 от ворот "Тоттенхэма". Не самая лучшая точка для прямого удара, но можно попытаться.
    • Офсайд
      12'
      Митома по левому флангу мчался в стремительную контратаку "Брайтона", но у него зафиксировано положение "вне игры" практически сразу за центральной линией.
    • 11'
      С правого фланга диагональная подача последовала в район 11-метровой отметки в штрафной площади хозяев, но Мэддисону там не удалось подстроиться, чтобы принять игровой снаряд.
    • 10'
      Едва не запрессинговали соперников "чайки" у чужой штрафной площади, но, по мнению судьи, мяч всё же был отобран с нарушением правил в этом эпизоде.
    • Замена
      9'
      Первая замена в составе "Брайтона": вместо травмированного Адама Уэбстера на поле вышел Игор Роша.
    • Травма, повреждение
      8'
      Уэбстер травмировался при выбивании мяча вперёд. Похоже, он дёрнул заднюю поверхность бедра. Если это так, то наверняка потребуется ранняя вынужденная замена.
    • Угловой
      7'
      Подали угловой с левого фланга лондонцы, но извлечь какие-то дивиденды из этого стандартного положения не сумели. Контратака у хозяев тоже не получилась.
    • Опасный момент
      6'
      Заброс прошёл на левый край штрафной площади на Мэддисона, который сильно пробивал с левой ноги с полулёта, но под мяч в последний момент успел броситься защитник "Брайтона".
    • 4'
      В ответной атаке Минте попытался промчаться с мячом по правому флангу, но в чистом подкате его достал ван де Вен, который отбил мяч за боковую линию поля.
    • Опасный момент
      3'
      Сразу же ошиблись чайки, получив быструю контратаку левым флангом на свои ворота, но, после прострела вдоль ворот от Вернера, Джонсон немного не дотянулся до мяча в падении, чтобы сработать на замыкании.
    • 2'
      Заполнены трибуны стадиона "Фалмер". Местная команда в последних четырёх турах не побеждала, но местная публика надеется, что эта неудачная серия прервётся в этот вечер.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брайтон 0:2 Тоттенхэм

    Исход игры
    Брайтон
    9.5% (11)
    Ничья
    22.4% (26)
    Тоттенхэм
    68.1% (79)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.74% (71)
    Меньше
    34.26% (37)
    Обе команды забьют
    Да
    86.11% (93)
    Нет
    13.89% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    44% (51)
    1:1 Ничья
    19% (22)
    2:1 Брайтон
    6.9% (8)
    0:1 Тоттенхэм
    6% (7)
    0:2 Тоттенхэм
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    1:3 Тоттенхэм
    3.4% (4)
    2:3 Тоттенхэм
    2.6% (3)
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