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Главный тренер: Хюрцелер Фабиан
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Главный тренер: Постекоглу Анге
- Травмы и дисквалификации
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История личных встреч
Брайтон
Тоттенхэм
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед
12 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 12 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
17 матчей
23.5%
5.9%
70.6%
4 победы 1 ничья 12 побед
Первый тайм
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Второй тайм
11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
6
Голов в среднем за матч
1.5
0.67
Среднее время на гол
60
135
Всего голов
16
11
Голов в среднем за матч
1.78
1.38
Среднее время на гол
50
65
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уэлбек Данни
|3
|0.5
|Педро Жоао
|2
|0.33
|Митома Каору
|1
|0.17
|Адингра Симон
|1
|0.17
|Балеба Карлос
|1
|0.17
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.17
|Хиншелвуд Джек
|1
|0.17
|Виффер Матс
|0
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|0
|0
|Минте Янкуба
|0
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хын Мин Сон
|2
|0.33
|Соланке Доминик
|2
|0.33
|Джонсон Бреннан
|2
|0.33
|Мэддисон Джеймс
|1
|0.17
|Кулушевски Деян
|1
|0.17
|Биссума Ив
|1
|0.17
|Ромеро Кристиан
|1
|0.17
|Порро Педро
|1
|0.17
|Ван де Вен Микки
|0
|0
|Сарр Пап Матар
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Fabian Huerzeler
|1
|1
|Данк Льюис
|2
|0
|Минте Янкуба
|2
|0
|Милнер Джеймс
|1
|0
|Уэлбек Данни
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Вельтман Йоел
|1
|0
|Эступиньян Первис
|1
|0
|Ван Хекке Ян-Поль
|1
|0
|Вербрюгген Барт
|1
|0
|Балеба Карлос
|1
|0
|Хиншелвуд Джек
|1
|0
Тоттенхэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бентанкур Родриго
|3
|0
|Мэддисон Джеймс
|2
|0
|Биссума Ив
|2
|0
|Ван де Вен Микки
|2
|0
|Викарио Гульельмо
|1
|0
|Сарр Пап Матар
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Порро Педро
|1
|0
|Спенс Джед
|1
|0
|Джонсон Бреннан
|1
|0
|Удоджи Дестини
|1
|0
Результаты матчей
Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
1
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тоттенхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
4
7
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
8
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90
Пропущено
5
2
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Пропущено
8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0
Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1
Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2
Результаты матчей
Брайтон
Тоттенхэм
Точный счет
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Брайтон
Тоттенхэм
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
33
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|14 - 6
|14
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|4.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|15 - 7
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|12 - 9
|13
|6.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 5
|11
|7.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|8 - 7
|11
|8.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 5
|10
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 8
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 5
|9
|11.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 10
|7
|13.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 8
|7
|14.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 10
|5
|15.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 15
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|5 - 10
|4
|17.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|8 - 12
|3
|18.
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|5 - 9
|3
|19.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|3 - 12
|1
|20.
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|6 - 16
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|8 - 4
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 2
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 1
|6
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 5
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|1 - 6
|3
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|3 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 5
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|4 - 10
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 8
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 2
|9
|2.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 4
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 2
|7
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 5
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|14.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|15.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|19.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
|20.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|2 - 7
|0
- — Выход в Лигу чемпионов
- — Выход в Лигу Европы
- — Зона вылета
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|10
|Челси
|Палмер Коул
|6 (4)
|Ливерпуль
|Диас Луис
|5 (1)
|Брентфорд
|Мбеумо Брайан
|5
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|4 (4)
|Арсенал
|Райс Деклан
|1 3
|Ипсвич
|Морси Сэм
|4
|Ньюкасл
|Жоэлинтон
|4
|Фулхэм
|Лукич Саша
|4
|Челси
|Кукурелья Марк
|4
Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм
Исход игры
Брайтон
7.1% (3)
Ничья
11.9% (5)
Тоттенхэм
81% (34)
Тотал 2.5
Больше
77.5% (31)
Меньше
22.5% (9)
Обе команды забьют
Да
87.5% (35)
Нет
12.5% (5)
Популярный счёт
1:2 Тоттенхэм
54.8% (23)
1:1 Ничья
9.5% (4)
2:1 Брайтон
7.1% (3)
0:2 Тоттенхэм
7.1% (3)
0:1 Тоттенхэм
4.8% (2)
1:3 Тоттенхэм
4.8% (2)
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