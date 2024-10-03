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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Кут Дэвид
Брайтон
 
Позже
Тоттенхэм
Прогнозы 41
Брайтон 7.3% (3)
X 12.2% (5)
Тоттенхэм 80.5% (33)
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Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Тоттенхэм
4.05
4.20
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2.26
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История личных встреч

Брайтон
Тоттенхэм

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
20%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
120%
2 победы 6 ничьих 0 побед

12 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 12 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

17 матчей

23.5%
5.9%
70.6%
4 победы 1 ничья 12 побед

Первый тайм

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Второй тайм

11.8%
47.1%
41.1%
2 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:2
К
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
КЛ
2:0
ТМС
2:3

Голы

Всего голов

12
6

Голов в среднем за матч

1.5
0.67

Среднее время на гол

60
135

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.78
1.38

Среднее время на гол

50
65

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
9
Больше 53%
Меньше 47%
8
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уэлбек Данни 3 0.5
Педро Жоао 2 0.33
Митома Каору 1 0.17
Адингра Симон 1 0.17
Балеба Карлос 1 0.17
Рюттер Жоржиньо 1 0.17
Хиншелвуд Джек 1 0.17
Виффер Матс 0 0
Ван Хекке Ян-Поль 0 0
Минте Янкуба 0 0
Тоттенхэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хын Мин Сон 2 0.33
Соланке Доминик 2 0.33
Джонсон Бреннан 2 0.33
Мэддисон Джеймс 1 0.17
Кулушевски Деян 1 0.17
Биссума Ив 1 0.17
Ромеро Кристиан 1 0.17
Порро Педро 1 0.17
Ван де Вен Микки 0 0
Сарр Пап Матар 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Fabian Huerzeler 1 1
Данк Льюис 2 0
Минте Янкуба 2 0
Милнер Джеймс 1 0
Уэлбек Данни 1 0
Педро Жоао 1 0
Вельтман Йоел 1 0
Эступиньян Первис 1 0
Ван Хекке Ян-Поль 1 0
Вербрюгген Барт 1 0
Балеба Карлос 1 0
Хиншелвуд Джек 1 0
Тоттенхэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бентанкур Родриго 3 0
Мэддисон Джеймс 2 0
Биссума Ив 2 0
Ван де Вен Микки 2 0
Викарио Гульельмо 1 0
Сарр Пап Матар 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Порро Педро 1 0
Спенс Джед 1 0
Джонсон Бреннан 1 0
Удоджи Дестини 1 0

Результаты матчей

Брайтон
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Тоттенхэм
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
Брайтон
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Тоттенхэм
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

4
7
Брайтон
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Тоттенхэм
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
8

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
25%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
7
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
17%
2
29%
1-15
1
17%
2
29%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
17%
2
29%
76-90

Пропущено

5
2
5 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
11
6 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
1
10%
3
27%
1-15
1
10%
3
27%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
2
20%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Пропущено

8
6
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
1
13%
1
17%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
1
13%
2
33%
46-60
1
13%
1
17%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Челси - Брайтон 4:2 Брайтон - Ноттингем Форест 2:2 Брайтон - Вулверхэмптон 3:2 Брайтон - Ипсвич 0:0
Арсенал - Брайтон 1:1 Брайтон - Кроули Таун 4:0 Брайтон - Манчестер Юнайтед 2:1 Эвертон - Брайтон 0:3 Брайтон - Вильярреал 4:0 КПР - Брайтон 0:1 Токио Верди - Брайтон 2:4 Касима Антлерс - Брайтон 1:5 Брайтон - Манчестер Юнайтед 0:2 Брайтон - Челси 1:2 Ньюкасл - Брайтон 1:1 Брайтон - Астон Вилла 1:0 Борнмут - Брайтон 3:0 Брайтон - Манчестер Сити 0:4 Бёрнли - Брайтон 1:1 Брайтон - Арсенал 0:3
Тоттенхэм
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Ференцварош - Тоттенхэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Карабах 3:0 Тоттенхэм - Брентфорд 3:1
Ковентри - Тоттенхэм 1:2 Тоттенхэм - Арсенал 0:1 Ньюкасл - Тоттенхэм 2:1 Тоттенхэм - Эвертон 4:0 Лестер - Тоттенхэм 1:1 Тоттенхэм - Бавария 2:3 Тоттенхэм - Бавария 1:2 К-Лига Все Звёзды - Тоттенхэм 3:4 К-Лига Старс - Тоттенхэм 3:4 Виссел Кобе - Тоттенхэм 2:3 КПР - Тоттенхэм 0:2 Хартс - Тоттенхэм 1:5 Тоттенхэм - Кембридж Юнайтед 7:2 Ньюкасл - Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Тоттенхэм - Манчестер Сити 0:2

Результаты матчей

Брайтон
Тоттенхэм

Точный счет

0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
3
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Брайтон
Тоттенхэм

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3
1
5
2.5
3
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 6 5 0 1 12 - 2 15
2.
Манчестер Сити
 Заявка 6 4 2 0 14 - 6 14
3.
Арсенал
 Заявка 6 4 2 0 12 - 5 14
4.
Челси
 Заявка 6 4 1 1 15 - 7 13
5.
Астон Вилла
 Заявка 6 4 1 1 12 - 9 13
6.
Фулхэм
 Заявка 6 3 2 1 8 - 5 11
7.
Ньюкасл
 Заявка 6 3 2 1 8 - 7 11
8.
Тоттенхэм
 Заявка 6 3 1 2 12 - 5 10
9.
Брайтон
 Заявка 6 2 3 1 10 - 8 9
10.
Ноттингем Форест
 Заявка 6 2 3 1 6 - 5 9
11.
Борнмут
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
12.
Брентфорд
 Заявка 6 2 1 3 8 - 10 7
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 6 2 1 3 5 - 8 7
14.
Вест Хэм
 Заявка 6 1 2 3 6 - 10 5
15.
Эвертон
 Заявка 6 1 1 4 7 - 15 4
16.
Ипсвич
 Заявка 6 0 4 2 5 - 10 4
17.
Лестер
 Заявка 6 0 3 3 8 - 12 3
18.
Кристал Пэлас
 Заявка 6 0 3 3 5 - 9 3
19.
Саутгемптон
 Заявка 6 0 1 5 3 - 12 1
20.
Вулверхэмптон
 Заявка 6 0 1 5 6 - 16 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
2.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 8 - 4 7
3.
Фулхэм
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
4.
Брентфорд
 Заявка 3 2 1 0 6 - 3 7
5.
Ньюкасл
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
6.
Тоттенхэм
 Заявка 3 2 0 1 7 - 2 6
7.
Ливерпуль
 Заявка 3 2 0 1 5 - 1 6
8.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Брайтон
 Заявка 3 1 2 0 4 - 3 5
10.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
11.
Челси
 Заявка 3 1 1 1 5 - 5 4
12.
Эвертон
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 0 2 1 - 6 3
14.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Лестер
 Заявка 3 0 2 1 3 - 4 2
16.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 3 - 5 2
17.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
18.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 1 2 1 - 5 1
19.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 0 3 4 - 10 0
20.
Вест Хэм
 Заявка 3 0 0 3 2 - 8 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Челси
 Заявка 3 3 0 0 10 - 2 9
2.
Ливерпуль
 Заявка 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Манчестер Сити
 Заявка 3 2 1 0 6 - 2 7
4.
Арсенал
 Заявка 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Астон Вилла
 Заявка 3 2 1 0 6 - 4 7
6.
Ноттингем Форест
 Заявка 3 2 1 0 4 - 2 7
7.
Вест Хэм
 Заявка 3 1 2 0 4 - 2 5
8.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 3 1 1 1 4 - 2 4
9.
Тоттенхэм
 Заявка 3 1 1 1 5 - 3 4
10.
Брайтон
 Заявка 3 1 1 1 6 - 5 4
11.
Фулхэм
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
12.
Ньюкасл
 Заявка 3 1 1 1 4 - 5 4
13.
Борнмут
 Заявка 3 1 1 1 4 - 6 4
14.
Ипсвич
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
15.
Кристал Пэлас
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Лестер
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
17.
Вулверхэмптон
 Заявка 3 0 1 2 2 - 6 1
18.
Эвертон
 Заявка 3 0 1 2 3 - 8 1
19.
Саутгемптон
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
20.
Брентфорд
 Заявка 3 0 0 3 2 - 7 0
  • — Выход в Лигу чемпионов
  • — Выход в Лигу Европы
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 10
Челси Палмер Коул 6 (4)
Ливерпуль Диас Луис 5 (1)
Брентфорд Мбеумо Брайан 5
Ливерпуль Салах Мохамед 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Арсенал Райс Деклан 1 3
Ипсвич Морси Сэм 4
Ньюкасл Жоэлинтон 4
Фулхэм Лукич Саша 4
Челси Кукурелья Марк 4
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Тоттенхэм от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 октября 2024, осталось 2 дня 9 часов 30 минут.

    Главный судья: Кут Дэвид

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    • Прогнозы 41
    Брайтон 7.3% (3)
    X 12.2% (5)
    Тоттенхэм 80.5% (33)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Тоттенхэм
    4.05
    4.20
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    2.26
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    Прогнозы на матч Брайтон - Тоттенхэм

    Исход игры
    Брайтон
    7.1% (3)
    Ничья
    11.9% (5)
    Тоттенхэм
    81% (34)
    Тотал 2.5
    Больше
    77.5% (31)
    Меньше
    22.5% (9)
    Обе команды забьют
    Да
    87.5% (35)
    Нет
    12.5% (5)
    Популярный счёт
    1:2 Тоттенхэм
    54.8% (23)
    1:1 Ничья
    9.5% (4)
    2:1 Брайтон
    7.1% (3)
    0:2 Тоттенхэм
    7.1% (3)
    0:1 Тоттенхэм
    4.8% (2)
    1:3 Тоттенхэм
    4.8% (2)
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