Тур: 10. Стадион: Narodny Atleticky Stadion.
1:0
Первый тайм: 34'
Ход матча
9'
17'
25
Ivan
Mensah
21
Lukas
Migala
88
Глинка
Марек
29
Малец
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Ivan MensahЗащитник
-
21 Lukas MigalaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
88 Глинка МарекПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Малец ТомашНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Годал БорисЗащитник
-
28 Пишоя МарьянПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Бренкус АдамПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
16 Adam Hanes
-
Главный тренер: Марек Бажик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Franck BahiЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Enzo ArevaloПолузащитник
- Нападающий
-
91 Икоба ЭдувиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Жофчак ИгорПолузащитник
-
11 Пачинда ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Samuel Ramos
-
55 Artur Musak
-
97 Adam Zulevic
-
Главный тренер: Anton Soltis
История личных встреч
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
Среднее время на гол
52
90
Бомбардиры внутри турнира
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рымаренко Мартин
|4 (2)
|0.4
|Малец Томаш
|4
|0.4
|Веселовски Доминик
|1
|0.1
|Годал Борис
|1
|0.1
|Слебодник Тибор
|1
|0.1
|Загуменски Тимотей
|0
|0
|Пишоя Марьян
|0
|0
|Бренкус Адам
|0
|0
Михаловце
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Issa Adekunle
|2
|0.2
|Кизиридис Александрос
|2
|0.2
|Enzo Arevalo
|2
|0.2
|Matus Marcin
|2 (1)
|0.2
|Пачинда Эрик
|1
|0.1
|Тарадуда Денис
|1
|0.1
|Жофчак Игор
|0
|0
|Stanislav Danko
|0
|0
|Lukas Simko
|0
|0
|Tornike Dzotsenidze
|0
|0
Карточки
Дукла Банска-Бистрица
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Branislav Luptak
|3
|0
|Бренкус Адам
|3
|0
|Lubomir Willweber
|2
|0
|Рымаренко Мартин
|2
|0
|Marek Bazik
|1
|0
|Глинка Марек
|1
|0
|Загуменски Тимотей
|1
|0
|Рихтарех Давид
|1
|0
|Lukas Migala
|1
|0
|Пишоя Марьян
|1
|0
|Веселовски Доминик
|1
|0
|Шикула Николас
|1
|0
|Oliver Klimpl
|1
|0
|Ivan Mensah
|1
|0
Михаловце
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тарадуда Денис
|4
|0
|Franck Bahi
|4
|0
|Беднар Мартин
|1
|1
|Tornike Dzotsenidze
|1
|1
|Лукач Патрик
|2
|0
|Пачинда Эрик
|1
|0
|Matus Marcin
|1
|0
|Stanislav Danko
|1
|0
|Зубайру Абдул
|1
|0
|Issa Adekunle
|1
|0
|Lukas Simko
|1
|0
|Икоба Эдуви
|1
|0
|Кизиридис Александрос
|1
|0
|Enzo Arevalo
|1
|0
|Polydefkis Volanakis
|1
|0
|Yushi Shimamura
|1
|0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
6
4
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Михаловце
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
5
1
Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Михаловце
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
7
7
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
1
14%
3
43%
46-60
1
14%
1
14%
61-75
2
29%
1
14%
76-90
Пропущено
8
10
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
1
10%
61-75
3
38%
4
40%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
12
10
5 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
2 Не забивали 3
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
25%
1
10%
61-75
3
25%
2
20%
76-90
Пропущено
12
18
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
0
0%
1
6%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
4
22%
31-45
1
8%
4
22%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
7
39%
76-90
Результаты последних матчей
Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Михаловце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3
Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Результаты матчей
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
Точный счет
2:3
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
2:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дукла Банска-Бистрица
Михаловце
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
36
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|18 - 12
|22
|3.
|9
|3
|6
|0
|10 - 4
|15
|4.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|8.
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|11.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|12.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 1
|11
|3.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|10.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Matus Slavicek
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4