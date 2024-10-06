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  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Дукла Банска-Бистрица
1:0
Конец матча
Михаловце
0'
1:0
9' Гол
Рымаренко Мартин
17' Желтая карточка
Franck Bahi
52' Желтая карточка
Enzo Arevalo
56' Желтая карточка
Малец Томаш
61' Желтая карточка
Икоба Эдуви
72' Желтая карточка
Загуменски Тимотей
90' Желтая карточка
Кизиридис Александрос
90'+4
36
Трновски
Михал
25
Ivan
Mensah
21
Lukas
Migala
41
Lubomir
Willweber
13
Шикула
Николас
88
Глинка
Марек
10
Branislav
Luptak
44
Загуменски
Тимотей
20
Веселовски
Доминик
29
Малец
Томаш
11
Рымаренко
Мартин
31
Шахинович
Мухамед
3
Тарадуда
Денис
26
Tornike
Dzotsenidze
5
Polydefkis
Volanakis
12
Franck
Bahi
8
Yushi
Shimamura
4
Зубайру
Абдул
29
Enzo
Arevalo
9
Matus
Marcin
91
Икоба
Эдуви
89
Кизиридис
Александрос
Дукла Банска-Бистрица
3-4-3
Михаловце
4-1-2-3

История личных встреч

Дукла Банска-Бистрица
Михаловце

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
3 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

28.6%
28.6%
42.8%
2 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

С
2:0
С
0:1
С
3:1
С
0:3
ТМК
2:1
С
3:1
С
2:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
2
Больше 29%
Меньше 71%
5

Среднее время на гол

52
90

Бомбардиры внутри турнира

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рымаренко Мартин 4 (2) 0.4
Малец Томаш 4 0.4
Веселовски Доминик 1 0.1
Годал Борис 1 0.1
Слебодник Тибор 1 0.1
Загуменски Тимотей 0 0
Пишоя Марьян 0 0
Бренкус Адам 0 0
Михаловце
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Issa Adekunle 2 0.2
Кизиридис Александрос 2 0.2
Enzo Arevalo 2 0.2
Matus Marcin 2 (1) 0.2
Пачинда Эрик 1 0.1
Тарадуда Денис 1 0.1
Жофчак Игор 0 0
Stanislav Danko 0 0
Lukas Simko 0 0
Tornike Dzotsenidze 0 0

Карточки

Дукла Банска-Бистрица
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Branislav Luptak 3 0
Бренкус Адам 3 0
Загуменски Тимотей 2 0
Lubomir Willweber 2 0
Рымаренко Мартин 2 0
Marek Bazik 1 0
Глинка Марек 1 0
Малец Томаш 1 0
Рихтарех Давид 1 0
Lukas Migala 1 0
Пишоя Марьян 1 0
Веселовски Доминик 1 0
Шикула Николас 1 0
Oliver Klimpl 1 0
Ivan Mensah 1 0
Михаловце
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тарадуда Денис 4 0
Franck Bahi 4 0
Беднар Мартин 1 1
Tornike Dzotsenidze 1 1
Лукач Патрик 2 0
Enzo Arevalo 2 0
Пачинда Эрик 1 0
Matus Marcin 1 0
Stanislav Danko 1 0
Зубайру Абдул 1 0
Issa Adekunle 1 0
Lukas Simko 1 0
Икоба Эдуви 1 0
Кизиридис Александрос 1 0
Polydefkis Volanakis 1 0
Yushi Shimamura 1 0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Михаловце
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

6
4
Дукла Банска-Бистрица
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Михаловце
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

5
1
Дукла Банска-Бистрица
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Михаловце
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
3
38%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
29%
31-45
1
13%
3
43%
46-60
1
13%
1
14%
61-75
2
25%
1
14%
76-90

Пропущено

8
11
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
1
13%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
2
25%
1
9%
61-75
3
38%
4
36%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
67%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
2
25%
31-45
1
25%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

13
10
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 4
2 Не забивали 4
3
23%
0
0%
1-15
2
15%
2
20%
16-30
1
8%
2
20%
31-45
1
8%
3
30%
46-60
3
23%
1
10%
61-75
3
23%
2
20%
76-90

Пропущено

12
19
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 8
0
0%
2
11%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
3
25%
4
21%
31-45
1
8%
4
21%
46-60
2
17%
2
11%
61-75
3
25%
7
37%
76-90

Результаты последних матчей

Дукла Банска-Бистрица
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:3 СК Бадин - Дукла Банска-Бистрица 1:3 Спартак Трнава - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Комарно 2:3
Железярне Подбрезова - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Слован Братислава 0:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:2 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 1:1 Ружомберок - Дукла Банска-Бистрица 1:1 Дукла Банска-Бистрица - Татран Липтовски-Микулаш 0:3 Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Дукла Банска-Бистрица - Злате Моравце 1:1 Дукла Прага - Дукла Банска-Бистрица 1:0 Виктория Пльзень - Дукла Банска-Бистрица 2:1 Погронье - Дукла Банска-Бистрица 3:2 Дукла Банска-Бистрица - Скалица 2:2 Тренчин - Дукла Банска-Бистрица 2:0 Дукла Банска-Бистрица - Кошице 2:1 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0
Михаловце
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Михаловце - Слован Братислава 2:4 Железярне Подбрезова - Михаловце 4:1 Михаловце - Тренчин 1:1 Комарно - Михаловце 1:3
Ружомберок - Михаловце 2:2 Михаловце - ДАК 0:3 Жилина - Михаловце 3:1 Михаловце - Спартак Трнава 0:0 Скалица - Михаловце 0:0 Диошдьёр - Михаловце 3:1 Мезёкёвешд - Михаловце 1:0 Михаловце - Казинцбарцика 1:0 Михаловце - Кошице 0:1 Татран Липтовски-Микулаш - Михаловце 0:1 Ньиредьхаза - Михаловце 1:1 ФК Гуменне - Михаловце 3:1 Кошице - Михаловце 2:0 Михаловце - Злате Моравце 3:0 Тренчин - Михаловце 1:0 Михаловце - Дукла Банска-Бистрица 2:0

Результаты матчей

Дукла Банска-Бистрица
Михаловце

Точный счет

1:0
2 раза 33%
2:3
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
2:3
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
0
4 раза 40%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Дукла Банска-Бистрица
Михаловце

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1
3
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
3
7
1.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 7 2 0 22 - 6 23
2.
Слован Братислава
 9 7 1 1 18 - 12 22
3.
Спартак Трнава
 9 3 6 0 10 - 4 15
4.
ДАК
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Ружомберок
 9 3 3 3 12 - 12 12
6.
Кошице
 10 3 3 4 13 - 13 12
7.
Дукла Банска-Бистрица
 10 2 4 4 11 - 14 10
8.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
9.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
10.
Скалица
 9 2 3 4 11 - 17 9
11.
Тренчин
 10 1 5 4 9 - 15 8
12.
Михаловце
 10 1 4 5 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Дукла Банска-Бистрица
 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Тренчин
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Эмека Чинонсо 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Matus Slavicek 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Весь список
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    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Matus Marcin бьет в цель!
    • 17'
      Франк Бахи получил желтую карточку от судьи
    • 9'
      Веселовски Доминик сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Рымаренко Мартин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Дукла Банска-Бистрица 1:0 Михаловце онлайн

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