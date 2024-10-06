  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
ДАК
0:2
Первый тайм: 34'
Жилина
0'
0:1
9' Гол
Капралик Адриан
0:2
17' Гол
Минарик Ян

Ход матча

9'
0:1
Капралик Адриан
(Зауэр Марио)
17'
0:2
Минарик Ян
(Качер Мирослав)
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Жилина
3.50
3.55
Реклама, pari.ru
3.15
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
27
Виталис
Милан
24
Герц
Кристиан
6
Байо
Махмуду
10
Рамадан
Аммар
46
Труса
Матей
17
Андзуана
Иоан
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
2
Пекарик
Петер
66
Качер
Мирослав
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
16
Илько
Патрик
29
Дюриш
Давид
ДАК
4-3-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Жилина

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

40 матчей

45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
32.5%
30%
15 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
15 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
5:1
СГА
0:1
С
1:0
С
5:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
2:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.1

Среднее время на гол

46
82

Всего голов

72
51

Голов в среднем за матч

1.8
1.28

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 5 0.56
Реджич Дамир 4 0.44
Алмаши Ладислав 1 0.11
Виталис Милан 1 0.11
Димун Милан 1 (1) 0.11
Герц Кристиан 1 0.11
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 5 0.56
Зауэр Марио 3 0.33
Дюриш Давид 2 0.22
Минарик Ян 2 0.22
Алиягич Денис 2 0.22
Eric Bille 2 (1) 0.22
Качер Мирослав 1 0.11
Samuel Gidi 1 0.11
Яворчек Доминик 1 0.11
Копашек Самуэль 1 0.11
Timotej Hranica 1 0.11
Илько Патрик 0 0
Бари Кристиан 0 0
James Ndjeungoue 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 4 0
Мендес Алехандро 2 0
Япи Ромарик 2 0
Труса Матей 2 0
Реджич Дамир 2 0
Хиско Муньос 1 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Брунетти Матеус 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минарик Ян 2 0
Samuel Gidi 2 0
James Ndjeungoue 2 0
Губочан Томаш 1 0
Пекарик Петер 1 0
Качер Мирослав 1 0
Дюриш Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Копашек Самуэль 1 0
Timotej Hranica 1 0

Результаты матчей

ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жилина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Жилина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
13
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Жилина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
57%
76-90

Пропущено

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
20
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
5
25%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3
ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1
Жилина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2
Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3

Результаты матчей

ДАК
Жилина

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ДАК
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
4
1
1.5
2
2
3
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
6
2
3
5
2.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2:0 9 7 2 0 21 - 6 23
2.
Слован Братислава
 9 7 1 1 18 - 12 22
3.
Спартак Трнава
 9 3 6 0 10 - 4 15
4.
ДАК
 0:2 9 4 2 3 14 - 8 14
5.
Ружомберок
 9 3 3 3 12 - 12 12
6.
Кошице
 10 3 3 4 13 - 13 12
7.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 10 2 4 4 11 - 14 10
8.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
9.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
10.
Скалица
 9 2 3 4 11 - 17 9
11.
Тренчин
 10 1 5 4 9 - 15 8
12.
Михаловце
 0:1 10 1 4 5 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 2:0 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Тренчин
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
ДАК
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 0:1 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
Жилина
 2:0 5 3 2 0 9 - 1 11
3.
ДАК
 0:2 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 0:1 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 1:0 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Эмека Чинонсо 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Matus Slavicek 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
ДАК
Ничья
Жилина
3.50
3.55
Реклама, pari.ru
3.15
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ДАК 0:2 Жилина онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
ДАК
Жилина
Букмекеры
1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный