Тур: 10. Стадион: MOL Arena.
Ход матча
9'
0:1
17'
0:2
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
23
Минарик
Ян
37
Зауэр
Марио
16
Илько
Патрик
29
Дюриш
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Япи РомарикЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Samuel Gidi
-
14 Eric Bille
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
ДАК
Жилина
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
40 матчей
45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
32.5%
30%
15 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
15 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.1
Среднее время на гол
46
82
Всего голов
72
51
Голов в среднем за матч
1.8
1.28
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|5
|0.56
|Реджич Дамир
|4
|0.44
|Алмаши Ладислав
|1
|0.11
|Виталис Милан
|1
|0.11
|Димун Милан
|1 (1)
|0.11
|Герц Кристиан
|1
|0.11
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|5
|0.56
|Зауэр Марио
|3
|0.33
|Дюриш Давид
|2
|0.22
|Минарик Ян
|2
|0.22
|Алиягич Денис
|2
|0.22
|Eric Bille
|2 (1)
|0.22
|Качер Мирослав
|1
|0.11
|Samuel Gidi
|1
|0.11
|Яворчек Доминик
|1
|0.11
|Копашек Самуэль
|1
|0.11
|Timotej Hranica
|1
|0.11
|Илько Патрик
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
|James Ndjeungoue
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байо Махмуду
|4
|0
|Мендес Алехандро
|2
|0
|Япи Ромарик
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Реджич Дамир
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Брунетти Матеус
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минарик Ян
|2
|0
|Samuel Gidi
|2
|0
|James Ndjeungoue
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Копашек Самуэль
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Жилина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Жилина
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
13
ДАК
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Жилина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
2
7
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
4
57%
76-90
Пропущено
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
13
20
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
15%
1
5%
1-15
2
15%
1
5%
16-30
2
15%
5
25%
31-45
2
15%
4
20%
46-60
1
8%
4
20%
61-75
4
31%
5
25%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
3
43%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3
ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1
Жилина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2
Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3
Результаты матчей
ДАК
Жилина
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ДАК
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
41
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
62
35
44
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 6
|23
|2.
|9
|7
|1
|1
|18 - 12
|22
|3.
|9
|3
|6
|0
|10 - 4
|15
|4.
|0:2
|9
|4
|2
|3
|14 - 8
|14
|5.
|9
|3
|3
|3
|12 - 12
|12
|6.
|10
|3
|3
|4
|13 - 13
|12
|7.
|1:0
|10
|2
|4
|4
|11 - 14
|10
|8.
|9
|3
|0
|6
|10 - 19
|9
|9.
|9
|2
|3
|4
|13 - 13
|9
|10.
|9
|2
|3
|4
|11 - 17
|9
|11.
|10
|1
|5
|4
|9 - 15
|8
|12.
|0:1
|10
|1
|4
|5
|10 - 19
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|4
|4
|0
|0
|12 - 5
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|6 - 8
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|12 - 7
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|6.
|1:0
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 5
|5
|10.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|3 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|12 - 4
|12
|2.
|2:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 1
|11
|3.
|0:2
|5
|3
|1
|1
|11 - 4
|10
|4.
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|0
|3
|5 - 9
|6
|6.
|0:1
|6
|1
|2
|3
|7 - 11
|5
|7.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|8.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 12
|4
|10.
|1:0
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|11.
|6
|0
|3
|3
|4 - 9
|3
|12.
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Matus Slavicek
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4