Тур: 10. Стадион: MOL Arena.
0'
0:1
9' ГолКапралик Адриан
0:2
23' ГолМинарик Ян
51' Желтая карточкаМендес Алехандро
61' Желтая карточкаJames Ndjeungoue
0:3
70' ГолДюриш Давид
73' Желтая карточкаБрунетти Матеус
82' Желтая карточкаКопашек Самуэль
90'+5
Ход матча
9'
0:1
23'
0:2
51'
61'
70'
0:3
73'
82'
21
Mark
Csinger
46
Труса
Матей
23
Минарик
Ян
37
Зауэр
Марио
16
Илько
Патрик
29
Дюриш
Давид
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Mark CsingerЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
46 Труса МатейНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
91 Япи РомарикЗащитник
-
26 Ортис ПаблоЗащитник
- Полузащитник
-
68 Туболе МатеПолузащитник
- Нападающий
-
13 Бёсе ЛевентеНападающий
-
14 Бэсси ФорчунНападающий
-
22 Сендреи АкошНападающий
-
Главный тренер: Муньос
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Минарик ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Зауэр МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Илько ПатрикНападающий
-
29 Дюриш ДавидНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Samuel Gidi
-
14 Eric Bille
-
-
-
Главный тренер: Michal Scasny
История личных встреч
ДАК
Жилина
23 матча
78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед
17 матчей
52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед
Первый тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед
40 матчей
45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед
Первый тайм
37.5%
32.5%
30%
15 побед 13 ничьих 12 побед
Второй тайм
37.5%
37.5%
25%
15 побед 15 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
28
Голов в среднем за матч
1.67
1.47
Среднее время на гол
54
61
Всего голов
37
23
Голов в среднем за матч
1.95
1.1
Среднее время на гол
46
82
Всего голов
72
51
Голов в среднем за матч
1.8
1.28
Тотал матчей
2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39
Среднее время на гол
50
70
Бомбардиры внутри турнира
ДАК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Труса Матей
|5
|0.56
|Реджич Дамир
|4
|0.44
|Алмаши Ладислав
|1
|0.11
|Виталис Милан
|1
|0.11
|Димун Милан
|1 (1)
|0.11
|Герц Кристиан
|1
|0.11
|Рамадан Аммар
|0
|0
|Андзуана Иоан
|0
|0
|Япи Ромарик
|0
|0
|Бёсе Левенте
|0
|0
Жилина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капралик Адриан
|5
|0.56
|Дюриш Давид
|3
|0.33
|Зауэр Марио
|3
|0.33
|Минарик Ян
|2
|0.22
|Алиягич Денис
|2
|0.22
|Eric Bille
|2 (1)
|0.22
|Качер Мирослав
|1
|0.11
|Samuel Gidi
|1
|0.11
|Яворчек Доминик
|1
|0.11
|Копашек Самуэль
|1
|0.11
|Timotej Hranica
|1
|0.11
|Илько Патрик
|0
|0
|Бари Кристиан
|0
|0
|James Ndjeungoue
|0
|0
Карточки
ДАК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Байо Махмуду
|4
|0
|Мендес Алехандро
|3
|0
|Япи Ромарик
|2
|0
|Труса Матей
|2
|0
|Реджич Дамир
|2
|0
|Брунетти Матеус
|2
|0
|Хиско Муньос
|1
|0
|Попович Александар
|1
|0
|Качараба Тарас
|1
|0
|Димун Милан
|1
|0
|Бёсе Левенте
|1
|0
Жилина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|James Ndjeungoue
|3
|0
|Минарик Ян
|2
|0
|Копашек Самуэль
|2
|0
|Samuel Gidi
|2
|0
|Губочан Томаш
|1
|0
|Пекарик Петер
|1
|0
|Качер Мирослав
|1
|0
|Дюриш Давид
|1
|0
|Капралик Адриан
|1
|0
|Зауэр Марио
|1
|0
|Timotej Hranica
|1
|0
Результаты матчей
ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Жилина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Жилина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
11
13
ДАК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Жилина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
11
13
Голы по времени матча
Забито
2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
4
40%
76-90
Пропущено
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
13
23
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
15%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
4
31%
5
22%
76-90
Пропущено
10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ДАК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3
ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1
Жилина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2
Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3
Результаты матчей
ДАК
Жилина
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
ДАК
Жилина
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
41
32
32
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
72
54
72
36
54
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу аутсайдеров
|Слован Братислава
|Барсегян Тигран
|7 (2)
|Кошице
|Медвед Жан
|6 (1)
|ДАК
|Труса Матей
|5 (2)
|Жилина
|Капралик Адриан
|5 (2)
|ДАК
|Реджич Дамир
|4 (1)
|Кошице
|Кривак Ян
|1 4
|Тренчин
|Эмека Чинонсо
|1 3
|Тренчин
|Гайдош Артур
|1 3
|Тренчин
|Matus Slavicek
|1 3
|Спартак Трнава
|Кратохвил Милош
|4