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  2. Матчи
  3. Словакия
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
ДАК
0:3
Конец матча
Жилина
0'
0:1
9' Гол
Капралик Адриан
0:2
23' Гол
Минарик Ян
51' Желтая карточка
Мендес Алехандро
61' Желтая карточка
James Ndjeungoue
0:3
70' Гол
Дюриш Давид
73' Желтая карточка
Брунетти Матеус
82' Желтая карточка
Копашек Самуэль
90'+5
41
Попович
Александар
21
Mark
Csinger
33
Качараба
Тарас
16
Брунетти
Матеус
18
Мендес
Алехандро
27
Виталис
Милан
24
Герц
Кристиан
6
Байо
Махмуду
10
Рамадан
Аммар
46
Труса
Матей
17
Андзуана
Иоан
30
Белько
Любомир
23
Минарик
Ян
15
Губочан
Томаш
17
James
Ndjeungoue
2
Пекарик
Петер
66
Качер
Мирослав
37
Зауэр
Марио
20
Бари
Кристиан
10
Капралик
Адриан
16
Илько
Патрик
29
Дюриш
Давид
ДАК
4-3-3
Жилина
3-4-3

История личных встреч

ДАК
Жилина

23 матча

78.3%
21.7%
3.5527136788005E-15%
18 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

65.2%
34.8%
15 побед 8 ничьих 0 побед

17 матчей

52.9%
47.1%
0 побед 9 ничьих 8 побед

Первый тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 10 побед

40 матчей

45%
35%
20%
18 побед 14 ничьих 8 побед

Первый тайм

37.5%
32.5%
30%
15 побед 13 ничьих 12 побед

Второй тайм

37.5%
37.5%
25%
15 побед 15 ничьих 10 побед

История матчей

С
2:3
С
2:1
С
1:1
С
5:1
СГА
0:1
С
1:0
С
5:2
С
1:1
С
2:0
С
2:2
С
3:1
С
0:2
С
2:1
С
3:3
С
1:1
С
4:1
С
2:0
С
2:2
С
1:0
С
1:2
С
1:0
С
2:2
С
0:0
С
2:3
С
3:1
С
0:0
С
4:2
С
2:2
С
0:6
С
2:2
С
4:1
К
3:0
С
1:0
С
1:1
С
0:1
С
3:1
С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
0:1

Голы

Всего голов

35
28

Голов в среднем за матч

1.67
1.47

Среднее время на гол

54
61

Всего голов

37
23

Голов в среднем за матч

1.95
1.1

Среднее время на гол

46
82

Всего голов

72
51

Голов в среднем за матч

1.8
1.28

Тотал матчей

2.5
37
Больше 93%
Меньше 8%
3
30
Больше 75%
Меньше 25%
10
23
Больше 58%
Меньше 43%
17
18
Больше 45%
Меньше 55%
22
9
Больше 23%
Меньше 78%
31
5
Больше 13%
Меньше 88%
35
1
Больше 3%
Меньше 98%
39

Среднее время на гол

50
70

Бомбардиры внутри турнира

ДАК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Труса Матей 5 0.56
Реджич Дамир 4 0.44
Алмаши Ладислав 1 0.11
Виталис Милан 1 0.11
Димун Милан 1 (1) 0.11
Герц Кристиан 1 0.11
Рамадан Аммар 0 0
Андзуана Иоан 0 0
Япи Ромарик 0 0
Бёсе Левенте 0 0
Жилина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капралик Адриан 5 0.56
Дюриш Давид 3 0.33
Зауэр Марио 3 0.33
Минарик Ян 2 0.22
Алиягич Денис 2 0.22
Eric Bille 2 (1) 0.22
Качер Мирослав 1 0.11
Samuel Gidi 1 0.11
Яворчек Доминик 1 0.11
Копашек Самуэль 1 0.11
Timotej Hranica 1 0.11
Илько Патрик 0 0
Бари Кристиан 0 0
James Ndjeungoue 0 0

Карточки

ДАК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Байо Махмуду 4 0
Мендес Алехандро 3 0
Япи Ромарик 2 0
Труса Матей 2 0
Реджич Дамир 2 0
Брунетти Матеус 2 0
Хиско Муньос 1 0
Попович Александар 1 0
Качараба Тарас 1 0
Димун Милан 1 0
Бёсе Левенте 1 0
Жилина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
James Ndjeungoue 3 0
Минарик Ян 2 0
Копашек Самуэль 2 0
Samuel Gidi 2 0
Губочан Томаш 1 0
Пекарик Петер 1 0
Качер Мирослав 1 0
Дюриш Давид 1 0
Капралик Адриан 1 0
Зауэр Марио 1 0
Timotej Hranica 1 0

Результаты матчей

ДАК
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Жилина
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
ДАК
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Жилина
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

11
13
ДАК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Жилина
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

11
13

Голы по времени матча

Забито

2
10
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 6
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
50%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
1
50%
4
40%
76-90

Пропущено

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
1
17%
1
100%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

11
13
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
2
18%
1
8%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
1
9%
3
23%
31-45
2
18%
3
23%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
3
27%
1
8%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
1
25%
31-45
1
25%
2
50%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

13
23
6 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
2
15%
2
9%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
2
15%
5
22%
31-45
2
15%
4
17%
46-60
1
8%
5
22%
61-75
4
31%
5
22%
76-90

Пропущено

10
5
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
1
10%
1
20%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
2
40%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ДАК
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
ДАК - Спартак Трнава 0:0 Дружстевник - ДАК 0:3 Скалица - ДАК 1:3 Тренчин - ДАК 0:3
ДАК - Слован Братислава 1:2 Михаловце - ДАК 0:3 Дукла Банска-Бистрица - ДАК 1:0 ДАК - Комарно 2:0 ДАК - Зиря 1:2 Кошице - ДАК 2:2 Зиря - ДАК 4:0 Аустрия Вена - ДАК 0:0 Жилина - ДАК 2:3 ДАК - Спартак Трнава 1:0 Железярне Подбрезова - ДАК 0:3 ДАК - Слован Братислава 5:3 ДАК - Ружомберок 0:0 Слован Братислава - ДАК 0:0 ДАК - Железярне Подбрезова 3:1 Ружомберок - ДАК 1:1
Жилина
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Жилина - Комарно 2:1 Наместово - Жилина 0:5 Кошице - Жилина 1:2 Жилина - Скалица 3:2
Слован Братислава - Жилина 0:5 Жилина - Тренчин 4:1 Спартак Трнава - Жилина 0:0 Жилина - Михаловце 3:1 Жилина - Аполлон 1:2 Железярне Подбрезова - Жилина 0:0 Дебрецен - Жилина 2:1 Славия Прага - Жилина 5:1 Рид - Жилина 3:0 Сигма Оломоуц - Жилина 2:0 Жилина - Кошице 3:0 Дьёр - Жилина 3:0 Баник Острава - Жилина 1:1 Жилина - ДАК 2:3 Ружомберок - Жилина 1:1 Слован Братислава - Жилина 2:3

Результаты матчей

ДАК
Жилина

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:3
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
3
3 раза 33%
2
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ДАК
Жилина

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
7
2
3
6
2.5
5
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 9 7 2 0 22 - 6 23
2.
Слован Братислава
 9 7 1 1 18 - 12 22
3.
Спартак Трнава
 9 3 6 0 10 - 4 15
4.
ДАК
 9 4 2 3 14 - 9 14
5.
Ружомберок
 9 3 3 3 12 - 12 12
6.
Кошице
 10 3 3 4 13 - 13 12
7.
Дукла Банска-Бистрица
 10 2 4 4 11 - 14 10
8.
Комарно
 9 3 0 6 10 - 19 9
9.
Железярне Подбрезова
 9 2 3 4 13 - 13 9
10.
Скалица
 9 2 3 4 11 - 17 9
11.
Тренчин
 10 1 5 4 9 - 15 8
12.
Михаловце
 10 1 4 5 10 - 19 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Жилина
 4 4 0 0 12 - 5 12
2.
Слован Братислава
 5 3 1 1 6 - 8 10
3.
Железярне Подбрезова
 5 2 2 1 12 - 7 8
4.
Ружомберок
 5 2 2 1 6 - 5 8
5.
Кошице
 6 2 2 2 9 - 7 8
6.
Дукла Банска-Бистрица
 6 2 1 3 7 - 9 7
7.
Спартак Трнава
 4 1 3 0 3 - 2 6
8.
Тренчин
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Скалица
 5 1 2 2 5 - 5 5
10.
ДАК
 4 1 1 2 3 - 5 4
11.
Комарно
 4 1 0 3 5 - 10 3
12.
Михаловце
 4 0 2 2 3 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Слован Братислава
 4 4 0 0 12 - 4 12
2.
Жилина
 5 3 2 0 10 - 1 11
3.
ДАК
 5 3 1 1 11 - 4 10
4.
Спартак Трнава
 5 2 3 0 7 - 2 9
5.
Комарно
 5 2 0 3 5 - 9 6
6.
Михаловце
 6 1 2 3 7 - 11 5
7.
Ружомберок
 4 1 1 2 6 - 7 4
8.
Кошице
 4 1 1 2 4 - 6 4
9.
Скалица
 4 1 1 2 6 - 12 4
10.
Дукла Банска-Бистрица
 4 0 3 1 4 - 5 3
11.
Тренчин
 6 0 3 3 4 - 9 3
12.
Железярне Подбрезова
 4 0 1 3 1 - 6 1
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу аутсайдеров

Топ бомбардиров
Слован Братислава Барсегян Тигран 7 (2)
Кошице Медвед Жан 6 (1)
ДАК Труса Матей 5 (2)
Жилина Капралик Адриан 5 (2)
ДАК Реджич Дамир 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Кошице Кривак Ян 1 4
Тренчин Эмека Чинонсо 1 3
Тренчин Гайдош Артур 1 3
Тренчин Matus Slavicek 1 3
Спартак Трнава Кратохвил Милош 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Качер Мирослав сделал результативную передачу.
    • 23'
      Г О О О О Л - Минарик Ян бьет в цель!
    • 9'
      Зауэр Марио сделал результативную передачу.
    • 9'
      Г О О О О Л - Капралик Адриан бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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