Тур: 8. Стадион: Йени Адана.
1:1
Второй тайм: 74'
0'
1:0
7' ПенальтиБараси Юсуф
14' Желтая карточкаКавразлы Салих
25' Желтая карточкаШатка Любомир
37' Желтая карточкаЯвру Зеки
39' Желтая карточкаВан Дронгелен Рик
1:1
59' ГолМуйя Арбнор
Ход матча
7'
1:0
14'
25'
37'
59'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
58
Маэстро
16
Челик
Иззет
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
18
Явру
Зеки
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
10
Нтчам
Оливье
11
Кылынч
Эмре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
58 МаэстроПолузащитник
-
16 Челик ИззетПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
80 Кол Али ЯвузПолузащитник
-
11 Бараси ЮсуфНападающий
- Запасные игроки
-
24 Эрсой БурханЗащитник
-
22 Акташ АксельЗащитник
-
15 Манев ЙованЗащитник
- Нападающий
-
29 Шеху ФлорентНападающий
-
-
-
-
-
25 Murat Eser
-
Главный тренер: Дамла Серкан
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Явру ЗекиЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Бола МаркЗащитник
-
21 Хольсе КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Нтчам ОливьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Кылынч ЭмреНападающий
- Запасные игроки
-
45 Ерал ХалилВратарь
- Защитник
-
28 Генюл СонерЗащитник
- Полузащитник
-
13 Тэт ФлавьенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Кара ЭрканНападающий
- Нападающий
-
27 Лора ГаэтанНападающий
-
Главный тренер: Райс Томас
История личных встреч
Адана Демирспор
Самсунспор
10 матчей
50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед
6 матчей
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
16 матчей
31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа
Первый тайм
37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы
Второй тайм
25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.13
1.38
Среднее время на гол
80
65
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
16
19
Голов в среднем за матч
1
1.19
Тотал матчей
2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
90
75
Бомбардиры внутри турнира
Адана Демирспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бараси Юсуф
|3 (2)
|0.38
|Гравильон Эндрю
|2 (1)
|0.25
|Кавразлы Салих
|1
|0.13
|Манев Йован
|1
|0.13
|Кол Али Явуз
|0
|0
|Куртулан Арда
|0
|0
Самсунспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нтчам Оливье
|4
|0.5
|Муандилмаджи Мариус
|3
|0.38
|Муйя Арбнор
|2
|0.25
|Хольсе Карло
|1
|0.13
|Шиндлер Кингсли
|1
|0.13
|Ван Дронгелен Рик
|1
|0.13
|Явру Зеки
|0
|0
|Бола Марк
|0
|0
Карточки
Адана Демирспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манев Йован
|3
|0
|Гюлер Семих
|2
|0
|Tolga Kalender
|0
|1
|Мохаммади Милад
|1
|0
|Каракуш Ведат
|1
|0
|Айдоган Тайфун
|1
|0
|Акташ Аксель
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Кол Али Явуз
|1
|0
|Кавразлы Салих
|1
|0
|Маэстро
|1
|0
|Куртулан Арда
|1
|0
|Бурак Абдулсамет
|1
|0
|Нурани Мотаз
|1
|0
Самсунспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Явру Зеки
|2
|0
|Аит Бенассер Юссеф
|2
|0
|Юксел Джелил
|2
|0
|Ван Дронгелен Рик
|2
|0
|Бола Марк
|2
|0
|Кылынч Эмре
|1
|0
|Коджук Окан
|1
|0
|Шатка Любомир
|1
|0
|Нтчам Оливье
|1
|0
|Димата Ландри
|1
|0
|Муандилмаджи Мариус
|1
|0
|Муйя Арбнор
|1
|0
Результаты матчей
Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Самсунспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
2
7
Адана Демирспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Самсунспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
8
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Забито
7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
4
57%
2
17%
76-90
Пропущено
16
5
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
25%
3
60%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5
Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0
Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0
Результаты матчей
Адана Демирспор
Самсунспор
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%
Точное количество голов
1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Адана Демирспор
Самсунспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
52
16
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|1:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|7 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|1:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|1:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|6
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2