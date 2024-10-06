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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Адана Демирспор
1:1
Второй тайм: 74'
Самсунспор
0'
1:0
7' Пенальти
Бараси Юсуф
14' Желтая карточка
Кавразлы Салих
25' Желтая карточка
Шатка Любомир
37' Желтая карточка
Явру Зеки
39' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
1:1
59' Гол
Муйя Арбнор

Ход матча

7'
Бараси Юсуф
1:0
14'
Кавразлы Салих
 
25'
 
Шатка Любомир
37'
 
Явру Зеки
39'
 
Ван Дронгелен Рик
59'
1:1
Муйя Арбнор
(Муандилмаджи Мариус)
64'
 
Димата Ландри
Кылынч Эмре
64'
 
Шиндлер Кингсли
Явру Зеки

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 1 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 43 Владение мячом, % 57
Лучшие коэффициенты
Адана Демирспор
Ничья
Самсунспор
5.90
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Все Коэффициенты
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
16
Челик
Иззет
28
Кавразлы
Салих
8
Айдоган
Тайфун
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
6
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Нтчам
Оливье
7
Муйя
Арбнор
9
Муандилмаджи
Мариус
11
Кылынч
Эмре
Адана Демирспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-3-3

История личных встреч

Адана Демирспор
Самсунспор

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:3
ПЛТ
0:2
ПЛТ
1:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
1:0
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:0
ПЛТ
3:3
ПЛТ
0:0
ТПЛ
0:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
2:2
ТПЛ
1:1
ТПЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 3 (2) 0.38
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.25
Кавразлы Салих 1 0.13
Манев Йован 1 0.13
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нтчам Оливье 4 0.5
Муандилмаджи Мариус 3 0.38
Муйя Арбнор 2 0.25
Хольсе Карло 1 0.13
Шиндлер Кингсли 1 0.13
Ван Дронгелен Рик 1 0.13
Явру Зеки 0 0
Бола Марк 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манев Йован 3 0
Гюлер Семих 2 0
Tolga Kalender 0 1
Мохаммади Милад 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Маэстро 1 0
Куртулан Арда 1 0
Бурак Абдулсамет 1 0
Нурани Мотаз 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Явру Зеки 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Юксел Джелил 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Бола Марк 2 0
Кылынч Эмре 1 0
Коджук Окан 1 0
Шатка Любомир 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Димата Ландри 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Самсунспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
7
Адана Демирспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Самсунспор
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
71% (5)
29% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

8
0
6 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

7
12
1 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
0 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
0
0%
2
17%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
2
17%
46-60
1
14%
4
33%
61-75
4
57%
2
17%
76-90

Пропущено

16
5
9 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 3
3
19%
0
0%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
4
25%
3
60%
31-45
4
25%
1
20%
46-60
1
6%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5
Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0
Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0

Результаты матчей

Адана Демирспор
Самсунспор

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 67%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
1:5
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
0:1
3 раза 43%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
4:3
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 57%
0
2 раза 29%
2
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
5
2
1
6
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4.
Самсунспор
 1:1 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
6.
Гёзтепе
 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Эюпспор
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Коньяспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
11.
Трабзонспор
 Заявка 7 1 6 0 7 - 6 9
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 13 4
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 1:1 Заявка 8 0 2 6 7 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 1:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Адана Демирспор
 1:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Самсунспор
 1:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 1:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 64'
    Кылынч Эмре уходит с поля. Димата Ландри выходит вместо него
  • 64'
    Явру Зеки уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 59'
    Муандилмаджи Мариус сделал результативную передачу.
  • 59'
    Г О О О О Л - Арбнор Муя бьет в цель!
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 39'
    Ван Дронгелен Рик получил желтую карточку от судьи
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Адана Демирспор
Ничья
Самсунспор
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