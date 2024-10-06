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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Адана Демирспор
1:3
Конец матча
Самсунспор
0'
1:0
7' Пенальти
Бараси Юсуф
14' Желтая карточка
Кавразлы Салих
25' Желтая карточка
Шатка Любомир
37' Желтая карточка
Явру Зеки
39' Желтая карточка
Ван Дронгелен Рик
1:1
58' Гол
Муйя Арбнор
78' Желтая карточка
Аймбетов Абат
90' Желтая карточка
Бурак Абдулсамет
1:2
90' Гол
Димата Ландри
1:3
90' Гол
Айдогду Сонер
90'+11
39
Каракуш
Ведат
99
Куртулан
Арда
4
Гюлер
Семих
5
Гравильон
Эндрю
23
Бурак
Абдулсамет
58
Маэстро
16
Челик
Иззет
28
Кавразлы
Салих
8
Айдоган
Тайфун
80
Кол
Али
Явуз
11
Бараси
Юсуф
1
Коджук
Окан
18
Явру
Зеки
37
Шатка
Любомир
4
Ван
Дронгелен
Рик
16
Бола
Марк
21
Хольсе
Карло
6
Аит
Бенассер
Юссеф
10
Нтчам
Оливье
7
Муйя
Арбнор
9
Муандилмаджи
Мариус
11
Кылынч
Эмре
Адана Демирспор
4-2-3-1
Самсунспор
4-3-3

История личных встреч

Адана Демирспор
Самсунспор

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

60%
60%
6 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 0 побед

6 матчей

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

16 матчей

31.3%
62.5%
6.2%
5 побед 10 ничьих 1 победа

Первый тайм

37.5%
50%
12.5%
6 побед 8 ничьих 2 победы

Второй тайм

25%
56.3%
18.7%
4 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
1:1
С
2:3
ПЛТ
0:2
ПЛТ
1:1
ПЛТ
1:1
ПЛТ
0:1
ПЛТ
1:0
ПЛТ
0:0
ПЛТ
1:0
ПЛТ
3:3
ПЛТ
0:0
ТПЛ
0:1
ТПЛ
3:3
ТПЛ
2:2
ТПЛ
1:1
ТПЛ
0:0

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.13
1.38

Среднее время на гол

80
65

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

16
19

Голов в среднем за матч

1
1.19

Тотал матчей

2.5
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
9
Больше 56%
Меньше 44%
7
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
3
Больше 19%
Меньше 81%
13
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

90
75

Бомбардиры внутри турнира

Адана Демирспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бараси Юсуф 3 (2) 0.38
Гравильон Эндрю 2 (1) 0.25
Кавразлы Салих 1 0.13
Манев Йован 1 0.13
Кол Али Явуз 0 0
Куртулан Арда 0 0
Самсунспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нтчам Оливье 4 0.5
Муандилмаджи Мариус 3 0.38
Муйя Арбнор 2 0.25
Айдогду Сонер 1 0.13
Димата Ландри 1 0.13
Хольсе Карло 1 0.13
Шиндлер Кингсли 1 0.13
Ван Дронгелен Рик 1 0.13
Явру Зеки 0 0
Бола Марк 0 0

Карточки

Адана Демирспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манев Йован 3 0
Гюлер Семих 2 0
Бурак Абдулсамет 2 0
Tolga Kalender 0 1
Мохаммади Милад 1 0
Каракуш Ведат 1 0
Айдоган Тайфун 1 0
Акташ Аксель 1 0
Сари Юсуф 1 0
Аймбетов Абат 1 0
Кол Али Явуз 1 0
Кавразлы Салих 1 0
Маэстро 1 0
Куртулан Арда 1 0
Нурани Мотаз 1 0
Самсунспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Явру Зеки 2 0
Аит Бенассер Юссеф 2 0
Юксел Джелил 2 0
Ван Дронгелен Рик 2 0
Бола Марк 2 0
Кылынч Эмре 1 0
Коджук Окан 1 0
Шатка Любомир 1 0
Нтчам Оливье 1 0
Димата Ландри 1 0
Муандилмаджи Мариус 1 0
Муйя Арбнор 1 0

Результаты матчей

Адана Демирспор
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Самсунспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

4
0
Адана Демирспор
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Самсунспор
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

2
7
Адана Демирспор
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Самсунспор
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
1
25%
1
13%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
50%
2
25%
76-90

Пропущено

11
1
6 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
2
18%
1
100%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
1
9%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
3
43%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
1
13%
3
60%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Забито

8
15
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 11
1 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
1
13%
2
13%
1-15
1
13%
1
7%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
1
13%
3
20%
46-60
1
13%
4
27%
61-75
4
50%
4
27%
76-90

Пропущено

19
6
9 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 1
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 4
3
16%
1
17%
1-15
2
11%
1
17%
16-30
4
21%
3
50%
31-45
5
26%
1
17%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
21%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Адана Демирспор
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Бодрумспор - Адана Демирспор 3:1 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5
Касымпаша - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Ризеспор 1:2 Фенербахче - Адана Демирспор 1:0 Адана Демирспор - Сумгаит 2:2 Адана Демирспор - Истанбул Башакшехир 2:6 Антальяспор - Адана Демирспор 2:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Истанбулспор - Адана Демирспор 0:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Адана Демирспор - Кайсериспор 0:0 Фенербахче - Адана Демирспор 4:2 Адана Демирспор - Сивасспор 4:1 Коньяспор - Адана Демирспор 2:2 Адана Демирспор - Фатих Карагюмрюк 1:0 Трабзонспор - Адана Демирспор 1:0
Самсунспор
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Самсунспор - Гёзтепе 4:3 Ризеспор - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Истанбул Башакшехир 2:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1
Хатайспор - Самсунспор 0:3 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Самсунспор - Алмере Сити 0:1 Кайсериспор - Самсунспор 1:3 Фатих Карагюмрюк - Самсунспор 3:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Самсунспор - Трабзонспор 3:1 Касымпаша - Самсунспор 1:0 Самсунспор - Адана Демирспор 1:1 Бешикташ - Самсунспор 1:1 Самсунспор - Пендикспор 0:0 Самсунспор - Йени Корумспор 6:1 Самсунспор - Корум 6:1 Хатайспор - Самсунспор 3:0

Результаты матчей

Адана Демирспор
Самсунспор

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:5
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:1
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
0:1
3 раза 38%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Адана Демирспор
Самсунспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
1
7
1.5
4
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 8 7 1 0 24 - 8 22
2.
Бешикташ
 1:0 Заявка 7 6 1 0 15 - 4 19
3.
Самсунспор
 Заявка 8 6 0 2 14 - 7 18
4.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
6.
Гёзтепе
 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Эюпспор
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Коньяспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10.
Трабзонспор
 Заявка 7 1 6 0 7 - 6 9
11.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 0:1 Заявка 7 1 1 5 6 - 11 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 13 4
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 1:0 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Газиантеп
 0:1 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Бешикташ
 1:0 Заявка 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Галатасарай
 1:0 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Газиантеп
 0:1 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Аланьяспор
 0:1 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
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    • 64'
      Явру Зеки уходит с поля. Шиндлер Кингсли выходит вместо него
    • 58'
      Муандилмаджи Мариус сделал результативную передачу.
    • 58'
      Г О О О О Л - Арбнор Муя бьет в цель!
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Судья начинает матч
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