Тур: 8. Стадион: Газиантеп.
0'
0:1
31' ПенальтиИммобиле Чиро
32' Желтая карточкаН'Диайе Папа
38' Желтая карточкаИммобиле Чиро
44' Желтая карточкаЛунгой Кристофер
45' Желтая карточкаСаборит Энрик
55' Желтая карточкаТопчу Эмир Хан
64' Желтая карточкаКозловски Кацпер
65' Желтая карточкаИнан Селчук
1:1
90' ГолМаксим Александру
90'+7
Ход матча
31'
0:1
32'
38'
44'
45'
55'
64'
65'
90'
1:1
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 6
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 4
-
2 Офсайды 2
-
14 Нарушения правил 14
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
36
Виана
Бруно
18
Сореску
Деян
20
Н'Диайе
Папа
34
Гюнок
Мерт
73
Н'Дур
Шер
18
Мариу
Жоау
27
Силва
Рафа
23
Мучи
Эрнест
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
36 Виана БруноЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Сореску ДеянПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Н'Диайе ПапаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Мирза КиханПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Озчичек ОгюнПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кодро КенанНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Инан Сельчук
- Основной состав
-
34 Гюнок МертВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
73 Н'Дур ШерПолузащитник
-
18 Мариу ЖоауПолузащитник
-
27 Силва РафаПолузащитник
-
23 Мучи ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
71 Онана ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Ван Бронкхорст Джованни
История личных встреч
Газиантеп
Бешикташ
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
33.3%
22.2%
44.5%
3 победы 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
33.3%
55.6%
11.1%
3 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.8
0.25
Среднее время на гол
50
360
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
0.8
Среднее время на гол
45
112
Всего голов
17
5
Голов в среднем за матч
1.89
0.56
Тотал матчей
2.5
8
Больше 89%
Меньше 11%
1
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
47
162
Бомбардиры внутри турнира
Газиантеп
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Максим Александру
|2 (1)
|0.29
|Соялп Фуркан
|1
|0.14
|Саборит Энрик
|1
|0.14
|Кодро Кенан
|1
|0.14
|Ташдемир Эмре
|1
|0.14
|Сореску Деян
|1
|0.14
|Окереке Давид
|0
|0
|Виана Бруно
|0
|0
|Каракаш Илькер
|0
|0
|Озчичек Огюн
|0
|0
Бешикташ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|7 (4)
|1
|Фернандеш Жедсон
|3
|0.43
|Силва Рафа
|2
|0.29
|Рашица Милот
|1
|0.14
|Габриэль Паулиста
|1
|0.14
|Мучи Эрнест
|1
|0.14
|Киличсой Семих
|0
|0
|Свенссон Юнас
|0
|0
|Мариу Жоау
|0
|0
|Масуаку Артур
|0
|0
|Н'Дур Шер
|0
|0
Карточки
Газиантеп
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Козловски Кацпер
|5
|0
|Саборит Энрик
|3
|0
|Добен Квентин
|1
|1
|Максим Александру
|2
|0
|Н'Диайе Папа
|2
|0
|Сореску Деян
|2
|0
|Лунгой Кристофер
|2
|0
|Инан Селчук
|1
|0
|Соялп Фуркан
|1
|0
|Эрсой Эртугрул
|1
|0
|Кодро Кенан
|1
|0
|Мандуки Сириль
|1
|0
|Виана Бруно
|1
|0
|Кызылдаг Арда
|1
|0
|Артан Омюрджан
|1
|0
Бешикташ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Масуаку Артур
|4
|0
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|2
|0
|Гюнок Мерт
|2
|0
|Топчу Эмир Хан
|2
|0
|Киличсой Семих
|2
|0
|Колли Омар
|1
|0
|Рашица Милот
|1
|0
|Дестаноглу Эрсин
|1
|0
Результаты матчей
Газиантеп
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Бешикташ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
2
Газиантеп
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Бешикташ
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
1
8
Газиантеп
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
Бешикташ
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
0
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
57%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
2
2
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
3
38%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
3
38%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
2
22%
1
33%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
7
15
2 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
2 Не забивали 0
1
14%
1
7%
1-15
1
14%
3
20%
16-30
0
0%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
71%
5
33%
76-90
Пропущено
11
5
6 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 4
3
27%
1
20%
1-15
1
9%
1
20%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
18%
1
20%
61-75
3
27%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Газиантеп
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Эюпспор - Газиантеп 3:2 Газиантеп - Трабзонспор 0:0 Галатасарай - Газиантеп 3:1 Сивасспор - Газиантеп 3:2
Газиантеп - Кабилия 1:1 Газиантеп - Самсунспор 0:1 Бодрумспор - Газиантеп 0:1 Пендикспор - Газиантеп 0:1 Газиантеп - Фатих Карагюмрюк 3:1 Адана Демирспор - Газиантеп 1:6 Газиантеп - Хатайспор 1:1 Трабзонспор - Газиантеп 4:2 Газиантеп - Касымпаша 2:0 Анкарагюджю - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Ризеспор - Газиантеп 3:1 Газиантеп - Бешикташ 2:0 Антальяспор - Газиантеп 1:0 Газиантеп - Истанбул Башакшехир 0:2 Газиантеп - Самсунспор 1:1
Бешикташ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Бешикташ - Айнтрахт Фр 1:3 Кайсериспор - Бешикташ 0:3 Аякс - Бешикташ 4:0 Бешикташ - Эюпспор 2:1
Трабзонспор - Бешикташ 1:1 Бешикташ - Сивасспор 2:0 Бешикташ - Лугано 5:1 Лугано - Бешикташ 3:3 Бешикташ - Антальяспор 4:2 Самсунспор - Бешикташ 0:2 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Бешикташ - Сакарьяспор 2:1 Бешикташ - Генчлербирлиги 2:0 Бешикташ - Бандырмаспор 0:0 Гразер - Бешикташ 1:5 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Бешикташ - Умраниеспор 0:0 Касымпаша - Бешикташ 2:1 Бешикташ - Трабзонспор 3:2 Бешикташ - Хатайспор 2:2
Результаты матчей
Газиантеп
Бешикташ
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 67%
4
1 раз 33%
Точный счет
3:2
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 29%
3:2
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
4:2
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Газиантеп
Бешикташ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
25
52
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|7 - 6
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|7
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2