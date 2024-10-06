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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Порту
0:0
Первый тайм: 6'
Брага
0'
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Омородион Сэмюэль

Ход матча

3'
Омородион Сэмюэль
 
Прогнозы 115
Порту 94.8% (109)
X 4.3% (5)
Брага 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
24
Перес
Неуэн
74
Моура
Франсишку
6
Эуштакиу
Стивен
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
16
Нико
Гонсалес
13
Галено
Вандерсон
9
Омородион
Сэмюэль
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
13
Феррейра
Жоау
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
6
Карвалью
Витор
29
Горби
Жан-Батист
11
Фернандеш
Рожер
21
Орта
Рикарду
77
Мартинес
Габриэль
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
Порту
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Брага

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
25%
3.6%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.3%
17.9%
25 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

44 матча

59.1%
18.2%
22.7%
26 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.5%
40.9%
13.6%
20 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

56.8%
20.5%
22.7%
25 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

2.24
1.17

Среднее время на гол

40
76

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

0.87
0.86

Среднее время на гол

103
105

Всего голов

67
45

Голов в среднем за матч

1.52
1.02

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

59
88

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 5 (3) 0.71
Омородион Сэмюэль 4 0.57
Хайме Иван 2 0.29
Нико Гонсалес 2 0.29
Пепе Акино 1 0.14
Гюль Дениз 1 0.14
Лодер Дэнни 1 (1) 0.14
Моура Франсишку 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Варела Алан 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 0.29
Саласар Родриго 2 0.29
Мартинес Габриэль 2 0.29
Эль Уаззани Амин 2 0.29
Орта Рикарду 1 0.14
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.14
Ньякате Сику 1 0.14
Гарби Исмаэль 1 0.14
Марин Адриан 0 0
Феррейра Жоау 0 0
Орта Андре 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Варела Алан 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Зе Педро 1 0
Мора Родриго 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Перес Неуэн 1 0
Франко Андре 1 0
Пепе Акино 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 2 0
Саласар Родриго 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Карвалью Витор 1 0
Рибейру Юри 1 0
Ньякате Сику 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
8
Порту
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брага
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
8

Голы по времени матча

Забито

11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
75%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
7
44%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
5
42%
76-90

Пропущено

3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3
Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1
Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3
Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3

Результаты матчей

Порту
Брага

Точный счет

2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Порту
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
2.5
Больше Меньше
2
2
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
1
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
1
0.5
Больше Меньше
5
2
6
1
1.5
3
4
3
4
2.5
3
4
1
6
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 1:0 Заявка 8 7 0 1 17 - 3 21
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 0:1 Заявка 8 4 2 2 12 - 5 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Боавишта
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 1:0 Заявка 5 5 0 0 12 - 1 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 0:1 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 0:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 1:0 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
13.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Фаренсе Жорж Артур 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 3'
    Пепе Акино сделал результативную передачу.
  • 3'
    Г О О О О О Л! Порту забивает! Омородион Сэмюэль отличился.
  • 1'
    Судья начинает матч
  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 53.9% пользователей.
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Прогнозы 115
Порту 94.8% (109)
X 4.3% (5)
Брага 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Порту
Ничья
Брага
6.30
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4.60
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Порту 0:0 Брага онлайн

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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Порту 0:0 Брага

Исход игры
Порту
94.8% (109)
Ничья
4.3% (5)
Брага
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.82% (79)
Меньше
28.18% (31)
Обе команды забьют
Да
70% (77)
Нет
30% (33)
Популярный счёт
2:1 Порту
53.9% (62)
2:0 Порту
21.7% (25)
3:1 Порту
6.1% (7)
1:0 Порту
5.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
3:2 Порту
2.6% (3)
3:0 Порту
1.7% (2)
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