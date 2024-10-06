Тур: 8. Стадион: Драгау. Главный судья: Пиньейру Жоау
Ход матча
Прогноз на матч от Liveresult
99
Кошта
Диогу
97
Зе
Педро
24
Перес
Неуэн
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
- Основной состав
-
99 Кошта ДиогуВратарь
-
23 Мариу ЖоауЗащитник
-
97 Зе ПедроЗащитник
-
24 Перес НеуэнЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Варела АланПолузащитник
-
11 Пепе АкиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Виейра ФабиуПолузащитник
-
15 Вашку СоузаПолузащитник
-
20 Франко АндреПолузащитник
-
19 Лодер ДэнниНападающий
-
27 Гюль ДенизНападающий
-
86 Мора РодригоНападающий
-
Главный тренер: Бруно Витор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Марин АдрианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Орта РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Рибейру ЮриЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гитан РафикПолузащитник
- Нападающий
-
33 Маркеш ЖоаоНападающий
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Порту
Брага
28 матчей
92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
25%
3.6%
20 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.3%
17.9%
25 побед 5 ничьих 0 побед
16 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед
44 матча
59.1%
18.2%
22.7%
26 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
45.5%
40.9%
13.6%
20 побед 18 ничьих 6 побед
Второй тайм
56.8%
20.5%
22.7%
25 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
47
27
Голов в среднем за матч
2.24
1.17
Среднее время на гол
40
76
Всего голов
20
18
Голов в среднем за матч
0.87
0.86
Среднее время на гол
103
105
Всего голов
67
45
Голов в среднем за матч
1.52
1.02
Тотал матчей
2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43
Среднее время на гол
59
88
Бомбардиры внутри турнира
Порту
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галено Вандерсон
|5 (3)
|0.71
|Омородион Сэмюэль
|4
|0.57
|Хайме Иван
|2
|0.29
|Нико Гонсалес
|2
|0.29
|Пепе Акино
|1
|0.14
|Гюль Дениз
|1
|0.14
|Лодер Дэнни
|1 (1)
|0.14
|Моура Франсишку
|0
|0
|Мариу Жоау III
|0
|0
|Боржеш Гонсалу
|0
|0
|Варела Алан
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брума Арминду
|2
|0.29
|Саласар Родриго
|2
|0.29
|Мартинес Габриэль
|2
|0.29
|Эль Уаззани Амин
|2
|0.29
|Орта Рикарду
|1
|0.14
|Роберто Фернандес Альварельос
|1
|0.14
|Ньякате Сику
|1
|0.14
|Гарби Исмаэль
|1
|0.14
|Марин Адриан
|0
|0
|Феррейра Жоау
|0
|0
|Орта Андре
|0
|0
Карточки
Порту
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нико Гонсалес
|3
|0
|Эуштакиу Стивен
|2
|0
|Варела Алан
|2
|0
|Отавио Эдмилсон
|1
|0
|Зе Педро
|1
|0
|Мора Родриго
|1
|0
|Галено Вандерсон
|1
|0
|Лодер Дэнни
|1
|0
|Перес Неуэн
|1
|0
|Франко Андре
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Омородион Сэмюэль
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Феррейра Жоау
|2
|0
|Саласар Родриго
|2
|0
|Аррей-Мби Брайт
|0
|1
|Гомес Виктор
|1
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Карвалью Витор
|1
|0
|Рибейру Юри
|1
|0
|Ньякате Сику
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Карлос Карвалхал
|1
|0
|Маркеш Жоао
|1
|0
Результаты матчей
Порту
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
5
8
Порту
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Брага
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
5
8
Голы по времени матча
Забито
11
4
3 В 1-м тайме 1
8 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
5
45%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
1
9%
3
75%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90
Забито
16
12
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
4
33%
31-45
7
44%
2
17%
46-60
2
13%
1
8%
61-75
2
13%
5
42%
76-90
Пропущено
3
4
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
3
75%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3
Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1
Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3
Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3
Результаты матчей
Порту
Брага
Точный счет
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
3
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
0
2 раза 29%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Порту
Брага
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
61
Больше Меньше
52
61
34
34
34
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|1:0 Заявка
|8
|7
|0
|1
|17 - 3
|21
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|5.
|0:1 Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 5
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|5
|5
|0
|0
|12 - 1
|15
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|0:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|1:0 Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Арока
|Родригеш Иву
|4
|Фаренсе
|Жорж Артур
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Порту 0:0 Брага
Исход игры
Порту
94.8% (109)
Ничья
4.3% (5)
Брага
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
71.82% (79)
Меньше
28.18% (31)
Обе команды забьют
Да
70% (77)
Нет
30% (33)
Популярный счёт
2:1 Порту
53.9% (62)
2:0 Порту
21.7% (25)
3:1 Порту
6.1% (7)
1:0 Порту
5.2% (6)
2:2 Ничья
3.5% (4)
3:2 Порту
2.6% (3)
3:0 Порту
1.7% (2)
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