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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Пиньейру Жоау
Порту
2:1
Конец матча
Брага
0'
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Омородион Сэмюэль
11' Желтая карточка
Бруну Витор
19' Желтая карточка
Мариу Жоау
43' Желтая карточка
Феррейра Жоау
1:0
45' Пенальти
Галено Вандерсон
47' Желтая карточка
Пепе Акино
1:1
54' Гол
Фернандеш Рожер
2:1
59' Гол
Пепе Акино
75' Желтая карточка
Карвалью Витор
90'+9

Ход матча

3'
Омородион Сэмюэль
 
11'
Бруну Витор
 
19'
Мариу Жоау
 
43'
 
Феррейра Жоау
45'
Галено Вандерсон
1:0
46'
Фернандеш Мартим
Мариу Жоау
 
47'
Пепе Акино
 
54'
1:1
Фернандеш Рожер
59'
Пепе Акино
(Нико Гонсалес)
2:1
63'
 
Рибейру Юри
Марин Адриан
63'
 
Брума Арминду
Мартинес Габриэль
68'
Виейра Фабиу
Эуштакиу Стивен
 
75'
 
Карвалью Витор
80'
Лодер Дэнни
Пепе Акино
 
80'
Вашку Соуза
Галено Вандерсон
 
81'
 
Эль Уаззани Амин
Роберто Фернандес Альварельос
81'
 
Гарби Исмаэль
Карвалью Витор
88'
 
Гитан Рафик
Фернандеш Рожер
90'
Гюль Дениз
Омородион Сэмюэль
 
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 116
Порту 94.8% (110)
X 4.3% (5)
Брага 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Кошта
Диогу
23
Мариу
Жоау
III
97
Зе
Педро
24
Перес
Неуэн
74
Моура
Франсишку
6
Эуштакиу
Стивен
22
Варела
Алан
11
Пепе
Акино
16
Нико
Гонсалес
13
Галено
Вандерсон
9
Омородион
Сэмюэль
1
Матеус
Лима
2
Гомес
Виктор
13
Феррейра
Жоау
4
Ньякате
Сику
19
Марин
Адриан
6
Карвалью
Витор
29
Горби
Жан-Батист
11
Фернандеш
Рожер
21
Орта
Рикарду
77
Мартинес
Габриэль
90
Роберто
Фернандес
Альварельос
Порту
4-2-3-1
Брага
4-2-3-1

История личных встреч

Порту
Брага

28 матчей

92.9%
7.1%
26 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
25%
3.6%
20 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.3%
17.9%
25 побед 5 ничьих 0 побед

16 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 10 побед

44 матча

59.1%
18.2%
22.7%
26 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

45.5%
40.9%
13.6%
20 побед 18 ничьих 6 побед

Второй тайм

56.8%
20.5%
22.7%
25 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
К
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
2:3
К
1:1
ПЛ
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
К
1:1
ПЛ
2:3
К
3:0
ПЛ
1:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
К
2:2
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
LC2S
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
К
1:0
ПЛ
3:1
К
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:1
ПЛ
3:2
ЛЕ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
3:2
ПЛ
5:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0

Голы

Всего голов

47
27

Голов в среднем за матч

2.24
1.17

Среднее время на гол

40
76

Всего голов

20
18

Голов в среднем за матч

0.87
0.86

Среднее время на гол

103
105

Всего голов

67
45

Голов в среднем за матч

1.52
1.02

Тотал матчей

2.5
42
Больше 95%
Меньше 5%
2
30
Больше 68%
Меньше 32%
14
19
Больше 43%
Меньше 57%
25
14
Больше 32%
Меньше 68%
30
6
Больше 14%
Меньше 86%
38
1
Больше 2%
Меньше 98%
43

Среднее время на гол

59
88

Бомбардиры внутри турнира

Порту
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галено Вандерсон 6 (4) 0.75
Омородион Сэмюэль 4 0.5
Нико Гонсалес 2 0.25
Хайме Иван 2 0.25
Пепе Акино 2 0.25
Гюль Дениз 1 0.13
Лодер Дэнни 1 (1) 0.13
Моура Франсишку 0 0
Мариу Жоау III 0 0
Боржеш Гонсалу 0 0
Варела Алан 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брума Арминду 2 0.25
Саласар Родриго 2 0.25
Мартинес Габриэль 2 0.25
Эль Уаззани Амин 2 0.25
Орта Рикарду 1 0.13
Роберто Фернандес Альварельос 1 0.13
Ньякате Сику 1 0.13
Гарби Исмаэль 1 0.13
Фернандеш Рожер 1 0.13
Марин Адриан 0 0
Феррейра Жоау 0 0
Орта Андре 0 0

Карточки

Порту
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нико Гонсалес 3 0
Эуштакиу Стивен 2 0
Варела Алан 2 0
Пепе Акино 2 0
Отавио Эдмилсон 1 0
Зе Педро 1 0
Мора Родриго 1 0
Бруну Витор 1 0
Мариу Жоау III 1 0
Галено Вандерсон 1 0
Лодер Дэнни 1 0
Перес Неуэн 1 0
Франко Андре 1 0
Омородион Сэмюэль 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Феррейра Жоау 3 0
Карвалью Витор 2 0
Саласар Родриго 2 0
Аррей-Мби Брайт 0 1
Гомес Виктор 1 0
Моутинью Жоау 1 0
Рибейру Юри 1 0
Ньякате Сику 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Карлос Карвалхал 1 0
Маркеш Жоао 1 0

Результаты матчей

Порту
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Брага
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
1
Порту
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Брага
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

5
8
Порту
75%
25%
6 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Брага
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
8%
0
0%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
1
8%
1
20%
31-45
6
46%
1
20%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
1
8%
3
60%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
100%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
40%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
75%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
25%
76-90

Забито

18
13
6 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 5
1 Не забивали 2
1
6%
0
0%
1-15
4
22%
0
0%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
8
44%
3
23%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
2
11%
5
38%
76-90

Пропущено

4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
50%
4
67%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Порту
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Порту - Манчестер Юнайтед 3:3 Порту - Арока 4:0 Будё-Глимт - Порту 3:2 Витория Гимарайнш - Порту 0:3
Порту - Фаренсе 2:1 Спортинг Л - Порту 2:0 Порту - Риу Аве 2:0 Санта-Клара - Порту 0:2 Порту - Жил Висенте 3:0 Спортинг Л - Порту 3:4 Порту - Аль-Наср Эр-Рияд 4:0 Штурм Грац - Порту 0:2 Порту - Татабанья 4:2 Аустрия Вена - Порту 1:3 Порту - Аль-Араби 4:0 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Порту - Шавиш 4:0 Порту - Санжоаненсе 4:0 Порту - Спортинг Л 2:1 Брага - Порту 0:1
Брага
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Олимпиакос - Брага 3:0 Брага - Риу Аве 4:0 Брага - Маккаби Тель-Авив 2:1 Насьонал Мадейра - Брага 0:3
Брага - Витория Гимарайнш 0:2 Жил Висенте - Брага 0:0 Рапид Вена - Брага 2:2 Брага - Морейренсе 3:1 Брага - Рапид Вена 2:1 Боавишта - Брага 0:1 Серветт - Брага 1:2 Брага - Эштрела 1:1 Брага - Серветт 0:0 Маккаби Петах-Тиква - Брага 0:5 Брага - Маккаби Петах-Тиква 2:0 Брага - Райо Вальекано 2:2 Брага - Андерлехт 2:1 Брага - Брага-2 4:1 Брага - Морейренсе 0:2 Лозанна - Брага 1:3

Результаты матчей

Порту
Брага

Точный счет

2:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 25%
2:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

2
4 раза 50%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Порту
Брага

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
2.5
Больше Меньше
2
2
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
6
2
7
1
1.5
3
5
3
5
2.5
3
5
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 8 7 0 1 18 - 4 21
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 Заявка 8 4 2 2 13 - 6 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Боавишта
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Порту
 Заявка 5 5 0 0 13 - 2 15
2.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 5 - 2 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
13.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Порту Галено Вандерсон 6
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Фаренсе Жорж Артур 4
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    • 46'
      Тактическая замена. Мариу Жоау III уходит с поля и его заменяет Фернандеш Мартим
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О О Л - Галено Вандерсон из команды Порту забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Матеус прыгнул не в ту сторону.
    • 43'
      Феррейра Жоау получил желтую карточку от судьи
    • 19'
      Мариу Жоау III совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 11'
      Vitor Bruno получает желтую карточку за неспортивное поведение
    • 3'
      Пепе Акино сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О О Л! Порту забивает! Омородион Сэмюэль отличился.
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 116
    Порту 94.8% (110)
    X 4.3% (5)
    Брага 0.9% (1)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Порту 2:1 Брага

    Исход игры
    Порту
    94.8% (110)
    Ничья
    4.3% (5)
    Брага
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    72.07% (80)
    Меньше
    27.93% (31)
    Обе команды забьют
    Да
    70.27% (78)
    Нет
    29.73% (33)
    Популярный счёт
    2:1 Порту
    54.3% (63)
    2:0 Порту
    21.6% (25)
    3:1 Порту
    6% (7)
    1:0 Порту
    5.2% (6)
    2:2 Ничья
    3.4% (4)
    3:2 Порту
    2.6% (3)
    3:0 Порту
    1.7% (2)
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