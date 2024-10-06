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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Нобре Антониу
Фаренсе
1:0
Конец матча
Эшторил
0'
9' Желтая карточка
Бома Кевин
0:0
16' Не забитый пенальти
Беграуи Янис
22' Желтая карточка
Бермехо Алекс
42' Желтая карточка
Нето Анжело
61' Желтая карточка
To Ze I
77' Желтая карточка
Раул Силва
77' Желтая карточка
Коста Мишел
80' Желтая карточка
Орельяна Алехандро
90' Желтая карточка
Жорж Артур
1:0
90' Гол
Раул Силва
90'+7

Ход матча

9'
 
Бома Кевин
16'
0:0
Беграуи Янис
22'
Бермехо Алекс
 
42'
Нето Анжело
 
59'
 
Лакксимикант Андре
Беграуи Янис
61'
To Ze I
 
63'
Эндрю Кандеяс
Элвис
 
68'
Виктор Пауло
Бермехо Алекс
 
68'
Менинью Мигель
Нето Анжело
 
73'
 
Кошта Гонсалу
Пина Вагнер
73'
 
Салазар Исраэль
Гарсия Фабрисиу
73'
 
Орельяна Алехандро
Холсгров Джордан
77'
Раул Силва
 
77'
 
Коста Мишел
79'
Веласкес Джон
Полони Дерик
 
79'
Куба
Миллан Алехандро
 
80'
 
Орельяна Алехандро
90'
Жорж Артур
 
90'
Раул Силва
(Веласкес Джон)
1:0
Прогнозы 109
Фаренсе 39.4% (43)
X 36.7% (40)
Эшторил 23.9% (26)
Все прогнозы
33
Вельо
Рикардо
44
Африко
Лукас
4
Жорж
Артур
34
Раул
Силва
28
Пастор
6
Нето Анжело
29
Фалькао
Клаудио
31
Полони
Дерик
7
Элвис
19
Миллан
Алехандро
11
Бермехо
Алекс
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
10
Холсгров
Джордан
8
Коста
Мишел
14
Беграуи
Янис
9
Маркес
Алехандро
17
Гарсия
Фабрисиу
Фаренсе
3-4-3
Эшторил
4-3-3

История личных встреч

Фаренсе
Эшторил

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы

История матчей

ПЛ
3:2
ПЛ
4:0
ПВЛ
0:2
ПВЛ
1:2
ПВЛ
3:1
ПВЛ
1:0
КЛ
0:2
К
1:0

Голы

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

6
7

Голов в среднем за матч

2
1.4

Среднее время на гол

45
64

Всего голов

13
9

Голов в среднем за матч

1.63
1.13

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
80

Бомбардиры внутри турнира

Фаренсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томане Антониу 1 0.13
Раул Силва 1 0.13
Бермехо Алекс 1 0.13
Ривальдо 0 0
Полони Дерик 0 0
Эшторил
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Маркес Алехандро 2 0.25
Карвалью Жоау 1 0.13
Пина Вагнер 1 0.13
Алвару Педру 0 0
Беграуи Янис 0 0
Холсгров Джордан 0 0

Карточки

Фаренсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жорж Артур 4 0
Нето Анжело 3 0
Фалькао Клаудио 3 0
Раул Силва 2 0
Барбоза Рафаэл II 2 0
Африко Лукас 2 0
Томане Антониу 1 0
To Ze I 1 0
Бермехо Алекс 1 0
Марко Морено 1 0
Эшторил
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мангала Эльяким 4 0
Алвару Педру 4 0
Коста Мишел 3 0
Виниций 3 0
Карвалью Жоау 2 0
Орельяна Алехандро 2 0
Роблес Жоэль 1 0
Шека 1 0
Беграуи Янис 1 0
Бома Кевин 1 0
Лакксимикант Андре 1 0
Пина Вагнер 1 0
Гарсия Фабрисиу 1 0

Результаты матчей

Фаренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

0
1
Фаренсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Эшторил
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
7

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Забито

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90

Забито

4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90

Результаты последних матчей

Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АВС - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Арока 0:1 Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0
Эшторил
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эшторил - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Эшторил 2:2 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0
Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0

Результаты матчей

Фаренсе
Эшторил

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Фаренсе
Эшторил

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
5
0.5
Больше Меньше
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Витория Гимарайнш
 2:1 Заявка 8 5 1 2 9 - 7 16
5.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
16.
Боавишта
 1:2 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Витория Гимарайнш
 2:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
10.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
11.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 1:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 2:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
9.
Боавишта
 1:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
13.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
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Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Витория Гимарайнш Вильянуэва Микель 4
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Нето Анжело получил желтую карточку от судьи
    • 22'
      Рефери не любит споров - именно за это Бермехо Алекс сейчас получил желтую
    • 16'
      ОН НЕ ЗАБИВАЕТ – Беграуи Янис бьет пенальти, но мяч идет мимо ворот
    • 9'
      Бома Кевин получил желтую карточку от судьи
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 109
    Фаренсе 39.4% (43)
    X 36.7% (40)
    Эшторил 23.9% (26)
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    Где смотреть матч Фаренсе 1:0 Эшторил онлайн

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    Прогнозы на матч Фаренсе 1:0 Эшторил

    Исход игры
    Фаренсе
    39.4% (43)
    Ничья
    36.7% (40)
    Эшторил
    23.9% (26)
    Тотал 2.5
    Больше
    17.59% (19)
    Меньше
    82.41% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (54)
    Нет
    50% (54)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.1% (35)
    1:0 Фаренсе
    26.6% (29)
    0:1 Эшторил
    17.4% (19)
    2:1 Фаренсе
    11% (12)
    1:2 Эшторил
    4.6% (5)
    0:0 Ничья
    3.7% (4)
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