Тур: 8. Стадион: Сан Луиш. Главный судья: Нобре Антониу
0'
9' Желтая карточкаБома Кевин
0:0
16' Не забитый пенальтиБеграуи Янис
22' Желтая карточкаБермехо Алекс
42' Желтая карточкаНето Анжело
61' Желтая карточкаTo Ze I
77' Желтая карточкаРаул Силва
77' Желтая карточкаКоста Мишел
80' Желтая карточкаОрельяна Алехандро
90' Желтая карточкаЖорж Артур
1:0
90' ГолРаул Силва
90'+7
Ход матча
9'
16'
0:0
22'
42'
61'
63'
77'
77'
79'
90'
90'
1:0
44
Африко
Лукас
34
Раул
Силва
28
Пастор
31
Полони
Дерик
7
Элвис
27
Роблес
Жоэль
20
Пина
Вагнер
23
Алвару
Педру
44
Бома
Кевин
24
Амарал
Педру
7
Виниций
14
Беграуи
Янис
- Основной состав
- Вратарь
-
44 Африко ЛукасЗащитник
- Защитник
-
34 Раул СилваЗащитник
-
28 ПасторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Полони ДерикПолузащитник
-
7 ЭлвисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
70 РивальдоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
17 Куба
-
-
Главный тренер: Тозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
27 Роблес ЖоэльВратарь
-
20 Пина ВагнерЗащитник
-
23 Алвару ПедруЗащитник
-
44 Бома КевинЗащитник
-
24 Амарал ПедруЗащитник
-
7 ВиницийПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Беграуи ЯнисНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
25 Felix Bacher
-
Главный тренер: Ian Cathro
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Фаренсе
Эшторил
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
37.5%
12.5%
50%
3 победы 1 ничья 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
6
7
Голов в среднем за матч
2
1.4
Среднее время на гол
45
64
Всего голов
13
9
Голов в среднем за матч
1.63
1.13
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
80
Бомбардиры внутри турнира
Фаренсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томане Антониу
|1
|0.13
|Раул Силва
|1
|0.13
|Бермехо Алекс
|1
|0.13
|Ривальдо
|0
|0
|Полони Дерик
|0
|0
Эшторил
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Маркес Алехандро
|2
|0.25
|Карвалью Жоау
|1
|0.13
|Пина Вагнер
|1
|0.13
|Алвару Педру
|0
|0
|Беграуи Янис
|0
|0
|Холсгров Джордан
|0
|0
Карточки
Фаренсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жорж Артур
|4
|0
|Нето Анжело
|3
|0
|Фалькао Клаудио
|3
|0
|Раул Силва
|2
|0
|Барбоза Рафаэл II
|2
|0
|Африко Лукас
|2
|0
|Томане Антониу
|1
|0
|To Ze I
|1
|0
|Бермехо Алекс
|1
|0
|Марко Морено
|1
|0
Эшторил
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мангала Эльяким
|4
|0
|Алвару Педру
|4
|0
|Коста Мишел
|3
|0
|Виниций
|3
|0
|Карвалью Жоау
|2
|0
|Орельяна Алехандро
|2
|0
|Роблес Жоэль
|1
|0
|Шека
|1
|0
|Беграуи Янис
|1
|0
|Бома Кевин
|1
|0
|Лакксимикант Андре
|1
|0
|Пина Вагнер
|1
|0
|Гарсия Фабрисиу
|1
|0
Результаты матчей
Фаренсе
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эшторил
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Фаренсе
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Эшторил
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
0
1
Фаренсе
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Эшторил
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
7
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
4
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
14%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
5
7
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
40%
2
29%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
1
20%
2
29%
76-90
Забито
4
4
0 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
2
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
12
11
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
4
33%
3
27%
31-45
1
8%
1
9%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
3
25%
3
27%
76-90
Результаты последних матчей
Фаренсе
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
АВС - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Арока 0:1 Порту - Фаренсе 2:1 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0
Фаренсе - Спортинг Л 0:5 Риу Аве - Фаренсе 1:0 Фаренсе - Морейренсе 1:2 Портимоненсе - Фаренсе 0:0 Фаренсе - Аль-Иттихад Джидда 3:1 Фаренсе - Аль-Наср Эр-Рияд 1:1 Маритиму - Фаренсе 0:1 Бенфика - Фаренсе 5:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Фаренсе - Портимоненсе 1:3 Жил Висенте - Фаренсе 2:0 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эштрела - Фаренсе 0:3 Фаренсе - Бенфика 1:3 Витория Гимарайнш - Фаренсе 1:1 Фаренсе - Боавишта 2:0
Эшторил
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эшторил - Спортинг Л 0:3 Риу Аве - Эшторил 2:2 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Боавишта - Эшторил 0:0
Эшторил - Жил Висенте 0:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Эшторил - Санта-Клара 1:4 Визела - Эшторил 1:1 Эшторил - Униан Лейрия 1:1 Эштрела - Эшторил 2:1 Эшторил - Мафра 0:0 Морейренсе - Эшторил 2:1 Эшторил - Спортинг Л 0:1 Фаренсе - Эшторил 3:2 Эшторил - Фамаликан 1:0 Шавиш - Эшторил 2:2 Эшторил - Брага 0:1 Каса Пия - Эшторил 0:0 Эшторил - Порту 1:0 Эшторил - Портимоненсе 1:0
Результаты матчей
Фаренсе
Эшторил
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
1:0
3 раза 38%
0:0
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 63%
1
3 раза 38%
0
5 раз 63%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Фаренсе
Эшторил
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
35
Больше Меньше
35
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|2:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|9 - 7
|16
|5.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|6.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|15.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|16.
|1:2 Заявка
|8
|1
|2
|5
|4 - 10
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|2:1 Заявка
|4
|3
|0
|1
|5 - 5
|9
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|1:2 Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|2:1 Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|8.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|9.
|1:2 Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Плей-офф выживания
- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Арока
|Родригеш Иву
|4
|Витория Гимарайнш
|Вильянуэва Микель
|4
Прогнозы на матч Фаренсе 1:0 Эшторил
Исход игры
Фаренсе
39.4% (43)
Ничья
36.7% (40)
Эшторил
23.9% (26)
Тотал 2.5
Больше
17.59% (19)
Меньше
82.41% (89)
Обе команды забьют
Да
50% (54)
Нет
50% (54)
Популярный счёт
1:1 Ничья
32.1% (35)
1:0 Фаренсе
26.6% (29)
0:1 Эшторил
17.4% (19)
2:1 Фаренсе
11% (12)
1:2 Эшторил
4.6% (5)
0:0 Ничья
3.7% (4)
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