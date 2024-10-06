Тур: 8. Стадион: Конья Бююкшехир.
0'
6' Желтая карточкаИбрахимоглу Мелих
33' Желтая карточкаСайс Самуэль
45' Желтая карточкаБоранияшевич Никола
45' Желтая карточкаМидтше Фредрик
58' Желтая карточкаКрамер Блаж
0:1
65' ГолКутуджу Ахмед
1:1
72' ГолЭрдоган Юсуф
78' Желтая карточкаБазур Рихедли
2:1
90' ГолАлексич Даниел
90' Желтая карточкаАлексич Даниел
90'+10
Ход матча
33'
45'
58'
65'
0:1
72'
1:1
78'
79'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 2
-
6 Удары в створ 4
-
5 Угловые 2
-
3 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
5 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
27
Словик
Якуб
28
Кейта
Амиду
99
Крамер
Блаж
15
Дюбуа
Лео
88
Эркин
Джанер
40
Ампем
Принц
10
Сайс
Самуэль
99
Бруно
Джанни
- Основной состав
-
27 Словик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Кейта АмидуПолузащитник
-
99 Крамер БлажНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Акьоль УфукПолузащитник
-
18 Ндао АлассанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Эрдоган ЮсуфПолузащитник
-
22 Найир УмутНападающий
-
-
Главный тренер: Али Чамдалы
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Эркин ДжанерЗащитник
-
40 Ампем ПринцПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сайс СамуэльПолузащитник
- Полузащитник
-
99 Бруно ДжанниНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
14 Везу РубенЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Гюмюш СинанНападающий
-
71 Birkan Tetik
-
28 Ilter Taskin
-
Главный тренер: Kerem Yavas
История личных встреч
Коньяспор
Эюпспор
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педринью Роша
|3
|0.38
|Алексич Даниел
|2
|0.25
|Демирбаг Адиль
|1
|0.13
|Эрдоган Юсуф
|1
|0.13
|Найир Умут
|1
|0.13
|Кейта Амиду
|1
|0.13
|Юлгюн Огулджан
|1
|0.13
|Базур Рихедли
|0
|0
|Хауберт Гильерме
|0
|0
Эюпспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кутуджу Ахмед
|3
|0.38
|Сайс Самуэль
|3
|0.38
|Тиам Маме
|3
|0.38
|Акбаба Эмре
|2 (1)
|0.25
|Бруно Джанни
|1
|0.13
|Акбунар Халиль
|1
|0.13
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Melih Kabasakal
|0
|0
|Сешлар Свит
|0
|0
Карточки
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боранияшевич Никола
|3
|0
|Алексич Даниел
|2
|0
|Найир Умут
|2
|0
|Юлгюн Огулджан
|2
|0
|Евтович Марко
|1
|0
|Словик Якуб
|1
|0
|Базур Рихедли
|1
|0
|Демирбаг Адиль
|1
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Крамер Блаж
|1
|0
|Ибрахимоглу Мелих
|1
|0
|Боатенг Эммануэль III
|1
|0
|Filip Damjanovic
|1
|0
Эюпспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Melih Kabasakal
|3
|0
|Ялчин Робин
|2
|0
|Кутуджу Ахмед
|2
|0
|Эркин Джанер
|1
|0
|Шелви Джонджо
|1
|0
|Акбунар Халиль
|1
|0
|Тиам Маме
|1
|0
|Сайс Самуэль
|1
|0
|Озер Берке
|1
|0
|Сешлар Свит
|1
|0
Результаты матчей
Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эюпспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Коньяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эюпспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
4
7
Коньяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эюпспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
5
12
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90
Пропущено
7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90
Забито
11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
4
36%
3
23%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
4
40%
76-90
Результаты последних матчей
Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1
Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2
Эюпспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0
Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0
Результаты матчей
Коньяспор
Эюпспор
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Коньяспор
Эюпспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
35
17
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|6
|1
|0
|23 - 8
|19
|2.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|14 - 4
|16
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|4.
|1:1 Заявка
|8
|5
|1
|2
|12 - 7
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|7 - 9
|9
|11.
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|7 - 6
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|1:1 Заявка
|8
|0
|2
|6
|7 - 18
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|13 - 5
|10
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|1:1 Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|17.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 10
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|2.
|1:1 Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 7
|3
|13.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|1:1 Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|6
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2