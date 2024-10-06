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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Коньяспор
2:1
Конец матча
Эюпспор
0'
6' Желтая карточка
Ибрахимоглу Мелих
33' Желтая карточка
Сайс Самуэль
45' Желтая карточка
Боранияшевич Никола
45' Желтая карточка
Мидтше Фредрик
58' Желтая карточка
Крамер Блаж
0:1
65' Гол
Кутуджу Ахмед
1:1
72' Гол
Эрдоган Юсуф
78' Желтая карточка
Базур Рихедли
2:1
90' Гол
Алексич Даниел
90' Желтая карточка
Алексич Даниел
90'+10
27
Словик
Якуб
24
Боранияшевич
Никола
4
Демирбаг
Адиль
20
Базур
Рихедли
12
Хауберт
Гильерме
5
Язгылы
Угурджан
35
Юлгюн
Огулджан
77
Ибрахимоглу
Мелих
8
Педринью
Роша
28
Кейта
Амиду
99
Крамер
Блаж
1
Озер
Берке
15
Дюбуа
Лео
6
Ялчин
Робин
4
Luccas
Claro
88
Эркин
Джанер
40
Ампем
Принц
18
Мидтше
Фредрик
57
Melih
Kabasakal
10
Сайс
Самуэль
23
Кутуджу
Ахмед
99
Бруно
Джанни
Коньяспор
4-2-3-1
Эюпспор
4-5-1

История личных встреч

Коньяспор
Эюпспор

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

К
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педринью Роша 3 0.38
Алексич Даниел 2 0.25
Демирбаг Адиль 1 0.13
Эрдоган Юсуф 1 0.13
Найир Умут 1 0.13
Кейта Амиду 1 0.13
Юлгюн Огулджан 1 0.13
Базур Рихедли 0 0
Хауберт Гильерме 0 0
Эюпспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кутуджу Ахмед 3 0.38
Сайс Самуэль 3 0.38
Тиам Маме 3 0.38
Акбаба Эмре 2 (1) 0.25
Бруно Джанни 1 0.13
Акбунар Халиль 1 0.13
Мидтше Фредрик 0 0
Melih Kabasakal 0 0
Сешлар Свит 0 0

Карточки

Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боранияшевич Никола 3 0
Алексич Даниел 2 0
Найир Умут 2 0
Юлгюн Огулджан 2 0
Евтович Марко 1 0
Словик Якуб 1 0
Базур Рихедли 1 0
Демирбаг Адиль 1 0
Педринью Роша 1 0
Крамер Блаж 1 0
Ибрахимоглу Мелих 1 0
Боатенг Эммануэль III 1 0
Filip Damjanovic 1 0
Эюпспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мидтше Фредрик 3 0
Melih Kabasakal 3 0
Ялчин Робин 2 0
Кутуджу Ахмед 2 0
Эркин Джанер 1 0
Шелви Джонджо 1 0
Акбунар Халиль 1 0
Тиам Маме 1 0
Сайс Самуэль 1 0
Озер Берке 1 0
Сешлар Свит 1 0

Результаты матчей

Коньяспор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Эюпспор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Коньяспор
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Эюпспор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

4
7
Коньяспор
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Эюпспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

5
12

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
3
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
3
43%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

8
7
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
13%
1
14%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
3
38%
3
43%
76-90

Пропущено

7
3
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
67%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
33%
76-90

Забито

11
13
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 5
2 Не забивали 1
1
9%
2
15%
1-15
3
27%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
1
9%
4
31%
61-75
4
36%
3
23%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
3
30%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
2
20%
3
30%
61-75
1
10%
4
40%
76-90

Результаты последних матчей

Коньяспор
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Трабзонспор - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Сивасспор 0:0 Самсунспор - Коньяспор 0:1 Коньяспор - ФК Игдир 0:1
Коньяспор - Кайсериспор 0:0 Бодрумспор - Коньяспор 3:1 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Касымпаша - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Аль-Фейха 1:0 Коньяспор - Брине Гросупле 1:1 Удинезе - Коньяспор 1:0 Горица - Коньяспор 1:1 Коньяспор - Алмере Сити 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Кайсериспор - Коньяспор 2:2 Коньяспор - Самсунспор 3:0 Коньяспор - Фенербахче 0:0 Сивасспор - Коньяспор 1:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Касымпаша - Коньяспор 0:2
Эюпспор
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Эюпспор - Газиантеп 3:2 Бешикташ - Эюпспор 2:1 Кайсериспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Трабзонспор 0:0
Сивасспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Бодрумспор 4:1 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Эрзурумспор - Эюпспор 0:4 Эюпспор - Гёзтепе 0:3 Шанлыурфаспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Болуспор 0:0 Маниса Бююкшехир Беледиеспор - Эюпспор 2:2 Эюпспор - Алтай 4:1 Аданаспор - Эюпспор 1:0 Бандырмаспор - Эюпспор 2:3 Эюпспор - Йени Корумспор 0:1 Бодрумспор - Эюпспор 0:1 Эюпспор - Сакарьяспор 3:2 Умраниеспор - Эюпспор 1:3 Эюпспор - Генчлербирлиги 1:0

Результаты матчей

Коньяспор
Эюпспор

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Коньяспор
Эюпспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
1
7
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 7 6 1 0 23 - 8 19
2.
Бешикташ
 Заявка 6 5 1 0 14 - 4 16
3.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
4.
Самсунспор
 1:1 Заявка 8 5 1 2 12 - 7 16
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
6.
Гёзтепе
 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Эюпспор
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Коньяспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10.
Аланьяспор
 Заявка 7 2 3 2 7 - 9 9
11.
Трабзонспор
 Заявка 7 1 6 0 7 - 6 9
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 6 1 1 4 6 - 10 4
17.
Кайсериспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 13 4
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 1:1 Заявка 8 0 2 6 7 - 18 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 4 3 1 0 13 - 5 10
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 1:1 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
17.
Газиантеп
 Заявка 2 0 1 1 0 - 1 1
18.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Адана Демирспор
 1:1 Заявка 4 0 1 3 3 - 10 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
2.
Самсунспор
 1:1 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Бешикташ
 Заявка 3 2 1 0 6 - 1 7
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Аланьяспор
 Заявка 3 1 0 2 4 - 7 3
13.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
14.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 1:1 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
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Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 6
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Газиантеп Козловски Кацпер 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
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