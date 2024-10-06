  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Коррейя Густаво
Насьонал Мадейра
 
Остановлена
Бенфика
Прогнозы 112
Насьонал Мадейра 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насьонал Мадейра
Ничья
Бенфика
9.92
Реклама, olimp.bet
9.20
Реклама, zenit.win
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
37
Lucas
Franca
22
Gustavo
Garcia
38
Vitor
Ze
4
Ulisses
Rocha
5
Гомес
Хосе
II
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
27
Сумаре
Джибрил
70
Аппиа
Арвин
23
Isaac
Aguiar
11
Томас
Найджел
1
Трубин
Анатолий
6
Бах
Александр
44
Араужу
Томаш
30
Отаменди
Николас
3
Альваро
Фернандес
8
Эурснес
Фредрик
61
Флорентину
11
Ди
Мария
Анхель
10
Кекчю
Оркун
17
Актюркоглу
Мухаммед
14
Павлидис
Вангелис
Насьонал Мадейра
4-3-3
Бенфика
4-2-3-1

История личных встреч

Насьонал Мадейра
Бенфика

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед

24 матча

12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа

Первый тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед

Второй тайм

20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед

27 матчей

7.4%
14.8%
77.8%
2 победы 4 ничьи 21 победа

Первый тайм

3.7%
29.6%
66.7%
1 победа 8 ничьих 18 побед

Второй тайм

14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед

История матчей

ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
10:0
ПЛ
0:4
ПЛ
3:0
ПЛ
1:3
ПЛ
4:1
ПЛ
1:4
КЛ
1:0
ПЛ
3:1
КЛ
1:0
ПЛ
1:2
ПЛ
2:4
КЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
4:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
КЛ
1:0
ПЛ
6:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.08
0.47

Среднее время на гол

83
192

Всего голов

43
28

Голов в среднем за матч

2.87
2.33

Среднее время на гол

31
38

Всего голов

56
35

Голов в среднем за матч

2.07
1.3

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

43
69

Бомбардиры внутри турнира

Насьонал Мадейра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Daniel Penha 1 0.14
Томас Найджел 1 0.14
Баэса Мигель 1 0.14
Isaac Aguiar 1 0.14
Буцке Адриан 0 0
Luis Esteves 0 0
Matheus Dias 0 0
Бенфика
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кекчю Оркун 2 0.29
Актюркоглу Мухаммед 2 0.29
Павлидис Вангелис 2 0.29
Флорентину 2 0.29
Отаменди Николас 1 0.14
Ди Мария Анхель 1 0.14
Эурснес Фредрик 1 0.14
Говейя Тьягу 1 0.14
Рольхейсер Бенхамин 1 0.14
Силва Антониу 1 0.14
Кабрал Артур 1 0.14
Амдуни Зеки 1 0.14
Леонардо Маркос 1 (1) 0.14
Бах Александр 0 0

Карточки

Насьонал Мадейра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ulisses Rocha 2 1
Luis Esteves 3 0
Vitor Ze 3 0
Буцке Адриан 2 0
Matheus Dias 2 0
Leonardo Rodrigues V 1 0
Аппиа Арвин 1 0
Томас Найджел 1 0
Tiago Reis 1 0
Rui Encarnacao 1 0
Gustavo Garcia 1 0
Isaac Aguiar 1 0
Tiago Margarido 1 0
Бенфика
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альваро Фернандес 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Отаменди Николас 1 0
Мариу Жоау 1 0
Саншеш Ренату 1 0
Флорентину 1 0
Баррейро Леандро 1 0
Говейя Тьягу 1 0
Рольхейсер Бенхамин 1 0
Силва Антониу 1 0
Престианни Джанлука 1 0

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Насьонал Мадейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

1
13
Насьонал Мадейра
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
14

Голы по времени матча

Забито

3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
67%
76-90

Забито

1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
17
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
75%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
7
41%
76-90

Пропущено

12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90

Результаты последних матчей

Насьонал Мадейра
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2
Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3

Результаты матчей

Насьонал Мадейра
Бенфика

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Насьонал Мадейра
Бенфика

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Боавишта
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
13.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Плей-офф выживания
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Фаренсе Жорж Артур 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 9'
    Матч приостановлен
  • 9'
    Матч прерван
  • 1'
    Судья начинает матч
Прогнозы 112
Насьонал Мадейра 0% (0)
X 0% (0)
Бенфика 100% (112)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Насьонал Мадейра
Ничья
Бенфика
9.92
Реклама, olimp.bet
9.20
Реклама, zenit.win
6.40
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Насьонал Мадейра - Бенфика онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

Реклама, winline.ru

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

Видеотрансляция

Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Насьонал Мадейра - Бенфика

Исход игры
Насьонал Мадейра
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (112)
Тотал 2.5
Больше
55.14% (59)
Меньше
44.86% (48)
Обе команды забьют
Да
35.51% (38)
Нет
64.49% (69)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
40.2% (45)
1:2 Бенфика
20.5% (23)
0:3 Бенфика
17.9% (20)
1:3 Бенфика
10.7% (12)
0:1 Бенфика
2.7% (3)
Конкурс прогнозов
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Реклама, fon.bet
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Насьонал Мадейра
Бенфика
Букмекеры
1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный