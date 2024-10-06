Тур: 8. Стадион: Де Мадейра. Главный судья: Коррейя Густаво
Остановлена
Прогноз на матч от Liveresult
37
Lucas
Franca
38
Vitor
Ze
10
Luis
Esteves
88
Matheus
Dias
70
Аппиа
Арвин
23
Isaac
Aguiar
- Основной состав
-
37 Lucas FrancaВратарь
- Защитник
-
38 Vitor ZeЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Luis EstevesПолузащитник
-
88 Matheus DiasПолузащитник
- Полузащитник
-
70 Аппиа АрвинНападающий
-
23 Isaac AguiarНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Daniel PenhaПолузащитник
-
18 Соуза АндреПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Баэса МигельНападающий
-
-
-
Главный тренер: Tiago Margarido
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Араужу ТомашЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
61 ФлорентинуПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
28 Каборе ИссаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Лаге Бруну
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Насьонал Мадейра
Бенфика
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
100%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
133.3%
100%
4 победы 3 ничьи 0 побед
24 матча
12.5%
87.5%
0 побед 3 ничьи 21 победа
Первый тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 18 побед
Второй тайм
20.8%
79.2%
0 побед 5 ничьих 15 побед
27 матчей
7.4%
14.8%
77.8%
2 победы 4 ничьи 21 победа
Первый тайм
3.7%
29.6%
66.7%
1 победа 8 ничьих 18 побед
Второй тайм
14.8%
29.6%
55.6%
4 победы 8 ничьих 15 побед
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.08
0.47
Среднее время на гол
83
192
Всего голов
43
28
Голов в среднем за матч
2.87
2.33
Среднее время на гол
31
38
Всего голов
56
35
Голов в среднем за матч
2.07
1.3
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 74%
Меньше 26%
7
17
Больше 63%
Меньше 37%
10
13
Больше 48%
Меньше 52%
14
7
Больше 26%
Меньше 74%
20
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
43
69
Бомбардиры внутри турнира
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Daniel Penha
|1
|0.14
|Томас Найджел
|1
|0.14
|Баэса Мигель
|1
|0.14
|Isaac Aguiar
|1
|0.14
|Буцке Адриан
|0
|0
|Luis Esteves
|0
|0
|Matheus Dias
|0
|0
Бенфика
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кекчю Оркун
|2
|0.29
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.29
|Павлидис Вангелис
|2
|0.29
|Флорентину
|2
|0.29
|Отаменди Николас
|1
|0.14
|Ди Мария Анхель
|1
|0.14
|Эурснес Фредрик
|1
|0.14
|Говейя Тьягу
|1
|0.14
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0.14
|Силва Антониу
|1
|0.14
|Кабрал Артур
|1
|0.14
|Амдуни Зеки
|1
|0.14
|Леонардо Маркос
|1 (1)
|0.14
|Бах Александр
|0
|0
Карточки
Насьонал Мадейра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ulisses Rocha
|2
|1
|Luis Esteves
|3
|0
|Vitor Ze
|3
|0
|Буцке Адриан
|2
|0
|Matheus Dias
|2
|0
|Leonardo Rodrigues V
|1
|0
|Аппиа Арвин
|1
|0
|Томас Найджел
|1
|0
|Tiago Reis
|1
|0
|Rui Encarnacao
|1
|0
|Gustavo Garcia
|1
|0
|Isaac Aguiar
|1
|0
|Tiago Margarido
|1
|0
Бенфика
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Альваро Фернандес
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Отаменди Николас
|1
|0
|Мариу Жоау
|1
|0
|Саншеш Ренату
|1
|0
|Флорентину
|1
|0
|Баррейро Леандро
|1
|0
|Говейя Тьягу
|1
|0
|Рольхейсер Бенхамин
|1
|0
|Силва Антониу
|1
|0
|Престианни Джанлука
|1
|0
Результаты матчей
Насьонал Мадейра
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Бенфика
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Насьонал Мадейра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Бенфика
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
13
Насьонал Мадейра
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Бенфика
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
29% (2)
57% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
14
Голы по времени матча
Забито
3
4
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
50%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
33%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
2
67%
76-90
Забито
1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
1
100%
1
8%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
5
38%
76-90
Пропущено
3
2
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
2
100%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
17
3 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 3
4 Не забивали 1
0
0%
1
6%
1-15
0
0%
4
24%
16-30
3
75%
2
12%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
1
25%
7
41%
76-90
Пропущено
12
5
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 4
0
0%
3
60%
1-15
3
25%
0
0%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
3
25%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
4
33%
2
40%
76-90
Результаты последних матчей
Насьонал Мадейра
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Фамаликан - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Брага 0:3 Эшторил - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Фаренсе 2:0
Арока - Насьонал Мадейра 1:0 Насьонал Мадейра - Спортинг Л 1:6 АВС - Насьонал Мадейра 1:1 Маритиму - Насьонал Мадейра 0:0 Насьонал Мадейра - Порту-2 2:1 Риу Аве - Насьонал Мадейра 1:1 Академику Визеу - Насьонал Мадейра 0:2 Маритиму - Насьонал Мадейра 2:0 Насьонал Мадейра - Машику II 1:0 Машику - Насьонал Мадейра 0:1 Порту - Насьонал Мадейра 4:1 Насьонал Мадейра - Мафра 2:0 Тондела - Насьонал Мадейра 2:3 Насьонал Мадейра - Порту-2 4:0 СФ Ос Белененсеш - Насьонал Мадейра 1:3 Насьонал Мадейра - Бенфика-2 3:1
Бенфика
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Бенфика - Атлетико М 4:0 Бенфика - Жил Висенте 5:1 Боавишта - Бенфика 0:3 Црвена Звезда - Бенфика 1:2
Бенфика - Санта-Клара 4:1 Морейренсе - Бенфика 1:1 Бенфика - Эштрела 1:0 Бенфика - Каса Пия 3:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Фулхэм 0:1 Бенфика - Фейеноорд 5:0 Бенфика - Брентфорд 1:1 Бенфика - Альмерия 3:1 Бенфика - Сельта 2:2 Бенфика - Фаренсе 5:0 Риу Аве - Бенфика 1:1 Бенфика - Арока 5:0 Фамаликан - Бенфика 2:0 Бенфика - Брага 3:1 Фаренсе - Бенфика 1:3
Результаты матчей
Насьонал Мадейра
Бенфика
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:6
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:6
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
5:1
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
3
2 раза 29%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
5
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Насьонал Мадейра
Бенфика
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
16
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Арока
|Родригеш Иву
|4
|Фаренсе
|Жорж Артур
|4
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Насьонал Мадейра - Бенфика
Исход игры
Насьонал Мадейра
0% (0)
Ничья
0% (0)
Бенфика
100% (112)
Тотал 2.5
Больше
55.14% (59)
Меньше
44.86% (48)
Обе команды забьют
Да
35.51% (38)
Нет
64.49% (69)
Популярный счёт
0:2 Бенфика
40.2% (45)
1:2 Бенфика
20.5% (23)
0:3 Бенфика
17.9% (20)
1:3 Бенфика
10.7% (12)
0:1 Бенфика
2.7% (3)
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