Тур: 8. Стадион: Рэмс Глобал Стадион.
1:0
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаБалковец Юре
1:0
28' ГолАкгюн Юнус
30' Желтая карточкаАлмейда Ричард
66' Желтая карточкаЖанвье Николя
69' Желтая карточкаАйхан Кан
90' Желтая карточкаМуслера Фернандо
90'+7
Ход матча
6'
28'
1:0
30'
66'
69'
90'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 0
-
10 Угловые 3
-
2 Офсайды 4
-
14 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
Прогноз на матч от Liveresult
23
Айхан
Кан
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
29
Балковец
Юре
42
Макута
Гайус
88
Оздемир
Юсуф
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Айхан КанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
- Защитник
-
18 Кутлу БерканЗащитник
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Демир ЮсуфПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Балковец ЮреЗащитник
- Полузащитник
-
42 Макута ГайусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Оздемир ЮсуфПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Карагёз ЮсуфВратарь
-
20 Аксой ФатихЗащитник
-
26 Алтинаш ЭренПолузащитник
-
11 Лопеш РониПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
22 Bera Ceken
-
-
23 Mert Bayram
-
Главный тренер: Текке Фатих
История личных встреч
Галатасарай
Аланьяспор
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
22 матча
63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
2.6
2.5
Среднее время на гол
34
36
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
44
40
Голов в среднем за матч
2
1.82
Тотал матчей
2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
Среднее время на гол
45
49
Бомбардиры внутри турнира
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йылмаз Барыш
|4
|0.5
|Мертенс Дрис
|3
|0.38
|Габриэл Барбоза
|2
|0.25
|Бачуайи Миши
|2
|0.25
|Осимхен Виктор
|2
|0.25
|Актюркоглу Мухаммед
|2
|0.25
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0.25
|Икарди Мауро
|2 (1)
|0.25
|Акгюн Юнус
|2
|0.25
|Санчес Давинсон
|1
|0.13
|Торрейра Лукас
|0
|0
|Демирбай Керем
|0
|0
|Айхан Кан
|0
|0
|Якобс Исмаил
|0
|0
|Балтаджи Метаган
|0
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уи-Чжо Хван
|2
|0.25
|Кордова Серхио
|2
|0.25
|Жанвье Николя
|1
|0.13
|Оздемир Юсуф
|1
|0.13
|Балковец Юре
|1 (1)
|0.13
|Аугусто Лойде
|0
|0
|Макута Гайус
|0
|0
Карточки
Галатасарай
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Айхан Кан
|3
|0
|Бардакджи Абдулкерим
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Окан Бурук
|1
|0
|Муслера Фернандо
|1
|0
|Демирбай Керем
|1
|0
|Санчес Давинсон
|1
|0
|Акгюн Юнус
|1
|0
|Якобс Исмаил
|1
|0
|Йылмаз Барыш
|1
|0
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Балковец Юре
|3
|0
|Алмейда Ричард
|3
|0
|Макута Гайус
|2
|0
|Аугусто Лойде
|2
|0
|Лима Нуно
|2
|0
|Ташкиран Махмут
|1
|0
|Караджа Эфеджан
|1
|0
|Дурсун Сердар
|1
|0
|Хадергьонай Флорент
|1
|0
|Алити Фидан
|1
|0
|Уи-Чжо Хван
|1
|0
|Жанвье Николя
|1
|0
|Оздемир Юсуф
|1
|0
|Juan Christian
|1
|0
Результаты матчей
Галатасарай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
3
2
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
3
Галатасарай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
14
4
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
14%
1
25%
1-15
5
36%
2
50%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
2
25%
76-90
Забито
8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
22
7
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
14%
1
14%
1-15
6
27%
2
29%
16-30
4
18%
2
29%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
18%
1
14%
76-90
Пропущено
10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Галатасарай
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3
Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0
Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3
Результаты матчей
Галатасарай
Аланьяспор
Точный счет
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%
Точное количество голов
3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Галатасарай
Аланьяспор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
26
53
26
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|7
|1
|0
|24 - 8
|22
|2.
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|14 - 7
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|2
|0
|15 - 5
|17
|4.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|16 - 5
|16
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|14 - 9
|14
|6.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|14 - 9
|12
|7.
|Заявка
|8
|3
|3
|2
|13 - 10
|12
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|8 - 10
|10
|10.
|Заявка
|7
|1
|6
|0
|7 - 6
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 10
|9
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|8 - 11
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|10 - 16
|8
|14.
|Заявка
|8
|1
|5
|2
|9 - 11
|8
|15.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|5 - 16
|7
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|7 - 11
|5
|17.
|Заявка
|7
|0
|4
|3
|6 - 13
|4
|18.
|Заявка
|7
|0
|3
|4
|5 - 11
|3
|19.
|Заявка
|8
|0
|1
|7
|7 - 20
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|14 - 5
|13
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|10 - 4
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 3
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|10 - 5
|7
|5.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 3
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|8.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 4
|6
|9.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 2
|6
|11.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|6 - 5
|5
|12.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|4 - 7
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|17.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|3 - 12
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|8 - 1
|12
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|11 - 2
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|10 - 3
|9
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|6.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|7.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|5 - 4
|5
|8.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|11.
|Заявка
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 7
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|6 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|4 - 8
|3
|15.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 6
|3
|16.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 5
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 8
|1
|19.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|5 - 11
|1
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
- — Зона вылета
|Бешикташ
|Иммобиле Чиро
|7
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|5 (1)
|Истанбул Башакшехир
|Пёнтек Кшиштоф
|5
|Истанбул Башакшехир
|Фигейредо Жоау
|5
|Фенербахче
|Тадич Душан
|4 (2)
|Газиантеп
|Козловски Кацпер
|5
|Гёзтепе
|Anthony Dennis
|5
|Сивасспор
|Чифтчи Угюр
|1 3
|Бешикташ
|Масуаку Артур
|4
|Сивасспор
|Бальде Диао Кейта
|1 2