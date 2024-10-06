  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Турция
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: .
Галатасарай
1:0
Конец матча
Аланьяспор
0'
6' Желтая карточка
Балковец Юре
1:0
28' Гол
Акгюн Юнус
30' Желтая карточка
Алмейда Ричард
66' Желтая карточка
Жанвье Николя
69' Желтая карточка
Айхан Кан
90' Желтая карточка
Муслера Фернандо
90'+7
1
Муслера
Фернандо
23
Айхан
Кан
6
Санчес
Давинсон
42
Бардакджи
Абдулкерим
4
Якобс
Исмаил
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
11
Акгюн
Юнус
9
Икарди
Мауро
1
Ташкиран
Махмут
94
Хадергьонай
Флорент
3
Лима
Нуно
5
Алити
Фидан
29
Балковец
Юре
25
Алмейда
Ричард
42
Макута
Гайус
27
Аугусто
Лойде
7
Караджа
Эфеджан
88
Оздемир
Юсуф
9
Кордова
Серхио
Галатасарай
4-2-3-1
Аланьяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Галатасарай
Аланьяспор

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

73.3%
20%
6.7%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

73.3%
6.7%
20%
11 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед

22 матча

63.6%
13.6%
22.8%
14 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

50%
31.8%
18.2%
11 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
18.2%
31.8%
11 побед 4 ничьи 7 побед

История матчей

С
0:4
С
4:0
С
1:4
ТМК
2:4
К
1:2
С
2:2
С
1:1
С
0:1
С
0:1
К
2:3
С
1:2
С
4:1
К
3:1
К
2:0
С
1:0
С
1:1
С
6:0
С
2:3
С
2:0
С
2:3
С
5:1
ТМС
2:6

Голы

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

2.6
2.5

Среднее время на гол

34
36

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

44
40

Голов в среднем за матч

2
1.82

Тотал матчей

2.5
19
Больше 86%
Меньше 14%
3
15
Больше 68%
Меньше 32%
7
13
Больше 59%
Меньше 41%
9
9
Больше 41%
Меньше 59%
13
4
Больше 18%
Меньше 82%
18
1
Больше 5%
Меньше 95%
21
1
Больше 5%
Меньше 95%
21

Среднее время на гол

45
49

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йылмаз Барыш 4 0.5
Мертенс Дрис 3 0.38
Габриэл Барбоза 2 0.25
Бачуайи Миши 2 0.25
Осимхен Виктор 2 0.25
Актюркоглу Мухаммед 2 0.25
Бардакджи Абдулкерим 2 0.25
Икарди Мауро 2 (1) 0.25
Акгюн Юнус 2 0.25
Санчес Давинсон 1 0.13
Торрейра Лукас 0 0
Демирбай Керем 0 0
Айхан Кан 0 0
Якобс Исмаил 0 0
Балтаджи Метаган 0 0
Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уи-Чжо Хван 2 0.25
Кордова Серхио 2 0.25
Жанвье Николя 1 0.13
Оздемир Юсуф 1 0.13
Балковец Юре 1 (1) 0.13
Аугусто Лойде 0 0
Макута Гайус 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Айхан Кан 3 0
Бардакджи Абдулкерим 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Окан Бурук 1 0
Муслера Фернандо 1 0
Демирбай Керем 1 0
Санчес Давинсон 1 0
Акгюн Юнус 1 0
Якобс Исмаил 1 0
Йылмаз Барыш 1 0
Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Балковец Юре 3 0
Алмейда Ричард 3 0
Макута Гайус 2 0
Аугусто Лойде 2 0
Лима Нуно 2 0
Ташкиран Махмут 1 0
Караджа Эфеджан 1 0
Дурсун Сердар 1 0
Хадергьонай Флорент 1 0
Алити Фидан 1 0
Уи-Чжо Хван 1 0
Жанвье Николя 1 0
Оздемир Юсуф 1 0
Juan Christian 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Аланьяспор
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

3
2
Галатасарай
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Аланьяспор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
3
Галатасарай
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Аланьяспор
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
63% (5)
38% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

14
4
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 6
2
14%
1
25%
1-15
5
36%
2
50%
16-30
1
7%
1
25%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Пропущено

5
8
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
3
60%
2
25%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
1
33%
31-45
3
38%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

22
7
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
3
14%
1
14%
1-15
6
27%
2
29%
16-30
4
18%
2
29%
31-45
4
18%
1
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
4
18%
1
14%
76-90

Пропущено

10
10
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
20%
16-30
2
20%
2
20%
31-45
1
10%
1
10%
46-60
1
10%
3
30%
61-75
4
40%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
РФШ Рига - Галатасарай 2:2 Галатасарай - Касымпаша 3:3 Галатасарай - ПАОК 3:1 Фенербахче - Галатасарай 1:3
Галатасарай - Газиантеп 3:1 Галатасарай - Ризеспор 5:0 Галатасарай - Эрокспор 8:3 Адана Демирспор - Галатасарай 1:5 Галатасарай - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1
Аланьяспор
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Аланьяспор - Ризеспор 1:0 Адана Демирспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Хатайспор 0:0 Фенербахче - Аланьяспор 3:0
Аланьяспор - Гёзтепе 1:1 Истанбул Башакшехир - Аланьяспор 4:2 Аланьяспор - Эюпспор 1:1 Аланьяспор - Антальяспор 1:1 Самсунспор - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Бешикташ 1:1 Анкарагюджю - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Истанбулспор 6:0 Коньяспор - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Газиантеп - Аланьяспор 0:3 Аланьяспор - Кайсериспор 1:0 Сивасспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Трабзонспор 3:1 Фатих Карагюмрюк - Аланьяспор 1:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 3:3

Результаты матчей

Галатасарай
Аланьяспор

Точный счет

1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
1:5
1 раз 33%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:2
1 раз 13%

Точное количество голов

3
3 раза 38%
2
2 раза 25%
5
2 раза 25%
1
1 раз 13%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Аланьяспор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
2
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
2
6
5
3
2.5
2
6
3.5
2
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 8 7 1 0 24 - 8 22
2.
Самсунспор
 Заявка 8 6 0 2 14 - 7 18
3.
Бешикташ
 Заявка 7 5 2 0 15 - 5 17
4.
Фенербахче
 Заявка 7 5 1 1 16 - 5 16
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 7 4 2 1 14 - 9 14
6.
Гёзтепе
 Заявка 7 3 3 1 14 - 9 12
7.
Эюпспор
 Заявка 8 3 3 2 13 - 10 12
8.
Коньяспор
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Бодрумспор
 Заявка 8 3 1 4 8 - 10 10
10.
Трабзонспор
 Заявка 7 1 6 0 7 - 6 9
11.
Аланьяспор
 Заявка 8 2 3 3 7 - 10 9
12.
Сивасспор
 Заявка 8 2 2 4 8 - 11 8
13.
Антальяспор
 Заявка 8 2 2 4 10 - 16 8
14.
Касымпаша
 Заявка 8 1 5 2 9 - 11 8
15.
Ризеспор
 Заявка 8 2 1 5 5 - 16 7
16.
Газиантеп
 Заявка 7 1 2 4 7 - 11 5
17.
Кайсериспор
 Заявка 7 0 4 3 6 - 13 4
18.
Хатайспор
 Заявка 7 0 3 4 5 - 11 3
19.
Адана Демирспор
 Заявка 8 0 1 7 7 - 20 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Галатасарай
 Заявка 5 4 1 0 14 - 5 13
2.
Гёзтепе
 Заявка 4 3 1 0 10 - 4 10
3.
Бешикташ
 Заявка 3 3 0 0 8 - 3 9
4.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 3 2 1 0 10 - 5 7
5.
Эюпспор
 Заявка 3 2 1 0 7 - 3 7
6.
Антальяспор
 Заявка 4 2 1 1 5 - 5 7
7.
Фенербахче
 Заявка 3 2 0 1 5 - 3 6
8.
Бодрумспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 4 6
9.
Самсунспор
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
10.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 3 0 3 - 2 6
11.
Трабзонспор
 Заявка 3 1 2 0 6 - 5 5
12.
Коньяспор
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
13.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
14.
Ризеспор
 Заявка 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Касымпаша
 Заявка 5 0 3 2 4 - 7 3
16.
Газиантеп
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Хатайспор
 Заявка 4 0 2 2 2 - 6 2
18.
Кайсериспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 7 1
19.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 0 4 3 - 12 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Самсунспор
 Заявка 4 4 0 0 8 - 1 12
2.
Фенербахче
 Заявка 4 3 1 0 11 - 2 10
3.
Галатасарай
 Заявка 3 3 0 0 10 - 3 9
4.
Бешикташ
 Заявка 4 2 2 0 7 - 2 8
5.
Истанбул Башакшехир
 Заявка 4 2 1 1 4 - 4 7
6.
Коньяспор
 Заявка 4 2 0 2 7 - 8 6
7.
Касымпаша
 Заявка 3 1 2 0 5 - 4 5
8.
Эюпспор
 Заявка 5 1 2 2 6 - 7 5
9.
Сивасспор
 Заявка 4 1 1 2 4 - 6 4
10.
Бодрумспор
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
11.
Трабзонспор
 Заявка 4 0 4 0 1 - 1 4
12.
Ризеспор
 Заявка 3 1 0 2 2 - 7 3
13.
Газиантеп
 Заявка 4 1 0 3 6 - 9 3
14.
Аланьяспор
 Заявка 4 1 0 3 4 - 8 3
15.
Кайсериспор
 Заявка 4 0 3 1 3 - 6 3
16.
Гёзтепе
 Заявка 3 0 2 1 4 - 5 2
17.
Хатайспор
 Заявка 3 0 1 2 3 - 5 1
18.
Адана Демирспор
 Заявка 4 0 1 3 4 - 8 1
19.
Антальяспор
 Заявка 4 0 1 3 5 - 11 1
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги Европы УЕФА
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Бешикташ Иммобиле Чиро 7
Фенербахче Джеко Эдин 5 (1)
Истанбул Башакшехир Пёнтек Кшиштоф 5
Истанбул Башакшехир Фигейредо Жоау 5
Фенербахче Тадич Душан 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Газиантеп Козловски Кацпер 5
Гёзтепе Anthony Dennis 5
Сивасспор Чифтчи Угюр 1 3
Бешикташ Масуаку Артур 4
Сивасспор Бальде Диао Кейта 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 30'
    Алмейда Ричард получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Галатасарай 1:0 Аланьяспор онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (31) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный