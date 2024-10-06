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  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Витория Гимарайнш
2:1
Второй тайм: 90+'
Боавишта
0'
6' Желтая карточка
Вильянуэва Микель
11' Желтая карточка
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
26' Желтая карточка
Дутра Сезар Бернардо
31' Желтая карточка
Gustavo Silva
1:0
34' Гол
Gustavo Silva
45' Желтая карточка
Да Силва Жоэль
2:0
49' Гол
Gustavo Silva
70' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
83' Undefined phrase: football_event_
Вукотич Илия
90' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
90' Желтая карточка
Варела Бруну
2:1
90' Пенальти
Рейзиньо Мигель

Ход матча

6'
Вильянуэва Микель
 
11'
 
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
26'
 
Дутра Сезар Бернардо
31'
Gustavo Silva
 
34'
Gustavo Silva
1:0
45'
 
Да Силва Жоэль
49'
Gustavo Silva
(Оливейра Нелсон)
2:0
51'
 
Рейзиньо Мигель
Камара Ибраима
63'
Сантуш Нуну
Гарсия Самуэль
 
70'
 
Рейзиньо Мигель
71'
Мендеш Жоао Педро Морейра
Gustavo Silva
 
71'
Jesus Ramirez
Оливейра Нелсон
 
83'
 
Вукотич Илия
87'
Феррейра Зе
Силва Тьягу
 
87'
Силва Ману
Хэндель Томаш
 
87'
 
Марко Рибейру
Перес Себастьян
90'
 
Абаскаль Родриго
90'
Варела Бруну
 
90'
2:1
Рейзиньо Мигель
90'
 
Мачадо Тьяго
Феррейра Филипе
Прогнозы 110
Витория Гимарайнш 89.1% (98)
X 6.4% (7)
Боавишта 4.5% (5)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Витория Гимарайнш
Ничья
Боавишта
9.00
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4.70
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9.50
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Все Коэффициенты
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
3
Вильянуэва
Микель
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
71
Gustavo
Silva
1
Дутра
Сезар
Бернардо
15
Pedro
Gomes
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
16
Да
Силва
Жоэль
24
Перес
Себастьян
2
Камара
Ибраима
III
18
Вукотич
Илия
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Витория Гимарайнш
4-3-3
Боавишта
4-5-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Боавишта

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
LC2S
2:2
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.12

Среднее время на гол

52
80

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.12
0.64

Среднее время на гол

80
141

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.36
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

66
96

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Silva 2 0.25
Оливейра Нелсон 1 0.13
Jesus Ramirez 1 0.13
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.13
Рибейро Томас 1 0.13
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.13
Хэндель Томаш 1 0.13
Силва Тьягу 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вукотич Илия 1 0.13
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.13
Рейзиньо Мигель 1 (1) 0.13

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 4 0
Силва Тьягу 3 0
Gustavo Silva 3 0
Гашпар Бруну 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Rui Borges 1 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоау 1 0
Варела Бруну 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Gomes 4 0
Камара Ибраима III 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Боженик Роберт 2 0
Рейзиньо Мигель 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Да Силва Жоэль 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Абаскаль Родриго 1 0
Дутра Сезар Бернардо 1 0
Соуза Томе 1 0
Гонсало Мигель 1 0
Cristiano Bacci 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Боавишта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
43% (3)
29% (2)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

4
4
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
1
17%
1
33%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
4
50%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
13%
61-75
1
14%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2
Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Санта-Клара - Боавишта 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0
Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Боавишта

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
0:1
2 раза 29%
1:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
0
5 раз 71%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
2
5
2
5
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Витория Гимарайнш
 2:1 Заявка 8 5 1 2 9 - 7 16
5.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
6.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
15.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
16.
Боавишта
 1:2 Заявка 8 1 2 5 4 - 10 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Витория Гимарайнш
 2:1 Заявка 4 3 0 1 5 - 5 9
6.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
7.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
8.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
9.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
10.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
11.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 1:2 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 2:1 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
8.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
9.
Боавишта
 1:2 Заявка 5 1 1 3 4 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
13.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
Арока Родригеш Иву 4
Витория Гимарайнш Вильянуэва Микель 4
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 53'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Да Силва Жоэль - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
    • 34'
      Г О О О О О Л - Gustavo Silva из команды Витория Гимарайнш легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 31'
      Gustavo Silva грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой
    • 26'
      Судье надоело, что Дутра Сезар Бернардо тянет время и он наказал его горчичником
    • 11'
      Онимаэчи Сопуручукву Бруно получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Вильянуэва Микель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 37.3% пользователей.
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    Прогнозы 110
    Витория Гимарайнш 89.1% (98)
    X 6.4% (7)
    Боавишта 4.5% (5)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Витория Гимарайнш
    Ничья
    Боавишта
    9.00
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    4.70
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    9.50
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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:1 Боавишта

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    89.1% (98)
    Ничья
    6.4% (7)
    Боавишта
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    50.46% (55)
    Нет
    49.54% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    37.3% (41)
    1:0 Витория Гимарайнш
    26.4% (29)
    2:0 Витория Гимарайнш
    20.9% (23)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    1:2 Боавишта
    4.5% (5)
    3:0 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
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    Витория Гимарайнш
    Боавишта
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