Тур: 8. Стадион: Афонсу Энрикеш. Главный судья: Годиньо Луис
2:2
Конец матча
0'
6' Желтая карточкаВильянуэва Микель
11' Желтая карточкаОнимаэчи Сопуручукву Бруно
26' Желтая карточкаДутра Сезар Бернардо
31' Желтая карточкаGustavo Silva
1:0
34' ГолGustavo Silva
45' Желтая карточкаДа Силва Жоэль
2:0
49' ГолGustavo Silva
69' Желтая карточкаХэндель Томаш
70' Желтая карточкаРейзиньо Мигель
83' Undefined phrase: football_event_Вукотич Илия
90' Желтая карточкаАбаскаль Родриго
90' Желтая карточкаВарела Бруну
2:1
90' ПенальтиРейзиньо Мигель
2:2
90' ПенальтиРейзиньо Мигель
90'+17
Ход матча
31'
34'
1:0
45'
49'
2:0
69'
70'
83'
90'
90'
90'
2:1
90'
2:2
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
- Основной состав
-
14 Варела БрунуВратарь
-
76 Гашпар БрунуЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Мендеш ЖоауЗащитник
-
10 Силва ТьягуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
27 Шарлес СилваВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Феррейра ЗеПолузащитник
-
77 Сантуш НунуПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Alberto Baio
-
Главный тренер: Боргес Руи
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Pedro GomesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Вукотич ИлияПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
76 Соуза ТомеВратарь
-
23 Мачадо ТьягоВратарь
-
75 Силва ТомашЗащитник
- Полузащитник
-
25 Дабу Жулиу
-
-
71 Joao Barros
-
-
Главный тренер: Cristiano Bacci
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Витория Гимарайнш
Боавишта
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед
28 матчей
50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед
Первый тайм
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
Второй тайм
39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
19
Голов в среднем за матч
1.73
1.12
Среднее время на гол
52
80
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.12
0.64
Среднее время на гол
80
141
Всего голов
38
26
Голов в среднем за матч
1.36
0.93
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
Среднее время на гол
66
96
Бомбардиры внутри турнира
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gustavo Silva
|2
|0.25
|Оливейра Нелсон
|1
|0.13
|Jesus Ramirez
|1
|0.13
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0.13
|Рибейро Томас
|1
|0.13
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0.13
|Хэндель Томаш
|1
|0.13
|Силва Тьягу
|0
|0
Боавишта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рейзиньо Мигель
|3 (3)
|0.38
|Вукотич Илия
|1
|0.13
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|1
|0.13
Карточки
Витория Гимарайнш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вильянуэва Микель
|4
|0
|Силва Тьягу
|3
|0
|Gustavo Silva
|3
|0
|Варела Бруну
|2
|0
|Гашпар Бруну
|2
|0
|Боревкович Тони
|2
|0
|Сантуш Нуну III
|2
|0
|Rui Borges
|1
|0
|Оливейра Нелсон
|1
|0
|Мендеш Жоау
|1
|0
|Мендеш Жоао Педро Морейра
|1
|0
|Хэндель Томаш
|1
|0
|Cesar Andrade Lima Kaio
|1
|0
Боавишта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Pedro Gomes
|4
|0
|Камара Ибраима III
|2
|0
|Феррейра Филипе
|2
|0
|Абаскаль Родриго
|2
|0
|Боженик Роберт
|2
|0
|Рейзиньо Мигель
|2
|0
|Онимаэчи Сопуручукву Бруно
|2
|0
|Да Силва Жоэль
|2
|0
|Перес Себастьян
|1
|0
|Вукотич Илия
|1
|0
|Дутра Сезар Бернардо
|1
|0
|Соуза Томе
|1
|0
|Гонсало Мигель
|1
|0
|Cristiano Bacci
|1
|0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боавишта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
3
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
4
Голы по времени матча
Забито
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90
Пропущено
6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90
Пропущено
9
10
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
50%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90
Результаты последних матчей
Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2
Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Санта-Клара - Боавишта 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0
Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0
Результаты матчей
Витория Гимарайнш
Боавишта
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Витория Гимарайнш
Боавишта
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
35
35
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|8
|8
|0
|0
|27 - 2
|24
|2.
|Заявка
|7
|6
|0
|1
|16 - 3
|18
|3.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|17 - 5
|16
|4.
|Заявка
|8
|5
|0
|3
|11 - 9
|15
|5.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 4
|14
|6.
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|7.
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|9 - 4
|13
|8.
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|10 - 11
|11
|9.
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|10 - 12
|10
|10.
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|7 - 11
|9
|11.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|12.
|Заявка
|8
|2
|2
|4
|6 - 13
|8
|13.
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|4 - 13
|7
|14.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|5 - 10
|6
|15.
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|4 - 11
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 12
|5
|17.
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|5 - 13
|5
|18.
|Заявка
|8
|1
|1
|6
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|13 - 2
|12
|2.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|11 - 1
|12
|3.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 1
|12
|4.
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|4 - 3
|9
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|7.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|8.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|9.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|10.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|8 - 4
|7
|11.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 6
|7
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|13.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|14.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 7
|4
|16.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 9
|3
|17.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|17 - 1
|12
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|5.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|7.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 6
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|11.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 8
|3
|12.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|13.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|14.
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 9
|2
|15.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 5
|1
|16.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|1 - 6
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|4 - 10
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|1 - 10
|0
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- — Зона вылета
|Спортинг Л
|Дьёкереш Виктор
|11 (1)
|Жил Висенте
|Фудзимото Канья
|5 (2)
|Порту
|Галено Вандерсон
|5
|Спортинг Л
|Педру Гонсалвеш
|4 (3)
|Санта-Клара
|Винисиус XXX
|4 (1)
|Жил Висенте
|Круз Сандру
|1 5
|Риу Аве
|Патрик II
|1 3
|Эшторил
|Мангала Эльяким
|4
|Арока
|Родригеш Иву
|4
|Фаренсе
|Жорж Артур
|4
Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:2 Боавишта
Исход игры
Витория Гимарайнш
89.1% (98)
Ничья
6.4% (7)
Боавишта
4.5% (5)
Тотал 2.5
Больше
45.87% (50)
Меньше
54.13% (59)
Обе команды забьют
Да
50.46% (55)
Нет
49.54% (54)
Популярный счёт
2:1 Витория Гимарайнш
37.3% (41)
1:0 Витория Гимарайнш
26.4% (29)
2:0 Витория Гимарайнш
20.9% (23)
1:1 Ничья
6.4% (7)
1:2 Боавишта
4.5% (5)
3:0 Витория Гимарайнш
1.8% (2)
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