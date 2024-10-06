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  3. Португалия
  4. Примейра-лига 2024-2025
Тур: 8. Стадион: . Главный судья: Годиньо Луис
Витория Гимарайнш
2:2
Конец матча
Боавишта
0'
6' Желтая карточка
Вильянуэва Микель
11' Желтая карточка
Онимаэчи Сопуручукву Бруно
26' Желтая карточка
Дутра Сезар Бернардо
31' Желтая карточка
Gustavo Silva
1:0
34' Гол
Gustavo Silva
45' Желтая карточка
Да Силва Жоэль
2:0
49' Гол
Gustavo Silva
69' Желтая карточка
Хэндель Томаш
70' Желтая карточка
Рейзиньо Мигель
83' Undefined phrase: football_event_
Вукотич Илия
90' Желтая карточка
Абаскаль Родриго
90' Желтая карточка
Варела Бруну
2:1
90' Пенальти
Рейзиньо Мигель
2:2
90' Пенальти
Рейзиньо Мигель
90'+17
14
Варела
Бруну
76
Гашпар
Бруну
3
Вильянуэва
Микель
24
Боревкович
Тони
13
Мендеш
Жоау
10
Силва
Тьягу
8
Хэндель
Томаш
20
Гарсия
Самуэль
11
Cesar
Andrade
Lima
Kaio
7
Оливейра
Нелсон
71
Gustavo
Silva
1
Дутра
Сезар
Бернардо
15
Pedro
Gomes
26
Абаскаль
Родриго
20
Феррейра
Филипе
70
Онимаэчи
Сопуручукву
Бруно
16
Да
Силва
Жоэль
24
Перес
Себастьян
2
Камара
Ибраима
III
18
Вукотич
Илия
7
Агра
Салвадор
9
Боженик
Роберт
Витория Гимарайнш
4-3-3
Боавишта
4-5-1

История личных встреч

Витория Гимарайнш
Боавишта

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

64.7%
29.4%
5.9%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.7%
23.5%
11.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

63.6%
36.4%
0 побед 7 ничьих 6 побед

28 матчей

50%
28.6%
21.4%
14 побед 8 ничьих 6 побед

Первый тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

Второй тайм

39.3%
39.3%
21.4%
11 побед 11 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
КЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:1
К
0:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
К
1:2
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
LC2S
2:2
ПЛ
3:0
К
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

19
19

Голов в среднем за матч

1.73
1.12

Среднее время на гол

52
80

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.12
0.64

Среднее время на гол

80
141

Всего голов

38
26

Голов в среднем за матч

1.36
0.93

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
11
Больше 39%
Меньше 61%
17
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26

Среднее время на гол

66
96

Бомбардиры внутри турнира

Витория Гимарайнш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gustavo Silva 2 0.25
Оливейра Нелсон 1 0.13
Jesus Ramirez 1 0.13
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0.13
Рибейро Томас 1 0.13
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0.13
Хэндель Томаш 1 0.13
Силва Тьягу 0 0
Боавишта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рейзиньо Мигель 3 (3) 0.38
Вукотич Илия 1 0.13
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 1 0.13

Карточки

Витория Гимарайнш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вильянуэва Микель 4 0
Силва Тьягу 3 0
Gustavo Silva 3 0
Варела Бруну 2 0
Гашпар Бруну 2 0
Боревкович Тони 2 0
Сантуш Нуну III 2 0
Rui Borges 1 0
Оливейра Нелсон 1 0
Мендеш Жоау 1 0
Мендеш Жоао Педро Морейра 1 0
Хэндель Томаш 1 0
Cesar Andrade Lima Kaio 1 0
Боавишта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Pedro Gomes 4 0
Камара Ибраима III 2 0
Феррейра Филипе 2 0
Абаскаль Родриго 2 0
Боженик Роберт 2 0
Рейзиньо Мигель 2 0
Онимаэчи Сопуручукву Бруно 2 0
Да Силва Жоэль 2 0
Перес Себастьян 1 0
Вукотич Илия 1 0
Дутра Сезар Бернардо 1 0
Соуза Томе 1 0
Гонсало Мигель 1 0
Cristiano Bacci 1 0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боавишта
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Витория Гимарайнш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Боавишта
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

3
0
Витория Гимарайнш
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Боавишта
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
4

Голы по времени матча

Забито

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
3
60%
76-90

Пропущено

6
6
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
50%
31-45
2
33%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
50%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

8
5
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
25%
1
20%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
13%
3
60%
76-90

Пропущено

9
10
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
2
20%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
5
50%
31-45
3
33%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
1
10%
76-90

Результаты последних матчей

Витория Гимарайнш
(20 матчей)
85%
5%
10%
17 побед 1 ничья 2 поражения
Витория Гимарайнш - Целе 3:1 Каса Пия - Витория Гимарайнш 1:1 Витория Гимарайнш - Порту 0:3 Брага - Витория Гимарайнш 0:2
Витория Гимарайнш - Фамаликан 2:1 Зриньски - Витория Гимарайнш 0:4 АВС - Витория Гимарайнш 1:0 Витория Гимарайнш - Зриньски 3:0 Витория Гимарайнш - Эшторил 1:0 Витория Гимарайнш - Цюрих 2:0 Арока - Витория Гимарайнш 0:1 Цюрих - Витория Гимарайнш 0:3 Витория Гимарайнш - Флориана 4:0 Флориана - Витория Гимарайнш 0:1 Витория Гимарайнш - Райо Вальекано 2:0 Витория Гимарайнш - Мидлсбро 2:0 Витория Гимарайнш - Фаренсе 6:1 Витория Гимарайнш - Фаренсе (до 23 лет) 6:1 Farense U23 - Витория Гимарайнш 1:6 Витория Гимарайнш - Трофенсе 2:1
Боавишта
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Санта-Клара - Боавишта 1:0 Боавишта - Бенфика 0:3 Эштрела - Боавишта 2:2 Боавишта - Эшторил 0:0
Фамаликан - Боавишта 1:0 Боавишта - Брага 0:1 Каса Пия - Боавишта 0:1 Боавишта - Пенафьел 1:5 Боавишта - Тондела 2:3 Лузитания ФК - Боавишта 1:1 Санта-Клара - Боавишта 4:2 Боавишта - Лейшоэш 3:2 Боавишта - Тирсенсе 3:0 Боавишта - Визела 2:2 Порту - Боавишта 2:1 Боавишта - Жил Висенте 1:1 Витория Гимарайнш - Боавишта 1:0 Боавишта - Эштрела 1:1 Арока - Боавишта 2:1 Фаренсе - Боавишта 2:0

Результаты матчей

Витория Гимарайнш
Боавишта

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
2:2
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 38%
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
0
5 раз 63%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Витория Гимарайнш
Боавишта

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
3
5
3
5
1.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 8 8 0 0 27 - 2 24
2.
Порту
 Заявка 7 6 0 1 16 - 3 18
3.
Бенфика
 Заявка 7 5 1 1 17 - 5 16
4.
Санта-Клара
 Заявка 8 5 0 3 11 - 9 15
5.
Брага
 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
6.
Витория Гимарайнш
 Заявка 8 4 2 2 9 - 8 14
7.
Фамаликан
 Заявка 8 3 4 1 9 - 4 13
8.
Морейренсе
 Заявка 8 3 2 3 10 - 11 11
9.
Жил Висенте
 Заявка 8 2 4 2 10 - 12 10
10.
АВС
 Заявка 8 2 3 3 7 - 11 9
11.
Каса Пия
 Заявка 8 2 2 4 6 - 11 8
12.
Риу Аве
 Заявка 8 2 2 4 6 - 13 8
13.
Арока
 Заявка 8 2 1 5 4 - 13 7
14.
Боавишта
 Заявка 8 1 3 4 5 - 10 6
15.
Эшторил
 Заявка 8 1 3 4 4 - 11 6
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 7 1 2 4 4 - 12 5
17.
Эштрела
 Заявка 8 1 2 5 5 - 13 5
18.
Фаренсе
 Заявка 8 1 1 6 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бенфика
 Заявка 4 4 0 0 13 - 2 12
2.
Порту
 Заявка 4 4 0 0 11 - 1 12
3.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 10 - 1 12
4.
Санта-Клара
 Заявка 4 3 0 1 4 - 3 9
5.
Жил Висенте
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Фамаликан
 Заявка 4 2 2 0 4 - 1 8
7.
Морейренсе
 Заявка 4 2 2 0 5 - 2 8
8.
АВС
 Заявка 4 2 2 0 3 - 1 8
9.
Риу Аве
 Заявка 4 2 2 0 5 - 3 8
10.
Брага
 Заявка 4 2 1 1 8 - 4 7
11.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 5 - 6 7
12.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 4 - 5 4
13.
Арока
 Заявка 4 1 1 2 2 - 5 4
14.
Эштрела
 Заявка 4 1 1 2 4 - 7 4
15.
Эшторил
 Заявка 4 1 1 2 2 - 7 4
16.
Насьонал Мадейра
 Заявка 3 1 0 2 3 - 9 3
17.
Фаренсе
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
18.
Боавишта
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Спортинг Л
 Заявка 4 4 0 0 17 - 1 12
2.
Брага
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Витория Гимарайнш
 Заявка 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Порту
 Заявка 3 2 0 1 5 - 2 6
5.
Санта-Клара
 Заявка 4 2 0 2 7 - 6 6
6.
Фамаликан
 Заявка 4 1 2 1 5 - 3 5
7.
Боавишта
 Заявка 5 1 2 2 5 - 6 5
8.
Бенфика
 Заявка 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
Каса Пия
 Заявка 4 1 1 2 2 - 6 4
10.
Морейренсе
 Заявка 4 1 0 3 5 - 9 3
11.
Арока
 Заявка 4 1 0 3 2 - 8 3
12.
Насьонал Мадейра
 Заявка 4 0 2 2 1 - 3 2
13.
Эшторил
 Заявка 4 0 2 2 2 - 4 2
14.
Жил Висенте
 Заявка 4 0 2 2 2 - 9 2
15.
Фаренсе
 Заявка 4 0 1 3 1 - 5 1
16.
Эштрела
 Заявка 4 0 1 3 1 - 6 1
17.
АВС
 Заявка 4 0 1 3 4 - 10 1
18.
Риу Аве
 Заявка 4 0 0 4 1 - 10 0
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Топ бомбардиров
Спортинг Л Дьёкереш Виктор 11 (1)
Жил Висенте Фудзимото Канья 5 (2)
Порту Галено Вандерсон 5
Спортинг Л Педру Гонсалвеш 4 (3)
Санта-Клара Винисиус XXX 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Жил Висенте Круз Сандру 1 5
Риу Аве Патрик II 1 3
Эшторил Мангала Эльяким 4
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    • 6'
      Вильянуэва Микель совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Прогнозы 110
    Витория Гимарайнш 89.1% (98)
    X 6.4% (7)
    Боавишта 4.5% (5)
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    Где смотреть матч Витория Гимарайнш 2:2 Боавишта онлайн

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    Прогнозы на матч Витория Гимарайнш 2:2 Боавишта

    Исход игры
    Витория Гимарайнш
    89.1% (98)
    Ничья
    6.4% (7)
    Боавишта
    4.5% (5)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.87% (50)
    Меньше
    54.13% (59)
    Обе команды забьют
    Да
    50.46% (55)
    Нет
    49.54% (54)
    Популярный счёт
    2:1 Витория Гимарайнш
    37.3% (41)
    1:0 Витория Гимарайнш
    26.4% (29)
    2:0 Витория Гимарайнш
    20.9% (23)
    1:1 Ничья
    6.4% (7)
    1:2 Боавишта
    4.5% (5)
    3:0 Витория Гимарайнш
    1.8% (2)
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