Тур: 1. Стадион: Би-Си Плэйс.
1:2
Конец матча
0'
0:1
1' ГолБогуш Матеуш
62' Желтая карточкаПаленсия Серги
1:1
63' Гол в свои воротаПаленсия Серги
1:2
90' ГолСанчес Илье
90'+6
Ход матча
1'
0:1
62'
63'
1:1
78'
90'
1:2
Прогноз на матч от Liveresult
15
Утвик
Бьорн
24
Уайт
Брайан
5
Марлон
33
Лонг
Аарон
19
Богуш
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Утвик БьорнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Уайт БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Бёмер ИсаакВратарь
-
17 Бендик ДжоВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Окампо ЭдьеПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Сартини Ванни
- Основной состав
- Вратарь
-
5 МарлонЗащитник
-
33 Лонг АаронЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Богуш МатеушНападающий
- Запасные игроки
-
12 Хасал ТомасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Дуэньяс ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Ордаз НатанНападающий
-
23 Камара КейНападающий
-
Главный тренер: Черандоло Стивен
История личных встреч
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
19 матчей
31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
14
Голов в среднем за матч
0.88
1.27
Среднее время на гол
102
70
Всего голов
35
9
Голов в среднем за матч
3.18
1.13
Среднее время на гол
28
80
Всего голов
42
23
Голов в среднем за матч
2.21
1.21
Тотал матчей
2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17
Среднее время на гол
40
74
Бомбардиры внутри турнира
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уайт Брайан
|15
|0.45
|Голд Райан
|9 (2)
|0.27
|Пико Фабрис
|9
|0.27
|Рапосо Райан
|3
|0.09
|Берхальтер Себастьян
|2
|0.06
|Лаборда Матиас
|2
|0.06
|Крейлах Дамир
|2
|0.06
|Веселинович Ранко
|2
|0.06
|Адекугбе Сэм
|1
|0.03
|Шёпф Алессандро
|1
|0.03
|Али Ахмед
|1
|0.03
|Вите Педро
|1
|0.03
|Армстронг Стюарт
|1
|0.03
|Блэкмон Тристан
|0
|0
|Мартинш Луиш
|0
|0
|Кубас Андрес
|0
|0
|Браун Джавейн
|0
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|0
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Буанга Денис
|19 (7)
|0.58
|Богуш Матеуш
|15
|0.45
|Оливера Кристиан
|6
|0.18
|Тильман Тимоти
|4
|0.12
|Моралес Давид
|4
|0.12
|Камара Кей
|3
|0.09
|Атуэста Эдуард
|3
|0.09
|Холлингсхед Райан
|1
|0.03
|Ордаз Натан
|1
|0.03
|Лонг Аарон
|1
|0.03
|Анхель Томас
|1
|0.03
|Паленсия Серги
|0
|0
|Кампос Омар
|0
|0
|Жиру Оливье
|0
|0
|Санчес Илье
|0
|0
|Шано Максим
|0
|0
|О'Брайен Льюис
|0
|0
|Сегура Эдди
|0
|0
Карточки
Ванкувер Уайткэпс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пико Фабрис
|6
|1
|Кубас Андрес
|7
|0
|Шёпф Алессандро
|5
|1
|Уайт Брайан
|5
|0
|Веселинович Ранко
|4
|0
|Берхальтер Себастьян
|4
|0
|Голд Райан
|3
|0
|Адекугбе Сэм
|3
|0
|Блэкмон Тристан
|3
|0
|Лаборда Матиас
|3
|0
|Вите Педро
|3
|0
|Рапосо Райан
|3
|0
|Утвик Бьорн
|1
|1
|Али Ахмед
|2
|0
|Такаока Ёхеи
|2
|0
|Присо-Мбонге Ральф
|2
|0
|Армстронг Стюарт
|1
|0
|Браун Джавейн
|1
|0
|Джонсон Левонте
|1
|0
|Nicolas Chateau
|1
|0
Лос-Анджелес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паленсия Серги
|8
|1
|Атуэста Эдуард
|8
|1
|Тильман Тимоти
|8
|0
|Мурильо Хесус
|4
|1
|Санчес Илье
|5
|0
|Шано Максим
|5
|0
|Богуш Матеуш
|5
|0
|Холлингсхед Райан
|4
|0
|Сегура Эдди
|4
|0
|Лонг Аарон
|3
|0
|Буанга Денис
|3
|0
|Дуэньяс Эрик
|3
|0
|О'Брайен Льюис
|1
|1
|Моралес Давид
|1
|1
|Камара Кей
|2
|0
|Льорис Уго
|1
|0
|Оливера Кристиан
|1
|0
|Марлон
|1
|0
|Кампос Омар
|1
|0
|Ордаз Натан
|1
|0
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Лос-Анджелес
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
2
6
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
8
10
Ванкувер Уайткэпс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Лос-Анджелес
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
12
7
Упущенные победы
21
32
Ванкувер Уайткэпс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Лос-Анджелес
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (10)
22% (7)
47% (15)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
5
8
Волевые победы
20
10
Упущенные победы
29
42
Голы по времени матча
Забито
24
26
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
3
13%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
8
33%
6
23%
76-90
Пропущено
25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
12%
2
9%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
4
16%
5
22%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
7
28%
4
17%
76-90
Забито
26
33
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
4
15%
5
15%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
6
23%
5
15%
61-75
6
23%
6
18%
76-90
Пропущено
20
17
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
7
35%
5
29%
29%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
3
15%
3
18%
76-90
Забито
50
59
20 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
7
14%
9
15%
1-15
6
12%
7
12%
16-30
7
14%
13
22%
31-45
7
14%
8
14%
46-60
9
18%
10
17%
61-75
14
28%
12
20%
76-90
Пропущено
45
40
24 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
5
11%
2
5%
1-15
7
16%
6
15%
16-30
12
27%
9
23%
31-45
6
13%
8
20%
46-60
5
11%
8
20%
61-75
10
22%
7
18%
76-90
Результаты последних матчей
Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5
Результаты матчей
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
Точный счет
0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%
Точный счет
1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%
Точный счет
1:1
6 раз 19%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
124
Больше Меньше
142
79
97
412
511
214
214
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
133
Больше Меньше
133
88
97
313
313
115
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
257
Больше Меньше
275
1517
1814
725
824
329
230
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|19
|7
|7
|68 - 48
|64
|2.
|Заявка
|33
|18
|7
|8
|60 - 42
|61
|3.
|Заявка
|33
|16
|8
|9
|50 - 34
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|11
|7
|63 - 47
|56
|5.
|Заявка
|33
|14
|9
|10
|45 - 38
|51
|6.
|Заявка
|33
|15
|5
|13
|59 - 57
|50
|7.
|Заявка
|33
|14
|7
|12
|54 - 48
|49
|8.
|Заявка
|33
|13
|8
|12
|51 - 47
|47
|9.
|Заявка
|33
|12
|10
|11
|64 - 55
|46
|10.
|Заявка
|33
|10
|9
|14
|36 - 46
|39
|11.
|Заявка
|33
|10
|8
|15
|52 - 55
|38
|12.
|Заявка
|33
|8
|13
|12
|49 - 59
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|7
|18
|50 - 64
|31
|14.
|Заявка
|33
|6
|3
|24
|40 - 75
|21
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|33
|21
|8
|4
|73 - 47
|71
|2.
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|69 - 38
|63
|3.
|Заявка
|33
|17
|5
|11
|56 - 47
|56
|4.
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|58 - 48
|52
|5.
|Заявка
|33
|14
|8
|11
|54 - 47
|50
|6.
|Заявка
|33
|13
|9
|11
|43 - 37
|48
|7.
|Заявка
|33
|11
|14
|8
|53 - 47
|47
|8.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|52 - 67
|40
|9.
|Заявка
|33
|10
|10
|13
|46 - 64
|40
|10.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|61 - 53
|37
|11.
|Заявка
|33
|9
|10
|14
|44 - 48
|37
|12.
|Заявка
|34
|11
|4
|19
|40 - 61
|37
|13.
|Заявка
|33
|8
|9
|16
|35 - 54
|33
|14.
|Заявка
|33
|9
|4
|20
|35 - 68
|31
|15.
|Заявка
|33
|7
|9
|17
|40 - 59
|30
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|13
|3
|1
|43 - 25
|42
|2.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|33 - 17
|34
|3.
|Заявка
|16
|10
|3
|3
|36 - 19
|33
|4.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|33 - 22
|33
|5.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|39 - 25
|32
|6.
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|24 - 13
|30
|7.
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|32 - 24
|29
|8.
|Заявка
|17
|7
|5
|5
|23 - 21
|26
|9.
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|20 - 14
|25
|10.
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|24 - 23
|23
|11.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|26 - 22
|22
|12.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|33 - 32
|22
|13.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|26 - 26
|22
|14.
|Заявка
|17
|4
|1
|12
|18 - 32
|13
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|16
|10
|4
|2
|39 - 20
|34
|2.
|Заявка
|17
|10
|4
|3
|38 - 21
|34
|3.
|Заявка
|17
|10
|3
|4
|35 - 25
|33
|4.
|Заявка
|17
|9
|5
|3
|25 - 15
|32
|5.
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|29 - 20
|28
|6.
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|26 - 23
|26
|7.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|27 - 16
|25
|8.
|Заявка
|17
|7
|3
|7
|26 - 22
|24
|9.
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 27
|22
|10.
|Заявка
|17
|7
|0
|10
|27 - 32
|21
|11.
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|24 - 25
|21
|12.
|Заявка
|16
|5
|4
|7
|20 - 28
|19
|13.
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|19 - 30
|19
|14.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 21
|17
|15.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|26 - 33
|17
Западная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|28 - 26
|27
|2.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|27 - 25
|27
|3.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|26 - 21
|26
|4.
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|25 - 24
|26
|5.
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|25 - 21
|25
|6.
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|27 - 28
|23
|7.
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|25 - 23
|22
|8.
|Заявка
|16
|5
|2
|9
|26 - 35
|17
|9.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|12 - 23
|16
|10.
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|25 - 30
|14
|11.
|Заявка
|16
|1
|8
|7
|26 - 38
|11
|12.
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|17 - 32
|9
|13.
|Заявка
|17
|1
|6
|10
|20 - 31
|9
|14.
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|22 - 43
|8
Восточная конференция
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|17
|11
|4
|2
|34 - 27
|37
|2.
|Заявка
|16
|10
|2
|4
|30 - 25
|32
|3.
|Заявка
|16
|8
|5
|3
|31 - 17
|29
|4.
|Заявка
|17
|8
|3
|6
|31 - 32
|27
|5.
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|26 - 34
|23
|6.
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|35 - 32
|20
|7.
|Заявка
|17
|4
|7
|6
|24 - 27
|19
|8.
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|19 - 22
|17
|9.
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|10.
|Заявка
|17
|4
|4
|9
|13 - 29
|16
|11.
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|14 - 21
|15
|12.
|Заявка
|17
|3
|5
|9
|20 - 41
|14
|13.
|Заявка
|16
|4
|0
|12
|16 - 38
|12
|14.
|Заявка
|16
|3
|3
|10
|11 - 29
|12
|15.
|Заявка
|17
|2
|5
|10
|20 - 31
|11
- — Выход в 1/8 плей-офф
- — Выход в 1/16 плей-офф
|Ди Си Юнайтед
|Бентеке Кристиан
|23 (7)
|Лос-Анджелес
|Буанга Денис
|19 (11)
|Коламбус Крю
|Эрнандес Хуан
|19 (9)
|Интер Майами
|Суарес Луис
|18 (7)
|Интер Майами
|Месси Лионель
|17 (11)
|Интер Майами
|Авилес Томас
|2 13
|Торонто
|Бернардески Федерико
|3 10
|Орландо Сити
|Араухо Сесар
|12
|Хьюстон Динамо
|Эскобар Франко
|1 10
|Нью-Йорк Сити
|Сэндс Джеймс
|1 10