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  3. США
  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ванкувер Уайткэпс
1:2
Конец матча
Лос-Анджелес
0'
0:1
1' Гол
Богуш Матеуш
62' Желтая карточка
Паленсия Серги
1:1
63' Гол в свои ворота
Паленсия Серги
1:2
90' Гол
Санчес Илье
90'+6
1
Такаока
Ёхеи
15
Утвик
Бьорн
4
Веселинович
Ранко
6
Блэкмон
Тристан
2
Лаборда
Матиас
16
Берхальтер
Себастьян
13
Присо-Мбонге
Ральф
8
Шёпф
Алессандро
7
Рапосо
Райан
24
Уайт
Брайан
28
Джонсон
Левонте
1
Льорис
Уго
5
Марлон
33
Лонг
Аарон
4
Сегура
Эдди
14
Паленсия
Серги
11
Тильман
Тимоти
8
О'Брайен
Льюис
2
Кампос
Омар
30
Моралес
Давид
9
Жиру
Оливье
19
Богуш
Матеуш
Ванкувер Уайткэпс
3-5-2
Лос-Анджелес
3-4-3

История личных встреч

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

19 матчей

31.6%
21.1%
47.3%
6 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

21.1%
31.6%
47.3%
4 победы 6 ничьих 9 побед

История матчей

КЛ
2:2
М
3:0
М
0:1
М
5:2
М
1:1
М
2:3
ЛЧК
3:0
ЛЧК
0:3
М
1:0
М
3:1
М
1:1
М
2:1
М
2:2
М
2:1
М
6:0
М
6:1
М
1:0
М
2:2
М
0:2

Голы

Всего голов

7
14

Голов в среднем за матч

0.88
1.27

Среднее время на гол

102
70

Всего голов

35
9

Голов в среднем за матч

3.18
1.13

Среднее время на гол

28
80

Всего голов

42
23

Голов в среднем за матч

2.21
1.21

Тотал матчей

2.5
16
Больше 84%
Меньше 16%
3
13
Больше 68%
Меньше 32%
6
8
Больше 42%
Меньше 58%
11
4
Больше 21%
Меньше 79%
15
3
Больше 16%
Меньше 84%
16
2
Больше 11%
Меньше 89%
17

Среднее время на гол

40
74

Бомбардиры внутри турнира

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уайт Брайан 15 0.45
Голд Райан 9 (2) 0.27
Пико Фабрис 9 0.27
Рапосо Райан 3 0.09
Берхальтер Себастьян 2 0.06
Лаборда Матиас 2 0.06
Крейлах Дамир 2 0.06
Веселинович Ранко 2 0.06
Адекугбе Сэм 1 0.03
Шёпф Алессандро 1 0.03
Али Ахмед 1 0.03
Вите Педро 1 0.03
Армстронг Стюарт 1 0.03
Блэкмон Тристан 0 0
Мартинш Луиш 0 0
Кубас Андрес 0 0
Браун Джавейн 0 0
Присо-Мбонге Ральф 0 0
Лос-Анджелес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Буанга Денис 19 (7) 0.58
Богуш Матеуш 15 0.45
Оливера Кристиан 6 0.18
Тильман Тимоти 4 0.12
Моралес Давид 4 0.12
Камара Кей 3 0.09
Атуэста Эдуард 3 0.09
Холлингсхед Райан 1 0.03
Ордаз Натан 1 0.03
Лонг Аарон 1 0.03
Анхель Томас 1 0.03
Паленсия Серги 0 0
Кампос Омар 0 0
Жиру Оливье 0 0
Санчес Илье 0 0
Шано Максим 0 0
О'Брайен Льюис 0 0
Сегура Эдди 0 0

Карточки

Ванкувер Уайткэпс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пико Фабрис 6 1
Кубас Андрес 7 0
Шёпф Алессандро 5 1
Уайт Брайан 5 0
Веселинович Ранко 4 0
Берхальтер Себастьян 4 0
Голд Райан 3 0
Адекугбе Сэм 3 0
Блэкмон Тристан 3 0
Лаборда Матиас 3 0
Вите Педро 3 0
Рапосо Райан 3 0
Утвик Бьорн 1 1
Али Ахмед 2 0
Такаока Ёхеи 2 0
Присо-Мбонге Ральф 2 0
Армстронг Стюарт 1 0
Браун Джавейн 1 0
Джонсон Левонте 1 0
Nicolas Chateau 1 0
Лос-Анджелес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паленсия Серги 8 1
Атуэста Эдуард 8 1
Тильман Тимоти 8 0
Мурильо Хесус 4 1
Санчес Илье 5 0
Шано Максим 5 0
Богуш Матеуш 5 0
Холлингсхед Райан 4 0
Сегура Эдди 4 0
Лонг Аарон 3 0
Буанга Денис 3 0
Дуэньяс Эрик 3 0
О'Брайен Льюис 1 1
Моралес Давид 1 1
Камара Кей 2 0
Льорис Уго 1 0
Оливера Кристиан 1 0
Марлон 1 0
Кампос Омар 1 0
Ордаз Натан 1 0

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (5)
38% (6)
31% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (5)
44% (7)
25% (4)
Лос-Анджелес
16.7%
83.3%
2 победы 10 поражений
Первый тайм
25% (4)
19% (3)
56% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (3)
31% (5)
50% (8)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

2
6

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

8
10
Ванкувер Уайткэпс
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (4)
25% (4)
50% (8)
Лос-Анджелес
53.8%
46.2%
7 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (6)
25% (4)
38% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (7)
19% (3)
38% (6)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

12
7

Упущенные победы

21
32
Ванкувер Уайткэпс
45.8%
54.2%
11 побед 13 поражений
Первый тайм
38% (12)
28% (9)
34% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (9)
34% (11)
38% (12)
Лос-Анджелес
36%
64%
9 побед 16 поражений
Первый тайм
31% (10)
22% (7)
47% (15)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (10)
25% (8)
44% (14)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

5
8

Волевые победы

20
10

Упущенные победы

29
42

Голы по времени матча

Забито

24
26
9 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 9
20 Не забивали 19
3
13%
4
15%
1-15
2
8%
3
12%
16-30
4
17%
5
19%
31-45
4
17%
3
12%
46-60
3
13%
5
19%
61-75
8
33%
6
23%
76-90

Пропущено

25
23
10 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 11
3
12%
2
9%
1-15
2
8%
4
17%
16-30
5
20%
4
17%
31-45
4
16%
5
22%
46-60
4
16%
4
17%
61-75
7
28%
4
17%
76-90

Забито

26
33
11 В 1-м тайме 17
15 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 11
19 Не забивали 18
4
15%
5
15%
1-15
4
15%
4
12%
16-30
3
12%
8
24%
31-45
3
12%
5
15%
46-60
6
23%
5
15%
61-75
6
23%
6
18%
76-90

Пропущено

20
17
14 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
2
10%
0
0%
1-15
5
25%
2
12%
16-30
7
35%
5
29%
29%
31-45
2
10%
3
18%
46-60
1
5%
4
24%
61-75
3
15%
3
18%
76-90

Забито

50
59
20 В 1-м тайме 29
30 Во 2-м тайме 30
15 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
7
14%
9
15%
1-15
6
12%
7
12%
16-30
7
14%
13
22%
31-45
7
14%
8
14%
46-60
9
18%
10
17%
61-75
14
28%
12
20%
76-90

Пропущено

45
40
24 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 23
15 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 20
5
11%
2
5%
1-15
7
16%
6
15%
16-30
12
27%
9
23%
31-45
6
13%
8
20%
46-60
5
11%
8
20%
61-75
10
22%
7
18%
76-90

Результаты последних матчей

Ванкувер Уайткэпс
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Ванкувер Уайткэпс - Миннесота Юнайтед 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Сиэтл Саундерс 0:3 Ванкувер Уайткэпс - Портленд Тимберс 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Ванкувер Уайткэпс 4:2
Хьюстон Динамо - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Ванкувер Уайткэпс - Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Ванкувер Уайткэпс - Даллас 0:0 Остин - Ванкувер Уайткэпс 0:1 Ванкувер Уайткэпс - Пумас-УНАМ 0:2 Ванкувер Уайткэпс - Тихуана 3:1 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Ванкувер Уайткэпс - Рексхэм 1:4 Ванкувер Уайткэпс - Хьюстон Динамо 3:4 Ванкувер Уайткэпс - Спортинг Канзас-Сити 2:1 Сент-Луис Сити - Ванкувер Уайткэпс 1:4 ФК Монреаль - Ванкувер Уайткэпс 1:1 Миннесота Юнайтед - Ванкувер Уайткэпс 1:3 Ванкувер Уайткэпс - Сент-Луис Сити 4:3 Портленд Тимберс - Ванкувер Уайткэпс 2:0 Нью-Инглэнд Революшн - Ванкувер Уайткэпс 3:2
Лос-Анджелес
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Спортинг Канзас-Сити - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сент-Луис Сити 1:0 Цинциннати - Лос-Анджелес 1:2 Лос-Анджелес - Спортинг Канзас-Сити 3:1
Даллас - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Остин 1:1 Лос-Анджелес Гэлакси - Лос-Анджелес 4:2 Хьюстон Динамо - Лос-Анджелес 0:0 Лос-Анджелес - Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:1 Коламбус Крю - Лос-Анджелес 3:1 Лос-Анджелес - Колорадо Рэпидс 4:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Сан-Хосе Эрткуэйкс 4:1 Лос-Анджелес - Остин 2:0 Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткэпс 2:2 Лос-Анджелес - Тихуана 3:0 Сиэтл Саундерс - Лос-Анджелес 0:3 Лос-Анджелес - Реал Солт-Лейк 1:1 Лос-Анджелес - Коламбус Крю 1:5

Результаты матчей

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес

Точный счет

0:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:4
1 раз 6%
4:0
1 раз 6%
4:3
1 раз 6%
1:0
2 раза 13%
1:1
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
3:0
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:5
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
5:0
1 раз 6%
6:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
5 раз 31%
0
4 раза 25%
2
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
2 раза 13%
1
5 раз 31%
2
4 раза 25%
3
3 раза 19%
0
2 раза 13%
5
1 раз 6%
6
1 раз 6%

Точный счет

1:1
4 раза 25%
0:2
2 раза 13%
1:3
2 раза 13%
0:1
1 раз 6%
1:0
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
0:3
2 раза 13%
1:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:0
1 раз 6%
0:1
1 раз 6%
0:2
1 раз 6%
1:1
1 раз 6%
1:3
1 раз 6%
2:0
1 раз 6%
2:2
1 раз 6%
3:0
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

2
5 раз 31%
1
5 раз 31%
0
3 раза 19%
3
2 раза 13%
4
1 раз 6%
2
6 раз 38%
1
4 раза 25%
0
3 раза 19%
3
3 раза 19%

Точный счет

1:1
6 раз 19%
1:2
3 раза 9%
1:3
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
0:1
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
4:2
1 раз 3%
4:0
1 раз 3%
3:4
1 раз 3%
1:4
1 раз 3%
3:0
1 раз 3%
1:0
1 раз 3%
0:3
1 раз 3%
4:3
1 раз 3%
3:0
3 раза 9%
1:1
3 раза 9%
0:0
2 раза 6%
2:1
2 раза 6%
3:2
2 раза 6%
3:1
2 раза 6%
2:2
2 раза 6%
2:0
2 раза 6%
1:2
2 раза 6%
1:0
2 раза 6%
0:3
2 раза 6%
0:2
2 раза 6%
1:5
1 раз 3%
0:1
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
4:2
1 раз 3%
5:0
1 раз 3%
6:2
1 раз 3%

Точное количество голов

1
10 раз 31%
2
8 раз 25%
0
7 раз 22%
3
4 раза 13%
4
3 раза 9%
2
10 раз 31%
1
9 раз 28%
3
6 раз 19%
0
5 раз 16%
5
1 раз 3%
6
1 раз 3%

Тоталы голов в матче

Ванкувер Уайткэпс
Лос-Анджелес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
4
0.5
Больше Меньше
14
2
7
9
1.5
9
7
4
12
2.5
5
11
2
14
3.5
2
14

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
3
0.5
Больше Меньше
13
3
8
8
1.5
9
7
3
13
2.5
3
13
1
15
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
25
7
0.5
Больше Меньше
27
5
15
17
1.5
18
14
7
25
2.5
8
24
3
29
3.5
2
30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 33 19 7 7 68 - 48 64
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 33 18 7 8 60 - 42 61
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 33 16 8 9 50 - 34 56
4.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 33 15 11 7 63 - 47 56
5.
Хьюстон Динамо
 Заявка 33 14 9 10 45 - 38 51
6.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 33 15 5 13 59 - 57 50
7.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 33 14 7 12 54 - 48 49
8.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 33 13 8 12 51 - 47 47
9.
Портленд Тимберс
 Заявка 33 12 10 11 64 - 55 46
10.
Остин
 Заявка 33 10 9 14 36 - 46 39
11.
Даллас
 Заявка 33 10 8 15 52 - 55 38
12.
Сент-Луис Сити
 Заявка 33 8 13 12 49 - 59 37
13.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 33 8 7 18 50 - 64 31
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 33 6 3 24 40 - 75 21

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 33 21 8 4 73 - 47 71
2.
Коламбус Крю
 Заявка 33 18 9 6 69 - 38 63
3.
Цинциннати
 Заявка 33 17 5 11 56 - 47 56
4.
Орландо Сити
 Заявка 33 15 7 11 58 - 48 52
5.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 33 14 8 11 54 - 47 50
6.
Шарлотт
 Заявка 33 13 9 11 43 - 37 48
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 33 11 14 8 53 - 47 47
8.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 33 10 10 13 52 - 67 40
9.
ФК Монреаль
 Заявка 33 10 10 13 46 - 64 40
10.
Филадельфия Юнион
 Заявка 33 9 10 14 61 - 53 37
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 33 9 10 14 44 - 48 37
12.
Торонто
 Заявка 34 11 4 19 40 - 61 37
13.
Нэшвилл
 Заявка 33 8 9 16 35 - 54 33
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 33 9 4 20 35 - 68 31
15.
Чикаго Файр
 Заявка 33 7 9 17 40 - 59 30

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 17 13 3 1 43 - 25 42
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 16 10 4 2 33 - 17 34
3.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 16 10 3 3 36 - 19 33
4.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 17 10 3 4 33 - 22 33
5.
Портленд Тимберс
 Заявка 17 9 5 3 39 - 25 32
6.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 16 8 6 2 24 - 13 30
7.
Даллас
 Заявка 16 9 2 5 32 - 24 29
8.
Сент-Луис Сити
 Заявка 17 7 5 5 23 - 21 26
9.
Хьюстон Динамо
 Заявка 16 6 7 3 20 - 14 25
10.
Остин
 Заявка 16 6 5 5 24 - 23 23
11.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 16 6 4 6 26 - 22 22
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 17 6 4 7 33 - 32 22
13.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 17 6 4 7 26 - 26 22
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 17 4 1 12 18 - 32 13

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 16 10 4 2 39 - 20 34
2.
Коламбус Крю
 Заявка 17 10 4 3 38 - 21 34
3.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 17 10 3 4 35 - 25 33
4.
Шарлотт
 Заявка 17 9 5 3 25 - 15 32
5.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 16 7 7 2 29 - 20 28
6.
ФК Монреаль
 Заявка 16 7 5 4 26 - 23 26
7.
Орландо Сити
 Заявка 16 7 4 5 27 - 16 25
8.
Цинциннати
 Заявка 17 7 3 7 26 - 22 24
9.
Атланта Юнайтед
 Заявка 17 6 4 7 30 - 27 22
10.
Торонто
 Заявка 17 7 0 10 27 - 32 21
11.
Нэшвилл
 Заявка 17 5 6 6 24 - 25 21
12.
Чикаго Файр
 Заявка 16 5 4 7 20 - 28 19
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 17 5 4 8 19 - 30 19
14.
Филадельфия Юнион
 Заявка 16 4 5 7 26 - 21 17
15.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 16 4 5 7 26 - 33 17

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Миннесота Юнайтед
 Заявка 17 8 3 6 28 - 26 27
2.
Лос-Анджелес
 Заявка 17 8 3 6 27 - 25 27
3.
Сиэтл Саундерс
 Заявка 17 8 2 7 26 - 21 26
4.
Хьюстон Динамо
 Заявка 17 8 2 7 25 - 24 26
5.
Ванкувер Уайткэпс
 Заявка 16 7 4 5 25 - 21 25
6.
Реал Солт-Лейк
 Заявка 17 5 8 4 27 - 28 23
7.
Лос-Анджелес Гэлакси
 Заявка 16 6 4 6 25 - 23 22
8.
Колорадо Рэпидс
 Заявка 16 5 2 9 26 - 35 17
9.
Остин
 Заявка 17 4 4 9 12 - 23 16
10.
Портленд Тимберс
 Заявка 16 3 5 8 25 - 30 14
11.
Сент-Луис Сити
 Заявка 16 1 8 7 26 - 38 11
12.
Спортинг Канзас-Сити
 Заявка 16 2 3 11 17 - 32 9
13.
Даллас
 Заявка 17 1 6 10 20 - 31 9
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 Заявка 16 2 2 12 22 - 43 8

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 Заявка 17 11 4 2 34 - 27 37
2.
Цинциннати
 Заявка 16 10 2 4 30 - 25 32
3.
Коламбус Крю
 Заявка 16 8 5 3 31 - 17 29
4.
Орландо Сити
 Заявка 17 8 3 6 31 - 32 27
5.
Ди Си Юнайтед
 Заявка 17 6 5 6 26 - 34 23
6.
Филадельфия Юнион
 Заявка 17 5 5 7 35 - 32 20
7.
Нью-Йорк Ред Буллз
 Заявка 17 4 7 6 24 - 27 19
8.
Нью-Йорк Сити
 Заявка 16 4 5 7 19 - 22 17
9.
Шарлотт
 Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
10.
Торонто
 Заявка 17 4 4 9 13 - 29 16
11.
Атланта Юнайтед
 Заявка 16 3 6 7 14 - 21 15
12.
ФК Монреаль
 Заявка 17 3 5 9 20 - 41 14
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 Заявка 16 4 0 12 16 - 38 12
14.
Нэшвилл
 Заявка 16 3 3 10 11 - 29 12
15.
Чикаго Файр
 Заявка 17 2 5 10 20 - 31 11
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 23 (7)
Лос-Анджелес Буанга Денис 19 (11)
Коламбус Крю Эрнандес Хуан 19 (9)
Интер Майами Суарес Луис 18 (7)
Интер Майами Месси Лионель 17 (11)
Весь список

Топ нарушителей
Интер Майами Авилес Томас 2 13
Торонто Бернардески Федерико 3 10
Орландо Сити Араухо Сесар 12
Хьюстон Динамо Эскобар Франко 1 10
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 10
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 1'
    Моралес Давид сделал результативную передачу.
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