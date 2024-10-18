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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Централ Кост Маринерс
0:0
Конец матча
Мельбурн Виктори
0'
4' Желтая карточка
Тиг Райан
33' Желтая карточка
Герия Джейсон
0:0
45' Не забитый пенальти
Форнароли Бруно
53' Желтая карточка
Маккалмонт Алфи
60' Красная карточка
Родерик Миранда
90' Желтая карточка
Данкан Джек
90'+8
40
Dylan
Peraic-Cullen
15
Роу
Сторм
26
Трапп
Брэд
3
Кальтак
Брайан
12
Маурагис
Лукас
10
Брито
Микаель
8
Маккалмонт
Алфи
16
Harrison
Steele
11
Фейхао
Витор
99
Эдмондсон
Райан
9
Куол
Алоу
25
Данкан
Джек
2
Герия
Джейсон
5
Хэмилл
Брендан
21
Родерик
Миранда
28
Kasey
Bos
6
Тиг
Райан
14
Jordi
Valadon
17
Вилупиллай
Нишан
8
Машаш
Зинедин
27
Пископо
Рено
10
Форнароли
Бруно
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

История личных встреч

Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори

21 матч

57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед

Первый тайм

47.6%
66.7%
10 побед 14 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед

Второй тайм

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы

49 матчей

24.5%
28.6%
46.9%
12 побед 14 ничьих 23 победы

Первый тайм

20.4%
49%
30.6%
10 побед 24 ничьи 15 побед

Второй тайм

28.6%
26.5%
44.9%
14 побед 13 ничьих 22 победы

История матчей

3:1
0:1
1:1
2:2
2:0
2:1
1:1
1:0
КФ
2:1
1:1
1:1
2:3
3:2
2:1
2:3
4:1
5:2
1:1
1:1
1:0
0:3
4:1
0:2
3:3
2:1
3:1
2:1
0:3
3:1
1:3
0:0
1:0
6:2
1:1
2:2
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:0
ХАЛ
1:2
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:0
ХАЛ
0:3
ХАЛ
0:4
ХАЛ
0:2
ХАЛ
3:0
ХАЛ
2:1
ХАЛ
2:2
ХАЛ
2:5
ХАЛ
2:1

Голы

Всего голов

38
29

Голов в среднем за матч

1.52
1.21

Среднее время на гол

59
74

Всего голов

47
42

Голов в среднем за матч

1.96
1.68

Среднее время на гол

45
53

Всего голов

85
71

Голов в среднем за матч

1.73
1.45

Тотал матчей

2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48

Среднее время на гол

51
62

Бомбардиры внутри турнира

Карточки

Централ Кост Маринерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккалмонт Алфи 1 0
Мельбурн Виктори
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родерик Миранда 0 1
Данкан Джек 1 0
Герия Джейсон 1 0
Тиг Райан 1 0

Результаты последних матчей

Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4
Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Виктори Данкан Джек 1
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 1
Централ Кост Маринерс Маккалмонт Алфи 1
Мельбурн Виктори Тиг Райан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Форнароли Бруно пробил пенальти, но не смог забить!
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 33'
      Герия Джейсон получил желтую карточку от судьи
    • 29'
      УДАЛЕНИЕ! - Герия Джейсон увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 4'
      Райан Тиг получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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