Тур: 1. Стадион: Индастри Групп Стэдиум.
0:0
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаТиг Райан
33' Желтая карточкаГерия Джейсон
0:0
45' Не забитый пенальтиФорнароли Бруно
53' Желтая карточкаМаккалмонт Алфи
60' Красная карточкаРодерик Миранда
90' Желтая карточкаДанкан Джек
90'+8
Ход матча
4'
33'
45'
0:0
53'
60'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
15
Роу
Сторм
26
Трапп
Брэд
11
Фейхао
Витор
25
Данкан
Джек
28
Kasey
Bos
27
Пископо
Рено
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Роу СтормЗащитник
-
26 Трапп БрэдЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фейхао ВиторПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Полл НатанЗащитник
-
-
-
36 Haine Eames
-
-
17 Sabit James
-
Главный тренер: Джексон Марк
- Основной состав
-
25 Данкан ДжекВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Kasey BosЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Пископо РеноПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Монге ФабианПолузащитник
-
19 Луаль ДжингНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Киснорбо Патрик
История личных встреч
Централ Кост Маринерс
Мельбурн Виктори
21 матч
57.1%
42.9%
12 побед 9 ничьих 0 побед
Первый тайм
47.6%
66.7%
10 побед 14 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
38.1%
14 побед 8 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
35.7%
64.3%
0 побед 10 ничьих 15 побед
Второй тайм
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 22 победы
49 матчей
24.5%
28.6%
46.9%
12 побед 14 ничьих 23 победы
Первый тайм
20.4%
49%
30.6%
10 побед 24 ничьи 15 побед
Второй тайм
28.6%
26.5%
44.9%
14 побед 13 ничьих 22 победы
История матчей
Голы
Всего голов
38
29
Голов в среднем за матч
1.52
1.21
Среднее время на гол
59
74
Всего голов
47
42
Голов в среднем за матч
1.96
1.68
Среднее время на гол
45
53
Всего голов
85
71
Голов в среднем за матч
1.73
1.45
Тотал матчей
2.5
47
Больше 96%
Меньше 4%
2
43
Больше 88%
Меньше 12%
6
31
Больше 63%
Меньше 37%
18
18
Больше 37%
Меньше 63%
31
9
Больше 18%
Меньше 82%
40
4
Больше 8%
Меньше 92%
45
3
Больше 6%
Меньше 94%
46
1
Больше 2%
Меньше 98%
48
Среднее время на гол
51
62
Бомбардиры внутри турнира
Карточки
Централ Кост Маринерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккалмонт Алфи
|1
|0
Мельбурн Виктори
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родерик Миранда
|0
|1
|Данкан Джек
|1
|0
|Герия Джейсон
|1
|0
|Тиг Райан
|1
|0
Результаты последних матчей
Централ Кост Маринерс
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Централ Кост Маринерс - Бурирам Юнайтед 1:2 Шаньдун Тайшань - Централ Кост Маринерс 3:1 Хейдельберг Юнайтед - Централ Кост Маринерс 3:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1
Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 Аль-Ахед - Централ Кост Маринерс 0:1 Централ Кост Маринерс - Аделаида Юнайтед 2:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3 Централ Кост Маринерс - Абдыш-Ата 3:0 Абдыш-Ата - Централ Кост Маринерс 1:1 Вестерн Юнайтед - Централ Кост Маринерс 0:2 Централ Кост Маринерс - Веллингтон Феникс 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Дели Динамос - Централ Кост Маринерс 0:0 Макартур - Централ Кост Маринерс 0:3 Централ Кост Маринерс - Дели Динамос 4:0 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1
Мельбурн Виктори
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мельбурн Виктори - Макартур 0:1 Мельбурн Виктори - Аделаида Юнайтед 1:0 Моретон Бэй Юнайтед - Мельбурн Виктори 0:4 Спирит - Мельбурн Виктори 0:4
Мельбурн Виктори - Алтона Мэджик 2:0 Лэмбтон Джаффас - Мельбурн Виктори 1:4 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Виктори 3:1 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:2 Мельбурн Виктори - Веллингтон Феникс 0:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Веллингтон Феникс - Мельбурн Виктори 1:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Виктори - Перт Глори 2:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Виктори 2:2 Аделаида Юнайтед - Мельбурн Виктори 1:2 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Мельбурн Виктори - Централ Кост Маринерс 0:1 Мельбурн Виктори - Вестерн Юнайтед 2:1
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1
|Мельбурн Виктори
|Данкан Джек
|1
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|1
|Централ Кост Маринерс
|Маккалмонт Алфи
|1
|Мельбурн Виктори
|Тиг Райан
|1