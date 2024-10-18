Тур: 12. Стадион: Солидарность Арена.
Ход матча
16'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
19 Бокоев МаратЗащитник
-
23 Димоски БоянЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
24 Дзюба АртёмНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Галоян АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
13 Чибота МависНападающий
-
Главный тренер: Тедеев Заур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
28 Алип НуралыЗащитник
-
27 НиноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 КлаудиньоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
91 Бязров ДавидВратарь
-
16 Адамов ДенисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Семак Сергей
История личных встреч
Акрон
Зенит
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
2 матча
50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
5
1
Голов в среднем за матч
5
1
Среднее время на гол
18
90
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
1
Тотал матчей
2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
30
90
Бомбардиры внутри турнира
Акрон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лончар Стефан
|3
|0.25
|Бакаев Солтмурад
|3
|0.25
|Хубулов Владимир
|2
|0.17
|Тавареш Жилсон
|2
|0.17
|Дзюба Артём
|1
|0.08
|Эльдарушев Абу-Саид
|1
|0.08
|Данилин Кирилл
|1
|0.08
|Палиенко Максим
|1
|0.08
|Тимошенко Иван
|1
|0.08
|Савичев Константин
|1 (1)
|0.08
Зенит
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Глушенков Максим
|7
|0.58
|Кассьерра Матео
|4 (1)
|0.33
|Гонду Лусиано
|4
|0.33
|Педро дос Сантос
|3
|0.25
|Вендел Маркус
|1
|0.08
|Мантуан Густаво
|1 (1)
|0.08
|Ерохин Александр
|1
|0.08
|Мостовой Андрей
|1
|0.08
|Изидор Вильсон
|1
|0.08
|Дуглас Сантос
|0
|0
|Артур Виктор Гимараес
|0
|0
|Клаудиньо
|0
|0
|Сергеев Иван
|0
|0
Карточки
Акрон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Савичев Константин
|3
|0
|Димоски Боян
|2
|0
|Палиенко Максим
|1
|0
|Кузьмин Максим
|1
|0
|Эсковаль Родриго
|1
|0
|Бакаев Солтмурад
|1
|0
|Данилин Кирилл
|1
|0
|Джурасович Алекса
|1
|0
|Эсанов Шерзод
|1
|0
|Грибов Сергей
|1
|0
|Пауло Витор III
|1
|0
Зенит
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нино III
|3
|0
|Эракович Страхинья
|1
|1
|Барриос Вильмар
|2
|0
|Клаудиньо
|2
|0
|Вендел Маркус
|2
|0
|Дуглас Сантос
|1
|0
|Артур Виктор Гимараес
|1
|0
|Глушенков Максим
|1
|0
|Соболев Александр Сергеевич
|1
|0
|Алип Нуралы
|1
|0
|Мантуан Густаво
|1
|0
|Гонду Лусиано
|1
|0
Результаты матчей
Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
6
10
Акрон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Зенит
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
12
11
Голы по времени матча
Забито
9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90
Пропущено
10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
67%
76-90
Забито
8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90
Пропущено
9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
12%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
7
41%
6
26%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90
Пропущено
19
4
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
5%
1
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
1
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
2
50%
76-90
Результаты последних матчей
Акрон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5
Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0
Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2
Результаты матчей
Акрон
Зенит
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
0:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
Точное количество голов
2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Акрон
Зенит
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
74
56
110
56
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|9
|2
|1
|24 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 5
|27
|3.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|26 - 14
|27
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|9.
|0:1 Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 21
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|5 - 9
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|4.
|1:0 Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|14.
|0:1 Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 12
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|7
|5
|1
|1
|14 - 3
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|0:1 Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Акрон 0:1 Зенит
Исход игры
Акрон
13% (26)
Ничья
11% (22)
Зенит
76% (152)
Тотал 2.5
Больше
60.33% (73)
Меньше
39.67% (48)
Обе команды забьют
Да
59.5% (72)
Нет
40.5% (49)
Популярный счёт
0:2 Зенит
17% (34)
1:2 Зенит
15.5% (31)
1:3 Зенит
11.5% (23)
1:1 Ничья
3% (6)
0:3 Зенит
2.5% (5)
2:2 Ничья
2% (4)
0:1 Зенит
2% (4)
1:4 Зенит
1.5% (3)
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