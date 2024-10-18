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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Акрон
0:1
Первый тайм: 31'
Зенит
0'
0:1
16' Гол
Мостовой Андрей

Ход матча

10'
Тавареш Жилсон
Дзюба Артём
 
16'
0:1
Мостовой Андрей
(Клаудиньо)
Прогнозы 193
Акрон 13.5% (26)
X 11.4% (22)
Зенит 75.1% (145)
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4-1-4-1

История личных встреч

Акрон
Зенит

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

К
5:1
К
1:1

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

5
1

Голов в среднем за матч

5
1

Среднее время на гол

18
90

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
1

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

30
90

Бомбардиры внутри турнира

Акрон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лончар Стефан 3 0.25
Бакаев Солтмурад 3 0.25
Хубулов Владимир 2 0.17
Тавареш Жилсон 2 0.17
Дзюба Артём 1 0.08
Эльдарушев Абу-Саид 1 0.08
Данилин Кирилл 1 0.08
Палиенко Максим 1 0.08
Тимошенко Иван 1 0.08
Савичев Константин 1 (1) 0.08
Зенит
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Глушенков Максим 7 0.58
Кассьерра Матео 4 (1) 0.33
Гонду Лусиано 4 0.33
Педро дос Сантос 3 0.25
Вендел Маркус 1 0.08
Мантуан Густаво 1 (1) 0.08
Ерохин Александр 1 0.08
Мостовой Андрей 1 0.08
Изидор Вильсон 1 0.08
Дуглас Сантос 0 0
Артур Виктор Гимараес 0 0
Клаудиньо 0 0
Сергеев Иван 0 0

Карточки

Акрон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Савичев Константин 3 0
Димоски Боян 2 0
Палиенко Максим 1 0
Кузьмин Максим 1 0
Эсковаль Родриго 1 0
Бакаев Солтмурад 1 0
Данилин Кирилл 1 0
Джурасович Алекса 1 0
Эсанов Шерзод 1 0
Грибов Сергей 1 0
Пауло Витор III 1 0
Зенит
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нино III 3 0
Эракович Страхинья 1 1
Барриос Вильмар 2 0
Клаудиньо 2 0
Вендел Маркус 2 0
Дуглас Сантос 1 0
Артур Виктор Гимараес 1 0
Глушенков Максим 1 0
Соболев Александр Сергеевич 1 0
Алип Нуралы 1 0
Мантуан Густаво 1 0
Гонду Лусиано 1 0

Результаты матчей

Акрон
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Зенит
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Акрон
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Зенит
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

6
10
Акрон
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
36% (4)
36% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
18% (2)
45% (5)
Зенит
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

12
11

Голы по времени матча

Забито

9
13
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
1
11%
1
8%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
3
33%
4
31%
31-45
2
22%
2
15%
46-60
1
11%
1
8%
61-75
2
22%
3
23%
76-90

Пропущено

10
3
3 В 1-м тайме 0
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
30%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
67%
76-90

Забито

8
10
5 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
4
50%
2
20%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
3
30%
61-75
1
13%
1
10%
76-90

Пропущено

9
1
2 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

17
23
9 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
2
12%
1
4%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
7
41%
6
26%
31-45
2
12%
4
17%
46-60
3
18%
4
17%
61-75
3
18%
4
17%
76-90

Пропущено

19
4
5 В 1-м тайме 1
14 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 3
1
5%
1
25%
1-15
3
16%
0
0%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
6
32%
1
25%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
37%
2
50%
76-90

Результаты последних матчей

Акрон
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Акрон - Пари НН 2:2 Зенит - Акрон 5:1 Ростов - Акрон 0:2 Акрон - Краснодар 2:5
Акрон - Факел 2:0 Акрон - Химки 3:0 Ахмат - Акрон 0:0 Акрон - Зенит 1:1 ЦСКА Москва - Акрон 4:0 Акрон - Рубин 1:2 Факел - Акрон 1:2 Оренбург - Акрон 2:2 Акрон - Динамо Москва 0:2 Рубин - Акрон 4:0 Факел - Акрон 0:2 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Антальяспор - Акрон 2:3 Акрон - Хан Тенгри 5:2 Акрон - Антальяспор 4:0 Акрон - Испарта 32 Спор 10:0
Зенит
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Зенит - Войводина Нови Сад 4:1 Зенит - Оренбург 1:0 Зенит - Акрон 5:1 Краснодар - Зенит 2:0
Зенит - Факел 3:1 Зенит - Рубин 2:0 ЦСКА Москва - Зенит 0:1 Кайрат - Зенит 3:4 Пари НН - Зенит 0:3 Акрон - Зенит 1:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Химки - Зенит 1:1 Рубин - Зенит 0:1 Зенит - Динамо Москва 1:0 Зенит - Ростов 5:0 Зенит - Факел 3:0 Рубин - Зенит 0:4 Крылья Советов - Зенит 0:4 Зенит - Краснодар 4:2 Зенит - Црвена Звезда 1:2

Результаты матчей

Акрон
Зенит

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:4
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
4
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

0:2
3 раза 27%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
0:4
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

2
6 раз 55%
0
3 раза 27%
1
1 раз 9%
3
1 раз 9%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
3
2 раза 18%
4
2 раза 18%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Акрон
Зенит

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
3
2
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
7
4
1.5
5
6
1
10
2.5
5
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 12 9 2 1 24 - 4 29
2.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
3.
Локомотив Москва
 Заявка 11 9 0 2 26 - 14 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 6 2 3 21 - 7 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
9.
Акрон
 0:1 Заявка 12 3 3 6 16 - 21 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
12.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
13.
Химки
 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
14.
Факел
 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
4.
Зенит
 1:0 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
14.
Акрон
 0:1 Заявка 6 1 1 4 8 - 12 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 1:0 Заявка 7 5 1 1 14 - 3 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 0:1 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Химки Фаринья Эдгардо 6
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 31'
    Дуглас Сантос с левого края прострелил в центр штрафной, а вот Мостовой в одно касание по воротам бить не стал и принял решение отдать передачу немного назад на Вендела. 
  • 30'
    Вендел отправил вперёд по правому флангу Лусиано Гонду, а тот от края штрафной сильно прострелил вдоль ворот, но Кассьерра немного к этой передаче не успел. 
  • 29'
    Очередная затяжная атака получилась у игроков "Зенита", в ходе которой Клаудиньо получил мяч у левого угла штрафной и плотно пробил по воротам. Снаряд полетел значительно выше цели. 
  • Опасный момент
    28'
    ОПАСНО! Дуглас Сантос с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Лусиано Гонду головой сбросил снаряд в центр на Мантуана, а тот с 7 метров пробил рядом с левой штангой!
  • 27'
    Небольшой всплеск от тольяттинцев мы наблюдали в стартовые минуты, но сейчас хозяева испытывают трудности с переходом на чужую половину поля. Внимательно в центре поля действуют футболисты "Зенита". 
  • Травма, повреждение
    26'
    И ещё одна остановка в нашем матче. Барриос отдавал пас вперёд и попал мячом в Бакаева. Досталось футболисту "Акрона", однако от помощи медиков он отказался. 
  • Опасный момент
    25'
    ШАНСИЩЕ! Вендел забросил мяч к левому углу вратарской на Дугласа Сантоса, а тот плотно пробил в ближний угол. Волков сыграл здорово и в непростой ситуации свою команду выручил!
  • 24'
    Кассьерра справа ворвался в штрафную соперника и сильно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Никого из одноклубников там не было, и Эсковаль снаряд выбил. 
  • 23'
    Имеют территориальное преимущество в середине первого тайма футболисты "Зенита". Гости перекатывают мяч в центре поля и готовят очередной подход к штрафной соперника. 
  • 22'
    Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой Клаудиньо отдал слишком сильный пас на правый фланг атаки, и Вендел под прессингом Лончара до мяча добраться не сумел. 
  • 21'
    По левому флангу выбрались в атаку питерцы. Дуглас Сантос получил игровой снаряд и пытался прорваться к штрафной хозяев, вот только обыграть Савичева у него не получилось. 
  • 20'
    Завершились стартовые минуты поединка в Самаре. Постепенно раскачивается игра. Стали появляться моменты у команд, а питерцы и вовсе уже успели отличиться. 
  • Угловой
    19'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Мантуан выполнил кросс в центр вратарской, а там здорово на "втором этаже" сыграл Эсковаль, головой выбивший мяч. 
  • 18'
    Мостовой с левого фланга прострелил к ближнему углу вратарской на Вендела, а тот в одно касание пытался переправить мяч в сторону ворот, однако эта попытка пришлась в Бокоева. 
  • Описание гола
    17'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МОСТОВОЙ! Клаудиньо получил мяч в левой части штрафной и покатил его немного в центр на Мостового, а тот снаряд без сопротивления обработал и вторым касанием с 12 метров пробил в правый нижний угол!
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    • 16'
      Хороший отрезок получился у футболистов "Акрона". Гораздо активнее в эти минуты смотрятся тольяттинцы, а вот гости пока остроты у владений Волкова не создавали. 
    • Опасный момент
      14'
      МОМЕНТИЩЕ! Данилин зацепился за мяч в правой части штрафной гостей, красиво уложил на газон Дугласа Сантоса и пробил в дальний нижний угол. Латышонок уже был отыгран, однако питерцев спас Нино, в подкате выбивший снаряд с "ленточки"!
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! Красиво разыграли мяч тольяттинцы перед штрафной "Зенита", после чего Кузьмин скинул снаряд на Лончара, а тот с 18 метров пробил рядом с правой штангой!
    • Фол, нарушение
      12'
      Беншимол пытался активно прессинговать на чужой половине поля, вот только форвард "Акрона" не рассчитал свои силы и нарушил правила против Барриоса. Буланов находился рядом с моментом и дал свисток. 
    • Травма, повреждение
      11'
      И ещё одна остановка. Мостовой после столкновения с Бокоевым никак не может подняться на ноги. Медицинская бригада питерской команды уже спешит к нему на помощь. 
    • Замена
      10'
      Вынужденная замена в составе "Акрона". Вместо Дзюбы, получившего повреждение, на поле появился Беншимол. 
    • Судья
      9'
      Клаудиньо из глубины забросил мяч в левую часть штрафной хозяев, а там Бокоев опередил Мостового, после чего грубо влетел в ногу игроку "Зенита". Рефери пока не стал указывать на "точку". 
    • 8'
      Не сможет продолжить встречу Дзюба. Принципиальным представлялся этот поединок для Артёма, однако много времени провести на поле у него не получилось. 
    • Травма, повреждение
      7'
      Неприятный эпизод для "Акрона" на первых минутах матча. Дзюба попросил у арбитра остановить игру. Испытывает мышечный дискомфорт форвард тольяттинской команды. 
    • 6'
      "Зенит" перед этим туром расположился на третьей строчке в турнирной таблице. Питерцы уступают один балл "Локомотиву" и "Краснодару". В случае победы команда Сергея Семака временно выйдет на первое место. 
    • 5'
      Мостовой слева ворвался в штрафную тольяттинцев и выполнил перспективный прострел в центр, однако никого из партнёров в нужной точке не оказалось, и Димоски мяч выбил. 
    • Фол, нарушение
      4'
      Данилин в центральной части поля не успел к игровому эпизоду и довольно грубо врезался в ногу Барриосу. Рефери нарушение зафиксировал, но карточку игроку "Акрона" показывать не стал. 
    • 3'
      Клаудиньо из глубины забросил мяч на левый край атаки, а там игровой снаряд готовился получить Мостовой, вот только его успел опередить Эсковаль. Спокойно начинается встреча в Самаре. 
    • 2'
      Футболисты "Акрона" вышли на эту встречу в чёрно-красном комплекте формы, питерцы играют в белой форме. Ворота Волкова в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
    • Первый тайм
    • 16'
      Клаудиньо сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Мостовой Андрей бьет в цель!
    • 10'
      Дзюба Артём уходит с поля. Тавареш Жилсон выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Акрон 0:1 Зенит

    Исход игры
    Акрон
    13% (26)
    Ничья
    11% (22)
    Зенит
    76% (152)
    Тотал 2.5
    Больше
    60.33% (73)
    Меньше
    39.67% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    59.5% (72)
    Нет
    40.5% (49)
    Популярный счёт
    0:2 Зенит
    17% (34)
    1:2 Зенит
    15.5% (31)
    1:3 Зенит
    11.5% (23)
    1:1 Ничья
    3% (6)
    0:3 Зенит
    2.5% (5)
    2:2 Ничья
    2% (4)
    0:1 Зенит
    2% (4)
    1:4 Зенит
    1.5% (3)
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