ШАНСИЩЕ! Вендел забросил мяч к левому углу вратарской на Дугласа Сантоса, а тот плотно пробил в ближний угол. Волков сыграл здорово и в непростой ситуации свою команду выручил!

И ещё одна остановка в нашем матче. Барриос отдавал пас вперёд и попал мячом в Бакаева. Досталось футболисту "Акрона", однако от помощи медиков он отказался.

Небольшой всплеск от тольяттинцев мы наблюдали в стартовые минуты, но сейчас хозяева испытывают трудности с переходом на чужую половину поля. Внимательно в центре поля действуют футболисты "Зенита".

ОПАСНО! Дуглас Сантос с левого фланга навесил в дальнюю часть штрафной, откуда Лусиано Гонду головой сбросил снаряд в центр на Мантуана, а тот с 7 метров пробил рядом с левой штангой!

Очередная затяжная атака получилась у игроков "Зенита", в ходе которой Клаудиньо получил мяч у левого угла штрафной и плотно пробил по воротам. Снаряд полетел значительно выше цели.

Вендел отправил вперёд по правому флангу Лусиано Гонду, а тот от края штрафной сильно прострелил вдоль ворот, но Кассьерра немного к этой передаче не успел.

Дуглас Сантос с левого края прострелил в центр штрафной, а вот Мостовой в одно касание по воротам бить не стал и принял решение отдать передачу немного назад на Вендела.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 0:1!!! МОСТОВОЙ! Клаудиньо получил мяч в левой части штрафной и покатил его немного в центр на Мостового, а тот снаряд без сопротивления обработал и вторым касанием с 12 метров пробил в правый нижний угол!

Мостовой с левого фланга прострелил к ближнему углу вратарской на Вендела, а тот в одно касание пытался переправить мяч в сторону ворот, однако эта попытка пришлась в Бокоева.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Зенита". Мантуан выполнил кросс в центр вратарской, а там здорово на "втором этаже" сыграл Эсковаль, головой выбивший мяч.

Завершились стартовые минуты поединка в Самаре. Постепенно раскачивается игра. Стали появляться моменты у команд, а питерцы и вовсе уже успели отличиться.

По левому флангу выбрались в атаку питерцы. Дуглас Сантос получил игровой снаряд и пытался прорваться к штрафной хозяев, вот только обыграть Савичева у него не получилось.

Затяжная позиционная атака получилась у гостей, в ходе которой Клаудиньо отдал слишком сильный пас на правый фланг атаки, и Вендел под прессингом Лончара до мяча добраться не сумел.

Имеют территориальное преимущество в середине первого тайма футболисты "Зенита". Гости перекатывают мяч в центре поля и готовят очередной подход к штрафной соперника.

Кассьерра справа ворвался в штрафную соперника и сильно прострелил в район одиннадцатиметровой отметки. Никого из одноклубников там не было, и Эсковаль снаряд выбил.

16' Хороший отрезок получился у футболистов "Акрона". Гораздо активнее в эти минуты смотрятся тольяттинцы, а вот гости пока остроты у владений Волкова не создавали.

14' МОМЕНТИЩЕ! Данилин зацепился за мяч в правой части штрафной гостей, красиво уложил на газон Дугласа Сантоса и пробил в дальний нижний угол. Латышонок уже был отыгран, однако питерцев спас Нино, в подкате выбивший снаряд с "ленточки"!

13' ОПАСНО! Красиво разыграли мяч тольяттинцы перед штрафной "Зенита", после чего Кузьмин скинул снаряд на Лончара, а тот с 18 метров пробил рядом с правой штангой!

12' Беншимол пытался активно прессинговать на чужой половине поля, вот только форвард "Акрона" не рассчитал свои силы и нарушил правила против Барриоса. Буланов находился рядом с моментом и дал свисток.

11' И ещё одна остановка. Мостовой после столкновения с Бокоевым никак не может подняться на ноги. Медицинская бригада питерской команды уже спешит к нему на помощь.

10' Вынужденная замена в составе "Акрона". Вместо Дзюбы, получившего повреждение, на поле появился Беншимол.

9' Клаудиньо из глубины забросил мяч в левую часть штрафной хозяев, а там Бокоев опередил Мостового, после чего грубо влетел в ногу игроку "Зенита". Рефери пока не стал указывать на "точку".

8' Не сможет продолжить встречу Дзюба. Принципиальным представлялся этот поединок для Артёма, однако много времени провести на поле у него не получилось.

7' Неприятный эпизод для "Акрона" на первых минутах матча. Дзюба попросил у арбитра остановить игру. Испытывает мышечный дискомфорт форвард тольяттинской команды.