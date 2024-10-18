  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 27.
Эргрюте
4:2
Конец матча
Сандвикен
0'
1:0
13' Гол
Дальквист Исак
2:0
27' Гол
Noah Christoffersson
33' Желтая карточка
Ludwig Thorell
2:1
51' Гол
Смаилович Зинедин
3:1
54' Гол
Дальквист Исак
3:2
62' Гол
Calvin Kabuye
4:2
90' Гол
Сана Тобиас
90' Желтая карточка
Сёдерберг Даниэль
90'+7
44
Густафссон
Хампус
3
Азулай
Джонатан
6
Дюрестам
Микаэль
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
7
Виндехолл
Чарли
8
Муянич
Амел
19
Андреассон
Антон
21
Кенндал
Уильям
11
Noah
Christoffersson
22
Сана
Тобиас
1
Якобссон
Феликс
3
Смаилович
Зинедин
2
Gustav
Thoern
23
Энгквист
Эмиль
17
Mamadou
Koyate
4
Jonathan
Karlsson
15
Джуниор
Джон
8
Сёдерберг
Даниэль
10
Ludwig
Thorell
18
James
Kirby
7
Calvin
Kabuye
Эргрюте
3-4-3
Сандвикен
4-4-2

История личных встреч

Эргрюте
Сандвикен

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

С
3:1
С
2:3
С
0:2
КШ
2:1
ШК
0:3

Голы

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

3
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

1.4
2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

64
45

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 6 (1) 0.22
Noah Christoffersson 6 0.22
Дальквист Исак 4 0.15
Азулай Джонатан 4 (4) 0.15
Муянич Амел 3 (1) 0.11
Андреассон Антон 3 0.11
Абукар Айдарус 3 0.11
Свенссон Уильям 3 0.11
Люндберг Виктор 3 0.11
Сана Тобиас 2 0.07
Дюрестам Микаэль 2 0.07
Полсон Дэниел 1 0.04
Christoffer Styffe 1 0.04
Кенндал Уильям 1 0.04
Виндехолл Чарли 1 0.04
Файе Абдулайе 0 0
Карлссон Монц 0 0
Тагессон Линус 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Calvin Kabuye 9 0.33
Джуниор Джон 8 0.3
James Kirby 7 0.26
Энгквист Эмиль 5 (3) 0.19
Аль-Хамави Амин 5 0.19
Юсеф Мохаммед I 2 0.07
Jonathan Karlsson 1 0.04
Бирингиро Лига 1 0.04
Martin Springfeldt 1 0.04
Якобссон Феликс 1 0.04
Сёдерберг Даниэль 1 0.04
Oscar Sjoestrand 1 0.04
Смаилович Зинедин 1 0.04
Liam Vaboe 1 0.04
Mohammed Sadat 0 0
Kasper Harletun 0 0
Ludwig Thorell 0 0
Adam Kiani 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 8 0
Муянич Амел 5 0
Дальквист Исак 5 0
Виндехолл Чарли 4 0
Азулай Джонатан 3 0
Силисуфай Эди 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Сана Тобиас 2 0
Люндберг Виктор 2 0
Дюрестам Микаэль 2 0
Полсон Дэниел 2 0
Беркрот Никлас 2 0
Erion Sadiku 1 0
Густафссон Хампус 1 0
Абукар Айдарус 1 0
Кенндал Уильям 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сёдерберг Даниэль 7 1
Mamadou Koyate 5 0
Kasper Harletun 5 0
Calvin Kabuye 5 0
Энгквист Эмиль 3 1
Martin Springfeldt 3 1
Jonathan Karlsson 3 0
Джуниор Джон 3 0
Якобссон Феликс 1 1
Бирингиро Лига 2 0
Adam Kiani 2 0
Аль-Хамави Амин 2 0
Ludwig Thorell 2 0
James Kirby 2 0
Yannick Mukunzi 1 0
Mohammed Sadat 1 0
Liam Vaboe 1 0
Oscar Sjoestrand 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сандвикен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

6
1

Упущенные победы

9
12
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сандвикен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

13
4

Упущенные победы

12
25
Эргрюте
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сандвикен
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

3
8

Волевые победы

19
5

Упущенные победы

21
37

Голы по времени матча

Забито

27
18
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
11%
2
11%
1-15
8
30%
30%
0
0%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
6
22%
6
33%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
4
15%
4
22%
76-90

Пропущено

23
25
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
6
26%
5
20%
46-60
7
30%
4
16%
61-75
3
13%
4
16%
76-90

Забито

17
26
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
12%
3
12%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
29%
29%
11
42%
76-90

Пропущено

18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
17%
4
36%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
7
39%
1
9%
76-90

Забито

44
44
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
5
11%
5
11%
1-15
11
25%
4
9%
16-30
7
16%
5
11%
31-45
8
18%
8
18%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
9
20%
15
34%
76-90

Пропущено

41
36
16 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
4
10%
7
19%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
8
20%
7
19%
31-45
8
20%
7
19%
46-60
7
17%
5
14%
61-75
10
24%
5
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Треллеборг - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1
Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Сандвикен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Браге - Сандвикен 1:2 Сандвикен - Дегерфорс 0:1
Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1

Результаты матчей

Эргрюте
Сандвикен

Точный счет

1:2
3 раза 21%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%

Точный счет

0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%

Точный счет

1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
2 раза 7%
2
12 раз 44%
0
6 раз 22%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
11
2
8
6
1.5
9
4
5
9
2.5
5
8
2
12
3.5
2
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
5
8
1.5
8
6
3
10
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
5
0.5
Больше Меньше
21
6
13
14
1.5
17
10
8
19
2.5
5
22
2
25
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 26 15 8 3 47 - 23 53
2.
Ландскруна
 26 13 6 7 41 - 28 45
3.
Эстер
 26 12 9 5 44 - 24 45
4.
Хельсинборг
 26 12 7 7 35 - 27 43
5.
Сандвикен
 27 12 6 9 45 - 35 42
6.
Браге
 26 10 7 9 28 - 23 37
7.
Эргрюте
 27 10 7 10 45 - 40 37
8.
Треллеборг
 26 10 6 10 29 - 36 36
9.
Утсиктенс
 26 9 7 10 32 - 34 34
10.
Эребру
 26 8 8 10 31 - 31 32
11.
Оддевольд
 26 7 10 9 29 - 40 31
12.
Варберг БоИС
 26 7 8 11 39 - 40 29
13.
Эстерсунд
 26 7 7 12 25 - 37 28
14.
Гефле
 26 7 7 12 34 - 49 28
15.
Сундсвалль
 26 7 6 13 22 - 36 27
16.
Сковде АИК
 26 5 7 14 19 - 42 22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дегерфорс
 13 9 3 1 27 - 11 30
2.
Сандвикен
 13 9 1 3 27 - 10 28
3.
Эстер
 13 8 4 1 27 - 10 28
4.
Эребру
 13 7 4 2 20 - 10 25
5.
Ландскруна
 13 7 3 3 22 - 15 24
6.
Эстерсунд
 13 6 4 3 16 - 15 22
7.
Треллеборг
 13 6 4 3 16 - 16 22
8.
Браге
 13 6 3 4 17 - 12 21
9.
Утсиктенс
 13 6 3 4 19 - 15 21
10.
Эргрюте
 14 6 3 5 28 - 22 21
11.
Гефле
 13 5 4 4 21 - 21 19
12.
Сундсвалль
 13 5 3 5 15 - 16 18
13.
Хельсинборг
 13 4 6 3 14 - 12 18
14.
Оддевольд
 13 4 6 3 14 - 17 18
15.
Варберг БоИС
 13 4 4 5 18 - 19 16
16.
Сковде АИК
 13 3 3 7 7 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Хельсинборг
 13 8 1 4 21 - 15 25
2.
Дегерфорс
 13 6 5 2 20 - 12 23
3.
Ландскруна
 13 6 3 4 19 - 13 21
4.
Эстер
 13 4 5 4 17 - 14 17
5.
Браге
 13 4 4 5 11 - 11 16
6.
Эргрюте
 13 4 4 5 17 - 18 16
7.
Треллеборг
 13 4 2 7 13 - 20 14
8.
Сандвикен
 14 3 5 6 18 - 25 14
9.
Варберг БоИС
 13 3 4 6 21 - 21 13
10.
Утсиктенс
 13 3 4 6 13 - 19 13
11.
Оддевольд
 13 3 4 6 15 - 23 13
12.
Сковде АИК
 13 2 4 7 12 - 26 10
13.
Сундсвалль
 13 2 3 8 7 - 20 9
14.
Гефле
 13 2 3 8 13 - 28 9
15.
Эребру
 13 1 4 8 11 - 21 7
16.
Эстерсунд
 13 1 3 9 9 - 22 6
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Дегерфорс Вукоевич Диян 13 (5)
Дегерфорс Линдгрен Густав 12 (6)
Эребру Хольмберг Карл 12 (6)
Браге Ieltsin Camoes 12 (4)
Оддевольд Аль-Хамлави Ассад 12 (1)
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Топ нарушителей
Сковде АИК Mamadou Diagne 1 10
Хельсинборг Benjamin Orn 1 8
Эребру Вальгейрссон Вальгейр 9
Эребру Маккью Эрик 1 7
Сандвикен Сёдерберг Даниэль 1 7
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    • 54'
      Муянич Амел сделал результативную передачу.
    • 54'
      Г О О О О Л - Дальквист Исак бьет в цель!
    • 51'
      Calvin Kabuye сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Зинедин Смайлович бьет в цель!
    • 46'
      Ludwig Thorell уходит с поля. Mohammed Sadat выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 33'
      Ludwig Thorell получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      Сана Тобиас сделал результативную передачу.
    • 27'
      Г О О О О Л - Noah Christoffersson бьет в цель!
    Где смотреть матч Эргрюте 4:2 Сандвикен онлайн

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