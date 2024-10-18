Тур: 27.
0'
1:0
13' ГолДальквист Исак
2:0
27' ГолNoah Christoffersson
33' Желтая карточкаLudwig Thorell
2:1
51' ГолСмаилович Зинедин
3:1
54' ГолДальквист Исак
3:2
62' ГолCalvin Kabuye
4:2
90' ГолСана Тобиас
90' Желтая карточкаСёдерберг Даниэль
90'+7
Ход матча
13'
1:0
27'
33'
51'
54'
3:1
62'
3:2
90'
4:2
22
Сана
Тобиас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
22 Сана ТобиасНападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
30 Alex Rahm
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Джуниор ДжонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 James KirbyНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Eldar Abdulic
История личных встреч
Эргрюте
Сандвикен
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
133.3%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
60%
40%
3 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
3
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
1.4
2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
64
45
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|6 (1)
|0.22
|Noah Christoffersson
|6
|0.22
|Дальквист Исак
|4
|0.15
|Азулай Джонатан
|4 (4)
|0.15
|Муянич Амел
|3 (1)
|0.11
|Андреассон Антон
|3
|0.11
|Абукар Айдарус
|3
|0.11
|Свенссон Уильям
|3
|0.11
|Люндберг Виктор
|3
|0.11
|Сана Тобиас
|2
|0.07
|Дюрестам Микаэль
|2
|0.07
|Полсон Дэниел
|1
|0.04
|Christoffer Styffe
|1
|0.04
|Кенндал Уильям
|1
|0.04
|Виндехолл Чарли
|1
|0.04
|Файе Абдулайе
|0
|0
|Карлссон Монц
|0
|0
|Тагессон Линус
|0
|0
Сандвикен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Calvin Kabuye
|9
|0.33
|Джуниор Джон
|8
|0.3
|James Kirby
|7
|0.26
|Энгквист Эмиль
|5 (3)
|0.19
|Аль-Хамави Амин
|5
|0.19
|Юсеф Мохаммед I
|2
|0.07
|Jonathan Karlsson
|1
|0.04
|Бирингиро Лига
|1
|0.04
|Martin Springfeldt
|1
|0.04
|Якобссон Феликс
|1
|0.04
|Сёдерберг Даниэль
|1
|0.04
|Oscar Sjoestrand
|1
|0.04
|Смаилович Зинедин
|1
|0.04
|Liam Vaboe
|1
|0.04
|Mohammed Sadat
|0
|0
|Kasper Harletun
|0
|0
|Ludwig Thorell
|0
|0
|Adam Kiani
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|8
|0
|Муянич Амел
|5
|0
|Дальквист Исак
|5
|0
|Виндехолл Чарли
|4
|0
|Азулай Джонатан
|3
|0
|Силисуфай Эди
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Сана Тобиас
|2
|0
|Люндберг Виктор
|2
|0
|Дюрестам Микаэль
|2
|0
|Полсон Дэниел
|2
|0
|Беркрот Никлас
|2
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Густафссон Хампус
|1
|0
|Абукар Айдарус
|1
|0
|Кенндал Уильям
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Сандвикен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёдерберг Даниэль
|7
|1
|Mamadou Koyate
|5
|0
|Kasper Harletun
|5
|0
|Calvin Kabuye
|5
|0
|Энгквист Эмиль
|3
|1
|Martin Springfeldt
|3
|1
|Jonathan Karlsson
|3
|0
|Джуниор Джон
|3
|0
|Якобссон Феликс
|1
|1
|Бирингиро Лига
|2
|0
|Adam Kiani
|2
|0
|Аль-Хамави Амин
|2
|0
|Ludwig Thorell
|2
|0
|James Kirby
|2
|0
|Yannick Mukunzi
|1
|0
|Mohammed Sadat
|1
|0
|Liam Vaboe
|1
|0
|Oscar Sjoestrand
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
57% (8)
21% (3)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сандвикен
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
23% (3)
62% (8)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
6
1
Упущенные победы
9
12
Эргрюте
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
46% (6)
31% (4)
Сандвикен
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
13
4
Упущенные победы
12
25
Эргрюте
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
41% (11)
33% (9)
Сандвикен
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
15% (4)
41% (11)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
22% (6)
48% (13)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
3
8
Волевые победы
19
5
Упущенные победы
21
37
Голы по времени матча
Забито
27
18
14 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 14
11 Забивали первыми 5
14 Не забивали 17
3
11%
2
11%
1-15
8
30%
30%
0
0%
16-30
3
11%
2
11%
31-45
6
22%
6
33%
46-60
3
11%
4
22%
61-75
4
15%
4
22%
76-90
Пропущено
23
25
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 11
1
4%
3
12%
1-15
1
4%
4
16%
16-30
5
22%
5
20%
31-45
6
26%
5
20%
46-60
7
30%
4
16%
61-75
3
13%
4
16%
76-90
Забито
17
26
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
12%
3
12%
1-15
3
18%
4
15%
16-30
4
24%
3
12%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
2
8%
61-75
5
29%
29%
11
42%
76-90
Пропущено
18
11
9 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 8
3
17%
4
36%
1-15
3
17%
1
9%
16-30
3
17%
2
18%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
7
39%
1
9%
76-90
Забито
44
44
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 13
5 Не забивали 6
5
11%
5
11%
1-15
11
25%
4
9%
16-30
7
16%
5
11%
31-45
8
18%
8
18%
46-60
4
9%
6
14%
61-75
9
20%
15
34%
76-90
Пропущено
41
36
16 В 1-м тайме 19
25 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 13
21 Не пропускали 19
4
10%
7
19%
1-15
4
10%
5
14%
16-30
8
20%
7
19%
31-45
8
20%
7
19%
46-60
7
17%
5
14%
61-75
10
24%
5
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Треллеборг - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Варберг БоИС 3:3 Утсиктенс - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Ландскруна 2:1
Гефле - Эргрюте 2:3 Браге - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Дегерфорс 1:3 Берга - Эргрюте 1:2 Эстер - Эргрюте 1:0 Эргрюте - Эребру 3:1 Сковде АИК - Эргрюте 0:2 Эргрюте - Оддевольд 4:2 Эребру - Эргрюте 0:0 Оддевольд - Эргрюте 4:1 Эргрюте - Сковде АИК 2:0 Ландскруна - Эргрюте 4:3 Эргрюте - Сундсвалль 1:1 Эргрюте - Гефле 3:0 Сандвикен - Эргрюте 3:1 Эргрюте - Треллеборг 1:2
Сандвикен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Хаммарбю - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Эстерсунд 3:1 Браге - Сандвикен 1:2 Сандвикен - Дегерфорс 0:1
Эребру - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Сковде АИК 2:2 Эстер - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Треллеборг 4:0 ФБК Карлстад - Сандвикен 2:3 Сандвикен - Ландскруна 2:0 Оддевольд - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Гефле 4:0 Утсиктенс - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Утсиктенс 1:2 Браге - Сандвикен 1:2 Дегерфорс - Сандвикен 4:1 Сковде АИК - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Оддевольд 2:0 Эстерсунд - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Эргрюте 3:1
Результаты матчей
Эргрюте
Сандвикен
Точный счет
1:2
3 раза 21%
4:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:1
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
2 раза 14%
0
1 раз 7%
2
4 раза 31%
3
3 раза 23%
0
2 раза 15%
1
2 раза 15%
4
2 раза 15%
Точный счет
0:0
2 раза 15%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
1:3
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
2:2
4 раза 29%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
2
8 раз 57%
0
4 раза 29%
1
2 раза 14%
Точный счет
1:1
3 раза 11%
1:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
4:2
2 раза 7%
4:1
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:0
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
3
6 раз 22%
0
5 раз 19%
2
5 раз 19%
4
2 раза 7%
2
12 раз 44%
0
6 раз 22%
1
4 раза 15%
3
3 раза 11%
4
2 раза 7%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Сандвикен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
112
86
94
59
58
212
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
58
86
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
225
Больше Меньше
216
1314
1710
819
522
225
225
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Дегерфорс
|Вукоевич Диян
|13 (5)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|12 (6)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|12 (6)
|Браге
|Ieltsin Camoes
|12 (4)
|Оддевольд
|Аль-Хамлави Ассад
|12 (1)
|Сковде АИК
|Mamadou Diagne
|1 10
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 8
|Эребру
|Вальгейрссон Вальгейр
|9
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 7
|Сандвикен
|Сёдерберг Даниэль
|1 7