Тур: 12. Стадион: Ахмат-Арена.
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Ахмат
Факел
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
6 матчей
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
2
0.67
Среднее время на гол
45
135
Всего голов
4
6
Голов в среднем за матч
1.33
2
Среднее время на гол
67
45
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
1.67
1.33
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
54
67
Бомбардиры внутри турнира
Ахмат
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кардосо Фелиппе
|2
|0.18
|Камилов Владислав
|1
|0.09
|Диале Мауро Луна
|1
|0.09
|Жиров Александр
|1
|0.09
|Ловат Лукас
|1
|0.09
|Садулаев Лечи
|1
|0.09
|Богосавац Мирослав
|0
|0
|Самородов Максим
|0
|0
Факел
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Марков Евгений
|2 (1)
|0.18
|Гиоргобиани Николай
|1
|0.09
|Альшин Ильнур
|1
|0.09
|Ильин Владимир
|1 (1)
|0.09
|Калинин Игорь
|0
|0
Карточки
Ахмат
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гандри Надер
|5
|0
|Камило Рейжерс
|3
|0
|Швец Антон
|2
|0
|Ковачев Светослав
|2
|0
|Тодорович Дарко
|2
|0
|Агаларов Гамид
|2
|0
|Садулаев Лечи
|2
|0
|Кардосо Фелиппе
|2
|0
|Шелия Гиорги
|1
|0
|Жиров Александр
|1
|0
|Исмаэл Силва
|1
|0
|Бериша Бернард
|1
|0
|Ловат Лукас
|1
|0
|Шатара Милош
|1
|0
|Диале Мауро Луна
|1
|0
Факел
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Квеквескири Ираклий
|4
|0
|Божин Сергей
|4
|0
|Брахими Мохамед
|4
|0
|Марков Евгений
|2
|1
|Ильин Владимир
|3
|0
|Дзиов Макс
|3
|0
|Брызгалов Сергей
|1
|1
|Альшин Ильнур
|2
|0
|Калинин Игорь
|2
|0
|Якимов Вячеслав
|2
|0
|Дмитрий Пятибратов
|2
|0
|Гудиев Виталий
|1
|0
|Аппаев Хызыр
|1
|0
|Мастерной Владислав
|1
|0
|Мертенс Дилан
|1
|0
|Каштанов Алексей
|1
|0
|Сенхаджи Раян
|1
|0
|Моцпан Никита
|1
|0
|Багамаев Абдула
|1
|0
Результаты матчей
Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
3
Ахмат
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Факел
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
0
2
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Факел
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
5
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
4
40%
3
20%
76-90
Забито
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
44%
1
33%
76-90
Забито
8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
4
50%
3
60%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Пропущено
19
18
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
5%
3
17%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
8
42%
4
22%
76-90
Результаты последних матчей
Ахмат
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1
Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1
Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0
Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1
Результаты матчей
Ахмат
Факел
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%
Тоталы голов в матче
Ахмат
Факел
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
24
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
15
Больше Меньше
32
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
47
Больше Меньше
56
29
110
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|26 - 14
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 4
|26
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|5 - 9
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Ахмат - Факел
Исход игры
Ахмат
70.9% (61)
Ничья
19.8% (17)
Факел
9.3% (8)
Тотал 2.5
Больше
36.51% (23)
Меньше
63.49% (40)
Обе команды забьют
Да
46.03% (29)
Нет
53.97% (34)
Популярный счёт
1:0 Ахмат
24.4% (21)
2:1 Ахмат
23.3% (20)
2:0 Ахмат
11.6% (10)
1:1 Ничья
8.1% (7)
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