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  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Ахмат
 
Позже
Факел
Прогнозы 86
Ахмат 70.9% (61)
X 19.8% (17)
Факел 9.3% (8)
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История личных встреч

Ахмат
Факел

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
33.3%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
16.7%
33.3%
3 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ТМК
3:3
К
1:1

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

2
0.67

Среднее время на гол

45
135

Всего голов

4
6

Голов в среднем за матч

1.33
2

Среднее время на гол

67
45

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.67
1.33

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
67

Бомбардиры внутри турнира

Ахмат
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кардосо Фелиппе 2 0.18
Камилов Владислав 1 0.09
Диале Мауро Луна 1 0.09
Жиров Александр 1 0.09
Ловат Лукас 1 0.09
Садулаев Лечи 1 0.09
Богосавац Мирослав 0 0
Самородов Максим 0 0
Факел
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Марков Евгений 2 (1) 0.18
Гиоргобиани Николай 1 0.09
Альшин Ильнур 1 0.09
Ильин Владимир 1 (1) 0.09
Калинин Игорь 0 0

Карточки

Ахмат
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гандри Надер 5 0
Камило Рейжерс 3 0
Швец Антон 2 0
Ковачев Светослав 2 0
Тодорович Дарко 2 0
Агаларов Гамид 2 0
Садулаев Лечи 2 0
Кардосо Фелиппе 2 0
Шелия Гиорги 1 0
Жиров Александр 1 0
Исмаэл Силва 1 0
Бериша Бернард 1 0
Ловат Лукас 1 0
Шатара Милош 1 0
Диале Мауро Луна 1 0
Факел
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Квеквескири Ираклий 4 0
Божин Сергей 4 0
Брахими Мохамед 4 0
Марков Евгений 2 1
Ильин Владимир 3 0
Дзиов Макс 3 0
Брызгалов Сергей 1 1
Альшин Ильнур 2 0
Калинин Игорь 2 0
Якимов Вячеслав 2 0
Дмитрий Пятибратов 2 0
Гудиев Виталий 1 0
Аппаев Хызыр 1 0
Мастерной Владислав 1 0
Мертенс Дилан 1 0
Каштанов Алексей 1 0
Сенхаджи Раян 1 0
Моцпан Никита 1 0
Багамаев Абдула 1 0

Результаты матчей

Ахмат
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Факел
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
3
Ахмат
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Факел
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

0
2
Ахмат
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
45% (5)
9% (1)
Факел
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
27% (3)
55% (6)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

5
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
8 Не забивали 8
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
60%
2
67%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
15
5 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
10%
3
20%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
2
20%
1
7%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
10%
3
20%
61-75
4
40%
3
20%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
9 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
4
44%
1
33%
76-90

Забито

8
5
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
4
50%
3
60%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Пропущено

19
18
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 10
7 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
1
5%
3
17%
1-15
3
16%
4
22%
16-30
5
26%
1
6%
31-45
1
5%
2
11%
46-60
1
5%
4
22%
61-75
8
42%
4
22%
76-90

Результаты последних матчей

Ахмат
(20 матчей)
20%
45%
35%
4 победы 9 ничьих 7 поражений
Рубин - Ахмат 2:0 Ахмат - Краснодар 3:0 ЦСКА Москва - Ахмат 3:0 Ахмат - Крылья Советов 1:1
Пари НН - Ахмат 1:2 Динамо Москва - Ахмат 4:2 Ахмат - Динамо Махачкала 2:2 Ахмат - Акрон 0:0 Ахмат - ЦСКА Москва 0:2 Ахмат - Химки 3:3 Динамо Махачкала - Ахмат 1:0 Краснодар - Ахмат 1:0 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Ахмат - Пари НН 4:1 Оренбург - Ахмат 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 ЦСКА Москва - Ахмат 2:2 Ахмат - Иртыш Омск 2:0 Ахмат - Челябинск 1:1
Факел
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
Факел - Торпедо-БелАЗ 1:3 Факел - Динамо Махачкала 1:1 Рубин - Факел 0:1 Факел - Рубин 0:0
Зенит - Факел 3:1 Акрон - Факел 2:0 Факел - Пари НН 0:0 Ростов - Факел 4:1 Факел - Рубин 0:2 Факел - Оренбург 1:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Факел - Акрон 1:2 Крылья Советов - Факел 2:0 Факел - Краснодар 0:0 Зенит - Факел 3:0 Факел - Акрон 0:2 Динамо Москва - Факел 3:1 Факел - Ростов 1:1 Факел - Арсенал Тула 2:1 Факел - Ростов 0:1

Результаты матчей

Ахмат
Факел

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
3 раза 50%
0:2
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
4 раза 67%
1
2 раза 33%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
5 раз 83%
2
1 раз 17%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:0
3 раза 27%
1:1
2 раза 18%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
0:0
3 раза 27%
3:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
7 раз 64%
1
2 раза 18%
2
1 раз 9%
3
1 раз 9%
0
6 раз 55%
1
5 раз 45%

Тоталы голов в матче

Ахмат
Факел

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
4
1
4
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
5
0.5
Больше Меньше
3
2
1
5
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
7
0.5
Больше Меньше
5
6
2
9
1.5
1
10
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Локомотив Москва
 Заявка 11 9 0 2 26 - 14 27
3.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 6 2 3 21 - 7 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
12.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
13.
Химки
 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
14.
Факел
 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Химки Фаринья Эдгардо 6
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ахмат - Факел от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2024, осталось 2 дня 11 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 86
    Ахмат 70.9% (61)
    X 19.8% (17)
    Факел 9.3% (8)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ахмат
    Ничья
    Факел
    3.25
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ахмат - Факел

    Исход игры
    Ахмат
    70.9% (61)
    Ничья
    19.8% (17)
    Факел
    9.3% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.51% (23)
    Меньше
    63.49% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    46.03% (29)
    Нет
    53.97% (34)
    Популярный счёт
    1:0 Ахмат
    24.4% (21)
    2:1 Ахмат
    23.3% (20)
    2:0 Ахмат
    11.6% (10)
    1:1 Ничья
    8.1% (7)
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