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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Лидс
0:0
Перерыв
Шеффилд Юнайтед
0'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 0 Офсайды 3
  • 3 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 62 Владение мячом, % 38
Прогнозы 116
Лидс 66.4% (77)
X 30.2% (35)
Шеффилд Юнайтед 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Шеффилд Юнайтед
3.55
4.70
4.40
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Мелье
Иллан
2
Богл
Джейден
6
Родон
Джо
5
Стрёйк
Паскаль
3
Фирпо
Жуниор
22
Танака
Ао
8
Ротуэлл
Джо
29
Ньонто
Вильфред
11
Ааронсон
Бренден
17
Рамазани
Ларжи
10
Пиру
Йоэл
1
Купер
Майкл
16
Шеклтон
Джейми
6
Суттар
Гарри
15
Ахмедходжич
Анел
33
Норрингтон-Дэвис
Рис
14
Берроуз
Харрисон
4
Арбластер
Олли
21
Винисиус
Соуза
8
Хамер
Густаво
10
О'Хейр
Каллум
9
Мур
Киффер
Лидс
4-2-3-1
Шеффилд Юнайтед
4-4-1-1

История личных встреч

Лидс
Шеффилд Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

90
102

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиру Йоэл 4 0.4
Ньонто Вильфред 2 0.2
Ааронсон Бренден 2 0.2
Рамазани Ларжи 2 0.2
Фернандес Матео 1 0.1
Фирпо Жуниор 1 0.1
Джеймс Дэниэл 1 0.1
Богл Джейден 1 0.1
Стрёйк Паскаль 1 (1) 0.1
Манор Соломон 0 0
Рюттер Жоржиньо 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 4 0.4
Рак-Сакьи Джесуран 2 0.2
Арбластер Олли 2 0.2
Мур Киффер 1 0.1
Маккаллум Сэм 1 0.1
О'Хейр Каллум 0 0
Брукс Эндри 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Брюстер Риан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родон Джо 4 0
Богл Джейден 4 0
Фирпо Жуниор 3 0
Ньонто Вильфред 3 0
Ампаду Этан 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Груев Илия 2 0
Ротуэлл Джо 1 0
Джеймс Дэниэл 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 4 0
Хамер Густаво 4 0
Винисиус Соуза 4 0
Суттар Гарри 2 0
Арбластер Олли 2 0
Брукс Эндри 2 0
Мур Киффер 1 0
О'Хейр Каллум 1 0
Купер Майкл 1 0
Гилкрист Алфи 1 0
Пек Сиди 1 0

Результаты матчей

Лидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Лидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Шеффилд Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
5
Лидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шеффилд Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
6%
5
50%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сандерленд - Лидс 2:2 Норвич - Лидс 1:1 Лидс - Ковентри 3:0 Кардифф Сити - Лидс 0:2
Лидс - Бёрнли 0:1 Лидс - Халл Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Вест Бромвич - Лидс 0:0 Лидс - Мидлсбро 0:3 Лидс - Портсмут 3:3 Лидс - Валенсия 2:1 Харрогейт - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 0:1 Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 1:0 Портсмут - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 1:0
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед 0:2 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Шеффилд Юнайтед - Рексхэм 4:2 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Йорк Сити - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1

Результаты матчей

Лидс
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лидс
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
4
5
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 10 6 4 0 12 - 3 20
2.
Сандерленд
 9 6 1 2 18 - 8 19
3.
Бёрнли
 9 5 3 1 14 - 4 18
4.
Вест Бромвич
 9 5 2 2 12 - 6 17
5.
Лидс
 0:0 10 4 5 1 15 - 7 17
6.
Уотфорд
 9 5 1 3 14 - 14 16
7.
Норвич
 9 4 3 2 16 - 10 15
8.
Блэкберн
 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Мидлсбро
 9 4 2 3 10 - 7 14
10.
Дерби
 9 4 0 5 12 - 12 12
11.
Оксфорд Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 11 12
12.
Суонси
 9 3 3 3 8 - 6 12
13.
Халл Сити
 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Плимут
 9 3 2 4 10 - 13 11
15.
Шеффилд Уэнсдей
 9 3 2 4 11 - 15 11
16.
Бристоль Сити
 9 2 5 2 10 - 14 11
17.
Сток Сити
 9 3 1 5 10 - 12 10
18.
Миллуолл
 9 2 3 4 12 - 11 9
19.
Престон Норт Энд
 9 2 3 4 7 - 12 9
20.
Ковентри
 9 2 2 5 10 - 13 8
21.
Лутон Таун
 9 2 2 5 8 - 15 8
22.
КПР
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Кардифф Сити
 9 1 2 6 4 - 18 5
24.
Портсмут
 9 0 5 4 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандерленд
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Уотфорд
 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Блэкберн
 4 4 0 0 11 - 3 12
5.
Дерби
 5 4 0 1 9 - 3 12
6.
Бёрнли
 5 3 2 0 9 - 2 11
7.
Оксфорд Юнайтед
 4 3 1 0 6 - 1 10
8.
Плимут
 5 3 1 1 9 - 6 10
9.
Норвич
 5 2 3 0 12 - 5 9
10.
Суонси
 5 2 3 0 6 - 2 9
11.
Бристоль Сити
 5 2 3 0 8 - 6 9
12.
Мидлсбро
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Лидс
 0:0 5 2 2 1 8 - 4 8
14.
Вест Бромвич
 5 2 2 1 2 - 1 8
15.
Шеффилд Уэнсдей
 4 2 1 1 8 - 5 7
16.
Престон Норт Энд
 4 2 1 1 4 - 2 7
17.
Сток Сити
 4 2 0 2 9 - 6 6
18.
Миллуолл
 4 2 0 2 8 - 5 6
19.
Ковентри
 5 2 0 3 8 - 7 6
20.
Халл Сити
 4 1 2 1 5 - 4 5
21.
Лутон Таун
 4 1 1 2 6 - 9 4
22.
Кардифф Сити
 4 1 0 3 1 - 6 3
23.
Портсмут
 5 0 3 2 2 - 7 3
24.
КПР
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Бромвич
 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Лидс
 0:0 5 2 3 0 7 - 3 9
3.
Бёрнли
 4 2 1 1 5 - 2 7
4.
Шеффилд Юнайтед
 0:0 5 2 3 0 5 - 1 7
5.
Халл Сити
 5 2 1 2 7 - 9 7
6.
Сандерленд
 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Норвич
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Мидлсбро
 5 2 0 3 4 - 4 6
9.
КПР
 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Лутон Таун
 5 1 1 3 2 - 6 4
11.
Сток Сити
 5 1 1 3 1 - 6 4
12.
Шеффилд Уэнсдей
 5 1 1 3 3 - 10 4
13.
Суонси
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Уотфорд
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Миллуолл
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Блэкберн
 5 0 3 2 4 - 8 3
17.
Ковентри
 4 0 2 2 2 - 6 2
18.
Портсмут
 4 0 2 2 7 - 13 2
19.
Бристоль Сити
 4 0 2 2 2 - 8 2
20.
Оксфорд Юнайтед
 5 0 2 3 7 - 10 2
21.
Престон Норт Энд
 5 0 2 3 3 - 10 2
22.
Кардифф Сити
 5 0 2 3 3 - 12 2
23.
Плимут
 4 0 1 3 1 - 7 1
24.
Дерби
 4 0 0 4 3 - 9 0
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Топ бомбардиров
Норвич Сайнс Борха 7 (2)
Вест Бромвич Майя Джош 7 (1)
Миллуолл Уотмор Данкан 5 (1)
Норвич Сарджент Джош 4 (3)
Лидс Пиру Йоэл 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бристоль Сити Сайкс Марк 5
Престон Норт Энд Уайтман Бен 5
Плимут Форшоу Адам 1 3
Шеффилд Уэнсдей Бернард Ди'Шон 1 3
КПР Варан Жонатан 1 3
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Ааронсон после навеса Фирпо с левого фланга атаковал ворота гостей слёта, но мяч прошел над перекладиной.
  • 45'
    Ааронсон с левого фланга исполнил подачу в штрафную, однако мяч перелетел через голову Пиру.
  • Дополнительное время
    45'
    2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.
  • 43'
    Ньонто вошел в штрафную гостей с правого края и попытался пробить из-под защитника, однако Норрингтон-Дэвис накрыл попытку итальянца.
  • Угловой
    41'
    Угловой в исполнении "Лидса" опять не принес никакой остроты, верх остается за гостями, а вот подбор вновь забирают хозяева поля.
  • Опасный момент
    40'
    Ошибся Купер в передаче на правом краю штрафной, Ааронсон после перехвата пробивал в ближний угол в противоход вратарю, но тот всё же зацепил мяч!
  • 39'
    Приближается на "Элланд Роуд" перерыв, пока нули на табло абсолютно закономерны.
  • Травма, повреждение
    37'
    Рамазани требуется помощь врачей после единоборства с Норрингтон-Дэвисом, медбригада "Лидса" на поле.
  • 36'
    Хамер из глубины поля исполнил заброс в чужую штрафную площадь, но мяч стал легкой добычей Мелье.
  • 34'
    Фирпо с левого фланга исполняет подачу в чужую штрафную - Купер на выходе играет максимально надежно.
  • 33'
    Обосновался "Лидс" на половине поля соперника, "Шеффилд" вообще позабыл про контратаки.
  • 31'
    Рамазани вошел в штрафную гостей с правого края и исполнил прострел из-под защитника, однако мяч достался Куперу.
  • 29'
    В последние минуты "Лидс" серьезно завладел инициативой, 65 на 35 по владению мячом к этой минуте встречи.
  • Угловой
    27'
    Угловой в исполнении "Лидса" остроты не принес, вторым темпом хозяева требуют пенальти за игру рукой, но свисток арбитра молчит.
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    • 26'
      Рамазани отметился хорошим ударом низом с 20 метров - Купер впервые по-настоящему вступил в игру.
    • 25'
      Снова активен Фирпо на левом фланге, однако в этом момент выходцу из Ла Масии не удалось заработать даже углового.
    • 24'
      Фирпо вошел в штрафную гостей с левого края без помех, а вот прострел в центр точным не стал.
    • 22'
      Сегодня никакой работы у Купера пока нет, Мелье хотя бы пару раз пришлось забирать достаточно легкие мячи.
    • 21'
      608 минут до старта этого матча не пропускал Майкл Купер, последний гол "Шеффилд" пропустил в августе от "Норвича".
    • Фол, нарушение
      19'
      Винисиус Соуза жестковато сыграл на фланге против Ааронсона, пока рефери обходится без карточек.
    • Офсайд
      18'
      О'Хейр вошел в штрафную с левого края и, казалось, заработал угловой, однако лайнсмен ошибочно определил офсайд в этом моменте.
    • Угловой
      16'
      Угловой с правого фланга исполнил Ротуэлл, удар Стрёйка получился неточным, но чуть раньше рефери определил фол в атаке со стороны хозяев.
    • 15'
      Позиционная атака "Лидса" завершается навесом с правого фланга, который не стал точным. Пока слишком невысокий темп в этой встрече.
    • 13'
      Хамер на подступах к штрафной обыграл нескольких соперников и пробил с 18 метров, мяч срикошетил от ноги Стрёйка и стал добычей Мелье.
    • Угловой
      12'
      Первый угловой в матче исполнили хозяева поля, на ближней штанге Стрёйк не смог зацепиться за мяч.
    • 11'
      Быстрая атака "Лидса" завершается включением Фирпо и прострелом с левого края штрафной - Берроуз выбивает мяч на угловой.
    • 9'
      Позиционная атака гостей завершается подачей с правого угла штрафной площади - Мелье мяч забрал.
    • 7'
      Штрафной в центральной зоне заработали гости, однако ничего опасного этот "стандарт" не принес.
    • 6'
      Пока мяч чуть больше находится под контролем "Шеффилда", но острых моментов в этой игре пока нет.
    • 5'
      О'Хейр после скидки Мура пытался войти в штрафную хозяев по центру, но Фирпо помог своим центральным защитникам.
    • 4'
      Последний раз команды встречались в сезоне-2020/21 в рамках АПЛ, тогда "Лидс" выиграл оба матча с минимальной разницей.
    • 3'
      "Лидс" отстает от "Шеффилда" на 3 очка, у команды Даниэля Фарке лишь одно поражение - месяц назад в домашней встрече от "Бёрнли".
    • 2'
      Напомним, что "Шеффилд Юнайтед" идет на втором месте в таблице, не проиграв ни одного матча, а в последних шести играх коллектив Криса Уайлдера и вовсе не пропускал.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в матче 10-го тура Чемпионшипа "Лидс" принимает "Шеффилд Юнайтед". Текстовую трансляцию для Вас проведёт комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать! 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 53% завершится победой Шеффилд Юнайтед.
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    Прогнозы 116
    Лидс 66.4% (77)
    X 30.2% (35)
    Шеффилд Юнайтед 3.4% (4)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    3.55
    4.70
    4.40
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Лидс 0:0 Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Лидс
    66.4% (77)
    Ничья
    30.2% (35)
    Шеффилд Юнайтед
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.05% (50)
    Меньше
    54.95% (61)
    Обе команды забьют
    Да
    71.17% (79)
    Нет
    28.83% (32)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    37.9% (44)
    1:1 Ничья
    25% (29)
    1:0 Лидс
    19.8% (23)
    2:0 Лидс
    4.3% (5)
    0:0 Ничья
    1.7% (2)
    2:2 Ничья
    1.7% (2)
    0:1 Шеффилд Юнайтед
    1.7% (2)
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