Тур: 10. Стадион: Элланд Роуд.
0:0
Перерыв
0'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 0
-
2 Удары в створ 0
-
4 Угловые 0
-
0 Офсайды 3
-
3 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
22
Танака
Ао
10
Пиру
Йоэл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Танака АоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Пиру ЙоэлНападающий
- Запасные игроки
-
26 Дарлоу КарлВратарь
- Защитник
-
25 Байрам СэмЗащитник
-
33 Шмидт ИсаакЗащитник
-
50 Крю ЧарлиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Фарке Даниэль
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Дэвис АдамВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 Брукс ЭндриПолузащитник
-
42 Пек СидиПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Уайлдер Крис
История личных встреч
Лидс
Шеффилд Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
90
102
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиру Йоэл
|4
|0.4
|Ньонто Вильфред
|2
|0.2
|Ааронсон Бренден
|2
|0.2
|Рамазани Ларжи
|2
|0.2
|Фернандес Матео
|1
|0.1
|Фирпо Жуниор
|1
|0.1
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.1
|Богл Джейден
|1
|0.1
|Стрёйк Паскаль
|1 (1)
|0.1
|Манор Соломон
|0
|0
|Рюттер Жоржиньо
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|4
|0.4
|Рак-Сакьи Джесуран
|2
|0.2
|Арбластер Олли
|2
|0.2
|Мур Киффер
|1
|0.1
|Маккаллум Сэм
|1
|0.1
|О'Хейр Каллум
|0
|0
|Брукс Эндри
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
|Брюстер Риан
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родон Джо
|4
|0
|Богл Джейден
|4
|0
|Фирпо Жуниор
|3
|0
|Ньонто Вильфред
|3
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Хамер Густаво
|4
|0
|Винисиус Соуза
|4
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Арбластер Олли
|2
|0
|Брукс Эндри
|2
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|О'Хейр Каллум
|1
|0
|Купер Майкл
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
|Пек Сиди
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Лидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Шеффилд Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
5
Лидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шеффилд Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
6%
5
50%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сандерленд - Лидс 2:2 Норвич - Лидс 1:1 Лидс - Ковентри 3:0 Кардифф Сити - Лидс 0:2
Лидс - Бёрнли 0:1 Лидс - Халл Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Вест Бромвич - Лидс 0:0 Лидс - Мидлсбро 0:3 Лидс - Портсмут 3:3 Лидс - Валенсия 2:1 Харрогейт - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 0:1 Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 1:0 Портсмут - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 1:0
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед 0:2 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Шеффилд Юнайтед - Рексхэм 4:2 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Йорк Сити - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1
Результаты матчей
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
63
45
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|6
|4
|0
|12 - 3
|20
|2.
|9
|6
|1
|2
|18 - 8
|19
|3.
|9
|5
|3
|1
|14 - 4
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|12 - 6
|17
|5.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|15 - 7
|17
|6.
|9
|5
|1
|3
|14 - 14
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|8.
|9
|4
|3
|2
|15 - 11
|15
|9.
|9
|4
|2
|3
|10 - 7
|14
|10.
|9
|4
|0
|5
|12 - 12
|12
|11.
|9
|3
|3
|3
|13 - 11
|12
|12.
|9
|3
|3
|3
|8 - 6
|12
|13.
|9
|3
|3
|3
|12 - 13
|12
|14.
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|15.
|9
|3
|2
|4
|11 - 15
|11
|16.
|9
|2
|5
|2
|10 - 14
|11
|17.
|9
|3
|1
|5
|10 - 12
|10
|18.
|9
|2
|3
|4
|12 - 11
|9
|19.
|9
|2
|3
|4
|7 - 12
|9
|20.
|9
|2
|2
|5
|10 - 13
|8
|21.
|9
|2
|2
|5
|8 - 15
|8
|22.
|9
|1
|4
|4
|9 - 16
|7
|23.
|9
|1
|2
|6
|4 - 18
|5
|24.
|9
|0
|5
|4
|9 - 20
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|10 - 2
|13
|2.
|5
|4
|1
|0
|10 - 4
|13
|3.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|7 - 2
|13
|4.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|9 - 3
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|7.
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|8.
|5
|3
|1
|1
|9 - 6
|10
|9.
|5
|2
|3
|0
|12 - 5
|9
|10.
|5
|2
|3
|0
|6 - 2
|9
|11.
|5
|2
|3
|0
|8 - 6
|9
|12.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|13.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|8 - 4
|8
|14.
|5
|2
|2
|1
|2 - 1
|8
|15.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|16.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|17.
|4
|2
|0
|2
|9 - 6
|6
|18.
|4
|2
|0
|2
|8 - 5
|6
|19.
|5
|2
|0
|3
|8 - 7
|6
|20.
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|21.
|4
|1
|1
|2
|6 - 9
|4
|22.
|4
|1
|0
|3
|1 - 6
|3
|23.
|5
|0
|3
|2
|2 - 7
|3
|24.
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|0
|1
|10 - 5
|9
|2.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|7 - 3
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|5 - 2
|7
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|5 - 1
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|7 - 9
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 4
|6
|9.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|1 - 6
|4
|12.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|4 - 10
|3
|15.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|16.
|5
|0
|3
|2
|4 - 8
|3
|17.
|4
|0
|2
|2
|2 - 6
|2
|18.
|4
|0
|2
|2
|7 - 13
|2
|19.
|4
|0
|2
|2
|2 - 8
|2
|20.
|5
|0
|2
|3
|7 - 10
|2
|21.
|5
|0
|2
|3
|3 - 10
|2
|22.
|5
|0
|2
|3
|3 - 12
|2
|23.
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
|24.
|4
|0
|0
|4
|3 - 9
|0
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Зона вылета
|Норвич
|Сайнс Борха
|7 (2)
|Вест Бромвич
|Майя Джош
|7 (1)
|Миллуолл
|Уотмор Данкан
|5 (1)
|Норвич
|Сарджент Джош
|4 (3)
|Лидс
|Пиру Йоэл
|4 (1)
|Бристоль Сити
|Сайкс Марк
|5
|Престон Норт Энд
|Уайтман Бен
|5
|Плимут
|Форшоу Адам
|1 3
|Шеффилд Уэнсдей
|Бернард Ди'Шон
|1 3
|КПР
|Варан Жонатан
|1 3
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Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Лидс 0:0 Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Лидс
66.4% (77)
Ничья
30.2% (35)
Шеффилд Юнайтед
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
45.05% (50)
Меньше
54.95% (61)
Обе команды забьют
Да
71.17% (79)
Нет
28.83% (32)
Популярный счёт
2:1 Лидс
37.9% (44)
1:1 Ничья
25% (29)
1:0 Лидс
19.8% (23)
2:0 Лидс
4.3% (5)
0:0 Ничья
1.7% (2)
2:2 Ничья
1.7% (2)
0:1 Шеффилд Юнайтед
1.7% (2)
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