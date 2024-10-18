Ошибся Купер в передаче на правом краю штрафной, Ааронсон после перехвата пробивал в ближний угол в противоход вратарю, но тот всё же зацепил мяч!

Угловой в исполнении "Лидса" опять не принес никакой остроты, верх остается за гостями, а вот подбор вновь забирают хозяева поля.

Ньонто вошел в штрафную гостей с правого края и попытался пробить из-под защитника, однако Норрингтон-Дэвис накрыл попытку итальянца.

2 минуты добавляет главный арбитр к основному времени первого тайма.

Ааронсон с левого фланга исполнил подачу в штрафную, однако мяч перелетел через голову Пиру.

Ааронсон после навеса Фирпо с левого фланга атаковал ворота гостей слёта, но мяч прошел над перекладиной.

Угловой в исполнении "Лидса" остроты не принес, вторым темпом хозяева требуют пенальти за игру рукой, но свисток арбитра молчит.

В последние минуты "Лидс" серьезно завладел инициативой, 65 на 35 по владению мячом к этой минуте встречи.

Рамазани вошел в штрафную гостей с правого края и исполнил прострел из-под защитника, однако мяч достался Куперу.

Обосновался "Лидс" на половине поля соперника, "Шеффилд" вообще позабыл про контратаки.

Фирпо с левого фланга исполняет подачу в чужую штрафную - Купер на выходе играет максимально надежно.

Хамер из глубины поля исполнил заброс в чужую штрафную площадь, но мяч стал легкой добычей Мелье.

Рамазани требуется помощь врачей после единоборства с Норрингтон-Дэвисом, медбригада "Лидса" на поле.

Приближается на "Элланд Роуд" перерыв, пока нули на табло абсолютно закономерны.

26' Рамазани отметился хорошим ударом низом с 20 метров - Купер впервые по-настоящему вступил в игру.

25' Снова активен Фирпо на левом фланге, однако в этом момент выходцу из Ла Масии не удалось заработать даже углового.

24' Фирпо вошел в штрафную гостей с левого края без помех, а вот прострел в центр точным не стал.

22' Сегодня никакой работы у Купера пока нет, Мелье хотя бы пару раз пришлось забирать достаточно легкие мячи.

21' 608 минут до старта этого матча не пропускал Майкл Купер, последний гол "Шеффилд" пропустил в августе от "Норвича".

19' Винисиус Соуза жестковато сыграл на фланге против Ааронсона, пока рефери обходится без карточек.

18' О'Хейр вошел в штрафную с левого края и, казалось, заработал угловой, однако лайнсмен ошибочно определил офсайд в этом моменте.

16' Угловой с правого фланга исполнил Ротуэлл, удар Стрёйка получился неточным, но чуть раньше рефери определил фол в атаке со стороны хозяев.

15' Позиционная атака "Лидса" завершается навесом с правого фланга, который не стал точным. Пока слишком невысокий темп в этой встрече.