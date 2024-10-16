Тур: 10. Стадион: Элланд Роуд.
Позже
История личных встреч
Лидс
Шеффилд Юнайтед
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
8 матчей
50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
0.75
Среднее время на гол
90
120
Всего голов
4
4
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1
0.88
Тотал матчей
2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
Среднее время на гол
90
102
Бомбардиры внутри турнира
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пиру Йоэл
|4
|0.44
|Ньонто Вильфред
|2
|0.22
|Ааронсон Бренден
|2
|0.22
|Рамазани Ларжи
|2
|0.22
|Фернандес Матео
|1
|0.11
|Фирпо Жуниор
|1
|0.11
|Джеймс Дэниэл
|1
|0.11
|Богл Джейден
|1
|0.11
|Стрёйк Паскаль
|1 (1)
|0.11
|Манор Соломон
|0
|0
|Рюттер Жоржиньо
|0
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хамер Густаво
|4
|0.44
|Рак-Сакьи Джесуран
|2
|0.22
|Арбластер Олли
|2
|0.22
|Мур Киффер
|1
|0.11
|Маккаллум Сэм
|1
|0.11
|О'Хейр Каллум
|0
|0
|Брукс Эндри
|0
|0
|Ахмедходжич Анел
|0
|0
|Брюстер Риан
|0
|0
Карточки
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родон Джо
|4
|0
|Богл Джейден
|4
|0
|Фирпо Жуниор
|3
|0
|Ньонто Вильфред
|3
|0
|Ампаду Этан
|2
|0
|Стрёйк Паскаль
|2
|0
|Груев Илия
|2
|0
|Ротуэлл Джо
|1
|0
|Джеймс Дэниэл
|1
|0
Шеффилд Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ахмедходжич Анел
|4
|0
|Хамер Густаво
|4
|0
|Винисиус Соуза
|4
|0
|Суттар Гарри
|2
|0
|Арбластер Олли
|2
|0
|Брукс Эндри
|2
|0
|Мур Киффер
|1
|0
|О'Хейр Каллум
|1
|0
|Купер Майкл
|1
|0
|Гилкрист Алфи
|1
|0
|Пек Сиди
|1
|0
Результаты матчей
Лидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Лидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Шеффилд Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
8
5
Лидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шеффилд Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
11
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
16
10
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
6%
5
50%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
0
0%
76-90
Пропущено
6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сандерленд - Лидс 2:2 Норвич - Лидс 1:1 Лидс - Ковентри 3:0 Кардифф Сити - Лидс 0:2
Лидс - Бёрнли 0:1 Лидс - Халл Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Вест Бромвич - Лидс 0:0 Лидс - Мидлсбро 0:3 Лидс - Портсмут 3:3 Лидс - Валенсия 2:1 Харрогейт - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 0:1 Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 1:0 Портсмут - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 1:0
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед 0:2 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Шеффилд Юнайтед - Рексхэм 4:2 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Йорк Сити - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1
Результаты матчей
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Точный счет
0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
Точный счет
0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лидс
Шеффилд Юнайтед
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
23
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
81
63
45
27
- — Выход в Премьер-Лигу
- — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
- — Зона вылета
|Норвич
|Сайнс Борха
|7 (2)
|Вест Бромвич
|Майя Джош
|7 (1)
|Миллуолл
|Уотмор Данкан
|5 (1)
|Норвич
|Сарджент Джош
|4 (3)
|Лидс
|Пиру Йоэл
|4 (1)
|Бристоль Сити
|Сайкс Марк
|5
|Престон Норт Энд
|Уайтман Бен
|5
|Плимут
|Форшоу Адам
|1 3
|Шеффилд Уэнсдей
|Бернард Ди'Шон
|1 3
|КПР
|Варан Жонатан
|1 3
Прогнозы на матч Лидс - Шеффилд Юнайтед
Исход игры
Лидс
72.7% (40)
Ничья
21.8% (12)
Шеффилд Юнайтед
5.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
49.06% (26)
Меньше
50.94% (27)
Обе команды забьют
Да
67.92% (36)
Нет
32.08% (17)
Популярный счёт
2:1 Лидс
43.6% (24)
1:0 Лидс
18.2% (10)
1:1 Ничья
18.2% (10)
2:0 Лидс
7.3% (4)
0:1 Шеффилд Юнайтед
3.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!