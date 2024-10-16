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  3. Англия
  4. .Чемпионшип 2024-2025
Тур: 10. Стадион: .
Лидс
 
Позже
Шеффилд Юнайтед
Прогнозы 54
Лидс 74.1% (40)
X 20.4% (11)
Шеффилд Юнайтед 5.6% (3)
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Лидс
Ничья
Шеффилд Юнайтед
3.65
4.70
4.50
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История личных встреч

Лидс
Шеффилд Юнайтед

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

8 матчей

50%
50%
4 победы 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

87.5%
12.5%
0 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
Ч
0:1
Ч
0:1
Ч
2:1
Ч
1:2
Ч
2:0
Ч
1:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
0.75

Среднее время на гол

90
120

Всего голов

4
4

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
3
Больше 38%
Меньше 63%
5

Среднее время на гол

90
102

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пиру Йоэл 4 0.44
Ньонто Вильфред 2 0.22
Ааронсон Бренден 2 0.22
Рамазани Ларжи 2 0.22
Фернандес Матео 1 0.11
Фирпо Жуниор 1 0.11
Джеймс Дэниэл 1 0.11
Богл Джейден 1 0.11
Стрёйк Паскаль 1 (1) 0.11
Манор Соломон 0 0
Рюттер Жоржиньо 0 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хамер Густаво 4 0.44
Рак-Сакьи Джесуран 2 0.22
Арбластер Олли 2 0.22
Мур Киффер 1 0.11
Маккаллум Сэм 1 0.11
О'Хейр Каллум 0 0
Брукс Эндри 0 0
Ахмедходжич Анел 0 0
Брюстер Риан 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родон Джо 4 0
Богл Джейден 4 0
Фирпо Жуниор 3 0
Ньонто Вильфред 3 0
Ампаду Этан 2 0
Стрёйк Паскаль 2 0
Груев Илия 2 0
Ротуэлл Джо 1 0
Джеймс Дэниэл 1 0
Шеффилд Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ахмедходжич Анел 4 0
Хамер Густаво 4 0
Винисиус Соуза 4 0
Суттар Гарри 2 0
Арбластер Олли 2 0
Брукс Эндри 2 0
Мур Киффер 1 0
О'Хейр Каллум 1 0
Купер Майкл 1 0
Гилкрист Алфи 1 0
Пек Сиди 1 0

Результаты матчей

Лидс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Шеффилд Юнайтед
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Лидс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Шеффилд Юнайтед
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

8
5
Лидс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Шеффилд Юнайтед
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

11
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
13%
2
40%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
2
25%
1
20%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
3
38%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
1
100%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
3
38%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
4
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
100%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

16
10
5 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
1
6%
5
50%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
5
31%
3
30%
46-60
1
6%
1
10%
61-75
5
31%
0
0%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
33%
1
20%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
1
17%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Сандерленд - Лидс 2:2 Норвич - Лидс 1:1 Лидс - Ковентри 3:0 Кардифф Сити - Лидс 0:2
Лидс - Бёрнли 0:1 Лидс - Халл Сити 2:0 Шеффилд Уэнсдей - Лидс 0:2 Вест Бромвич - Лидс 0:0 Лидс - Мидлсбро 0:3 Лидс - Портсмут 3:3 Лидс - Валенсия 2:1 Харрогейт - Лидс 0:3 Лидс - Саутгемптон 0:1 Лидс - Норвич 4:0 Норвич - Лидс 0:0 Лидс - Саутгемптон 1:2 КПР - Лидс 4:0 Мидлсбро - Лидс 3:4 Лидс - Блэкберн 0:1 Лидс - Сандерленд 0:0
Шеффилд Юнайтед
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Шеффилд Юнайтед - Лутон Таун 2:0 Шеффилд Юнайтед - Суонси 1:0 Портсмут - Шеффилд Юнайтед 0:0 Шеффилд Юнайтед - Дерби 1:0
Халл Сити - Шеффилд Юнайтед 0:2 Шеффилд Юнайтед - Уотфорд 1:0 Барнсли - Шеффилд Юнайтед 1:0 Норвич - Шеффилд Юнайтед 1:1 Шеффилд Юнайтед - КПР 2:2 Шеффилд Юнайтед - Рексхэм 4:2 Престон Норт Энд - Шеффилд Юнайтед 0:2 Хаддерсфилд Таун - Шеффилд Юнайтед 1:1 Ротерхэм - Шеффилд Юнайтед 1:2 Харрогейт - Шеффилд Юнайтед 1:4 Честерфилд - Шеффилд Юнайтед 0:3 Йорк Сити - Шеффилд Юнайтед 1:2 Шеффилд Юнайтед - Тоттенхэм 0:3 Эвертон - Шеффилд Юнайтед 1:0 Шеффилд Юнайтед - Ноттингем Форест 1:3 Ньюкасл - Шеффилд Юнайтед 5:1

Результаты матчей

Лидс
Шеффилд Юнайтед

Точный счет

0:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

0:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:2
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лидс
Шеффилд Юнайтед

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
2
3
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
6
3
1.5
4
5
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандерленд
 9 6 1 2 18 - 8 19
2.
Шеффилд Юнайтед
 9 6 3 0 12 - 3 19
3.
Бёрнли
 9 5 3 1 14 - 4 18
4.
Вест Бромвич
 9 5 2 2 12 - 6 17
5.
Уотфорд
 9 5 1 3 14 - 14 16
6.
Лидс
 9 4 4 1 15 - 7 16
7.
Норвич
 9 4 3 2 16 - 10 15
8.
Блэкберн
 9 4 3 2 15 - 11 15
9.
Мидлсбро
 9 4 2 3 10 - 7 14
10.
Дерби
 9 4 0 5 12 - 12 12
11.
Оксфорд Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 11 12
12.
Суонси
 9 3 3 3 8 - 6 12
13.
Халл Сити
 9 3 3 3 12 - 13 12
14.
Плимут
 9 3 2 4 10 - 13 11
15.
Шеффилд Уэнсдей
 9 3 2 4 11 - 15 11
16.
Бристоль Сити
 9 2 5 2 10 - 14 11
17.
Сток Сити
 9 3 1 5 10 - 12 10
18.
Миллуолл
 9 2 3 4 12 - 11 9
19.
Престон Норт Энд
 9 2 3 4 7 - 12 9
20.
Ковентри
 9 2 2 5 10 - 13 8
21.
Лутон Таун
 9 2 2 5 8 - 15 8
22.
КПР
 9 1 4 4 9 - 16 7
23.
Кардифф Сити
 9 1 2 6 4 - 18 5
24.
Портсмут
 9 0 5 4 9 - 20 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сандерленд
 5 4 1 0 10 - 2 13
2.
Уотфорд
 5 4 1 0 10 - 4 13
3.
Шеффилд Юнайтед
 5 4 1 0 7 - 2 13
4.
Блэкберн
 4 4 0 0 11 - 3 12
5.
Дерби
 5 4 0 1 9 - 3 12
6.
Бёрнли
 5 3 2 0 9 - 2 11
7.
Оксфорд Юнайтед
 4 3 1 0 6 - 1 10
8.
Плимут
 5 3 1 1 9 - 6 10
9.
Норвич
 5 2 3 0 12 - 5 9
10.
Суонси
 5 2 3 0 6 - 2 9
11.
Бристоль Сити
 5 2 3 0 8 - 6 9
12.
Мидлсбро
 4 2 2 0 6 - 3 8
13.
Вест Бромвич
 5 2 2 1 2 - 1 8
14.
Лидс
 4 2 1 1 8 - 4 7
15.
Шеффилд Уэнсдей
 4 2 1 1 8 - 5 7
16.
Престон Норт Энд
 4 2 1 1 4 - 2 7
17.
Миллуолл
 4 2 0 2 8 - 5 6
18.
Сток Сити
 4 2 0 2 9 - 6 6
19.
Ковентри
 5 2 0 3 8 - 7 6
20.
Халл Сити
 4 1 2 1 5 - 4 5
21.
Лутон Таун
 4 1 1 2 6 - 9 4
22.
Кардифф Сити
 4 1 0 3 1 - 6 3
23.
Портсмут
 5 0 3 2 2 - 7 3
24.
КПР
 4 0 2 2 4 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Вест Бромвич
 4 3 0 1 10 - 5 9
2.
Лидс
 5 2 3 0 7 - 3 9
3.
Бёрнли
 4 2 1 1 5 - 2 7
4.
Халл Сити
 5 2 1 2 7 - 9 7
5.
Шеффилд Юнайтед
 4 2 2 0 5 - 1 6
6.
Сандерленд
 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Норвич
 4 2 0 2 4 - 5 6
8.
Мидлсбро
 5 2 0 3 4 - 4 6
9.
КПР
 5 1 2 2 5 - 8 5
10.
Лутон Таун
 5 1 1 3 2 - 6 4
11.
Сток Сити
 5 1 1 3 1 - 6 4
12.
Шеффилд Уэнсдей
 5 1 1 3 3 - 10 4
13.
Суонси
 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
Уотфорд
 4 1 0 3 4 - 10 3
15.
Миллуолл
 5 0 3 2 4 - 6 3
16.
Блэкберн
 5 0 3 2 4 - 8 3
17.
Ковентри
 4 0 2 2 2 - 6 2
18.
Портсмут
 4 0 2 2 7 - 13 2
19.
Бристоль Сити
 4 0 2 2 2 - 8 2
20.
Оксфорд Юнайтед
 5 0 2 3 7 - 10 2
21.
Престон Норт Энд
 5 0 2 3 3 - 10 2
22.
Кардифф Сити
 5 0 2 3 3 - 12 2
23.
Плимут
 4 0 1 3 1 - 7 1
24.
Дерби
 4 0 0 4 3 - 9 0
  • — Выход в Премьер-Лигу
  • — Выход в плей-офф за право попасть в Премьер-лигу
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Норвич Сайнс Борха 7 (2)
Вест Бромвич Майя Джош 7 (1)
Миллуолл Уотмор Данкан 5 (1)
Норвич Сарджент Джош 4 (3)
Лидс Пиру Йоэл 4 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Бристоль Сити Сайкс Марк 5
Престон Норт Энд Уайтман Бен 5
Плимут Форшоу Адам 1 3
Шеффилд Уэнсдей Бернард Ди'Шон 1 3
КПР Варан Жонатан 1 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Шеффилд Юнайтед от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 октября 2024, осталось 2 дня 12 часов 59 минут.



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    • Прогнозы 54
    Лидс 74.1% (40)
    X 20.4% (11)
    Шеффилд Юнайтед 5.6% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Лидс
    Ничья
    Шеффилд Юнайтед
    3.65
    4.70
    4.50
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    Прогнозы на матч Лидс - Шеффилд Юнайтед

    Исход игры
    Лидс
    72.7% (40)
    Ничья
    21.8% (12)
    Шеффилд Юнайтед
    5.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    49.06% (26)
    Меньше
    50.94% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (36)
    Нет
    32.08% (17)
    Популярный счёт
    2:1 Лидс
    43.6% (24)
    1:0 Лидс
    18.2% (10)
    1:1 Ничья
    18.2% (10)
    2:0 Лидс
    7.3% (4)
    0:1 Шеффилд Юнайтед
    3.6% (2)
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    Шеффилд Юнайтед
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