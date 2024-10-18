  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Бари
1:0
Второй тайм: 71'
Катанзаро
0'
1:0
30' Гол
Дорваль Мехди
30' Желтая карточка
Бьяши Томмазо
45' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
45' Желтая карточка
Бенали Ахмед
63' Желтая карточка
Майта Маттиа

Ход матча

30'
Дорваль Мехди
(Пучино Раффаэле)
1:0
30'
 
Бьяши Томмазо
45'
 
Петриччоне Якопо
45'
Бенали Ахмед
 
46'
 
Ла Мантия Андреа
Бьяши Томмазо
46'
 
Помпетти Марко
Петриччоне Якопо
58'
 
Д'Аллесандро Марко
Компаньон Маттиа
63'
Майта Маттиа
 
64'
Манцари Джакомо
Сибилли Джузеппе
 
68'
 
Кулибали Мамаду
Понтиссо Симоне

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 3
  • 5 Офсайды 1
  • 9 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
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Бари
Ничья
Катанзаро
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Все Коэффициенты
1
Радунович
Борис
25
Пучино
Раффаэле
23
Викари
Франческо
3
Мантовани
Валерио
27
Фавазули
Костантино
4
Майта
Маттиа
8
Бенали
Ахмед
20
Сибилли
Джузеппе
93
Дорваль
Мехди
15
Ласанья
Кевин
19
Фалетти
Сесар
22
Пильячелли
Мирко
23
Бригенти
Николо
14
Сконьямилло
Стефано
6
Бонини
Федерико
7
Компаньон
Маттиа
20
Понтиссо
Симоне
10
Петриччоне
Якопо
8
Куцупиас
Илиас
92
Шитум
Марио
28
Бьяши
Томмазо
9
Йемелло
Пьетро
Бари
3-5-2
Катанзаро
3-5-2

История личных встреч

Бари
Катанзаро

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
2:0
СB
2:2
СC
1:2
СC
2:1
СC
2:0
СC
1:0
СC
1:1
СC
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

1.75
0.75

Среднее время на гол

51
120

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.75

Среднее время на гол

60
120

Всего голов

13
6

Голов в среднем за матч

1.63
0.75

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

55
120

Бомбардиры внутри турнира

Бари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дорваль Мехди 2 0.22
Ласанья Кевин 2 0.22
Пучино Раффаэле 1 0.11
Майта Маттиа 1 0.11
Риччи Джакомо 1 0.11
Фавилли Андреа 1 0.11
Новакович Андрия 1 0.11
Мантовани Валерио 1 0.11
Лелла Нунцио 1 0.11
Сгарби Лоренцо 0 0
Бенали Ахмед 0 0
Фалетти Сесар 0 0
Сибилли Джузеппе 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Понтиссо Симоне 2 0.22
Шитум Марио 1 0.11
Бьяши Томмазо 1 0.11
Йемелло Пьетро 1 0.11
Ла Мантия Андреа 1 0.11
Компаньон Маттиа 1 0.11

Карточки

Бари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенали Ахмед 4 0
Лелла Нунцио 1 1
Пучино Раффаэле 2 0
Мантовани Валерио 2 0
Оливери Андреа 2 0
Майелло Раффаэле 1 0
Майта Маттиа 1 0
Фалетти Сесар 1 0
Викари Франческо 1 0
Новакович Андрия 1 0
Радунович Борис 1 0
Сибилли Джузеппе 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Фавазули Костантино 1 0
Сако Коли 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Петриччоне Якопо 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Бригенти Николо 2 0
Понтиссо Симоне 2 0
Антонини Матиас 2 0
Бонини Федерико 2 0
Шитум Марио 1 0
Бьяши Томмазо 1 0
Сконьямилло Стефано 1 0
Помпетти Марко 1 0
Кассандро Томмазо 1 0
Filippo Pittarello 1 0
Сек Демба 1 0

Результаты матчей

Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
0
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

4
6
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

7
6

Голы по времени матча

Забито

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0
Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1
Катанзаро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0
Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2

Результаты матчей

Бари
Катанзаро

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%

Точный счет

1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Бари
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 8 5 2 1 15 - 10 17
2.
Специя
 8 4 4 0 12 - 7 16
3.
Сассуоло
 8 4 3 1 14 - 8 15
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 8 4 1 3 12 - 9 13
6.
Бари
 1:0 9 3 4 2 11 - 8 13
7.
Зюйдтироль
 8 4 0 4 12 - 12 12
8.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
10.
Палермо
 8 3 2 3 8 - 7 11
11.
Салернитана
 8 3 2 3 10 - 10 11
12.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
13.
Модена
 8 2 3 3 12 - 12 9
14.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
15.
Козенца
 8 2 3 3 7 - 9 9
16.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
17.
Читтаделла
 8 2 2 4 6 - 12 8
18.
Катанзаро
 0:1 9 1 5 3 7 - 9 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 4 3 0 1 8 - 3 9
6.
Бари
 1:0 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
8.
Салернитана
 4 2 1 1 7 - 6 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Модена
 4 2 0 2 6 - 5 6
12.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 7 - 8 6
13.
Катанзаро
 0:1 5 1 3 1 7 - 6 6
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
19.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
20.
Читтаделла
 3 0 2 1 2 - 3 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Палермо
 5 3 0 2 7 - 5 9
2.
Сассуоло
 4 2 2 0 5 - 2 8
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
5.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
6.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Бари
 1:0 4 1 2 1 5 - 3 5
8.
Пиза
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
10.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
12.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
13.
Специя
 4 0 4 0 3 - 3 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
17.
Козенца
 3 0 2 1 4 - 5 2
18.
Катанзаро
 0:1 4 0 2 2 0 - 3 2
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Модена Палумбо Антонио 4
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Бари
Катанзаро
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