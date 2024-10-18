Тур: 9. Стадион: Сан Никола.
0'
1:0
30' ГолДорваль Мехди
30' Желтая карточкаБьяши Томмазо
45' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
45' Желтая карточкаБенали Ахмед
63' Желтая карточкаМайта Маттиа
Ход матча
30'
1:0
30'
45'
45'
63'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 4
-
2 Угловые 3
-
5 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Бари
Катанзаро
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
120
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дорваль Мехди
|2
|0.22
|Ласанья Кевин
|2
|0.22
|Пучино Раффаэле
|1
|0.11
|Майта Маттиа
|1
|0.11
|Риччи Джакомо
|1
|0.11
|Фавилли Андреа
|1
|0.11
|Новакович Андрия
|1
|0.11
|Мантовани Валерио
|1
|0.11
|Лелла Нунцио
|1
|0.11
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Бенали Ахмед
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Сибилли Джузеппе
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|2
|0.22
|Шитум Марио
|1
|0.11
|Бьяши Томмазо
|1
|0.11
|Йемелло Пьетро
|1
|0.11
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.11
|Компаньон Маттиа
|1
|0.11
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Лелла Нунцио
|1
|1
|Пучино Раффаэле
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Майта Маттиа
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Бонини Федерико
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Filippo Pittarello
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
0
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
63% (5)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
6
Голы по времени матча
Забито
5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
5
2
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
1
50%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
10
7
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
2
29%
16-30
3
30%
2
29%
31-45
1
10%
2
29%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
0
0%
1
13%
1-15
2
25%
1
13%
16-30
2
25%
3
38%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0
Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1
Катанзаро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0
Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2
Результаты матчей
Бари
Катанзаро
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 100%
Точный счет
1:1
3 раза 38%
0:0
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:0
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Бари
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
26
26
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|5
|2
|1
|15 - 10
|17
|2.
|8
|4
|4
|0
|12 - 7
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|14 - 8
|15
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|8
|4
|1
|3
|12 - 9
|13
|6.
|1:0
|9
|3
|4
|2
|11 - 8
|13
|7.
|8
|4
|0
|4
|12 - 12
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|8 - 7
|11
|11.
|8
|3
|2
|3
|10 - 10
|11
|12.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|13.
|8
|2
|3
|3
|12 - 12
|9
|14.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 9
|9
|16.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|17.
|8
|2
|2
|4
|6 - 12
|8
|18.
|0:1
|9
|1
|5
|3
|7 - 9
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|20.
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|6.
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|8.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|12.
|4
|2
|0
|2
|7 - 8
|6
|13.
|0:1
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|19.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|20.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|0
|2
|7 - 5
|9
|2.
|4
|2
|2
|0
|5 - 2
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|5.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|7.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|4
|0
|4
|0
|3 - 3
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|17.
|3
|0
|2
|1
|4 - 5
|2
|18.
|0:1
|4
|0
|2
|2
|0 - 3
|2
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Модена
|Палумбо Антонио
|4