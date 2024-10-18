Тур: 9. Стадион: Сан Никола.
0'
1:0
30' ГолДорваль Мехди
30' Желтая карточкаБьяши Томмазо
45' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
45' Желтая карточкаБенали Ахмед
62' Желтая карточкаМайта Маттиа
1:1
74' ГолЙемелло Пьетро
90' Желтая карточкаПучино Раффаэле
90' Желтая карточкаБузо Николо
90'+7
Ход матча
30'
1:0
30'
45'
45'
62'
74'
90'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 8
-
5 Удары в створ 7
-
2 Угловые 5
-
5 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
368 Количество передач 486
-
42 Владение мячом, % 58
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
94 Сако КолиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Лонго Морено
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Бузо НиколоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Сек ДембаНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
История личных встреч
Бари
Катанзаро
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
37.5%
37.5%
25%
3 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
12.5%
37.5%
4 победы 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
1.75
0.75
Среднее время на гол
51
120
Всего голов
6
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.75
Среднее время на гол
60
120
Всего голов
13
6
Голов в среднем за матч
1.63
0.75
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
55
120
Бомбардиры внутри турнира
Бари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дорваль Мехди
|2
|0.22
|Ласанья Кевин
|2
|0.22
|Пучино Раффаэле
|1
|0.11
|Майта Маттиа
|1
|0.11
|Риччи Джакомо
|1
|0.11
|Фавилли Андреа
|1
|0.11
|Новакович Андрия
|1
|0.11
|Мантовани Валерио
|1
|0.11
|Лелла Нунцио
|1
|0.11
|Сгарби Лоренцо
|0
|0
|Бенали Ахмед
|0
|0
|Фалетти Сесар
|0
|0
|Сибилли Джузеппе
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Понтиссо Симоне
|2
|0.22
|Йемелло Пьетро
|2
|0.22
|Шитум Марио
|1
|0.11
|Бьяши Томмазо
|1
|0.11
|Ла Мантия Андреа
|1
|0.11
|Компаньон Маттиа
|1
|0.11
Карточки
Бари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенали Ахмед
|4
|0
|Пучино Раффаэле
|3
|0
|Лелла Нунцио
|1
|1
|Майта Маттиа
|2
|0
|Мантовани Валерио
|2
|0
|Оливери Андреа
|2
|0
|Майелло Раффаэле
|1
|0
|Фалетти Сесар
|1
|0
|Викари Франческо
|1
|0
|Новакович Андрия
|1
|0
|Радунович Борис
|1
|0
|Сибилли Джузеппе
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
|Фавазули Костантино
|1
|0
|Сако Коли
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Петриччоне Якопо
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Бригенти Николо
|2
|0
|Понтиссо Симоне
|2
|0
|Антонини Матиас
|2
|0
|Бонини Федерико
|2
|0
|Шитум Марио
|1
|0
|Бьяши Томмазо
|1
|0
|Сконьямилло Стефано
|1
|0
|Помпетти Марко
|1
|0
|Бузо Николо
|1
|0
|Кассандро Томмазо
|1
|0
|Filippo Pittarello
|1
|0
|Сек Демба
|1
|0
Результаты матчей
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Катанзаро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
1
Бари
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Катанзаро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
4
6
Бари
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Катанзаро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
7
Голы по времени матча
Забито
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
2
67%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
5
7
3 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
2
29%
16-30
1
20%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
11
8
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
27%
2
25%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
1
9%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
3
27%
1
13%
76-90
Пропущено
9
9
4 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
0
0%
1
11%
1-15
2
22%
2
22%
16-30
2
22%
3
33%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Бари
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Козенца 1:1 Фрозиноне - Бари 0:3 Бари - Мантуя 2:0
Сампдория - Бари 0:0 Бари - Сассуоло 1:1 Модена - Бари 2:1 Бари - Юве Стабия 1:3 Кремонезе - Бари 1:1 Бари - Джульяно 3:1 Бари - Салернитана 1:1 Фрозиноне - Бари 3:4 Бари - Дельфино Кури Пескара 15:1 Тернана - Бари 0:3 Бари - Тернана 1:1 Бари - Брешия 2:0 Читтаделла - Бари 1:1 Бари - Парма 1:1 Козенца - Бари 4:1 Бари - Пиза 1:1
Катанзаро
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Катанзаро - Модена 2:2 Салернитана - Катанзаро 0:0 Катанзаро - Кремонезе 1:2 Читтаделла - Катанзаро 0:0
Локри 1909 - Катанзаро 1:3 Катанзаро - Каррарезе 3:1 Чезена - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Юве Стабия 0:0 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Эмполи - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Ювентус (до 23 лет) 2:5 Кальяри - Катанзаро 2:0 Катанзаро - Кизола 3:0 Кремонезе - Катанзаро 4:1 Катанзаро - Кремонезе 2:2 Катанзаро - Брешия 4:2 Катанзаро - Сампдория 1:3 Тернана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Венеция 3:2 Пиза - Катанзаро 2:2
Результаты матчей
Бари
Катанзаро
Точный счет
1:1
3 раза 60%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бари
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
27
27
18
18
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Модена
|Палумбо Антонио
|4