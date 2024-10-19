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Тур: 1. Стадион: .
Окленд ФК
1:0
Первый тайм: 26'
Брисбен Роар
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Ван Дер Сааг Гарри

Ход матча

8'
Ван Дер Сааг Гарри
1:0
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Окленд ФК
Ничья
Брисбен Роар
2.24
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3.50
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3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Паульсен
Алекс
2
Сакаи
Хироки
23
Даниель
Холл
4
Пейнаккер
Нандо
15
Де
Врис
Фрэнсис
6
Верстрате
Луи
28
Luis
Gallegos
27
Роджерсон
Логан
22
Бриммер
Джейк
14
Гиллион
Лиам
10
Май
Гильермо
1
Фрик
Мэклин
17
Ван
Дер
Сааг
Гарри
8
Шоур
Валид
4
Уорленд
Бен
21
Antonee
Burke-Gilroy
27
Халлоран
Бен
26
О'Ши
Джеймс
6
Joe
Caletti
23
Keegan
Jelacic
11
Neicer
Acosta
16
Thomas
Waddingham
Окленд ФК
Брисбен Роар

Результаты последних матчей

Окленд ФК
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0
Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брисбен Роар
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Брисбен Роар
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Окленд ФК
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брисбен Роар
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Виктори Данкан Джек 1
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 1
Централ Кост Маринерс Маккалмонт Алфи 1
Мельбурн Виктори Тиг Райан 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 8'
    Г О О О О Л - Harry Van der Saag уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Окленд ФК
Ничья
Брисбен Роар
2.24
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3.50
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3.20
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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