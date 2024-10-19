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  3. Австралия
  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Окленд ФК
2:0
Конец матча
Брисбен Роар
0'
1:0
8' Гол в свои ворота
Ван Дер Сааг Гарри
56' Желтая карточка
Ван Дер Сааг Гарри
59' Желтая карточка
Верстрате Луи
2:0
74' Гол
Роджерсон Логан
90'+5
12
Паульсен
Алекс
2
Сакаи
Хироки
23
Даниель
Холл
4
Пейнаккер
Нандо
15
Де
Врис
Фрэнсис
27
Роджерсон
Логан
6
Верстрате
Луи
28
Luis
Gallegos
14
Гиллион
Лиам
22
Бриммер
Джейк
10
Май
Гильермо
1
Фрик
Мэклин
17
Ван
Дер
Сааг
Гарри
8
Шоур
Валид
4
Уорленд
Бен
21
Antonee
Burke-Gilroy
27
Халлоран
Бен
6
Joe
Caletti
26
О'Ши
Джеймс
11
Neicer
Acosta
23
Keegan
Jelacic
16
Thomas
Waddingham
Окленд ФК
Брисбен Роар

Бомбардиры внутри турнира

Окленд ФК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роджерсон Логан 1 1
Де Врис Фрэнсис 0 0
Брисбен Роар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Окленд ФК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верстрате Луи 1 0
Брисбен Роар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Дер Сааг Гарри 1 0

Результаты матчей

Окленд ФК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Окленд ФК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Брисбен Роар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1

Голы по времени матча

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Окленд ФК
(1 матч)
100%
0 побед 0 ничьих 1 поражение
Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2
Брисбен Роар
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Брисбен Роар 1:1 Одиша ФК - Брисбен Роар 2:1 Брисбен Роар - СК Гоа 2:0 Гоа - Брисбен Роар 1:0
Демпо - Брисбен Роар 1:5 Брисбен Роар - Перт Глори 2:4 Брисбен Роар - Аделаида Юнайтед 3:4 Мельбурн Виктори - Брисбен Роар 0:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Веллингтон Феникс - Брисбен Роар 1:0 Брисбен Роар - Макартур 1:2 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Брисбен Роар - Мельбурн Виктори 3:2 Брисбен Роар - Вестерн Юнайтед 2:2 Перт Глори - Брисбен Роар 3:2 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Брисбен Роар - Веллингтон Феникс 1:1 Централ Кост Маринерс - Брисбен Роар 2:0 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1

Результаты матчей

Окленд ФК
Брисбен Роар

Точный счет

2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

2:0
1 раз 100%
2:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Окленд ФК
Брисбен Роар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл Джетс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мельбурн Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл Джетс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ньюкасл Джетс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Окленд ФК Роджерсон Логан 1
Мельбурн Сити Тилио Марко 1
Окленд ФК Де Врис Фрэнсис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Виктори Данкан Джек 1
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 1
Мельбурн Сити Коэн Йонатан 1
Окленд ФК Верстрате Луи 1
Весь список
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Г О О О О Л - Harry Van der Saag уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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