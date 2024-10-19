Тур: 1. Стадион: McDonald Jones Stadium.
0:1
Первый тайм: 43'
0'
0:1
2' ГолТилио Марко
4' Желтая карточкаТэлбот Каллум
33' Желтая карточкаКоэн Йонатан
40' Желтая карточкаEli Adams
Ход матча
2'
0:1
33'
40'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Ингем
Дэйн
33
Mark
Natta
29
Justin
Vidic
10
Wellissol
33
Бич
Патрик
27
Трюин
Кай
16
Бехич
Азиз
10
Коэн
Йонатан
23
Тилио
Марко
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Ингем ДэйнЗащитник
- Защитник
-
33 Mark NattaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Justin VidicНападающий
-
10 WellissolНападающий
- Запасные игроки
-
21 Джеймс НоаВратарь
-
22 Гибсон БенЗащитник
-
-
-
-
-
28 Will Dobson
-
Главный тренер: Robert Stanton
- Основной состав
-
33 Бич ПатрикВратарь
- Защитник
-
27 Трюин КайЗащитник
- Защитник
-
16 Бехич АзизЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Тилио МаркоПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
30 Куэн АндреасПолузащитник
-
19 Шрайбер ЗейнПолузащитник
-
-
-
Главный тренер: Аурелио Видмар
История личных встреч
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити
15 матчей
93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед
27 матчей
18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед
Второй тайм
25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед
42 матча
33.3%
14.3%
52.4%
14 побед 6 ничьих 22 победы
Первый тайм
23.8%
28.6%
47.6%
10 побед 12 ничьих 20 побед
Второй тайм
23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед
История матчей
Голы
Всего голов
31
19
Голов в среднем за матч
1.48
0.9
Среднее время на гол
60
99
Всего голов
46
37
Голов в среднем за матч
2.19
1.76
Среднее время на гол
41
51
Всего голов
77
56
Голов в среднем за матч
1.83
1.33
Тотал матчей
2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41
Среднее время на гол
49
67
Бомбардиры внутри турнира
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Мельбурн Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тилио Марко
|1
|1
Карточки
Ньюкасл Джетс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Мельбурн Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тэлбот Каллум
|1
|0
Результаты последних матчей
Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|1:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0:1
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Окленд ФК
|Роджерсон Логан
|1
|Мельбурн Сити
|Тилио Марко
|1
|Окленд ФК
|Де Врис Фрэнсис
|0 (1)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1
|Мельбурн Виктори
|Данкан Джек
|1
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|1
|Мельбурн Сити
|Коэн Йонатан
|1
|Окленд ФК
|Верстрате Луи
|1