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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
0:1
Первый тайм: 43'
Мельбурн Сити
0'
0:1
2' Гол
Тилио Марко
4' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
33' Желтая карточка
Коэн Йонатан
40' Желтая карточка
Eli Adams
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
15
Сусняр
Александар
33
Mark
Natta
23
Вилмеринг
Дэниэл
7
Eli
Adams
17
Грозос
Костандинос
37
Бейлисс
Лаклан
39
Thomas
Aquilina
29
Justin
Vidic
10
Wellissol
33
Бич
Патрик
2
Тэлбот
Каллум
27
Трюин
Кай
26
Супрайен
Самуэль
16
Бехич
Азиз
8
Джегго
Джеймс
13
Аткинсон
Натаниэль
10
Коэн
Йонатан
6
Угаркович
Стивен
23
Тилио
Марко
15
Нэббаут
Эндрю
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

42 матча

33.3%
14.3%
52.4%
14 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

23.8%
28.6%
47.6%
10 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

0:0
0:2
1:1
1:2
3:0
2:4
1:2
3:1
1:0
2:1
2:0
0:4
3:1
2:1
3:0
КФ
1:0
2:1
0:3
2:2
1:2
4:0
2:1
2:1
2:1
0:4
2:3
4:0
4:0
2:5
1:1
1:0
3:1
3:1
2:0
2:1
3:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.48
0.9

Среднее время на гол

60
99

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

2.19
1.76

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

77
56

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилио Марко 1 1

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тэлбот Каллум 1 0

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ньюкасл Джетс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Мельбурн Сити
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ньюкасл Джетс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мельбурн Сити
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Ньюкасл Джетс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ФК Сидней
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Окленд ФК Роджерсон Логан 1
Мельбурн Сити Тилио Марко 1
Окленд ФК Де Врис Фрэнсис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Виктори Данкан Джек 1
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 1
Мельбурн Сити Коэн Йонатан 1
Окленд ФК Верстрате Луи 1
Весь список
  • Первый тайм
  • 40'
    Эли Адамс получил желтую карточку от судьи
  • 33'
    Коэн Йонатан получил желтую карточку от судьи
  • 4'
    Тэлбот Каллум получил желтую карточку от судьи
  • 2'
    Г О О О О Л - Марко Тилио бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 46% завершится ничьей.
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Ньюкасл Джетс
Ничья
Мельбурн Сити
3.20
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