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  4. A-Лига 2024-2025
Тур: 1. Стадион: .
Ньюкасл Джетс
0:1
Конец матча
Мельбурн Сити
0'
0:1
2' Гол
Тилио Марко
4' Желтая карточка
Тэлбот Каллум
33' Желтая карточка
Коэн Йонатан
40' Желтая карточка
Eli Adams
51' Желтая карточка
Угаркович Стивен
65' Желтая карточка
Грозос Костандинос
70' Красная карточка
Джегго Джеймс
89' Желтая карточка
Шрайбер Зейн
90' Желтая карточка
Политидис Харри
90' Желтая карточка
Thomas Aquilina
90'+9
1
Скотт
Райан
14
Ингем
Дэйн
15
Сусняр
Александар
33
Mark
Natta
23
Вилмеринг
Дэниэл
7
Eli
Adams
17
Грозос
Костандинос
37
Бейлисс
Лаклан
39
Thomas
Aquilina
29
Justin
Vidic
10
Wellissol
33
Бич
Патрик
2
Тэлбот
Каллум
27
Трюин
Кай
26
Супрайен
Самуэль
16
Бехич
Азиз
8
Джегго
Джеймс
13
Аткинсон
Натаниэль
10
Коэн
Йонатан
6
Угаркович
Стивен
23
Тилио
Марко
15
Нэббаут
Эндрю
Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

История личных встреч

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

15 матчей

93.3%
6.7%
2.6645352591004E-15%
14 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
40%
10 побед 6 ничьих 0 побед

27 матчей

18.5%
81.5%
0 побед 5 ничьих 22 победы

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 6 ничьих 20 побед

Второй тайм

25.9%
74.1%
0 побед 7 ничьих 19 побед

42 матча

33.3%
14.3%
52.4%
14 побед 6 ничьих 22 победы

Первый тайм

23.8%
28.6%
47.6%
10 побед 12 ничьих 20 побед

Второй тайм

23.8%
31%
45.2%
10 побед 13 ничьих 19 побед

История матчей

0:0
0:2
1:1
1:2
3:0
2:4
1:2
3:1
1:0
2:1
2:0
0:4
3:1
2:1
3:0
КФ
1:0
2:1
0:3
2:2
1:2
4:0
2:1
2:1
2:1
0:4
2:3
4:0
4:0
2:5
1:1
1:0
3:1
3:1
2:0
2:1
3:3
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:0
ХАЛ
3:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
0:2
ХАЛ
1:1

Голы

Всего голов

31
19

Голов в среднем за матч

1.48
0.9

Среднее время на гол

60
99

Всего голов

46
37

Голов в среднем за матч

2.19
1.76

Среднее время на гол

41
51

Всего голов

77
56

Голов в среднем за матч

1.83
1.33

Тотал матчей

2.5
41
Больше 98%
Меньше 2%
1
38
Больше 90%
Меньше 10%
4
30
Больше 71%
Меньше 29%
12
15
Больше 36%
Меньше 64%
27
5
Больше 12%
Меньше 88%
37
3
Больше 7%
Меньше 93%
39
1
Больше 2%
Меньше 98%
41

Среднее время на гол

49
67

Бомбардиры внутри турнира

Ньюкасл Джетс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мельбурн Сити
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тилио Марко 1 1

Карточки

Ньюкасл Джетс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Грозос Костандинос 1 0
Thomas Aquilina 1 0
Eli Adams 1 0
Мельбурн Сити
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джегго Джеймс 0 1
Угаркович Стивен 1 0
Коэн Йонатан 1 0
Тэлбот Каллум 1 0
Политидис Харри 1 0
Шрайбер Зейн 1 0

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ньюкасл Джетс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Мельбурн Сити
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Ньюкасл Джетс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Ньюкасл Джетс - Макартур 3:4 Рокдейл Сити Санс - Ньюкасл Джетс 1:2 Ньюкасл Джетс - Вестерн Юнайтед 4:1 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 1:3
Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:1 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 0:2 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Ньюкасл Джетс - Аделаида Юнайтед 0:1 Перт Глори - Ньюкасл Джетс 2:2 Ньюкасл Джетс - Централ Кост Маринерс 0:1 Ньюкасл Джетс - Макартур 2:2 Вестерн Юнайтед - Ньюкасл Джетс 2:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Ньюкасл Джетс - Мельбурн Виктори 1:1 Ньюкасл Джетс - Веллингтон Феникс 1:2 Ньюкасл Джетс - Брисбен Роар 3:1 ФК Сидней - Ньюкасл Джетс 4:0 Брисбен Роар - Ньюкасл Джетс 3:2 Макартур - Ньюкасл Джетс 1:1
Мельбурн Сити
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Перт Глори - Мельбурн Сити 5:4 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Вестерн Юнайтед 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2
Мельбурн Сити - Перт Глори 8:0 Мельбурн Виктори - Мельбурн Сити 2:1 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Ньюкасл Джетс 0:0 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Мельбурн Сити - Веллингтон Феникс 1:0 Макартур - Мельбурн Сити 2:0 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 Мельбурн Сити - Мельбурн Виктори 0:0 Брисбен Роар - Мельбурн Сити 5:1 Перт Глори - Мельбурн Сити 4:2 Мельбурн Сити - Аделаида Юнайтед 1:0 Централ Кост Маринерс - Мельбурн Сити 2:1 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Юнайтед - Мельбурн Сити 1:2 Мельбурн Сити - Брисбен Роар 8:1

Результаты матчей

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

Точный счет

0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Ньюкасл Джетс
Мельбурн Сити

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ФК Сидней
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Сидней
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Окленд ФК Роджерсон Логан 1
Мельбурн Сити Тилио Марко 1
Окленд ФК Де Врис Фрэнсис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
Мельбурн Виктори Данкан Джек 1
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 1
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 1
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Эли Адамс получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Коэн Йонатан получил желтую карточку от судьи
    • 4'
      Тэлбот Каллум получил желтую карточку от судьи
    • 2'
      Г О О О О Л - Марко Тилио бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
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