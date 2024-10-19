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Тур: 1. Стадион: .
Вестерн Сидней Уондерерс
0:1
Первый тайм: 18'
ФК Сидней
0'
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
ФК Сидней
2.85
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Tristan
Vidackovic
2
Клеур
Габриэль
8
Чжон
Тхэ-Ук
4
Бонетиг
Алекс
19
Клисби
Джек
21
Aydan
Hammond
5
Шиклуна
Дилан
25
Бриллант
Джошуа
14
Миланович
Николас
26
Боррьелло
Брендон
7
Zachary
Sapsford
1
Рэдмейн
Эндрю
23
Грант
Райан
5
Hayden
Matthews
41
Alexandar
Popovic
4
Кортни-Перкинс
Джордан
15
Сена
Лео
17
Касерес
Энтони
10
Лолли
Джо
8
Уахим
Анас
11
Коста
Дуглас
9
Климала
Патрик
Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней

История личных встреч

Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней

16 матчей

68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед

22 матча

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 9 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед

38 матчей

28.9%
23.7%
47.4%
11 побед 9 ничьих 18 побед

Первый тайм

26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед

История матчей

2:1
1:4
0:1
1:2
0:4
0:1
0:1
3:2
2:0
0:0
1:0
3:2
1:1
1:1
0:1
1:0
1:1
1:3
2:0
КФ
0:3
3:1
0:5
2:2
1:0
0:0
0:4
1:1
1:2
1:0
3:4
1:1
3:2
3:1
1:0
0:2
1:1
0:2
0:1

Голы

Всего голов

19
22

Голов в среднем за матч

0.95
1.22

Среднее время на гол

94
73

Всего голов

22
35

Голов в среднем за матч

1.22
1.75

Среднее время на гол

73
51

Всего голов

41
57

Голов в среднем за матч

1.08
1.5

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

83
60

Результаты последних матчей

Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ФК Сидней
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Окленд ФК
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Централ Кост Маринерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
3.
Брисбен Роар
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Мельбурн Виктори
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
ФК Сидней
 1:0 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Мельбурн Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Ньюкасл Джетс
 1 0 0 1 0 - 1 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФК Сидней
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Мельбурн Сити
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мельбурн Виктори
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Вестерн Сидней Уондерерс
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ньюкасл Джетс
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Перт Глори
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Аделаида Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Макартур
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Веллингтон Феникс
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Вестерн Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Централ Кост Маринерс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Окленд ФК
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Брисбен Роар
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в 1/2 плей-офф
  • — Выход в 1/4 плей-офф

Топ бомбардиров
Окленд ФК Роджерсон Логан 1
Мельбурн Сити Тилио Марко 1
Окленд ФК Де Врис Фрэнсис 0 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Мельбурн Виктори Родерик Миранда 1
Мельбурн Сити Джегго Джеймс 1
Мельбурн Виктори Данкан Джек 1
Мельбурн Виктори Герия Джейсон 1
Мельбурн Сити Угаркович Стивен 1
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Вестерн Сидней Уондерерс
Ничья
ФК Сидней
2.85
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3.85
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3.75
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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