Тур: 1. Стадион: CommBank Stadium.
0:1
Первый тайм: 18'
0'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Клисби
Джек
23
Грант
Райан
15
Сена
Лео
10
Лолли
Джо
11
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Мата ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед
38 матчей
28.9%
23.7%
47.4%
11 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
0.95
1.22
Среднее время на гол
94
73
Всего голов
22
35
Голов в среднем за матч
1.22
1.75
Среднее время на гол
73
51
Всего голов
41
57
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
83
60
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
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|П
|Г
|О
|1.
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|0
|2 - 0
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|2.
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|1
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|1 - 0
|3
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|1:0
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|1 - 0
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|7.
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|8.
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|10.
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|12.
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|0 - 1
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|13.
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|0
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|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
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|2 - 0
|3
|2.
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|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|3.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|7.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|8.
|0
|0
|0
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|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
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|0
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|11.
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|12.
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|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
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|1
|0
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|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|4.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|5.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|6.
|0
|0
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|0 - 0
|0
|7.
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|0
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|0 - 0
|0
|8.
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|0 - 0
|0
|9.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|10.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|11.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|Окленд ФК
|Роджерсон Логан
|1
|Мельбурн Сити
|Тилио Марко
|1
|Окленд ФК
|Де Врис Фрэнсис
|0 (1)
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1
|Мельбурн Сити
|Джегго Джеймс
|1
|Мельбурн Виктори
|Данкан Джек
|1
|Мельбурн Виктори
|Герия Джейсон
|1
|Мельбурн Сити
|Угаркович Стивен
|1