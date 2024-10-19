Тур: 1. Стадион: CommBank Stadium.
1:2
Конец матча
0'
0:1
17' ГолЛолли Джо
23' Желтая карточкаКлимала Патрик
25' Желтая карточкаAlexandar Popovic
25' Желтая карточкаМиланович Николас
35' Желтая карточкаКлеур Габриэль
39' Желтая карточкаГрант Райан
1:1
56' ГолAydan Hammond
1:2
63' ГолКлимала Патрик
65' Желтая карточкаКоста Дуглас
87' Красная карточкаБерджесс Макс
90' Желтая карточкаРэдмейн Эндрю
90'+9
Ход матча
17'
0:1
23'
35'
39'
56'
63'
65'
87'
90'
90'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
19
Клисби
Джек
23
Грант
Райан
15
Сена
Лео
10
Лолли
Джо
11
Коста
Дуглас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Клисби ДжекЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Бидлинг ТомЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Мата ХуанПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Alen Stajcic
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Грант РайанЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Сена ЛеоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Лолли ДжоПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Коста ДугласПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Кинг ДжоэлЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Уфук Талай
История личных встреч
Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней
16 матчей
68.8%
31.3%
11 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
43.8%
10 побед 7 ничьих 0 побед
22 матча
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 18 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 12 ничьих 9 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 4 ничьи 17 побед
38 матчей
28.9%
23.7%
47.4%
11 побед 9 ничьих 18 побед
Первый тайм
26.3%
50%
23.7%
10 побед 19 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.3%
28.9%
44.8%
10 побед 11 ничьих 17 побед
История матчей
Голы
Всего голов
19
22
Голов в среднем за матч
0.95
1.22
Среднее время на гол
94
73
Всего голов
22
35
Голов в среднем за матч
1.22
1.75
Среднее время на гол
73
51
Всего голов
41
57
Голов в среднем за матч
1.08
1.5
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
26
Больше 68%
Меньше 32%
12
16
Больше 42%
Меньше 58%
22
12
Больше 32%
Меньше 68%
26
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
83
60
Бомбардиры внутри турнира
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Aydan Hammond
|1
|1
|Боррьелло Брендон
|0
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Климала Патрик
|1
|1
|Лолли Джо
|1
|1
|Hayden Matthews
|0
|0
Карточки
Вестерн Сидней Уондерерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Клеур Габриэль
|1
|0
|Миланович Николас
|1
|0
ФК Сидней
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берджесс Макс
|0
|1
|Коста Дуглас
|1
|0
|Грант Райан
|1
|0
|Рэдмейн Эндрю
|1
|0
|Климала Патрик
|1
|0
|Alexandar Popovic
|1
|0
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Сидней
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Вестерн Сидней Уондерерс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Сидней
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
0
Голы по времени матча
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
(20 матчей)
45%
5%
50%
9 побед 1 ничья 10 поражений
Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Лайонз - Вестерн Сидней Уондерерс 0:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Окленд ФК 4:2 Брисбен Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2
Мельбурн Виктори - Вестерн Сидней Уондерерс 3:4 Вестерн Сидней Уондерерс - Мельбурн Сити 1:2 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Брисбен Роар 1:2 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Перт Глори - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 7:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Вестерн Юнайтед 1:3 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 Аделаида Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 1:2 Централ Кост Маринерс - Вестерн Сидней Уондерерс 1:0 Вестерн Сидней Уондерерс - Ньюкасл Джетс 3:3 Макартур - Вестерн Сидней Уондерерс 4:3 Вестерн Юнайтед - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1 Вестерн Сидней Уондерерс - Перт Глори 1:2 Мельбурн Сити - Вестерн Сидней Уондерерс 0:1
ФК Сидней
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кайя - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Истерн СК 5:0 Оаклей Каннонс - ФК Сидней 3:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 0:0
ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 1:2 ФК Сидней - Макартур 4:0 ФК Сидней - Перт Глори 7:1 Макартур - ФК Сидней 1:0 ФК Сидней - Вестерн Сидней Уондерерс 2:1 Ньюкасл Джетс - ФК Сидней 3:1 Перт Глори - ФК Сидней 1:1 ФК Сидней - Централ Кост Маринерс 2:0 Веллингтон Феникс - ФК Сидней 2:1 ФК Сидней - Брисбен Роар 1:1 Вестерн Сидней Уондерерс - ФК Сидней 1:4 ФК Сидней - Мельбурн Сити 1:1 ФК Сидней - Аделаида Юнайтед 2:1 Централ Кост Маринерс - ФК Сидней 1:3 Вестерн Юнайтед - ФК Сидней 2:2 Мельбурн Виктори - ФК Сидней 1:1
Результаты матчей
Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней
Точный счет
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
Точный счет
1:2
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
2
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Вестерн Сидней Уондерерс
ФК Сидней
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
- — Выход в 1/2 плей-офф
- — Выход в 1/4 плей-офф
|ФК Сидней
|Климала Патрик
|1 (1)
|ФК Сидней
|Лолли Джо
|1
|Окленд ФК
|Роджерсон Логан
|1
|Мельбурн Сити
|Тилио Марко
|1
|Вестерн Сидней Уондерерс
|Aydan Hammond
|1
|Мельбурн Виктори
|Родерик Миранда
|1
|Мельбурн Сити
|Джегго Джеймс
|1
|ФК Сидней
|Берджесс Макс
|1
|ФК Сидней
|Коста Дуглас
|1
|ФК Сидней
|Грант Райан
|1