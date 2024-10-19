новый тренер
Арктика #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боселли Хуан
|3
|0.27
|Ожегович Огнен
|2
|0.18
|Царукян Валерий
|2
|0.18
|Зе Турбо Жозе
|2
|0.18
|Калинский Николай
|1 (1)
|0.09
|Шоштарич Карич Свен
|1
|0.09
|Стаматов Матео
|0
|0
|Эктов Александр
|0
|0
|Ермаков Никита
|0
|0
|Тичич Лука
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналдо
|4
|0.36
|Комличенко Николай
|3
|0.27
|Голенков Егор
|2
|0.18
|Лангович Андрей
|1
|0.09
|Осипенко Максим
|1 (1)
|0.09
|Глебов Данил
|1
|0.09
|Сутормин Алексей
|0
|0
|Щетинин Кирилл
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Боселли Хуан
|3
|0
|Каккоев Никита
|3
|0
|Стаматов Матео
|3
|0
|Александров Виктор
|3
|0
|Калинский Николай
|2
|0
|Ожегович Огнен
|2
|0
|Зе Турбо Жозе
|2
|0
|Боженов Кирилл
|2
|0
|Тихий Дмитрий
|1
|0
|Трошечкин Александр
|1
|0
|Глейзер Дан Леон
|1
|0
|Эктов Александр
|1
|0
|Гоцук Кирилл
|1
|0
|Ермаков Никита
|1
|0
|Мухин Антон
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лангович Андрей
|3
|0
|Роналдо
|2
|0
|Щетинин Кирилл
|2
|0
|Комличенко Николай
|1
|0
|Сутормин Алексей
|1
|0
|Кучаев Константин
|1
|0
|Голенков Егор
|1
|0
|Уткин Даниил
|1
|0
|Саравия Родриго
|1
|0
|Глебов Данил
|1
|0
|Мохебби Мохаммад
|1
|0
|Мелёхин Виктор
|1
|0
|Эль-Аскалани Эяд
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|2.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 5
|27
|3.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|26 - 14
|27
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 25
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|5 - 9
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 20
|8
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|16.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5