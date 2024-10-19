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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Ростов
Прогнозы 139
Пари НН 16.5% (23)
X 28.1% (39)
Ростов 55.4% (77)
0
выиграет Пари НН, со счетом 1:0
новый тренер
Арктика #
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Прогноз на матч от Liveresult
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Пари НН
Ничья
Ростов
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Медведев
Никита
22
Каккоев
Никита
24
Гоцук
Кирилл
99
Магкеев
Станислав
87
Боженов
Кирилл
15
Эктов
Александр
10
Трошечкин
Александр
78
Калинский
Николай
19
Ермаков
Никита
20
Боселли
Хуан
90
Ожегович
Огнен
13
Ханкич
Хидает
28
Чернов
Евгений
3
Сако
Умар
55
Осипенко
Максим
40
Вахания
Илья
27
Комличенко
Николай
15
Глебов
Данил
10
Щетинин
Кирилл
7
Роналдо
9
Мохебби
Мохаммад
19
Байрамян
Хорен
Пари НН
5-4-1
Ростов
3-4-3

История личных встреч

Пари НН
Ростов

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 3 0.27
Ожегович Огнен 2 0.18
Царукян Валерий 2 0.18
Зе Турбо Жозе 2 0.18
Калинский Николай 1 (1) 0.09
Шоштарич Карич Свен 1 0.09
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 4 0.36
Комличенко Николай 3 0.27
Голенков Егор 2 0.18
Лангович Андрей 1 0.09
Осипенко Максим 1 (1) 0.09
Глебов Данил 1 0.09
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боселли Хуан 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Калинский Николай 2 0
Ожегович Огнен 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Глебов Данил 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0

Результаты матчей

Пари НН
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
8
Пари НН
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Ростов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
2
15%
6
40%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
3
14%
8
38%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
4
19%
61-75
6
29%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2
Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0
Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1

Результаты матчей

Пари НН
Ростов

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
6 раз 55%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
2.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
3.
Локомотив Москва
 Заявка 11 9 0 2 26 - 14 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 6 2 3 21 - 7 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
9.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
12.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
13.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
14.
Химки
 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • До матча
  • Доброго времени суток вам, уважаемые любители спорта №1! LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к российскому футболу. В матче 12-го тура РПЛ и схлестнутся в очной схватке «Пари НН» и «Ростов». Встреча состоится в Нижнем Новгороде, на стадионе «Нижний Новгород».

    Для вас текстовую трансляции игры проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру!
  • Судья
    Представим вашему вниманию бригаду рефери:

    Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
    Ассистент: Константин Шаламберидзе (Москва, Россия);
    Ассистент: Хамид Талаев (Грозный, Россия);
    Резервный: Антон Фролов (Москва, Россия).
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось считанные секунды.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 56% завершится победой Ростов.
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    BetBoom
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Прогнозы 139
Пари НН 16.5% (23)
X 28.1% (39)
Ростов 55.4% (77)
0
выиграет Пари НН, со счетом 1:0
новый тренер
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Пари НН
Ничья
Ростов
4.80
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4.90
1.95
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Пари НН - Ростов

Исход игры
Пари НН
16.8% (23)
Ничья
28.5% (39)
Ростов
54.7% (75)
Тотал 2.5
Больше
54.05% (60)
Меньше
45.95% (51)
Обе команды забьют
Да
82.88% (92)
Нет
17.12% (19)
Популярный счёт
1:2 Ростов
33.6% (46)
1:1 Ничья
23.4% (32)
0:1 Ростов
8.8% (12)
2:1 Пари НН
5.8% (8)
1:3 Ростов
2.2% (3)
1:0 Пари НН
2.2% (3)
0:2 Ростов
2.2% (3)
2:2 Ничья
1.5% (2)
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