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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Пари НН
 
Позже
Ростов
Прогнозы 74
Пари НН 20.3% (15)
X 25.7% (19)
Ростов 54.1% (40)
0
выиграет Пари НН, со счетом 1:0
новый тренер
Арктика #
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История личных встреч

Пари НН
Ростов

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

8 матчей

37.5%
62.5%
3 победы 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

12.5%
75%
12.5%
1 победа 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

25%
25%
50%
2 победы 2 ничьи 4 победы

История матчей

ТМК
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
К
0:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:4
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

4
7

Голов в среднем за матч

1.33
1.4

Среднее время на гол

67
64

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Пари НН
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боселли Хуан 3 0.27
Ожегович Огнен 2 0.18
Царукян Валерий 2 0.18
Зе Турбо Жозе 2 0.18
Калинский Николай 1 (1) 0.09
Шоштарич Карич Свен 1 0.09
Стаматов Матео 0 0
Эктов Александр 0 0
Ермаков Никита 0 0
Тичич Лука 0 0
Ростов
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналдо 4 0.36
Комличенко Николай 3 0.27
Голенков Егор 2 0.18
Лангович Андрей 1 0.09
Осипенко Максим 1 (1) 0.09
Глебов Данил 1 0.09
Сутормин Алексей 0 0
Щетинин Кирилл 0 0

Карточки

Пари НН
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Боселли Хуан 3 0
Каккоев Никита 3 0
Стаматов Матео 3 0
Александров Виктор 3 0
Калинский Николай 2 0
Ожегович Огнен 2 0
Зе Турбо Жозе 2 0
Боженов Кирилл 2 0
Тихий Дмитрий 1 0
Трошечкин Александр 1 0
Глейзер Дан Леон 1 0
Эктов Александр 1 0
Гоцук Кирилл 1 0
Ермаков Никита 1 0
Мухин Антон 1 0
Ростов
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лангович Андрей 3 0
Роналдо 2 0
Щетинин Кирилл 2 0
Комличенко Николай 1 0
Сутормин Алексей 1 0
Кучаев Константин 1 0
Голенков Егор 1 0
Уткин Даниил 1 0
Саравия Родриго 1 0
Глебов Данил 1 0
Мохебби Мохаммад 1 0
Мелёхин Виктор 1 0
Эль-Аскалани Эяд 1 0

Результаты матчей

Пари НН
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Ростов
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Пари НН
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Ростов
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

5
8
Пари НН
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
36% (4)
45% (5)
Ростов
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
18% (2)
55% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
8 Не забивали 9
1
25%
1
25%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
50%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
2
15%
1
7%
1-15
2
15%
4
27%
16-30
2
15%
6
40%
31-45
2
15%
1
7%
46-60
3
23%
2
13%
61-75
2
15%
1
7%
76-90

Забито

7
8
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 2
6 Не забивали 8
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
29%
1
13%
31-45
3
43%
2
25%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
2
25%
76-90

Пропущено

8
6
1 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
13%
2
33%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
2
33%
61-75
4
50%
0
0%
76-90

Забито

11
12
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
9%
2
17%
1-15
2
18%
1
8%
16-30
2
18%
1
8%
31-45
3
27%
2
17%
46-60
1
9%
3
25%
61-75
2
18%
3
25%
76-90

Пропущено

21
21
7 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
2
10%
2
10%
1-15
2
10%
5
24%
16-30
3
14%
8
38%
31-45
3
14%
1
5%
46-60
5
24%
4
19%
61-75
6
29%
1
5%
76-90

Результаты последних матчей

Пари НН
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ЦСКА Москва - Пари НН 2:2 Акрон - Пари НН 2:2 Пари НН - ЦСКА Москва 0:2 Оренбург - Пари НН 1:2
Пари НН - Локомотив Москва 1:3 Пари НН - Ахмат 1:2 Факел - Пари НН 0:0 Динамо Москва - Пари НН 0:0 Пари НН - Зенит 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Крылья Советов - Пари НН 3:1 Краснодар - Пари НН 2:1 ЦСКА Москва - Пари НН 1:1 Пари НН - Химки 1:0 Динамо Махачкала - Пари НН 0:1 Ахмат - Пари НН 4:1 Пари НН - ЦСКА Москва 0:3 Пари НН - Рубин 2:4 Пари НН - Младост Нови Сад 0:2 Пари НН - Нови Пазар 1:0
Ростов
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Спартак Москва - Ростов 3:0 Химки - Ростов 2:2 Ростов - Акрон 0:2 Ростов - Динамо Махачкала 0:0
Ростов - Оренбург 3:1 Краснодар - Ростов 2:0 Ростов - Факел 4:1 Оренбург - Ростов 0:1 Локомотив Москва - Ростов 3:2 Ростов - Оренбург 3:2 Ростов - Химки 3:1 Ростов - Рубин 1:1 Зенит - Ростов 5:0 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Крылья Советов - Ростов 1:3 Ростов - ЦСКА Москва 0:0 Факел - Ростов 1:1 Краснодар - Ростов 3:2 Ростов - Динамо Махачкала 3:1 Факел - Ростов 0:1

Результаты матчей

Пари НН
Ростов

Точный счет

0:3
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
0
3 раза 60%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:3
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:1
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
0:0
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%

Точное количество голов

1
5 раз 45%
0
3 раза 27%
2
3 раза 27%
0
6 раз 55%
3
2 раза 18%
1
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Пари НН
Ростов

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
5
6
3
8
1.5
4
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Локомотив Москва
 Заявка 11 9 0 2 26 - 14 27
3.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 6 2 3 21 - 7 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
12.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
13.
Химки
 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
14.
Факел
 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Химки Фаринья Эдгардо 6
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Пари НН - Ростов от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 3 часа 44 минуты.



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    • Прогнозы 74
    Пари НН 20.3% (15)
    X 25.7% (19)
    Ростов 54.1% (40)
    0
    выиграет Пари НН, со счетом 1:0
    новый тренер
    Арктика #
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пари НН - Ростов

    Исход игры
    Пари НН
    20% (15)
    Ничья
    25.3% (19)
    Ростов
    54.7% (41)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.65% (34)
    Меньше
    40.35% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    82.46% (47)
    Нет
    17.54% (10)
    Популярный счёт
    1:2 Ростов
    30.7% (23)
    1:1 Ничья
    17.3% (13)
    2:1 Пари НН
    8% (6)
    0:1 Ростов
    8% (6)
    1:3 Ростов
    4% (3)
    2:2 Ничья
    2.7% (2)
    0:2 Ростов
    2.7% (2)
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