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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Брешия
1:3
Второй тайм: 59'
Сассуоло
0'
0:1
2' Гол
Болока Даниэль
1:1
20' Гол
Riccardo Fogliata
25' Желтая карточка
Веррет Маттиас
53' Желтая карточка
Вольпато Кристиан
1:2
55' Гол
Вольпато Кристиан
1:3
57' Гол
Лорьенте Арман

Ход матча

2'
0:1
Болока Даниэль
(Тольян Йереми)
20'
Riccardo Fogliata
1:1
25'
Веррет Маттиас
 
46'
 
Обьянг Педро
Болока Даниэль
53'
 
Вольпато Кристиан
55'
1:2
Вольпато Кристиан
57'
1:3
Лорьенте Арман
(Мулаттьери Самуэле)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 3
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Лучшие коэффициенты
Брешия
Ничья
Сассуоло
7.50
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4.90
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2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
19
Коррадо
Никколо
21
Riccardo
Fogliata
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
7
Ante
Matej
Juric
29
Боррелли
Дженнаро
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
80
Мухаремович
Тарик
3
Дойг
Джош
8
Гион
Андреа
11
Болока
Даниэль
7
Вольпато
Кристиан
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Мулаттьери
Самуэле
Брешия
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Брешия
Сассуоло

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
0:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:1
СB
4:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.22
Боррелли Дженнаро 2 0.22
Ante Matej Juric 2 0.22
Мончини Габриэле 2 (1) 0.22
Веррет Маттиас 1 0.11
Коррадо Никколо 1 0.11
Олзер Джакомо 1 0.11
Бесаджо Микеле 1 0.11
Riccardo Fogliata 1 0.11
Бизоли Димитри 0 0
Галацци Николас 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстведт Кристиан 4 (1) 0.44
Мулаттьери Самуэле 3 0.33
Лорьенте Арман 2 (1) 0.22
Пьерини Николас 1 0.11
Болока Даниэль 1 0.11
Антист Жанис 1 0.11
Вольпато Кристиан 1 0.11
Flavio Russo 1 0.11
Моро Лука 1 (1) 0.11
Берарди Доменико 0 0
Тольян Йереми 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Адорни Давиде 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Ante Matej Juric 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Кистана Андреа 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Бесаджо Микеле 1 0
Zylyf Muca 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Лорьенте Арман 1 0
Дойг Джош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Вольпато Кристиан 1 0
Липани Лука 1 0

Результаты матчей

Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сассуоло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
8
Брешия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
4

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
75%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Забито

12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
17%
3
21%
76-90

Пропущено

9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
5
56%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1
Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0

Результаты матчей

Брешия
Сассуоло

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Брешия
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
2
2
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
3
5
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 3:1 9 5 3 1 17 - 9 18
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 1:3 9 4 1 4 13 - 12 13
6.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
7.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
10.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
11.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
12.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
14.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
15.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
16.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
18.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 1:3 5 3 0 2 9 - 6 9
6.
Сассуоло
 3:1 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 3:1 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
6.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 1:3 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 25'
    Веррет Маттиас получил желтую карточку от судьи
  • 20'
    Боррелли Дженнаро сделал результативную передачу.
  • 20'
    Г О О О О Л - Riccardo Fogliata бьет в цель!
  • 2'
    Тольян Йереми сделал результативную передачу.
  • 2'
    Г О О О О Л - Болока Даниэль бьет в цель!
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 45% завершится победой Сассуоло.
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Брешия
Ничья
Сассуоло
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4.90
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2.45
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Где смотреть матч Брешия 1:3 Сассуоло онлайн

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