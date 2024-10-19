Тур: 9. Стадион: Марио Ригамонти.
0'
0:1
2' ГолБолока Даниэль
1:1
20' ГолRiccardo Fogliata
25' Желтая карточкаВеррет Маттиас
53' Желтая карточкаВольпато Кристиан
1:2
55' ГолВольпато Кристиан
1:3
57' ГолЛорьенте Арман
Ход матча
2'
0:1
20'
25'
55'
57'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 3
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Маран Роландо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
17 Пас ЙеферсонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Липани ЛукаПолузащитник
-
14 Обьянг ПедроПолузащитник
-
24 Моро ЛукаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
91 Flavio Russo
-
Главный тренер: Гроссо Фабио
История личных встреч
Брешия
Сассуоло
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.8
0.8
Среднее время на гол
50
112
Всего голов
5
8
Голов в среднем за матч
1
1.6
Среднее время на гол
90
56
Всего голов
14
12
Голов в среднем за матч
1.4
1.2
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
64
75
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адорни Давиде
|2
|0.22
|Боррелли Дженнаро
|2
|0.22
|Ante Matej Juric
|2
|0.22
|Мончини Габриэле
|2 (1)
|0.22
|Веррет Маттиас
|1
|0.11
|Коррадо Никколо
|1
|0.11
|Олзер Джакомо
|1
|0.11
|Бесаджо Микеле
|1
|0.11
|Riccardo Fogliata
|1
|0.11
|Бизоли Димитри
|0
|0
|Галацци Николас
|0
|0
|Дикманн Лоренцо
|0
|0
Сассуоло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торстведт Кристиан
|4 (1)
|0.44
|Мулаттьери Самуэле
|3
|0.33
|Лорьенте Арман
|2 (1)
|0.22
|Пьерини Николас
|1
|0.11
|Болока Даниэль
|1
|0.11
|Антист Жанис
|1
|0.11
|Вольпато Кристиан
|1
|0.11
|Flavio Russo
|1
|0.11
|Моро Лука
|1 (1)
|0.11
|Берарди Доменико
|0
|0
|Тольян Йереми
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизоли Димитри
|3
|0
|Адорни Давиде
|3
|0
|Веррет Маттиас
|3
|0
|Дикманн Лоренцо
|3
|0
|Боррелли Дженнаро
|2
|0
|Ante Matej Juric
|2
|0
|Пагера Фабрицио
|1
|0
|Кистана Андреа
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
|Галацци Николас
|1
|0
|Бесаджо Микеле
|1
|0
|Zylyf Muca
|1
|0
Сассуоло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Романья Филиппо
|2
|0
|Пас Йеферсон
|2
|0
|Болока Даниэль
|2
|0
|Одентал Кас
|2
|0
|Антист Жанис
|2
|0
|Ловато Маттео
|0
|1
|Обьянг Педро
|1
|0
|Мулаттьери Самуэле
|1
|0
|Торстведт Кристиан
|1
|0
|Лорьенте Арман
|1
|0
|Дойг Джош
|1
|0
|Ианнони Эдоардо
|1
|0
|Вольпато Кристиан
|1
|0
|Липани Лука
|1
|0
Результаты матчей
Брешия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
2
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сассуоло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
3
8
Брешия
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сассуоло
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
6
4
Упущенные победы
3
10
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
3
38%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
25%
2
40%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
1
33%
1
50%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
75%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Пропущено
6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90
Забито
12
14
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 6
2 Не забивали 1
3
25%
1
7%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
3
25%
3
21%
31-45
3
25%
2
14%
46-60
0
0%
4
29%
61-75
2
17%
3
21%
76-90
Пропущено
9
8
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
2
22%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
5
56%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1
Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0
Результаты матчей
Брешия
Сассуоло
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
6:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Брешия
Сассуоло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
22
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
71
35
35
26
17
17
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|17 - 11
|20
|2.
|9
|5
|4
|0
|14 - 7
|19
|3.
|3:1
|9
|5
|3
|1
|17 - 9
|18
|4.
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|5.
|1:3
|9
|4
|1
|4
|13 - 12
|13
|6.
|9
|4
|0
|5
|13 - 14
|12
|7.
|9
|3
|3
|3
|10 - 9
|12
|8.
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|9.
|8
|3
|2
|3
|13 - 12
|11
|10.
|8
|3
|2
|3
|10 - 12
|11
|11.
|9
|3
|2
|4
|10 - 12
|11
|12.
|9
|2
|5
|2
|11 - 9
|11
|13.
|9
|2
|4
|3
|14 - 14
|10
|14.
|9
|2
|4
|3
|7 - 9
|10
|15.
|8
|2
|3
|3
|7 - 8
|9
|16.
|9
|2
|3
|4
|6 - 12
|9
|17.
|9
|1
|6
|2
|8 - 9
|9
|18.
|8
|2
|2
|4
|10 - 11
|8
|19.
|8
|2
|1
|5
|7 - 12
|7
|20.
|8
|1
|3
|4
|6 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|11 - 5
|13
|2.
|4
|4
|0
|0
|9 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|10 - 5
|10
|4.
|4
|3
|1
|0
|6 - 3
|10
|5.
|1:3
|5
|3
|0
|2
|9 - 6
|9
|6.
|3:1
|4
|2
|1
|1
|9 - 6
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|7 - 8
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|3 - 4
|7
|10.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|11.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|12.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|13.
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|14.
|4
|1
|2
|1
|5 - 5
|5
|15.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|16.
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|17.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|18.
|4
|0
|3
|1
|2 - 3
|3
|19.
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|20.
|3
|0
|2
|1
|1 - 2
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3:1
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|4.
|4
|2
|1
|1
|6 - 6
|7
|5.
|5
|1
|4
|0
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|0
|2
|8 - 6
|6
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 4
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|4 - 9
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 3
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|8 - 8
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|1:3
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|14.
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
|15.
|4
|0
|3
|1
|6 - 7
|3
|16.
|4
|0
|3
|1
|4 - 5
|3
|17.
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|18.
|5
|1
|0
|4
|5 - 10
|3
|19.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|20.
|4
|0
|1
|3
|4 - 9
|1
- — Повышение
- — Выход в 1/2 финала плей-офф
- — Выход в 1/4 финала плей-офф
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Сампдория
|Кода Массимо
|4 (2)
|Специя
|Эспозито Франческо
|4
|Сассуоло
|Торстведт Кристиан
|4
|Чезена
|Cristian Shpendi
|4
|Пиза
|Трамони Маттео
|3 (2)
|Юве Стабия
|Francesco Folino
|1 4
|Юве Стабия
|Marco Ruggero
|5
|Читтаделла
|Паван Никола
|1 3
|Бари
|Бенали Ахмед
|4
|Салернитана
|Стоянович Петар
|4