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  3. Италия
  4. Серия B 2024-2025
Тур: 9. Стадион: .
Брешия
2:5
Конец матча
Сассуоло
0'
0:1
2' Гол
Болока Даниэль
1:1
20' Гол
Riccardo Fogliata
25' Желтая карточка
Веррет Маттиас
53' Желтая карточка
Вольпато Кристиан
1:2
55' Гол
Вольпато Кристиан
1:3
57' Гол
Лорьенте Арман
63' Желтая карточка
Лорьенте Арман
66' Желтая карточка
Бесаджо Микеле
68' Желтая карточка
Берарди Доменико
1:4
81' Гол
Ианнони Эдоардо
2:4
83' Гол
Бьярнасон Биркир
2:5
90' Гол
Пьерини Николас
90'+5

Ход матча

2'
0:1
Болока Даниэль
(Тольян Йереми)
20'
Riccardo Fogliata
1:1
25'
Веррет Маттиас
 
46'
 
Обьянг Педро
Болока Даниэль
53'
 
Вольпато Кристиан
55'
1:2
Вольпато Кристиан
(Тольян Йереми)
57'
1:3
Лорьенте Арман
(Мулаттьери Самуэле)
62'
 
Берарди Доменико
Вольпато Кристиан
62'
 
Flavio Russo
Мулаттьери Самуэле
63'
 
Лорьенте Арман
64'
Patrick Nuamah
Олзер Джакомо
 
65'
Дикманн Лоренцо
Яллоу Александр
 
66'
Бесаджо Микеле
 
68'
 
Берарди Доменико
71'
 
Ианнони Эдоардо
Гион Андреа
74'
Бертаньоли Массимо
Riccardo Fogliata
 
75'
 
Пьерини Николас
Лорьенте Арман
79'
Бухагьяр Трент
Ante Matej Juric
 
79'
Бьярнасон Биркир
Веррет Маттиас
 
81'
1:4
Ианнони Эдоардо
(Берарди Доменико)
83'
Бьярнасон Биркир
(Дикманн Лоренцо)
2:4
90'
2:5
Пьерини Николас
(Берарди Доменико)

Статистика матча

  • 10 Удары по воротам 8
  • 8 Удары в створ 8
  • 3 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 15 Нарушения правил 4
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 445 Количество передач 466
  • 49 Владение мячом, % 51
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Леццерини
Лука
18
Яллоу
Александр
15
Кистана
Андреа
28
Адорни
Давиде
19
Коррадо
Никколо
21
Riccardo
Fogliata
6
Веррет
Маттиас
39
Бесаджо
Микеле
27
Олзер
Джакомо
7
Ante
Matej
Juric
29
Боррелли
Дженнаро
31
Молдован
Хорациу
23
Тольян
Йереми
26
Одентал
Кас
80
Мухаремович
Тарик
3
Дойг
Джош
8
Гион
Андреа
11
Болока
Даниэль
7
Вольпато
Кристиан
42
Торстведт
Кристиан
45
Лорьенте
Арман
9
Мулаттьери
Самуэле
Брешия
4-3-1-2
Сассуоло
4-2-3-1

История личных встреч

Брешия
Сассуоло

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
75%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

История матчей

СA
3:0
СA
0:2
СB
1:1
СB
1:1
СB
1:2
СB
1:1
СB
0:2
СB
3:1
СB
4:2
СB
0:0

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.8
0.8

Среднее время на гол

50
112

Всего голов

5
8

Голов в среднем за матч

1
1.6

Среднее время на гол

90
56

Всего голов

14
12

Голов в среднем за матч

1.4
1.2

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

64
75

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адорни Давиде 2 0.22
Боррелли Дженнаро 2 0.22
Ante Matej Juric 2 0.22
Мончини Габриэле 2 (1) 0.22
Веррет Маттиас 1 0.11
Коррадо Никколо 1 0.11
Бьярнасон Биркир 1 0.11
Олзер Джакомо 1 0.11
Бесаджо Микеле 1 0.11
Riccardo Fogliata 1 0.11
Бизоли Димитри 0 0
Дикманн Лоренцо 0 0
Галацци Николас 0 0
Сассуоло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торстведт Кристиан 4 (1) 0.44
Мулаттьери Самуэле 3 0.33
Лорьенте Арман 3 (1) 0.33
Пьерини Николас 2 0.22
Вольпато Кристиан 2 0.22
Болока Даниэль 1 0.11
Антист Жанис 1 0.11
Ианнони Эдоардо 1 0.11
Flavio Russo 1 0.11
Моро Лука 1 (1) 0.11
Берарди Доменико 0 0
Тольян Йереми 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизоли Димитри 3 0
Адорни Давиде 3 0
Веррет Маттиас 3 0
Дикманн Лоренцо 3 0
Боррелли Дженнаро 2 0
Бесаджо Микеле 2 0
Ante Matej Juric 2 0
Пагера Фабрицио 1 0
Кистана Андреа 1 0
Папетти Андреа 1 0
Галацци Николас 1 0
Zylyf Muca 1 0
Сассуоло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Романья Филиппо 2 0
Пас Йеферсон 2 0
Болока Даниэль 2 0
Лорьенте Арман 2 0
Одентал Кас 2 0
Антист Жанис 2 0
Вольпато Кристиан 2 0
Ловато Маттео 0 1
Обьянг Педро 1 0
Берарди Доменико 1 0
Мулаттьери Самуэле 1 0
Торстведт Кристиан 1 0
Дойг Джош 1 0
Ианнони Эдоардо 1 0
Липани Лука 1 0

Результаты матчей

Брешия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сассуоло
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

2
2
Брешия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сассуоло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

3
8
Брешия
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сассуоло
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
10

Голы по времени матча

Забито

10
10
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
2
20%
1
10%
1-15
2
20%
1
10%
16-30
3
30%
1
10%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
30%
4
40%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
25%
1
25%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Забито

4
9
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
1
25%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
3
75%
1
11%
46-60
0
0%
4
44%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Пропущено

6
6
2 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
67%
1
17%
76-90

Забито

14
19
8 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 13
5 Забивали первыми 7
2 Не забивали 1
3
21%
2
11%
1-15
2
14%
1
5%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
3
21%
4
21%
46-60
0
0%
4
21%
61-75
3
21%
5
26%
76-90

Пропущено

14
10
3 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 6
3
21%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
2
14%
2
20%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
7
50%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Мантуя - Брешия 1:1 Брешия - Кремонезе 3:2 Монца - Брешия 3:1 Пиза - Брешия 2:1
Брешия - Фрозиноне 4:0 Дарфо-Боарио - Брешия 0:5 Зюйдтироль - Брешия 1:2 Реджана - Брешия 2:0 Брешия - Читтаделла 0:1 Брешия - Палермо 1:0 Брешия - Венеция 3:1 Брешия - Ренате 2:2 Брешия - Дженоа 2:0 Лумеццане - Брешия 1:1 Брешия - Перджолеттезе 3:0 Катанзаро - Брешия 4:2 Бари - Брешия 2:0 Брешия - Лекко 4:1 ФералпиСало - Брешия 2:2 Брешия - Специя 0:0
Сассуоло
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Сассуоло - Читтаделла 6:1 Сассуоло - Специя 0:0 Лечче - Сассуоло 0:2 Козенца - Сассуоло 0:1
Каррарезе - Сассуоло 0:2 Сассуоло - Кремонезе 1:4 Бари - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Чезена 2:1 Катанзаро - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Читтаделла 2:1 Монца - Сассуоло 2:2 Сассуоло - Падова 1:0 Сассуоло - Сассуоло (до 19 лет) 3:1 Сассуоло - Тренто 3:1 Сассуоло - Реал Виченца 4:0 Сассуоло - СПАЛ 2:0 Лацио - Сассуоло 1:1 Сассуоло - Кальяри 0:2 Дженоа - Сассуоло 2:1 Сассуоло - Интер Милан 1:0

Результаты матчей

Брешия
Сассуоло

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:5
1 раз 11%
6:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
6
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брешия
Сассуоло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
4
5
2
7
2.5
2
7
1
8
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 9 6 2 1 17 - 11 20
2.
Специя
 9 5 4 0 14 - 7 19
3.
Сассуоло
 9 5 3 1 19 - 10 18
4.
Юве Стабия
 8 4 2 2 9 - 8 14
5.
Брешия
 9 4 1 4 14 - 14 13
6.
Зюйдтироль
 9 4 0 5 13 - 14 12
7.
Палермо
 9 3 3 3 10 - 9 12
8.
Кремонезе
 8 3 2 3 11 - 9 11
9.
Чезена
 8 3 2 3 13 - 12 11
10.
Мантуя
 8 3 2 3 10 - 12 11
11.
Салернитана
 9 3 2 4 10 - 12 11
12.
Бари
 9 2 5 2 11 - 9 11
13.
Модена
 9 2 4 3 14 - 14 10
14.
Козенца
 9 2 4 3 7 - 9 10
15.
Реджана
 8 2 3 3 7 - 8 9
16.
Читтаделла
 9 2 3 4 6 - 12 9
17.
Катанзаро
 9 1 6 2 8 - 9 9
18.
Сампдория
 8 2 2 4 10 - 11 8
19.
Каррарезе
 8 2 1 5 7 - 12 7
20.
Фрозиноне
 8 1 3 4 6 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Пиза
 5 4 1 0 11 - 5 13
2.
Специя
 4 4 0 0 9 - 4 12
3.
Чезена
 4 3 1 0 10 - 5 10
4.
Мантуя
 4 3 1 0 6 - 3 10
5.
Брешия
 5 3 0 2 10 - 8 9
6.
Сассуоло
 4 2 1 1 9 - 6 7
7.
Модена
 5 2 1 2 8 - 7 7
8.
Салернитана
 5 2 1 2 7 - 8 7
9.
Козенца
 5 2 1 2 3 - 4 7
10.
Юве Стабия
 3 2 0 1 4 - 3 6
11.
Зюйдтироль
 5 2 0 3 8 - 10 6
12.
Катанзаро
 5 1 3 1 7 - 6 6
13.
Бари
 5 1 3 1 6 - 6 6
14.
Реджана
 4 1 2 1 5 - 5 5
15.
Кремонезе
 4 1 2 1 3 - 3 5
16.
Каррарезе
 3 1 1 1 2 - 2 4
17.
Сампдория
 4 1 1 2 2 - 3 4
18.
Читтаделла
 4 0 3 1 2 - 3 3
19.
Фрозиноне
 5 0 3 2 3 - 7 3
20.
Палермо
 3 0 2 1 1 - 2 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Сассуоло
 5 3 2 0 10 - 4 11
2.
Палермо
 6 3 1 2 9 - 7 10
3.
Юве Стабия
 5 2 2 1 5 - 5 8
4.
Пиза
 4 2 1 1 6 - 6 7
5.
Специя
 5 1 4 0 5 - 3 7
6.
Кремонезе
 4 2 0 2 8 - 6 6
7.
Зюйдтироль
 4 2 0 2 5 - 4 6
8.
Читтаделла
 5 2 0 3 4 - 9 6
9.
Бари
 4 1 2 1 5 - 3 5
10.
Сампдория
 4 1 1 2 8 - 8 4
11.
Салернитана
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Реджана
 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Брешия
 4 1 1 2 4 - 6 4
14.
Фрозиноне
 3 1 0 2 3 - 7 3
15.
Модена
 4 0 3 1 6 - 7 3
16.
Козенца
 4 0 3 1 4 - 5 3
17.
Катанзаро
 4 0 3 1 1 - 3 3
18.
Каррарезе
 5 1 0 4 5 - 10 3
19.
Чезена
 4 0 1 3 3 - 7 1
20.
Мантуя
 4 0 1 3 4 - 9 1
  • — Повышение
  • — Выход в 1/2 финала плей-офф
  • — Выход в 1/4 финала плей-офф
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Сампдория Кода Массимо 4 (2)
Специя Эспозито Франческо 4
Сассуоло Торстведт Кристиан 4
Чезена Cristian Shpendi 4
Пиза Трамони Маттео 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Юве Стабия Francesco Folino 1 4
Юве Стабия Marco Ruggero 5
Читтаделла Паван Никола 1 3
Бари Бенали Ахмед 4
Салернитана Стоянович Петар 4
Весь список
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