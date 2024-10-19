Первый тайм

15' Абена сфолил в центре поля. Имел место быть сейчас фол. Но Станкович очень недоволен тем, что рефери свистит против "Спартака".

14' Петров справа получил мяч, после чего выполнил передачу в центр штрафной - Максименко играет на выходе, фиксируя сферу в своих перчатках.

13' Кордоба против Абены сейчас действовал, но защитник "Спартак" все-таки остановил своего соперника, отдав передачу на вратаря. "Спартак" отбивается.

12' Блекло на фоне соперника пока выглядит "Спартак". Команда пытается стабилизировать ситуацию на поле, но "Краснодар" очень хорош в прессинге.

11' Ленини догнал Николсона, но сбил оппонента на газон. Явный фол на карточку желтого цвета. Судья остановил игру и выписал игроку "Краснодара" штраф.

10' Очень мощная поддержка сегодня у "Спартака", но и немало тех, кто переживает за "Спартак". Южане сегодня намерены одержать победу над соперником.