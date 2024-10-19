Тур: 12. Стадион: Лукойл Арена.
0:1
Первый тайм: 17'
Ход матча
8'
0:1
10'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Абена МиентиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Умяров НаильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Пруцев ДанилПолузащитник
- Полузащитник
-
47 Зобнин РоманПолузащитник
-
77 Бонгонда ТеоПолузащитник
-
19 Медина ХесусПолузащитник
- Нападающий
-
28 Зорин ДаниилНападающий
-
12 Виллиан ЖозеНападающий
-
Главный тренер: Станкович Деян
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Олаcа ЛукасЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Батчи ЖоауПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
13 Дюпин ЮрийВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Кобнан МозесНападающий
-
19 Смолов ФёдорНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Мусаев Мурад
История личных встреч
Спартак Москва
Краснодар
21 матч
95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед
33 матча
60.6%
6.1%
33.3%
20 побед 2 ничьи 11 побед
Первый тайм
45.5%
36.4%
18.1%
15 побед 12 ничьих 6 побед
Второй тайм
36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
39
27
Голов в среднем за матч
2.29
1.69
Среднее время на гол
39
53
Всего голов
25
21
Голов в среднем за матч
1.56
1.24
Среднее время на гол
57
72
Всего голов
64
48
Голов в среднем за матч
1.94
1.45
Тотал матчей
2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
Среднее время на гол
46
61
Бомбардиры внутри турнира
Спартак Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Угальде Манфред
|6
|0.5
|Барко Эсекьель
|5 (4)
|0.42
|Бабич Срджан
|2
|0.17
|Николсон Шамар
|2
|0.17
|Пруцев Данил
|1
|0.08
|Умяров Наиль
|1
|0.08
|Медина Хесус
|0
|0
|Бонгонда Тео
|0
|0
|Мартинс Кристофер
|0
|0
|Рябчук Олег
|0
|0
Краснодар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Джон
|6
|0.5
|Сперцян Эдуард
|5 (1)
|0.42
|Батчи Жоау
|2
|0.17
|Виктор Са
|2
|0.17
|Кобнан Мозес
|2
|0.17
|Кривцов Никита
|2
|0.17
|Смолов Фёдор
|1
|0.08
|Кевин Пина
|1
|0.08
|Кастаньо Кевин
|1
|0.08
|Тормена Витор
|1
|0.08
|Петров Сергей
|0
|0
|Олаcа Лукас
|0
|0
Карточки
Спартак Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Денисов Даниил
|5
|0
|Бабич Срджан
|4
|0
|Зобнин Роман
|2
|1
|Умяров Наиль
|3
|0
|Мартинс Кристофер
|2
|0
|Медина Хесус
|2
|0
|Рябчук Олег
|2
|0
|Хлусевич Даниил
|2
|0
|Литвинов Руслан
|2
|0
|Бонгонда Тео
|1
|0
|Барко Эсекьель
|1
|0
|Николсон Шамар
|1
|0
|Угальде Манфред
|1
|0
Краснодар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коста Диего
|3
|0
|Мусаев Мурад
|3
|0
|Виктор Са
|3
|0
|Кордоба Джон
|1
|1
|Олаcа Лукас
|2
|0
|Черников Александр
|2
|0
|Гонсалес Джованни
|2
|0
|Кевин Пина
|2
|0
|Кайо Панталеао
|1
|0
|Тормена Витор
|1
|0
|Сперцян Эдуард
|1
|0
|Батчи Жоау
|1
|0
|Олусегун Олакунле
|1
|0
|Козлов Данила Сергеевич
|1
|0
|Кастаньо Кевин
|1
|0
Результаты матчей
Спартак Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
12
Спартак Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
12
10
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
25%
1
10%
1-15
3
25%
4
40%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90
Пропущено
2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
7
58%
76-90
Пропущено
6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
18
22
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
17%
1
5%
1-15
5
28%
5
23%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
0
0%
9
41%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5
ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0
Результаты матчей
Спартак Москва
Краснодар
Точный счет
3:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
Точное количество голов
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
3:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
Точное количество голов
3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Спартак Москва
Краснодар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
51
42
51
33
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
83
Больше Меньше
92
56
74
47
38
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|12
|9
|3
|0
|23 - 5
|30
|2.
|Заявка
|12
|9
|2
|1
|28 - 4
|29
|3.
|0:0 Заявка
|12
|9
|1
|2
|26 - 14
|28
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|6.
|0:1 Заявка
|12
|5
|4
|3
|17 - 10
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|12
|3
|4
|5
|14 - 21
|13
|9.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|16 - 25
|12
|10.
|Заявка
|12
|3
|3
|6
|12 - 22
|12
|11.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|12.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|5 - 9
|11
|13.
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|8 - 20
|10
|14.
|0:0 Заявка
|12
|1
|6
|5
|9 - 20
|9
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|16.
|Заявка
|12
|0
|6
|6
|9 - 23
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0 Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|0:0 Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|0:1 Заявка
|7
|4
|2
|1
|12 - 3
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 16
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 14
|4
|15.
|0:0 Заявка
|6
|0
|4
|2
|3 - 7
|4
|16.
|Заявка
|6
|0
|4
|2
|7 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|5
|1
|1
|18 - 3
|16
|2.
|1:0 Заявка
|6
|4
|2
|0
|11 - 3
|14
|3.
|0:0 Заявка
|6
|4
|1
|1
|14 - 6
|13
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|0:1 Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|0:0 Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|6 - 15
|4
|14.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|6 - 17
|3
|15.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|16.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Акрон
|Савичев Константин
|1 4
|Факел
|Дзиов Макс
|1 4
|Факел
|Квеквескири Ираклий
|5
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Спартак Москва 0:1 Краснодар
Исход игры
Спартак Москва
35.7% (66)
Ничья
34.6% (64)
Краснодар
29.7% (55)
Тотал 2.5
Больше
51.72% (60)
Меньше
48.28% (56)
Обе команды забьют
Да
87.93% (102)
Нет
12.07% (14)
Популярный счёт
1:1 Ничья
22.7% (42)
2:1 Спартак Москва
14.1% (26)
1:2 Краснодар
6.5% (12)
2:2 Ничья
5.4% (10)
1:0 Спартак Москва
2.7% (5)
3:2 Спартак Москва
2.2% (4)
2:3 Краснодар
2.2% (4)
0:1 Краснодар
2.2% (4)
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