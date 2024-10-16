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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Спартак Москва
 
Позже
Краснодар
Прогнозы 89
Спартак Москва 37.1% (33)
X 32.6% (29)
Краснодар 30.3% (27)
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История личных встреч

Спартак Москва
Краснодар

21 матч

95.2%
4.8%
20 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
15 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
23.8%
19.1%
12 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 6 ничьих 10 побед

33 матча

60.6%
6.1%
33.3%
20 побед 2 ничьи 11 побед

Первый тайм

45.5%
36.4%
18.1%
15 побед 12 ничьих 6 побед

Второй тайм

36.4%
33.3%
30.3%
12 побед 11 ничьих 10 побед

История матчей

ПЛ
1:0
К
2:3
ПЛ
2:0
К
1:2
ПЛ
4:3
WЗКР
4:0
ПЛ
1:4
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
6:1
ПЛ
1:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:1
КPП
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ТМК
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:3
ПЛ
4:0
ПЛ
4:0
ПЛ
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:4
ПЛ
4:0
К
2:1
К
1:2

Голы

Всего голов

39
27

Голов в среднем за матч

2.29
1.69

Среднее время на гол

39
53

Всего голов

25
21

Голов в среднем за матч

1.56
1.24

Среднее время на гол

57
72

Всего голов

64
48

Голов в среднем за матч

1.94
1.45

Тотал матчей

2.5
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
23
Больше 70%
Меньше 30%
10
15
Больше 45%
Меньше 55%
18
8
Больше 24%
Меньше 76%
25
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
2
Больше 6%
Меньше 94%
31

Среднее время на гол

46
61

Бомбардиры внутри турнира

Спартак Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Угальде Манфред 6 0.55
Барко Эсекьель 5 (4) 0.45
Бабич Срджан 2 0.18
Николсон Шамар 2 0.18
Пруцев Данил 1 0.09
Умяров Наиль 1 0.09
Медина Хесус 0 0
Бонгонда Тео 0 0
Мартинс Кристофер 0 0
Рябчук Олег 0 0
Краснодар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Джон 6 0.55
Сперцян Эдуард 5 (1) 0.45
Батчи Жоау 2 0.18
Виктор Са 2 0.18
Кобнан Мозес 2 0.18
Кривцов Никита 2 0.18
Смолов Фёдор 1 0.09
Кастаньо Кевин 1 0.09
Тормена Витор 1 0.09
Петров Сергей 0 0
Олаcа Лукас 0 0
Кевин Пина 0 0

Карточки

Спартак Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Денисов Даниил 5 0
Бабич Срджан 4 0
Зобнин Роман 2 1
Умяров Наиль 3 0
Мартинс Кристофер 2 0
Медина Хесус 2 0
Рябчук Олег 2 0
Хлусевич Даниил 2 0
Литвинов Руслан 2 0
Бонгонда Тео 1 0
Барко Эсекьель 1 0
Николсон Шамар 1 0
Угальде Манфред 1 0
Краснодар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коста Диего 3 0
Мусаев Мурад 3 0
Виктор Са 3 0
Кордоба Джон 1 1
Олаcа Лукас 2 0
Черников Александр 2 0
Гонсалес Джованни 2 0
Кайо Панталеао 1 0
Тормена Витор 1 0
Сперцян Эдуард 1 0
Батчи Жоау 1 0
Олусегун Олакунле 1 0
Кевин Пина 1 0
Козлов Данила Сергеевич 1 0
Кастаньо Кевин 1 0

Результаты матчей

Спартак Москва
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (4)
33% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Краснодар
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Спартак Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Краснодар
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
12
Спартак Москва
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
45% (5)
55% (6)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Краснодар
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

7
13

Голы по времени матча

Забито

12
10
9 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 7
3
25%
1
10%
1-15
3
25%
4
40%
16-30
3
25%
1
10%
31-45
2
17%
1
10%
46-60
1
8%
1
10%
61-75
0
0%
2
20%
76-90

Пропущено

2
3
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
33%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
8%
16-30
1
17%
2
17%
31-45
2
33%
1
8%
46-60
1
17%
1
8%
61-75
0
0%
7
58%
76-90

Пропущено

6
2
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
50%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

18
22
12 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 13
6 Забивали первыми 8
3 Не забивали 2
3
17%
1
5%
1-15
5
28%
5
23%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
4
22%
2
9%
46-60
2
11%
2
9%
61-75
0
0%
9
41%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Спартак Москва
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Спартак Москва - Ростов 3:0 Динамо Москва - Спартак Москва 2:3 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Спартак Москва - Динамо Москва 2:2
Спартак Москва - Крылья Советов 4:1 Динамо Махачкала - Спартак Москва 1:1 Спартак Москва - Рубин 1:0 Спартак Москва - Динамо Махачкала 0:1 Зенит - Спартак Москва 0:0 Спартак Москва - Факел 3:0 Крылья Советов - Спартак Москва 0:3 Спартак Москва - Ахмат 0:0 Спартак Москва - Крылья Советов 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 3:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Оренбург - Спартак Москва 2:0 Спартак Москва - Насаф 3:0 Спартак Москва - Динамо Москва 1:1 Спартак Москва - Уфа 1:0 Актобе - Спартак Москва 1:1
Краснодар
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Краснодар - Химки 4:0 Ахмат - Краснодар 3:0 Краснодар - Зенит 2:0 Акрон - Краснодар 2:5
ЦСКА Москва - Краснодар 2:0 Краснодар - Ростов 2:0 Краснодар - ФК 10 4:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Пари НН - Краснодар 0:1 Динамо Москва - Краснодар 0:1 Краснодар - Пари НН 2:1 Краснодар - Ахмат 1:0 Краснодар - ЦСКА Москва 2:1 Факел - Краснодар 0:0 Краснодар - ЦСКА Москва 1:0 Краснодар - Динамо Махачкала 0:0 Ахмат - Краснодар 1:1 Зенит - Краснодар 4:2 Краснодар - Ростов 3:2 Краснодар - Динамо Махачкала 2:0

Результаты матчей

Спартак Москва
Краснодар

Точный счет

3:0
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%

Точное количество голов

3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
2
4 раза 67%
0
1 раз 17%
4
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:5
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

3:0
3 раза 27%
0:0
2 раза 18%
1:0
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
0:0
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
2:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:5
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%

Точное количество голов

3
4 раза 36%
0
3 раза 27%
1
3 раза 27%
2
1 раз 9%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Спартак Москва
Краснодар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
5
1
3
3
2.5
1
5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
3
0.5
Больше Меньше
9
2
5
6
1.5
7
4
4
7
2.5
3
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Локомотив Москва
 Заявка 11 9 0 2 26 - 14 27
3.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 6 2 3 21 - 7 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
12.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
13.
Химки
 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
14.
Факел
 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Химки Фаринья Эдгардо 6
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Спартак Москва - Краснодар от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 14 минут.



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    • Прогнозы 89
    Спартак Москва 37.1% (33)
    X 32.6% (29)
    Краснодар 30.3% (27)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Спартак Москва - Краснодар

    Исход игры
    Спартак Москва
    37.1% (33)
    Ничья
    32.6% (29)
    Краснодар
    30.3% (27)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (28)
    Меньше
    50% (28)
    Обе команды забьют
    Да
    83.93% (47)
    Нет
    16.07% (9)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    21.3% (19)
    2:1 Спартак Москва
    12.4% (11)
    2:2 Ничья
    5.6% (5)
    1:2 Краснодар
    5.6% (5)
    0:1 Краснодар
    3.4% (3)
    3:2 Спартак Москва
    3.4% (3)
    0:0 Ничья
    2.2% (2)
    2:3 Краснодар
    2.2% (2)
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