С левого фланга покатил в центр штрафной Погостнов на Воробьёва, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.

Сместился с правого фланга в штрафную соперника Самошников и пробил с острого угла, но мяч оказался в руках голкипера.

Пиняев расшатал соперника на фланге и прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Филин.

После скидки головой от Пиняева пробил с разворота Самошников, но точности ему явно не хватило.

Отдавал пас по флангу Самошников на ход Ненахову, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Зелимхан Бакаев! Удалось открыть счёт в матче "Химкам". Забалотный зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил головой на Бакаева, который в одно касание отправил снаряд точно в ближний нижний угол ворот.

Двойная замена в составе "Локомотива" произошла. Вместо Ненахова и Воробьёва на поле появились Сулейманов и Тикнизян.

Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?

На фланге Пиняева уложил на газон в грубом подкате Фернандес. Судья расценил этот фол на желтую карточку.

Прорывался по флангу на скорости Баринов и отдал в центр на Пиняева, но удар последнего заблокировали защитники.

Пробивал головой из пределов штрафной Пиняев после навеса от Ненахова, но мяч полетел немного неточно.

Подключился к атаке своей команды по флангу Ориньо и прострелил вдоль ворот, но во вратарской Забалотный махнул мимо мяча.

Отдавал пас с фланга Пиняев в центр на Карпукаса, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить.

В центре поля Баринов получил по затылку локтем от Веры. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!

Забросил в штрафную соперника Ненахов на ход Забалотному, но тот проиграл борьбу за мяч Ньямси.

Убегал Пиняев в контратаку по флангу и покатил поперек на Батракова, но тому пробить в подкате не дал Хосонов.

Пробивал по воротам Самошников после неудачного выноса защитника, но мяч угодил точно в спину Филину.

В верховой борьбе протия Ньямси получил повреждение Мехия. Штрафной удар исполнять будут "Химки".

Слишком активно оспаривал решение арбитра Мирзов, в итоге увидел перед собой желтую карточку.

Со штрафного навесил Баринов в район одиннадцатиметровой отметки. Здесь Филин головой вернул мяч обратно на фланг.

Прорывался к воротам соперника Мирзов, но его в силовой борьбе уложил на газон Ненахов. Опасный стандарт хозяева исполнят.

Со штрафного навесил Вера на дальнюю штангу, но здесь Бакаеву пробить не позволил Самошников.

После заброса с правого фланга от Мирзова пытался пробить вновь Бакаев, но нарушил правила в борьбе против Сильянова.

Руками Пиняева придержал на фланге Фернандес. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.

31' Пауза в матче. Столкнулись в центре поля Баринов и Забалотный. Оба получили повреждения, а игрок "Локомотива" увидел перед собой "горчичник".

30' Вера наступил на ногу сопернику в силовой борьбе против Баринова. Штрафной удар исполнять будут москвичи.

29' После поперечного паса от Пиняева пробивал по воротам Карпукас, но мяч полетел намного выше перекладины.

28' Ворвался с левого фланга в штрафную Батраков и отдал поперек, но перехватил этот пас Филин.

27' В центре поля Хосонов подтолкнул в спину защитника в силовой борьбе. Штрафной удар исполнят москвичи.

26' Теперь уже Погостнов исполнял пас в штрафную на Воробьёва, но тот с ходу пробил выше перекладины.

24' Проникающий пас исполнял Батраков на ход Воробьёву, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч.

23' Дальний заброс исполнял Ориньо в штрафную на Мирзова, но тому добраться до мяча не позволил Баринов.

22' С угла поля навесил в центр штрафной Самошников, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот.

21' Ворвался на скорости в штрафную соперника Пиняев и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги Джикии полетел на угловой.

20' В центре поля получил по ногам Вера в борьбе против Погостова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.

19' Ворвался в штрафную соперника Батраков после паса от Самошникова, но пробил он рядом с дальней штангой.

18' Отдавал пас Мирзов поперек на Михею, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог.

17' Мирзов с левого фланга покатил в центр на Хосонова, но тот нарушил правила в борьбе против Ньямси.

16' С правого фланга прострелил Батраков вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.

15' Отдавал пас в штрафную соперника Вера на ход Мехии, который скинул в касание на Забалотного, но тот пробил неточно.

14' Убегал в контратаку на скорости Самошников и покатил в центр на Батракова, но тот не смог пробить в окружении двоих защитов.

12' Мог убегать на ворота соперника Воробьёв после паса от Баринова, но на выходе Кокарев забрал мяч в руки.

11' Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Баринов на ход Воробьёву, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.

10' Проникающий пас исполнял Мирзов в штрафную на ход Заболотному, но того от мяча оттеснил корпусом Ньямси.

9' Убегал в контратаку на скорости Мирзов, сместился с фланга в центр и пробил по воротам, но точно в руки Лантратову.

8' Выиграл подбор у штрафной соперника Баринов и пробил с лету, но на пути мяча оказался Джикия.

7' Карпукас тонкий пас выдал в штрафную на Воробьёва, который пробил в касание, но мяч полетел в руки Кокареву.

6' Отобрал мяч на фланге Батраков и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.

5' Проникающий пас исполнял Карпукас на ход Пиняеву, но тому добраться до мяча не позволили защитники.

4' С угла поля навесил на дальнюю штангу Сильянов на дальнюю штангу, где Воробьёв пробил головой, но не попал в створ ворот.

3' Из пределов штрафной по воротам пробивал Пиняев после паса от Батракова, но мяч от спины защитника на угловой отправился.

2' Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.