  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Химки
1:0
Второй тайм: 59'
Локомотив Москва
0'
32' Желтая карточка
Баринов Дмитрий
36' Желтая карточка
Мирзов Резиуан
47' Желтая карточка
Фернандес Даниэль
1:0
54' Гол

Ход матча

32'
 
Баринов Дмитрий
36'
Мирзов Резиуан
 
47'
Фернандес Даниэль
 
54'
1:0
Прогнозы 137
Химки 7.3% (10)
X 5.8% (8)
Локомотив Москва 86.9% (119)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Химки
Ничья
Локомотив Москва
5.20
4.50
Реклама, bettery.ru
4.20
Все Коэффициенты
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
87
Кокарев
Никита
72
Фернандес
Даниэль
II
14
Джикия
Георгий
25
Филин
Александр
99
Ориньо
II
32
Вера
Лукас
Габриэль
80
Хосонов
Хетаг
18
Бакаев
Зелимхан
22
Мехия
Роберт
11
Мирзов
Резиуан
91
Заболотный
Антон
22
Лантратов
Илья
24
Ненахов
Максим
5
Ньямси
Жерзино
9
Пиняев
Сергей
45
Сильянов
Александр
93
Карпукас
Артём
6
Баринов
Дмитрий
77
Самошников
Илья
83
Батраков
Алексей
59
Погостнов
Егор
10
Воробьёв
Дмитрий
Дмитриевич
Химки
4-2-3-1
Локомотив Москва
4-2-3-1

История личных встреч

Химки
Локомотив Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:5
К
4:0
ПЛ
5:1
К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

2
2.88

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.44
1.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

62
46

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.17
Фаринья Эдгардо 2 0.17
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.08
Мирзов Резиуан 1 0.08
Хосонов Хетаг 1 0.08
Магомедов Бутта 1 0.08
Руденко Александр Александрович 1 0.08
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 7 0.58
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.42
Самошников Илья 4 0.33
Ньямси Жерзино 3 0.25
Тикнизян Наир 2 0.17
Сарвели Владислав 1 0.08
Пиняев Сергей 1 0.08
Раков Вадим 1 0.08
Сулейманов Тимур 1 0.08
Морозов Евгений 1 0.08
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Мирзов Резиуан 3 0
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Фернандес Даниэль II 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Терехов Сергей 1 0
Голубович Петар 1 0
Филин Александр 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Садыгов Илья 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баринов Дмитрий 3 0
Самошников Илья 3 0
Раков Вадим 3 0
Батраков Алексей 3 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Ненахов Максим 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
12
Химки
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
33%
5
36%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

9
26
1 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
11%
6
23%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
2
22%
4
15%
61-75
3
33%
6
23%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
30%
4
29%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0
Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3
Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1

Результаты матчей

Химки
Локомотив Москва

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Химки
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
2
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4
2
9
2.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2:0 Заявка 12 9 3 0 24 - 5 30
2.
Зенит
 Заявка 12 9 2 1 28 - 4 29
3.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 12 9 0 3 26 - 15 27
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 6 2 3 21 - 7 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 0:2 Заявка 12 5 4 3 17 - 11 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Ростов
 Заявка 12 3 4 5 14 - 21 13
9.
Акрон
 Заявка 12 3 3 6 16 - 25 12
10.
Пари НН
 Заявка 12 3 3 6 12 - 22 12
11.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
13.
Химки
 1:0 Заявка 12 2 5 5 10 - 20 11
14.
Факел
 Заявка 12 2 4 6 8 - 20 10
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 12 0 6 6 9 - 23 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 2:0 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 0:2 Заявка 7 4 2 1 12 - 4 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Химки
 1:0 Заявка 6 1 3 2 4 - 7 6
13.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
14.
Акрон
 Заявка 6 1 1 4 8 - 16 4
15.
Пари НН
 Заявка 6 1 1 4 5 - 14 4
16.
Ахмат
 Заявка 6 0 4 2 7 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 7 5 1 1 18 - 3 16
2.
Краснодар
 2:0 Заявка 6 4 2 0 12 - 3 14
3.
Локомотив Москва
 0:1 Заявка 6 4 0 2 14 - 7 12
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 0:2 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 1:0 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 6 1 1 4 6 - 15 4
14.
Факел
 Заявка 6 1 0 5 6 - 17 3
15.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
16.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Ахмат Гандри Надер 6
Химки Фаринья Эдгардо 6
Акрон Савичев Константин 1 4
Факел Дзиов Макс 1 4
Факел Квеквескири Ираклий 5
Весь список
  • Второй тайм
  • Замена
    57'
    Двойная замена в составе "Локомотива" произошла. Вместо Ненахова и Воробьёва на поле появились Сулейманов и Тикнизян.
  • Описание гола
    55'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1-0! Зелимхан Бакаев! Удалось открыть счёт в матче "Химкам". Забалотный зацепился за мяч перед чужой штрафной и сбросил головой на Бакаева, который в одно касание отправил снаряд точно в ближний нижний угол ворот.
  • Офсайд
    54'
    Отдавал пас по флангу Самошников на ход Ненахову, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 53'
    После скидки головой от Пиняева пробил с разворота Самошников, но точности ему явно не хватило.
  • 52'
    Пиняев расшатал соперника на фланге и прострелил в центр штрафной, но здесь спокойно вынес мяч в центр поля Филин.
  • 51'
    Сместился с правого фланга в штрафную соперника Самошников и пробил с острого угла, но мяч оказался в руках голкипера.
  • 50'
    С левого фланга покатил в центр штрафной Погостнов на Воробьёва, но тому пробить в окружении двоих защитников не удалось.
  • 49'
    Пробивал головой из пределов штрафной Пиняев после навеса от Ненахова, но мяч полетел немного неточно.
  • 48'
    Прорывался по флангу на скорости Баринов и отдал в центр на Пиняева, но удар последнего заблокировали защитники.
  • Желтая карточка
    47'
    На фланге Пиняева уложил на газон в грубом подкате Фернандес. Судья расценил этот фол на желтую карточку.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка. Кто же окажется сильнее сегодня?
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Своим свистком судья отправил команды на перерыв. Счёт в матче пока так и не открыт!
  • 45'
    В центре поля Баринов получил по затылку локтем от Веры. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
  • 44'
    Отдавал пас с фланга Пиняев в центр на Карпукаса, но тот в окружении двоих защитников не смог пробить.
  • 43'
    Подключился к атаке своей команды по флангу Ориньо и прострелил вдоль ворот, но во вратарской Забалотный махнул мимо мяча.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 42'
      Руками Пиняева придержал на фланге Фернандес. Судья был рядом и зафиксировал нарушение правил.
    • 41'
      После заброса с правого фланга от Мирзова пытался пробить вновь Бакаев, но нарушил правила в борьбе против Сильянова.
    • 40'
      Со штрафного навесил Вера на дальнюю штангу, но здесь Бакаеву пробить не позволил Самошников.
    • 39'
      Прорывался к воротам соперника Мирзов, но его в силовой борьбе уложил на газон Ненахов. Опасный стандарт хозяева исполнят.
    • 37'
      Со штрафного навесил Баринов в район одиннадцатиметровой отметки. Здесь Филин головой вернул мяч обратно на фланг.
    • Желтая карточка
      36'
      Слишком активно оспаривал решение арбитра Мирзов, в итоге увидел перед собой желтую карточку.
    • 35'
      В верховой борьбе протия Ньямси получил повреждение Мехия. Штрафной удар исполнять будут "Химки".
    • 34'
      Пробивал по воротам Самошников после неудачного выноса защитника, но мяч угодил точно в спину Филину.
    • 33'
      Убегал Пиняев в контратаку по флангу и покатил поперек на Батракова, но тому пробить в подкате не дал Хосонов.
    • 32'
      Забросил в штрафную соперника Ненахов на ход Забалотному, но тот проиграл борьбу за мяч Ньямси.
    • Желтая карточка
      31'
      Пауза в матче. Столкнулись в центре поля Баринов и Забалотный. Оба получили повреждения, а игрок "Локомотива" увидел перед собой "горчичник".
    • 30'
      Вера наступил на ногу сопернику в силовой борьбе против Баринова. Штрафной удар исполнять будут москвичи.
    • 29'
      После поперечного паса от Пиняева пробивал по воротам Карпукас, но мяч полетел намного выше перекладины.
    • 28'
      Ворвался с левого фланга в штрафную Батраков и отдал поперек, но перехватил этот пас Филин.
    • 27'
      В центре поля Хосонов подтолкнул в спину защитника в силовой борьбе. Штрафной удар исполнят москвичи.
    • 26'
      Теперь уже Погостнов исполнял пас в штрафную на Воробьёва, но тот с ходу пробил выше перекладины. 
    • 24'
      Проникающий пас исполнял Батраков на ход Воробьёву, но тот не понял задумки партнера и не пошел на мяч. 
    • 23'
      Дальний заброс исполнял Ориньо в штрафную на Мирзова, но тому добраться до мяча не позволил Баринов.
    • 22'
      С угла поля навесил в центр штрафной Самошников, но здесь головой вынес сферу подальше от ворот.
    • Угловой
      21'
      Ворвался на скорости в штрафную соперника Пиняев и прострелил вдоль ворот. Мяч рикошетом от ноги Джикии полетел на угловой.
    • 20'
      В центре поля получил по ногам Вера в борьбе против Погостова. Штрафной удар исполнять будут хозяева.
    • 19'
      Ворвался в штрафную соперника Батраков после паса от Самошникова, но пробил он рядом с дальней штангой.
    • 18'
      Отдавал пас Мирзов поперек на Михею, но тот проиграл борьбу за мяч защитнику и не смог.
    • 17'
      Мирзов с левого фланга покатил в центр на Хосонова, но тот нарушил правила в борьбе против Ньямси.
    • 16'
      С правого фланга прострелил Батраков вдоль ворот, но мяч рикошетом от ноги защитника полетел в аут.
    • 15'
      Отдавал пас в штрафную соперника Вера на ход Мехии, который скинул в касание на Забалотного, но тот пробил неточно.
    • 14'
      Убегал в контратаку на скорости Самошников и покатил в центр на Батракова, но тот не смог пробить в окружении двоих защитов.
    • 12'
      Мог убегать на ворота соперника Воробьёв после паса от Баринова, но на выходе Кокарев забрал мяч в руки.
    • 11'
      Проникающий пас исполнял в штрафную соперника Баринов на ход Воробьёву, но тому догнать мяч в пределах поля не удалось.
    • 10'
      Проникающий пас исполнял Мирзов в штрафную на ход Заболотному, но того от мяча оттеснил корпусом Ньямси.
    • 9'
      Убегал в контратаку на скорости Мирзов, сместился с фланга в центр и пробил по воротам, но точно в руки Лантратову.
    • 8'
      Выиграл подбор у штрафной соперника Баринов и пробил с лету, но на пути мяча оказался Джикия.
    • 7'
      Карпукас тонкий пас выдал в штрафную на Воробьёва, который пробил в касание, но мяч полетел в руки Кокареву.
    • Угловой
      6'
      Отобрал мяч на фланге Батраков и прострелил вдоль ворот, но мяч от ноги защитника полетел на угловой.
    • 5'
      Проникающий пас исполнял Карпукас на ход Пиняеву, но тому добраться до мяча не позволили защитники.
    • 4'
      С угла поля навесил на дальнюю штангу Сильянов на дальнюю штангу, где Воробьёв пробил головой, но не попал в створ ворот.
    • Угловой
      3'
      Из пределов штрафной по воротам пробивал Пиняев после паса от Батракова, но мяч от спины защитника на угловой отправился.
    • 2'
      Хозяева будут играть в традиционных для себя красно-черных цветах, гости выбрали себе белый комплект формы.
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток. Матч начался!
    • Второй тайм
    • 54'
      ГОООООЛ Химки забивает
    • 47'
      Фернандес Даниэль II получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Мирзов Резиуан получил желтую карточку от судьи
    • 32'
      Баринов Дмитрий получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 32.1% пользователей.
      Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
      BetBoom
      ПОСТАВИТЬ
    Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
    Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
    Где смотреть матч Химки 1:0 Локомотив Москва онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки 1:0 Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    7.3% (10)
    Ничья
    5.8% (8)
    Локомотив Москва
    86.9% (119)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.03% (78)
    Меньше
    30.97% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    69.03% (78)
    Нет
    30.97% (35)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    32.1% (44)
    1:3 Локомотив Москва
    16.8% (23)
    0:2 Локомотив Москва
    15.3% (21)
    0:1 Локомотив Москва
    7.3% (10)
    1:4 Локомотив Москва
    2.9% (4)
    1:1 Ничья
    2.2% (3)
    0:3 Локомотив Москва
    2.2% (3)
    2:3 Локомотив Москва
    1.5% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Химки
    Локомотив Москва
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный