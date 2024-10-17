Тур: 12. Стадион: Арена Химки.
Позже
Прогноз на матч от Liveresult
История личных встреч
Химки
Локомотив Москва
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
16 матчей
18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
0.88
1
Среднее время на гол
102
90
Всего голов
16
23
Голов в среднем за матч
2
2.88
Среднее время на гол
45
31
Всего голов
23
31
Голов в среднем за матч
1.44
1.94
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
Среднее время на гол
62
46
Бомбардиры внутри турнира
Химки
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Заболотный Антон
|2
|0.18
|Фаринья Эдгардо
|2
|0.18
|Вера Лукас Габриэль
|1 (1)
|0.09
|Мирзов Резиуан
|1
|0.09
|Хосонов Хетаг
|1
|0.09
|Магомедов Бутта
|1
|0.09
|Руденко Александр Александрович
|1
|0.09
|Терехов Сергей
|0
|0
|Фернандес Даниэль II
|0
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Батраков Алексей
|7
|0.64
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|5 (1)
|0.45
|Самошников Илья
|4
|0.36
|Ньямси Жерзино
|3
|0.27
|Тикнизян Наир
|2
|0.18
|Сарвели Владислав
|1
|0.09
|Пиняев Сергей
|1
|0.09
|Раков Вадим
|1
|0.09
|Сулейманов Тимур
|1
|0.09
|Морозов Евгений
|1
|0.09
|Баринов Дмитрий
|0
|0
|Карпукас Артём
|0
|0
|Севикян Эдгар
|0
|0
|Митай Марио
|0
|0
Карточки
Химки
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаринья Эдгардо
|6
|0
|Анджелкович Неманья
|3
|0
|Заболотный Антон
|2
|0
|Мирзов Резиуан
|2
|0
|Гогуа Седрик
|0
|1
|Магомедов Бутта
|0
|1
|Терехов Сергей
|1
|0
|Голубович Петар
|1
|0
|Филин Александр
|1
|0
|Руденко Александр Александрович
|1
|0
|Фернандес Даниэль II
|1
|0
|Садыгов Илья
|1
|0
Локомотив Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Самошников Илья
|3
|0
|Раков Вадим
|3
|0
|Батраков Алексей
|3
|0
|Баринов Дмитрий
|2
|0
|Воробьёв Дмитрий Дмитриевич
|2
|0
|Сарвели Владислав
|2
|0
|Тикнизян Наир
|2
|0
|Сильянов Александр
|2
|0
|Морозов Евгений
|2
|0
|Карпукас Артём
|2
|0
|Лантратов Илья
|1
|0
|Ненахов Максим
|1
|0
|Сулейманов Тимур
|1
|0
|Фассон Лукас
|1
|0
|Севикян Эдгар
|1
|0
|Пиняев Сергей
|1
|0
Результаты матчей
Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
3
1
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
6
12
Химки
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
6
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
3
14
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
33%
5
36%
76-90
Пропущено
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90
Забито
6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90
Забито
9
26
1 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
11%
6
23%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
2
22%
4
15%
61-75
3
33%
6
23%
76-90
Пропущено
20
14
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
30%
4
29%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
4
20%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Химки
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0
Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3
Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1
Результаты матчей
Химки
Локомотив Москва
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Точный счет
0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
Точное количество голов
0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Химки
Локомотив Москва
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
51
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
32
24
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
56
Больше Меньше
101
29
74
29
65
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|11
|8
|3
|0
|22 - 5
|27
|2.
|Заявка
|11
|9
|0
|2
|26 - 14
|27
|3.
|Заявка
|11
|8
|2
|1
|23 - 4
|26
|4.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|21 - 7
|20
|5.
|Заявка
|11
|6
|2
|3
|19 - 12
|20
|6.
|Заявка
|11
|5
|4
|2
|17 - 9
|19
|7.
|Заявка
|11
|4
|3
|4
|14 - 15
|15
|8.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|16 - 20
|12
|9.
|Заявка
|11
|3
|3
|5
|13 - 20
|12
|10.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|9 - 15
|11
|11.
|Заявка
|11
|2
|5
|4
|5 - 9
|11
|12.
|Заявка
|11
|3
|2
|6
|11 - 21
|11
|13.
|Заявка
|11
|1
|5
|5
|9 - 20
|8
|14.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|5 - 18
|7
|15.
|Заявка
|11
|1
|4
|6
|12 - 20
|7
|16.
|Заявка
|11
|0
|6
|5
|7 - 20
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 2
|16
|2.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|12 - 8
|15
|3.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|12 - 2
|14
|4.
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|10 - 1
|13
|5.
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|12 - 7
|12
|6.
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|12 - 3
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|8 - 6
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 9
|7
|9.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 10
|7
|10.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|2 - 3
|7
|11.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|9 - 10
|6
|12.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|8 - 11
|4
|14.
|Заявка
|5
|0
|4
|1
|5 - 10
|4
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|4 - 13
|3
|16.
|Заявка
|5
|0
|3
|2
|3 - 7
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 3
|13
|2.
|Заявка
|5
|4
|0
|1
|14 - 6
|12
|3.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|10 - 3
|11
|4.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 4
|11
|5.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|6.
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|7 - 5
|8
|7.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|8.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 9
|8
|9.
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|3 - 6
|7
|10.
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|5 - 7
|5
|11.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|6 - 13
|5
|12.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|3 - 6
|4
|13.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|5 - 14
|3
|14.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|2 - 10
|2
|15.
|Заявка
|5
|0
|1
|4
|3 - 10
|1
|16.
|Заявка
|5
|0
|0
|5
|3 - 15
|0
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Локомотив Москва
|Батраков Алексей
|7 (6)
|Зенит
|Глушенков Максим
|7 (1)
|Краснодар
|Кордоба Джон
|6 (4)
|Рубин
|Даку Мирлинд
|6 (1)
|Спартак Москва
|Угальде Манфред
|6
|Химки
|Фаринья Эдгардо
|6
|Ахмат
|Гандри Надер
|5
|Спартак Москва
|Денисов Даниил
|5
|Оренбург
|Башич Иван
|5
|Динамо Махачкала
|Алибеков Муталип
|2 1
Прогноз на матч от Liveresult
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва
Исход игры
Химки
6.5% (4)
Ничья
8.1% (5)
Локомотив Москва
85.5% (53)
Тотал 2.5
Больше
71.15% (37)
Меньше
28.85% (15)
Обе команды забьют
Да
71.15% (37)
Нет
28.85% (15)
Популярный счёт
1:2 Локомотив Москва
35.5% (22)
1:3 Локомотив Москва
16.1% (10)
0:2 Локомотив Москва
14.5% (9)
0:1 Локомотив Москва
6.5% (4)
1:4 Локомотив Москва
3.2% (2)
1:1 Ничья
3.2% (2)
0:3 Локомотив Москва
3.2% (2)
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