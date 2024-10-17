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  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 12. Стадион: .
Химки
 
Позже
Локомотив Москва
Прогнозы 61
Химки 6.6% (4)
X 8.2% (5)
Локомотив Москва 85.2% (52)
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Химки
Ничья
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История личных встреч

Химки
Локомотив Москва

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

16 матчей

18.8%
18.8%
62.4%
3 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

18.8%
25%
56.2%
3 победы 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
1:5
К
4:0
ПЛ
5:1
К
1:0
К
0:5
ПЛ
0:3
ТМК
0:1
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:1
К
0:3
ПЛ
1:3
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
2:2

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

0.88
1

Среднее время на гол

102
90

Всего голов

16
23

Голов в среднем за матч

2
2.88

Среднее время на гол

45
31

Всего голов

23
31

Голов в среднем за матч

1.44
1.94

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
13
Больше 81%
Меньше 19%
3
11
Больше 69%
Меньше 31%
5
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
2
Больше 13%
Меньше 88%
14

Среднее время на гол

62
46

Бомбардиры внутри турнира

Химки
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Заболотный Антон 2 0.18
Фаринья Эдгардо 2 0.18
Вера Лукас Габриэль 1 (1) 0.09
Мирзов Резиуан 1 0.09
Хосонов Хетаг 1 0.09
Магомедов Бутта 1 0.09
Руденко Александр Александрович 1 0.09
Терехов Сергей 0 0
Фернандес Даниэль II 0 0
Локомотив Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Батраков Алексей 7 0.64
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 5 (1) 0.45
Самошников Илья 4 0.36
Ньямси Жерзино 3 0.27
Тикнизян Наир 2 0.18
Сарвели Владислав 1 0.09
Пиняев Сергей 1 0.09
Раков Вадим 1 0.09
Сулейманов Тимур 1 0.09
Морозов Евгений 1 0.09
Баринов Дмитрий 0 0
Карпукас Артём 0 0
Севикян Эдгар 0 0
Митай Марио 0 0

Карточки

Химки
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаринья Эдгардо 6 0
Анджелкович Неманья 3 0
Заболотный Антон 2 0
Мирзов Резиуан 2 0
Гогуа Седрик 0 1
Магомедов Бутта 0 1
Терехов Сергей 1 0
Голубович Петар 1 0
Филин Александр 1 0
Руденко Александр Александрович 1 0
Фернандес Даниэль II 1 0
Садыгов Илья 1 0
Локомотив Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самошников Илья 3 0
Раков Вадим 3 0
Батраков Алексей 3 0
Баринов Дмитрий 2 0
Воробьёв Дмитрий Дмитриевич 2 0
Сарвели Владислав 2 0
Тикнизян Наир 2 0
Сильянов Александр 2 0
Морозов Евгений 2 0
Карпукас Артём 2 0
Лантратов Илья 1 0
Ненахов Максим 1 0
Сулейманов Тимур 1 0
Фассон Лукас 1 0
Севикян Эдгар 1 0
Пиняев Сергей 1 0

Результаты матчей

Химки
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Локомотив Москва
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

3
1
Химки
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Локомотив Москва
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

6
12
Химки
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (4)
36% (4)
27% (3)
Локомотив Москва
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
6

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

3
14
0 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 6
0
0%
1
7%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
1
33%
5
36%
76-90

Пропущено

7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
1
17%
76-90

Забито

6
12
1 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
9 Не забивали 6
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
17%
3
25%
31-45
1
17%
2
17%
46-60
2
33%
2
17%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

13
8
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
8%
1
13%
16-30
4
31%
3
38%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
31%
1
13%
61-75
3
23%
1
13%
76-90

Забито

9
26
1 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
2 Забивали первыми 9
6 Не забивали 1
0
0%
4
15%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
1
11%
6
23%
31-45
3
33%
2
8%
46-60
2
22%
4
15%
61-75
3
33%
6
23%
76-90

Пропущено

20
14
7 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
7 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
1
5%
2
14%
16-30
6
30%
4
29%
31-45
3
15%
1
7%
46-60
6
30%
2
14%
61-75
4
20%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Химки
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Краснодар - Химки 4:0 Химки - Ростов 2:2 Крылья Советов - Химки 0:0 Химки - Оренбург 0:0
Химки - Локомотив Москва 1:5 Акрон - Химки 3:0 Broke Boys - Химки 0:2 Химки - ЦСКА Москва 0:2 Локомотив Москва - Химки 4:0 Ахмат - Химки 3:3 Химки - Зенит 1:1 Ростов - Химки 3:1 Пари НН - Химки 1:0 Рубин - Химки 2:3 Химки - Оренбург 1:0 Химки - Спартак Москва 1:3 Химки - Динамо Махачкала 1:1 Химки - Крылья Советов 2:2 Химки - ОФК Белград 2:3 ФК Рома - Химки 0:10
Локомотив Москва
(20 матчей)
80%
5%
15%
16 побед 1 ничья 3 поражения
Локомотив Москва - Крылья Советов 1:0 Локомотив Москва - Оренбург 2:1 Локомотив Москва - Спартак Москва 3:1 Пари НН - Локомотив Москва 1:3
Химки - Локомотив Москва 1:5 Оренбург - Локомотив Москва 2:4 Торпедо-БелАЗ - Локомотив Москва 0:2 Локомотив Москва - Краснодар 0:3 Локомотив Москва - Химки 4:0 Локомотив Москва - Ростов 3:2 ЦСКА Москва - Локомотив Москва 0:1 Оренбург - Локомотив Москва 2:3 Локомотив Москва - Динамо Махачкала 2:0 Ахмат - Локомотив Москва 0:5 Локомотив Москва - Ростов 1:0 Динамо Москва - Локомотив Москва 3:1 Локомотив Москва - Акрон 3:2 Локомотив Москва - Рубин 3:4 Локомотив Москва - Партизан 1:1 Локомотив Москва - Балтика 4:1

Результаты матчей

Химки
Локомотив Москва

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:2
2 раза 33%
0:3
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 67%
3
2 раза 33%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 18%
1:1
2 раза 18%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:3
1 раз 9%
4:0
1 раз 9%
3:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
1:3
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%

Точное количество голов

0
6 раз 55%
1
3 раза 27%
3
2 раза 18%
3
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
1 раз 9%
2
1 раз 9%
4
1 раз 9%
5
1 раз 9%

Тоталы голов в матче

Химки
Локомотив Москва

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
5
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
0.5
Больше Меньше
2
4
1.5
3
2
2
4
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
6
0.5
Больше Меньше
10
1
2
9
1.5
7
4
2
9
2.5
6
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 11 8 3 0 22 - 5 27
2.
Локомотив Москва
 Заявка 11 9 0 2 26 - 14 27
3.
Зенит
 Заявка 11 8 2 1 23 - 4 26
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 11 6 2 3 21 - 7 20
5.
Динамо Москва
 Заявка 11 6 2 3 19 - 12 20
6.
Спартак Москва
 Заявка 11 5 4 2 17 - 9 19
7.
Рубин
 Заявка 11 4 3 4 14 - 15 15
8.
Акрон
 Заявка 11 3 3 5 16 - 20 12
9.
Ростов
 Заявка 11 3 3 5 13 - 20 12
10.
Крылья Советов
 Заявка 11 3 2 6 9 - 15 11
11.
Динамо Махачкала
 Заявка 11 2 5 4 5 - 9 11
12.
Пари НН
 Заявка 11 3 2 6 11 - 21 11
13.
Химки
 Заявка 11 1 5 5 9 - 20 8
14.
Факел
 Заявка 11 1 4 6 5 - 18 7
15.
Оренбург
 Заявка 11 1 4 6 12 - 20 7
16.
Ахмат
 Заявка 11 0 6 5 7 - 20 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Краснодар
 Заявка 6 5 1 0 12 - 2 16
2.
Локомотив Москва
 Заявка 6 5 0 1 12 - 8 15
3.
Спартак Москва
 Заявка 6 4 2 0 12 - 2 14
4.
Зенит
 Заявка 5 4 1 0 10 - 1 13
5.
Динамо Москва
 Заявка 6 4 0 2 12 - 7 12
6.
ЦСКА Москва
 Заявка 5 3 0 2 12 - 3 9
7.
Ростов
 Заявка 6 2 3 1 8 - 6 9
8.
Крылья Советов
 Заявка 6 2 1 3 6 - 9 7
9.
Рубин
 Заявка 6 2 1 3 7 - 10 7
10.
Факел
 Заявка 6 1 4 1 2 - 3 7
11.
Оренбург
 Заявка 6 1 3 2 9 - 10 6
12.
Динамо Махачкала
 Заявка 4 1 1 2 2 - 3 4
13.
Акрон
 Заявка 5 1 1 3 8 - 11 4
14.
Ахмат
 Заявка 5 0 4 1 5 - 10 4
15.
Пари НН
 Заявка 5 1 0 4 4 - 13 3
16.
Химки
 Заявка 5 0 3 2 3 - 7 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Зенит
 Заявка 6 4 1 1 13 - 3 13
2.
Локомотив Москва
 Заявка 5 4 0 1 14 - 6 12
3.
Краснодар
 Заявка 5 3 2 0 10 - 3 11
4.
ЦСКА Москва
 Заявка 6 3 2 1 9 - 4 11
5.
Рубин
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
6.
Динамо Москва
 Заявка 5 2 2 1 7 - 5 8
7.
Пари НН
 Заявка 6 2 2 2 7 - 8 8
8.
Акрон
 Заявка 6 2 2 2 8 - 9 8
9.
Динамо Махачкала
 Заявка 7 1 4 2 3 - 6 7
10.
Спартак Москва
 Заявка 5 1 2 2 5 - 7 5
11.
Химки
 Заявка 6 1 2 3 6 - 13 5
12.
Крылья Советов
 Заявка 5 1 1 3 3 - 6 4
13.
Ростов
 Заявка 5 1 0 4 5 - 14 3
14.
Ахмат
 Заявка 6 0 2 4 2 - 10 2
15.
Оренбург
 Заявка 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Факел
 Заявка 5 0 0 5 3 - 15 0
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Локомотив Москва Батраков Алексей 7 (6)
Зенит Глушенков Максим 7 (1)
Краснодар Кордоба Джон 6 (4)
Рубин Даку Мирлинд 6 (1)
Спартак Москва Угальде Манфред 6
Весь список

Топ нарушителей
Химки Фаринья Эдгардо 6
Ахмат Гандри Надер 5
Спартак Москва Денисов Даниил 5
Оренбург Башич Иван 5
Динамо Махачкала Алибеков Муталип 2 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Химки - Локомотив Москва от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 октября 2024, осталось 2 дня 6 часов 14 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 61
    Химки 6.6% (4)
    X 8.2% (5)
    Локомотив Москва 85.2% (52)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Химки
    Ничья
    Локомотив Москва
    5.60
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Химки - Локомотив Москва

    Исход игры
    Химки
    6.5% (4)
    Ничья
    8.1% (5)
    Локомотив Москва
    85.5% (53)
    Тотал 2.5
    Больше
    71.15% (37)
    Меньше
    28.85% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    71.15% (37)
    Нет
    28.85% (15)
    Популярный счёт
    1:2 Локомотив Москва
    35.5% (22)
    1:3 Локомотив Москва
    16.1% (10)
    0:2 Локомотив Москва
    14.5% (9)
    0:1 Локомотив Москва
    6.5% (4)
    1:4 Локомотив Москва
    3.2% (2)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    0:3 Локомотив Москва
    3.2% (2)
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